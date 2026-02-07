Антология еврейской философии Нового и Новейшего времени
Настоящая антология — это попытка представить русскоязычному читателю еврейскую философию Нового и Новейшего времени как целое. Такая задача предполагает немалые трудности и требует некоторого обоснования.
Первая проблема состоит в самом термине «еврейская философия». Все представленные в антологии авторы принадлежали к разным философским школам и традициям. Для чего их объединять в рамках общей рубрики «еврейское»? Причина такого объединения не состоит в национальных амбициях еврейской культуры, которая тем самым утверждает, что «у нас есть своя философия». Причины значительно более глубокие. Игнорирование факта внутреннего единства и преемственности еврейской филоcофии этого периода порождает искажение общей картины развития как еврейской, так и мировой культуры. Рассмотрение Мендельсона и Когена только в рамках немецкой философии, Левинаса в рамках французской, а Лео Штрауса в рамках американской ведет к недостаточному их пониманию и недоразумениям. Всякий человек, который хочет по-настоящему прочитать и осмыслить этих философов, должен учитывать их еврейский интеллектуальный контекст. Вся европейская философия, включая нациовальные традиции всех европейских народов, сформировалась на сочетании библейских и древнегреческих интеллектуальных корней, и понятно, что в развитии этих корней у еврейского народа тоже есть свое важное место. Его игнорирование влечет ущербность восприятия европейской философии в целом.
Другой трудностью при подготовке настоящего издания было недостаточное количество исследований, а зачастую и русских переводов вошедших в антологию авторов. Восполнить этот недостаток раз и навсегда невозможно. Специально для антологии были подготовлены переводы фрагментов Мендельсона, Крохмаля, Когена, Розенцвейга, Шолема, Хешеля и др. Но полноценное представление философских идей этих авторов читающей публике остается задачей, выходящей за рамки возможностей антологии. Мы надеемся, что в будущем появятся полные переводы произведений этих и других авторов, а также обстоятельные исследования их творчества.
Представленные в антологии авторы жили в разных странах, говорили на разных языках, относились к разным философским школам. Из шестнадцати авторов десять родились на территории России (включая Польшу), но только один М. Каган писал философские тексты по-русски. Все великолепно знали иврит, но только Шломо Маймон, Нахман Крохмаль и рав Соловейчик написали свои философские тексты на иврите. Из шестнадцати философов тринадцать родились или получили свое образование в Германии, но девять из них были изгнаны из Германии или были вынуждены бежать из нее сами. Разумеется, все эти исторические и личные обстоятельства налагают на данное философское направление целый ряд особенностей, которые нужно учитывать.
Антология еврейской философии Нового и Новейшего времени
Под редакцией И. Дворкина — М.; Иерусалим; Библиотека М. Гринберга; Книжники, 2022. — 928 с.
ISBN 978-5-905826-4-43
Антология еврейской философии Нового и Новейшего времени - Содержание
Обложка
Титульный лист
Аннотация Выходные данные
Содержание
Посвящение Михаилу Шнейдеру (1957-2020)
Предисловие составителя
И. Дворкин. Еврейская философия как направление мировой философии
Раздел 1. Барух Бенедикт Спиноза
Спиноза и его философия
Этика, доказанная в геометрическом порядке. Пер. Н.А. Иванцова
Богословско-политический трактат. Пер. М. Лопаткина
Раздел 2. Моше Мендельсон
Мендельсон и его роль в философии
Федон, или О бессмертии души. Пер. В. Я. Мызникова
Иерусалим, или О религиозной власти и иудаизме. Пер. А. Ведрова
О вопросе «Что значит просвещать?». Пер. М. Р. Демина
Раздел 3. Шломо Маймон
Шломо Маймон, его личность и учение
Автобиография. Пер. С. М. Якерсона
Опыт о трансцендентальной философии. Пер. Г. Гимелыитейна и И. Микиртумова
Гив‘ат ха-море. Возвышенность Учителя. Пер. У. Гершовича
Раздел 4. Нахман Крохмаль
Рав Нахман Крохмаль и его «Путеводитель»
Путеводитель растерянных нашего времени. Пер. И. Дворкина
Раздел 5. Герман Коген
Герман Коген и его философская система
Логика чистого познания. Пер. Е. Яндугановой, М. Шнейдера и В. Н. Белова
Этика чистой воли. Пер. Е. Яндугановой
Эстетика чистого чувства. Пер. Т.А Акиндиновой
Религия разума из источников иудаизма. Введение. Пер. Е. Яндугановой
Раздел 6. Франц Розенцвейг
Жизнь и мышление Франца Розенцвейга
Звезда избавления. Пер. Е. Яндугановой
Новое мышление. Пер. Е. Яндугановой
Махлин В. Л. Комментарии к «Новому мышлению» Ф. Розенцвейга
Письмо Мартину Буберу (сентябрь 1922). Пер. Е. Яндугановой
Раздел 7. Мартин Бубер
Философский прорыв Мартина Бубера
Я и ты. Пер. Н. Файнгольда
Проблема человека. Пер. Ю. С. Терентьева
Путь человека по хасидскому учению. Пер. Н. Гучинской
К истории диалогического принципа. Пер. В. Л. Маклина
Раздел 8. Гершом Шолем
Гершом Шолем—ученый и мыслитель
Десять неисторических тезисов о каббале. Пер. М. Шнейдера
Раздел 9. Матвей Каган
Матвей Каган и судьба его философского наследил
Из статьи «Проблема единства бытия»
О ходе истории
Еврейство и кризис культуры
Раздел 10. Йосеф Дов ґа-Леви Соловейчик
Философское учение рабби Соловейчика
Человек галахи — видимый и скрытый. Пер. Л. Китросского
Одинокий верующий человек. Пер. Ф. Горфункель
Раздел 11. Авраам Иеґошуа Хешель
Иегошуа Хешель, его жизнь, идеи и деятельность
Бог ищет человека. Философия иудаизма (вступление). Пер. К. Кордюковой и А Пшеницкого
Подборка афоризмов из книги. Пер. И. Дворкина и М. Эскиной
Шаббат и его значение для современного человека (анонимный перевод)
Раздел 12. Мордехай Каплан
Мордехай Каплан и еврейская цивилизация
Иудаизм как цивилизация. Пер. И. Мальского
Раздел 13. Элиезер Беркович
Элиезер Беркович, его жизнь и понимание истории
Бог, человек и история. Пер. Мириам и Леви Китросских
Раздел 14. Эмиль Факенхейм
Учение о Холокосте Эмиля Факенхейма
Освенцим как вызов философии и теологии. Пер. Т. Подольной
Раздел 15. Лео Штраус
Политический философ Лео Штраус
Иерусалим и Афины. Некоторые предварительные рассуждения. Пер. И. Басс
Раздел 16. Эммануэль Левинас
Трудный путь к Другому в философии Эммануэля Левинаса
От существования к существующему. Пер. Н. Б. Манъковской
Время и другой. Пер. А. В. Парибка
Тотальность и бесконечное. Пер. И. С. Вдовиной
От бытия к иному. Пер. Б. В. Дубина
Трудная свобода. Пер. Г. В. Вдовиной
Список сокращений
Указатель цитат из Библии, Талмуда и литературы Мидраша
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