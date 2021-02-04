Андрощук Виктор - Преступления против религии по законодательству России (конец XIX - начало XX в.)

Взаимоотношения государства и религии всегда занимали существенное место в историческом процессе, оказывая значительное влияние на становление правовых и государственных институтов. Религиозные нормы поведения выступали эффективным средством регулирования и поддержания социальных отношений, а также являлись важным источником становления светского права. Нарушение религиозных норм рассматривалось не только как посягательство на ту или иную религию, но и в целом считалось угрозой общественным ценностям и государственным устоям. Поэтому понятие преступления против религии было знакомо праву практически всех государств еще на начальном этапе их развития. Религиозный фактор в политико-правовой сфере российского общества приобрел особую значимость в условиях многонационального и поликонфессионального государства, каковым являлась Российская империя. В период активного территориального роста в XVIII - первой половине XIX в. в состав ее коренного населения вошли иудеи, католики, протестанты, униаты, мусульмане и язычники. Сохранение государственной целостности и политической стабильности достигалось проведением особой национально-вероисповедной политики, в основу которой был положен принцип религиозной терпимости. Это позволило не допустить на территории Российской империи религиозных войн и конфликтов, характерных для государств средневековой Европы.

Вплоть до XVIII в. Московское государство придерживалось византийских традиций церковно-государственных отношений, согласно которым население должно было принадлежать к православному исповеданию. Реципированные после принятия христианства сборники византийского права предусматривали наказания за вероотступничество, ересь, раскол, которые считались не только грехом, но и религиозными преступлениями. В имперский период государственно-церковные отношения основывались на главенстве российского императора над всеми религиозными объединениями, осуществлявшими свою деятельность на подвластных ему территориях. От успешности решения вероисповедного вопроса, являвшегося частью общей политической стратегии, зависело состояние правопорядка, государственной и общественной безопасности Российской империи. Проблема религиозных преступлений продолжает сохранять свою актуальность и сегодня. Религиозные вопросы, тесно связанные с национально-этническими, занимают важное место в политической и правовой сферах жизни современного российского общества. Ввиду происшедшего с конца 1980-х гг. перехода от атеистического государства к светскому приобрел особую актуальность опыт Российской империи на последнем этапе ее существования, ставшем начальным периодом перехода от конфессионального государства к светскому. Именно тогда понятие религиозного преступления претерпело существенную трансформацию. Данный период значим также выработкой новой модели государственно-конфессиональных отношений, для которой было характерно сохранение института государственной церкви с максимально возможной степенью реализации свободы совести и вероисповеданий для иных конфессий.

Выбор хронологических рамок проведенного исследования обусловлен происшедшими в конце XIX - начале XX в. коренными изменениями в законодательстве о религиозных преступлениях. Согласно законодательству конца XIX в. отпадение от православия и переход в другую религию или вероисповедание являлось преступным. Революционные события 1905-1907 гг. подтолкнули самодержавную власть к проведению некоторых либерально-демократических преобразований, результатом которых стали изменения в законодательстве о религиозных преступлениях. В 1905-1906 гг. в результате принятия Указа «Об укреплении начал веротерпимости» от 17 апреля 1905 г., Манифеста «Об усовершенствовании государственного порядка» от 17 октября 1905 г., а также главы II Уголовного уложения 1903 г. понятие преступления против религии изменилось. Была смягчена ответственность за их совершение и легализована деятельность религиозных объединений, не противоречившая действовавшему законодательству. Отпадение от православия перестало считаться уголовным преступлением, хотя многие прежние составы религиозных преступлений были сохранены. Нижняя хронологическая граница - февраль 1917 г. - обусловлена принятием иной модели государственно-церковных отношений. В ряде случаев, с целью комплексного рассмотрения проблемы религиозных преступлений, автору требовался выход за обозначенные хронологические рамки и осуществление ретроспективного анализа российского законодательства XVIII-XIX вв.

Андрощук Виктор - Преступления против религии по законодательству России (конец XIX - начало XX в.)

монография

М.: ИД Юриспруденция, 2016. 208 с.

ISBN 978-5-9516-0782-9

Андрощук Виктор - Преступления против религии по законодательству России (конец XIX - начало XX в.) - Оглавление

Вступительное слово

А. В. Пчелинцев

Введение

Глава I. РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ РЕЛИГИИ В КОНЦЕ XIX в.

1.1. Политико-правовая сущность и система религиозных преступлений в правовой мысли России

1.2. Правовые основания и место преступлений против религии в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г

1.3. Классификация преступлений против религии в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г

1.4. Религиозные преступления, посягавшие на господствующее положение Православной церкви в Российской империи

Глава II. РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О РЕЛИГИОЗНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В НАЧАЛЕ XX в.

2.1. Вероисповедные реформы в Российской империи и их влияние на законодательство о религиозных преступлениях

2.2. Классификация преступлений против религии в Уголовном уложении 1903 г

2.3. Правоприменительная практика органов государственной власти и порядок судопроизводства по делам о преступлениях против религии

Заключение

Список использованных источников и литературы

Приложение 1-4