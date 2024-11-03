Кажется, что даже десятки тысяч лет назад, когда люди жили, не подозревая о населяющем Землю множестве других человеческих племен, все они каким-то образом были объединены в обширную сеть. Опутывающая весь мир плотная сеть связей, которая служит метафорой современного общества, — это лишь новейшая глава истории, уходящей в прошлое как минимум на 40 000, а может быть, и на все 60 000 лет.

В своей книге я рассматриваю взаимосвязанность как красную нить, проходящую сквозь всю мировую историю, но при этом признаю уместность и иного взгляда на вещи. Несмотря на то что связи между людьми становятся более глубокими и запутанными, различия между отдельными группами сохраняются и даже усиливаются. Мы живем на одной планете, но во множестве разных миров. Мир, который нам, людям, видится как единое целое, — это лишь мир, который мы себе представляем, независимо от того, кто именно подразумевается под словом «мы». Всемирная история, которую, как нам кажется, мы знаем, на самом деле нарратив, созданный искусственно и ориентированный на некую общность людей. Существуют европоцентризм, исламоцентризм, синоцентризм и многие другие варианты нарративов. Их количество зависит от того, как много групп людей на Земле идентифицирует себя как «мы» и противопоставляет себя «другим». Любые два исторических нарратива могут описывать одни и те же события и при этом подавать их совершенно по-разному, поскольку форма нарратива зависит от того, кто ведет рассказ. Утверждать, что один из множества возможных субъективных вариантов всемирной истории и есть настоящая история, — все равно что говорить, будто одна из множества существующих карт отражает реальный мир.

В конце концов все сводится к форме нарратива. Конечно, историческая наука оперирует фактами, однако они, по сути, работают на нарратив. Когда мы пишем свою историю, мы изобретаем себя. Именно этим мы занимались в пещерах много веков назад, когда собирались вокруг очага и пересказывали детям истории, услышанные от своих предков, вспоминали совместно пережитые приключения, в корне изменившие наши жизни, спорили о том, кто из нас на самом деле завалил медведя, и делали выводы о смысле жизни, глядя на звезды, — когда древние смотрели в ночное небо, они видели не просто звезды, они видели созвездия. Они говорили: «Вон там медведь», а еще говорили: «Посмотри, это могучий охотник», их соплеменники кивали, и пока все члены группы видели медведя и могучего охотника, так оно и было.

Нам, современным людям, легко говорить, что никаких созвездий на самом деле нет. Действительно, созвездия существуют только в сознании людей, которые на них смотрят, но в таком случае всё, что мы видим, и всё, что мы знаем, в каком-то смысле подобно созвездию: оно есть, поскольку мы можем его наблюдать. Мы существуем как созвездия людей. Мы погружены в созвездия идей. Мы живем во вселенной созвездий, которые сами составлены из созвездий. В социальной вселенной созвездия совершенно реальны.

Тамим Ансари - Цивилизация рассказчиков - как истории становятся Историей

Издательство Альпина Паблишер, 2024

Серия "История и религиоведение

ISBN 978-5-00223-436-3

Тамим Ансари - Цивилизация рассказчиков - как истории становятся Историей - Содержание

Предисловие

Часть I Орудия, язык и среда

1. Физический мир (15 млрд — 50 000 лет до н. э.)

2. История начинается с языка (50 000–30 000 лет до н. э.)

3. Цивилизация начинается с географии (30 000–1500 лет до н. э.)

4. Торговля раскидывает сети (1500–500 гг. до н. э.)

5. Зарождение систем верований (1000–350 гг. до н. э.)

Часть II Одна планета, много миров

6. Деньги, математика, коммуникация, управление и военная мощь (2000–500 гг. до н. э.)

7. Мегаимперии выходят на сцену (500–100 гг. до н. э.)

8. Земли между мирами (200 г. до н. э. — 700 г. н. э.)

9. Когда миры перемешиваются (1–650 гг.)

10. Монады мировой истории (650–1100 гг.)

Часть III Стол наклоняется в другую сторону

11. Нашествие с севера (850–1200 гг.)

12. Европа н а подъеме (800–1300 гг.)

13. Кочевники наносят последний удар (1215–1400 гг.)

14. Европа и Крестовые походы (1100–1500 гг.)

15. Нарратив в осстановления (1300–1600 гг.)

16. Нарратив п рогресса (1500–1900 гг.)

Часть IV Поворот истории

17. Колумб открывает новую эру (1400–1600 гг.)

18. Цепные р еакции (1500–1900 гг.)

19. Мир после Колумба (1500–1800 гг.)

20. Центр мира рушится (1500–1900 гг.)

21. Исламский мир: из сетей в путы (1500–1900 гг.)

22. Волновые э ффекты (1500–1900 гг.)

Часть V Эпоха машины

23. Изобретательский в зрыв (1750–1950 гг.)

24. Наши машины и мы (1750–1900 гг.)

25. Социальные созвездия в эпоху машин (1850–1950 гг.)

26. Империи и национальные государства (1800–1925 гг.)

27. Мир в состоянии вой ны (1900–1945 гг.)

Часть VI Три части сингулярности

28. За рамками национальных государств (1945–2018 гг.)

29. Цифровая эра

30. Окружающая среда

31 . Наши миры — наши модели мира

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