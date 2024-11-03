Ансари - Цивилизация рассказчиков
Кажется, что даже десятки тысяч лет назад, когда люди жили, не подозревая о населяющем Землю множестве других человеческих племен, все они каким-то образом были объединены в обширную сеть. Опутывающая весь мир плотная сеть связей, которая служит метафорой современного общества, — это лишь новейшая глава истории, уходящей в прошлое как минимум на 40 000, а может быть, и на все 60 000 лет.
В своей книге я рассматриваю взаимосвязанность как красную нить, проходящую сквозь всю мировую историю, но при этом признаю уместность и иного взгляда на вещи. Несмотря на то что связи между людьми становятся более глубокими и запутанными, различия между отдельными группами сохраняются и даже усиливаются. Мы живем на одной планете, но во множестве разных миров. Мир, который нам, людям, видится как единое целое, — это лишь мир, который мы себе представляем, независимо от того, кто именно подразумевается под словом «мы». Всемирная история, которую, как нам кажется, мы знаем, на самом деле нарратив, созданный искусственно и ориентированный на некую общность людей. Существуют европоцентризм, исламоцентризм, синоцентризм и многие другие варианты нарративов. Их количество зависит от того, как много групп людей на Земле идентифицирует себя как «мы» и противопоставляет себя «другим». Любые два исторических нарратива могут описывать одни и те же события и при этом подавать их совершенно по-разному, поскольку форма нарратива зависит от того, кто ведет рассказ. Утверждать, что один из множества возможных субъективных вариантов всемирной истории и есть настоящая история, — все равно что говорить, будто одна из множества существующих карт отражает реальный мир.
В конце концов все сводится к форме нарратива. Конечно, историческая наука оперирует фактами, однако они, по сути, работают на нарратив. Когда мы пишем свою историю, мы изобретаем себя. Именно этим мы занимались в пещерах много веков назад, когда собирались вокруг очага и пересказывали детям истории, услышанные от своих предков, вспоминали совместно пережитые приключения, в корне изменившие наши жизни, спорили о том, кто из нас на самом деле завалил медведя, и делали выводы о смысле жизни, глядя на звезды, — когда древние смотрели в ночное небо, они видели не просто звезды, они видели созвездия. Они говорили: «Вон там медведь», а еще говорили: «Посмотри, это могучий охотник», их соплеменники кивали, и пока все члены группы видели медведя и могучего охотника, так оно и было.
Нам, современным людям, легко говорить, что никаких созвездий на самом деле нет. Действительно, созвездия существуют только в сознании людей, которые на них смотрят, но в таком случае всё, что мы видим, и всё, что мы знаем, в каком-то смысле подобно созвездию: оно есть, поскольку мы можем его наблюдать. Мы существуем как созвездия людей. Мы погружены в созвездия идей. Мы живем во вселенной созвездий, которые сами составлены из созвездий. В социальной вселенной созвездия совершенно реальны.
Тамим Ансари - Цивилизация рассказчиков - как истории становятся Историей
Издательство Альпина Паблишер, 2024
Серия "История и религиоведение
ISBN 978-5-00223-436-3
Тамим Ансари - Цивилизация рассказчиков - как истории становятся Историей - Содержание
Предисловие
Часть I Орудия, язык и среда
- 1. Физический мир (15 млрд — 50 000 лет до н. э.)
- 2. История начинается с языка (50 000–30 000 лет до н. э.)
- 3. Цивилизация начинается с географии (30 000–1500 лет до н. э.)
- 4. Торговля раскидывает сети (1500–500 гг. до н. э.)
- 5. Зарождение систем верований (1000–350 гг. до н. э.)
Часть II Одна планета, много миров
- 6. Деньги, математика, коммуникация, управление и военная мощь (2000–500 гг. до н. э.)
- 7. Мегаимперии выходят на сцену (500–100 гг. до н. э.)
- 8. Земли между мирами (200 г. до н. э. — 700 г. н. э.)
- 9. Когда миры перемешиваются (1–650 гг.)
- 10. Монады мировой истории (650–1100 гг.)
Часть III Стол наклоняется в другую сторону
- 11. Нашествие с севера (850–1200 гг.)
- 12. Европа н а подъеме (800–1300 гг.)
- 13. Кочевники наносят последний удар (1215–1400 гг.)
- 14. Европа и Крестовые походы (1100–1500 гг.)
- 15. Нарратив в осстановления (1300–1600 гг.)
- 16. Нарратив п рогресса (1500–1900 гг.)
Часть IV Поворот истории
- 17. Колумб открывает новую эру (1400–1600 гг.)
- 18. Цепные р еакции (1500–1900 гг.)
- 19. Мир после Колумба (1500–1800 гг.)
- 20. Центр мира рушится (1500–1900 гг.)
- 21. Исламский мир: из сетей в путы (1500–1900 гг.)
- 22. Волновые э ффекты (1500–1900 гг.)
Часть V Эпоха машины
- 23. Изобретательский в зрыв (1750–1950 гг.)
- 24. Наши машины и мы (1750–1900 гг.)
- 25. Социальные созвездия в эпоху машин (1850–1950 гг.)
- 26. Империи и национальные государства (1800–1925 гг.)
- 27. Мир в состоянии вой ны (1900–1945 гг.)
Часть VI Три части сингулярности
- 28. За рамками национальных государств (1945–2018 гг.)
- 29. Цифровая эра
- 30. Окружающая среда
- 31 . Наши миры — наши модели мира
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