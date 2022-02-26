Возникновение Русской Православной Церкви заграницей (РПЦЗ) явилось непосредственным следствием событий столетней давности в России. Для понимания причин и особенностей массовой эмиграции из России в результате революции 1917 г. и Гражданской войны (первой волны эмиграции) необходимо охарактеризовать события в рассматриваемый период внутри страны, а также общие тенденции в развитии международных отношений между двумя мировыми войнами. В предлагаемых комментариях мы остановимся лишь на части проблем, связанных с российской эмиграцией первой волны в XX веке. В основном будет уделено внимание ситуации в тех европейских странах, в которых первоначально сосредоточились крупнейшие по численности общины эмигрантов из России.

Особого рассмотрения потребуют сюжеты, посвященные дальневосточному региону, Ближнему Востоку и Северной Африке, с которыми также оказалась связана судьба эмиграции и Русской Православной Церкви заграницей. Первая мировая война активизировала и перевела в плоскость повседневной практики тот потенциал насилия, который накопился в различных странах к началу XX века. В исследованиях и публикациях последнего десятилетия, особенно связанных со 100-летним юбилеем Великой русской революции, отмечается культивирование насильственных практик в России в ходе социальных и межэтнических конфликтов. Материалы, представленные в музейных экспозициях, отмечают при этом особенно высокий уровень социальной напряженности и насилия в России среди крестьян, составлявших более 80% населения страны. В российские вооруженные силы за время Первой мировой войны было привлечено 15 млн 378 тыс. человек.

Нижеследующие таблицы представляют в сравнении количество мобилизованных в действующие армии в годы Первой мировой войны, а также возрастную структуру российской армии. Несмотря на то, что в процентном отношении количество мобилизованных в России было не самым высоким среди воевавших стран, надо иметь в виду то, что призванные в армию — это крестьяне, причем в подавляющем большинстве — крестьяне возрастной категории 20-29 лет, то есть кормильцы семей. Такая ситуация в российской деревне делала неизбежным привлечение женщин и подростков не только к традиционным мужским трудовым операциям, но и к процессу принятия решений. В связи с этим фактор участия России в Первой мировой войне сыграл важнейшую роль в событиях 1917 года и с точки зрения уменьшения ценности индивидуальной человеческой жизни и эскалации насилия, и с точки зрения распространения этой модели поведения на гендерные и возрастные группы, до сих пор в меньшей степени вовлекавшиеся в социальные конфликты с применением насилия.

Зайде Георг - Исторический путь Русской Православной Церкви : К истории русского рассеяния: 1917-1945 гг. (Становление и развитие РПЦЗ)

сост. и отв. ред. иеромонах Никодим (Хмыров) ; пер. с нем. Т. Е. Донцова ; коммент. О. В. Кузьмина, иеромонах Никодим (Хмыров)

Санкт- Петербург: Издательство Сергея Ходова; Крига, 2022. 320 с.

ISBN 978-5-98456-087-0

Зайде Георг - Исторический путь Русской Православной Церкви : К истории русского рассеяния: 1917-1945 гг. (Становление и развитие РПЦЗ) - Оглавление

Предисловие (протоиерей Николай Артёмов)

Русская Зарубежная Церковь на историческом фоне (О. В. Кузьмина)

Георг Зайде - Исторический путь Русской Православной Церкви. К истории русского рассеяния: 1917-1945 гг. (Становление и развитие РПЦЗ)

1. Русская Православная Церковь накануне революции

2. Захват власти коммунистами и вытеснение Церкви из общественной жизни

3. Кампания по уничтожению Церкви и верующих

4. Высшее Церковное Управление на Юге России

5. Эвакуация ВЦУ

6. I Всезарубежный Собор 1921 года

7. «Карловацкая юрисдикция»

8. Собрать русское рассеяние

9. Попытки создания автономии в Финляндии, Прибалтике и Польше

10. Патриарх Тихон и эмиграция

11. Архиерейский Синод и Архиерейский Собор: высшие инстанции Зарубежной Церкви

12. Церковная ситуация в 1923-1926 годах

13. Консолидация и созидание церковной жизни

14. Раскол церковной эмиграции в 1926 году

15. Положение Церкви в Советском Союзе в 1925-1927 годах

16. «Декларация о лояльности» митрополита Сергия

17. Отделение Зарубежной Церкви от Московского Патриархата

18. Русская Православная Церковь заграницей после отделения от Русской Церкви

19. «Национальный» и «территориальный» принцип

20. Новый административный порядок церковной эмиграции

21. Отношение к национальным Православным Церквам

22. Архиерейские Соборы 1930-х годов

23. Усилия по воссоединению эмиграции

24. Митрополит Антоний (Храповицкий), 1863-1936

25. II Всезарубежный Собор 1938 года

26. Русская Православная Церковь в 1938 году

27. Последние годы Церковного Управления в Карловцах

28. Зарубежная Церковь во время национал-социализма

Иеромонах Никодим (Д. В. Хмыров)

Общецерковный комментарий

Русская Православная Церковь перед революцией

Начало эмиграции

Полемика об Указе № 362

РПЦЗ — голос в защиту России Голод в России и изъятие церковных ценностей Суд над Патриархом Тихоном Московский «лже-собор»: «Не законно. Смиренный Тихон» Освобождение Патриарха. «Живая Церковь» сдает позиции Противоречивые известия из России Противостояние продолжается. «Нет опытных безбожников... »

Юрисдикционные разделения в среде церковной эмиграции

Роль Патриарха Варнавы по воссоединению русской православной эмиграции

Заключение

Об авторах