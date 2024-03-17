Взаимоотношения государства и религии всегда занимали существенное место в историческом процессе, оказывая значительное влияние на становление правовых и государственных институтов. Религиозные нормы поведения выступали эффективным средством регулирования и поддержания социальных отношений, а также являлись важным источником становления светского права. Нарушение религиозных норм рассматривалось не только как посягательство на ту или иную религию, но и в целом считалось угрозой общественным ценностям и государственным устоям. Поэтому понятие преступления против религии было знакомо праву практически всех государств еще на начальном этапе их развития.

Религиозный фактор в политико-правовой сфере российского общества приобрел особую значимость в условиях многонационального и поликонфессионального государства, каковым являлась Российская империя. В период активного территориального роста в XVIII - первой половине XIX в. в состав ее коренного населения вошли иудеи, католики, протестанты, униаты, мусульмане и язычники. Сохранение государственной целостности и политической стабильности достигалось проведением особой национально-веро- исповедной политики, в основу которой был положен принцип религиозной терпимости. Это позволило не допустить на территории Российской империи религиозных войн и конфликтов, характерных для государств средневековой Европы.

Вплоть до XVIII в. Московское государство придерживалось византийских традиций церковно-государственных отношений, согласно которым население должно было принадлежать к православному исповеданию. Реципированные после принятия христианства сборники византийского права предусматривали наказания за вероотступничество, ересь, раскол, которые считались не только грехом, но и религиозными преступлениями. В имперский период государственно-церковные отношения основывались на главенстве российского императора над всеми религиозными объединениями, осуществлявшими свою деятельность на подвластных ему территориях. От успешности решения вероисповедного вопроса, являвшегося частью общей политической стратегии, зависело состояние правопорядка, государственной и общественной безопасности Российской империи.

Андрощук Виктор - Преступления против религии по законодательству России (конец XIX - начало XX в.)

монография

М.: ИД Юриспруденция, 2016, 208 с.

ISBN 978-5-95160782-9

Андрощук Виктор - Преступления против религии по законодательству России (конец XIX - начало XX в.) - Оглавление

А. В. Пчелинцев - Вступительное слово

Введение

Глава I. РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ РЕЛИГИИ В КОНЦЕ XIX в.

1.1. Политико-правовая сущность и система религиозных преступлений в правовой мысли России

1.2. Правовые основания и место преступлений против религии в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г

1.3. Классификация преступлений против религии в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г

1.4. Религиозные преступления, посягавшие на господствующее положение Православной церкви в Российской империи

Глава II. РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О РЕЛИГИОЗНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В НАЧАЛЕ XX в.

2.1. Вероисповедные реформы в Российской империи и их влияние на законодательство о религиозных преступлениях

2.2. Классификация преступлений против религии в Уголовном уложении 1903 г

2.3. Правоприменительная практика органов государственной власти и порядок судопроизводства по делам о преступлениях против религии

Заключение

Список использованных источников и литературы