Антология гуманной педагогики - И сказал Господь Моисею
«Внемли, о Израиль: Господь — наш Бог, Господь един!» Сквозь тысячелетия человеческой истории проходит этот великий клич как напоминание, призыв и вызов. Он звучит священной клятвой у горы Синай, благоговейной молитвой в Иерусалимском Храме, исповеданием веры восходящих на костер, последним шепотом умирающих в газовых камерах, торжественным гимном избавленных и спасенных... В чем же суть этих слов, в чем причина их бессмертной силы? Каков источник того Учения, которое противопоставило Единого Бога, Создателя и Отца всех людей бесчисленному сонму ложных и враждебных друг другу языческих богов, а справедливость, братство и сострадание между людьми — отчуждению и ненависти варварских эпох? Чему учил Всевышний через Моисея сынов человеческих? Чтобы ответить на эти вопросы, перенесемся в глубокую древность.
...Легендарный, таинственный Древний Египет: прекрасные храмы — и жестокое рабство; сцены мирного труда в росписях пирамид —и безжалостный свист бичей надсмотрщиков. «Живыми умершими» называли в Египте рабов. Эти люди были обречены на непосильный труд, они умирали один за другим —более «удачливые» быстрее, оставляя товарищей по несчастью на дальнейшие мучения. Они надрывались в каменоломнях, падали под тяжестью каменных плит, теряли сознание от жары. Глоток мутной нильской воды... Скудный «хлеб рабства» —грубый пресный хлеб из муки и воды, пекущийся прямо здесь, на раскаленных солнцем камнях... И снова кнуты, бичи, палки надсмотрщиков... Бегство раба, пусть даже совсем изможденного, близкого к смерти, было исключительным событием. А если уж оно совершалось, то чаще всего оканчивалось поимкой и страшной казнью в пример прочим. Военные походы фараонов беспрестанно пополняли число захваченных в плен —и новые тысячи чужеземцев отправлялись в каменоломни и на «стройки века»,
чтобы умирать под свист бичей.
И вдруг... Свершается невозможное! Целый трехмиллионный народ, столетиями томившийся в египетском рабстве, выходит на свободу! Почему же это смогло произойти? Потому, что Сам всемогущий Бог, сотворивший небо, землю и человека, пришел спасти этот народ. Потому, что Он есть Заступник угнетенных, Отец сирот, Мститель тиранам. И вот Он Сам идет перед избавленным сонмом сынов Израилевых —днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном! Пред народом расступается море, а над войском фараона, бросающимся в погоню за беглецами, волны смыкаются. Манна небесная нисходит на землю и питает спасенных; реки истекают из скал и поят их... И вот наконец у подножия горы Синай они слышат громовой голос Господень и принимают из уст Творца вселенной те Десять Заповедей, которые навсегда станут основой нравственной жизни, духовных устремлений и самых
возвышенных чаяний человечества...
Что во всем этом правда и что легенда? С тех пор как в прошлом веке «заговорили» расшифрованные учеными египетские иероглифы и клинописные тексты Междуречья, с тех пор как были уже в нашем веке обнаружены богатейшие архивы древних городов Сирии и Финикии —Угарита и Эблы, —с каждым новым открытием все убедительнее, вплоть до подробностей, подтверждаются сообщения Библии. И ныне практически для всех серьезных исследователей исход евреев из Египта —исторический факт, не подлежащий сомнению.
Антология гуманной педагогики - И сказал Господь Моисею
М.: Издательский Дом Шалвы Амонашвили, 1998. — 224 с.
ISBN 5-89147-014-4.
Антология гуманной педагогики - И сказал Господь Моисею - Содержание
- Об этой книге. Главный раввин России А. С. Шаевич
- Скрижали завета. Д. В. Щедровицкий
- Танах (Священное Писание)
- Тора (Пятикнижие Моисеево)
- Берешит (В начале)
- Шемот (Имена)
- Вайикра (И воззвал)
- Бамидбар (В пустыне)
- Деварим (Речи)
- Невиим (Пророки) ...
- I Мелахим (I Царей)
- II Мелахим (II Царей)
- Йешайагу (Исаия) .
- Йирмейагу (Иеремия)
- Йехезкель (Иезекииль)
- Гошеа (Осия) .
- Миха (Михей)
- Цефанья (Софония)
- Мальахи (Малахия)
- Кетувим (Писания)
- Тегиллим (Хваления)
- Мишлей (Притчи)
- Йов(Иов) ...
- Шир га-ширим (Песнь песней)
- Эйха («Как [одиноко сидит город...]»)
- Когелет (Проповедник)
- Сефарим Хицоним (Апокрифы)
- Маккавим (Маккавеи)
- Хохмат Шеломо (Премудрость Соломона)
- Ханох (Енох)
- Тексты Кумрана
- Кумранские гимны
- Книга Устава общины
- Иудео-эллинская литература
- Филон Александрийский
- О посольстве к Гаю .
- Иосиф Флавий
- О древности еврейского народа
- Иудейская война
- Талмудическая традиция
- Галаха . .
- Берахот (Благословения)
- Шульхан Арух (Накрытый стол)
- Агада
- Мусар
- Авот (Отцы)
- Изречения и деяния мудрецов талмудической эпохи
- Богослужебные тексты
- Тефила (Молитва)
- «Нишмат коль хай...» («Дыхание всех живых...»)
- «Ана бе-хоах...» («Молимся: мощью великой десницы...»)
- Этика иудейских философов
- Иегуда Галеви ...
- Кузари (Хазарин)
- Моисей Маймонид
- Тринадцать догматов веры
- Моше-Хаим Луццатто
- Месилат йешарим (Стезя праведников)
- Каббала
- Зогар (Сияние)
- В Небесном Училище
- Роза о тринадцати лепестках
- Ани маамин (Я верю)
- Хасидизм
- Рассказы о цадиках
- Секты Иудаизма
- Самаритяне
- Самаритянский комментарий к Торе
- Самаритянские молитвы
- Караимы
- О Десяти Заповедях
- Редакционно-библиографические замечания
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