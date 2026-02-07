Антология еврейской философии Нового и Новейшего времени

Настоящая антология — это попытка представить русскоязычному читателю еврейскую философию Нового и Новейшего времени как целое. Такая задача предполагает немалые трудности и требует некоторого обоснования.

Первая проблема состоит в самом термине «еврейская философия». Все представленные в антологии авторы принадлежали к разным философским школам и традициям. Для чего их объединять в рамках общей рубрики «еврейское»? Причина такого объединения не состоит в национальных амбициях еврейской культуры, которая тем самым утверждает, что «у нас есть своя философия». Причины значительно более глубокие. Игнорирование факта внутреннего единства и преемственности еврейской филоcофии этого периода порождает искажение общей картины развития как еврейской, так и мировой культуры. Рассмотрение Мендельсона и Когена только в рамках немецкой философии, Левинаса в рамках французской, а Лео Штрауса в рамках американской ведет к недостаточному их пониманию и недоразумениям. Всякий человек, который хочет по-настоящему прочитать и осмыслить этих философов, должен учитывать их еврейский интеллектуальный контекст. Вся европейская философия, включая нациовальные традиции всех европейских народов, сформировалась на сочетании библейских и древнегреческих интеллектуальных корней, и понятно, что в развитии этих корней у еврейского народа тоже есть свое важное место. Его игнорирование влечет ущербность восприятия европейской философии в целом.

Другой трудностью при подготовке настоящего издания было недостаточное количество исследований, а зачастую и русских переводов вошедших в антологию авторов. Восполнить этот недостаток раз и навсегда невозможно. Специально для антологии были подготовлены переводы фрагментов Мендельсона, Крохмаля, Когена, Розенцвейга, Шолема, Хешеля и др. Но полноценное представление философских идей этих авторов читающей публике остается задачей, выходящей за рамки возможностей антологии. Мы надеемся, что в будущем появятся полные переводы произведений этих и других авторов, а также обстоятельные исследования их творчества.

Представленные в антологии авторы жили в разных странах, говорили на разных языках, относились к разным философским школам. Из шестнадцати авторов десять родились на территории России (включая Польшу), но только один М. Каган писал философские тексты по-русски. Все великолепно знали иврит, но только Шломо Маймон, Нахман Крохмаль и рав Соловейчик написали свои философские тексты на иврите. Из шестнадцати философов тринадцать родились или получили свое образование в Германии, но девять из них были изгнаны из Германии или были вынуждены бежать из нее сами. Разумеется, все эти исторические и личные обстоятельства налагают на данное философское направление целый ряд особенностей, которые нужно учитывать.