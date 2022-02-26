Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Зайде - Исторический путь Русской Православной Церкви

Зайде Георг - Исторический путь Русской Православной Церкви : К истории русского рассеяния: 1917-1945 гг.
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, History, **History of Russian Orthodoxy, **Persecution Secret Services
Возникновение Русской Православной Церкви заграницей (РПЦЗ) явилось непосредственным следствием событий столетней давности в России. Для понимания причин и особенностей массовой эмиграции из России в результате революции 1917 г. и Гражданской войны (первой волны эмиграции) необходимо охарактеризовать события в рассматриваемый период внутри страны, а также общие тенденции в развитии международных отношений между двумя мировыми войнами. В предлагаемых комментариях мы остановимся лишь на части проблем, связанных с российской эмиграцией первой волны в XX веке. В основном будет уделено внимание ситуации в тех европейских странах, в которых первоначально сосредоточились крупнейшие по численности общины эмигрантов из России.
Особого рассмотрения потребуют сюжеты, посвященные дальневосточному региону, Ближнему Востоку и Северной Африке, с которыми также оказалась связана судьба эмиграции и Русской Православной Церкви заграницей. Первая мировая война активизировала и перевела в плоскость повседневной практики тот потенциал насилия, который накопился в различных странах к началу XX века. В исследованиях и публикациях последнего десятилетия, особенно связанных со 100-летним юбилеем Великой русской революции, отмечается культивирование насильственных практик в России в ходе социальных и межэтнических конфликтов. Материалы, представленные в музейных экспозициях, отмечают при этом особенно высокий уровень социальной напряженности и насилия в России среди крестьян, составлявших более 80% населения страны. В российские вооруженные силы за время Первой мировой войны было привлечено 15 млн 378 тыс. человек.
Нижеследующие таблицы представляют в сравнении количество мобилизованных в действующие армии в годы Первой мировой войны, а также возрастную структуру российской армии. Несмотря на то, что в процентном отношении количество мобилизованных в России было не самым высоким среди воевавших стран, надо иметь в виду то, что призванные в армию — это крестьяне, причем в подавляющем большинстве — крестьяне возрастной категории 20-29 лет, то есть кормильцы семей. Такая ситуация в российской деревне делала неизбежным привлечение женщин и подростков не только к традиционным мужским трудовым операциям, но и к процессу принятия решений. В связи с этим фактор участия России в Первой мировой войне сыграл важнейшую роль в событиях 1917 года и с точки зрения уменьшения ценности индивидуальной человеческой жизни и эскалации насилия, и с точки зрения распространения этой модели поведения на гендерные и возрастные группы, до сих пор в меньшей степени вовлекавшиеся в социальные конфликты с применением насилия.

Зайде Георг - Исторический путь Русской Православной Церкви : К истории русского рассеяния: 1917-1945 гг. (Становление и развитие РПЦЗ)

сост. и отв. ред. иеромонах Никодим (Хмыров) ; пер. с нем. Т. Е. Донцова ; коммент. О. В. Кузьмина, иеромонах Никодим (Хмыров)
Санкт- Петербург: Издательство Сергея Ходова; Крига, 2022. 320 с.
ISBN 978-5-98456-087-0

Зайде Георг - Исторический путь Русской Православной Церкви : К истории русского рассеяния: 1917-1945 гг. (Становление и развитие РПЦЗ) - Оглавление

Предисловие (протоиерей Николай Артёмов)
Русская Зарубежная Церковь на историческом фоне (О. В. Кузьмина)
Георг Зайде - Исторический путь Русской Православной Церкви. К истории русского рассеяния: 1917-1945 гг. (Становление и развитие РПЦЗ)
  • 1. Русская Православная Церковь накануне революции
  • 2. Захват власти коммунистами и вытеснение Церкви из общественной жизни
  • 3. Кампания по уничтожению Церкви и верующих
  • 4. Высшее Церковное Управление на Юге России
  • 5. Эвакуация ВЦУ
  • 6. I Всезарубежный Собор 1921 года
  • 7. «Карловацкая юрисдикция»
  • 8. Собрать русское рассеяние
  • 9. Попытки создания автономии в Финляндии, Прибалтике и Польше
  • 10. Патриарх Тихон и эмиграция
  • 11. Архиерейский Синод и Архиерейский Собор: высшие инстанции Зарубежной Церкви
  • 12. Церковная ситуация в 1923-1926 годах
  • 13. Консолидация и созидание церковной жизни
  • 14. Раскол церковной эмиграции в 1926 году
  • 15. Положение Церкви в Советском Союзе в 1925-1927 годах
  • 16. «Декларация о лояльности» митрополита Сергия
  • 17. Отделение Зарубежной Церкви от Московского Патриархата
  • 18. Русская Православная Церковь заграницей после отделения от Русской Церкви
  • 19. «Национальный» и «территориальный» принцип
  • 20. Новый административный порядок церковной эмиграции
  • 21. Отношение к национальным Православным Церквам
  • 22. Архиерейские Соборы 1930-х годов
  • 23. Усилия по воссоединению эмиграции
  • 24. Митрополит Антоний (Храповицкий), 1863-1936
  • 25. II Всезарубежный Собор 1938 года
  • 26. Русская Православная Церковь в 1938 году
  • 27. Последние годы Церковного Управления в Карловцах
  • 28. Зарубежная Церковь во время национал-социализма
Иеромонах Никодим (Д. В. Хмыров)
  • Общецерковный комментарий
  • Русская Православная Церковь перед революцией
  • Начало эмиграции
  • Полемика об Указе № 362
  • РПЦЗ — голос в защиту России
    • Голод в России и изъятие церковных ценностей
    • Суд над Патриархом Тихоном
    • Московский «лже-собор»: «Не законно. Смиренный Тихон»
    • Освобождение Патриарха. «Живая Церковь» сдает позиции
    • Противоречивые известия из России
    • Противостояние продолжается. «Нет опытных безбожников... »
  • Юрисдикционные разделения в среде церковной эмиграции
  • Роль Патриарха Варнавы по воссоединению русской православной эмиграции
  • Заключение
Об авторах
Views 314
Rating 5.0 / 5
Added 26.02.2022
Author professor Dmitry
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books