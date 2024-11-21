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Антология гуманной педагогики - И сказал Господь Моисею

Антология гуманной педагогики - И сказал Господь Моисею
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, Psychology Psychotherapy
«Внемли, о Израиль: Господь — наш Бог, Господь един!» Сквозь тысячелетия человеческой истории проходит этот великий клич как напоминание, призыв и вызов. Он звучит священной клятвой у горы Синай, благоговейной молитвой в Иерусалимском Храме, исповеданием веры восходящих на костер, последним шепотом умирающих в газовых камерах, торжественным гимном избавленных и спасенных... В чем же суть этих слов, в чем причина их бессмертной силы? Каков источник того Учения, которое противопоставило Единого Бога, Создателя и Отца всех людей бесчисленному сонму ложных и враждебных друг другу языческих богов, а справедливость, братство и сострадание между людьми — отчуждению и ненависти варварских эпох? Чему учил Всевышний через Моисея сынов человеческих? Чтобы ответить на эти вопросы, перенесемся в глубокую древность.
...Легендарный, таинственный Древний Египет: прекрасные храмы — и жестокое рабство; сцены мирного труда в росписях пирамид —и безжалостный свист бичей надсмотрщиков. «Живыми умершими» называли в Египте рабов. Эти люди были обречены на непосильный труд, они умирали один за другим —более «удачливые» быстрее, оставляя товарищей по несчастью на дальнейшие мучения. Они надрывались в каменоломнях, падали под тяжестью каменных плит, теряли сознание от жары. Глоток мутной нильской воды... Скудный «хлеб рабства» —грубый пресный хлеб из муки и воды, пекущийся прямо здесь, на раскаленных солнцем камнях... И снова кнуты, бичи, палки надсмотрщиков... Бегство раба, пусть даже совсем изможденного, близкого к смерти, было исключительным событием. А если уж оно совершалось, то чаще всего оканчивалось поимкой и страшной казнью в пример прочим. Военные походы фараонов беспрестанно пополняли число захваченных в плен —и новые тысячи чужеземцев отправлялись в каменоломни и на «стройки века»,
чтобы умирать под свист бичей.
И вдруг... Свершается невозможное! Целый трехмиллионный народ, столетиями томившийся в египетском рабстве, выходит на свободу! Почему же это смогло произойти? Потому, что Сам всемогущий Бог, сотворивший небо, землю и человека, пришел спасти этот народ. Потому, что Он есть Заступник угнетенных, Отец сирот, Мститель тиранам. И вот Он Сам идет перед избавленным сонмом сынов Израилевых —днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном! Пред народом расступается море, а над войском фараона, бросающимся в погоню за беглецами, волны смыкаются. Манна небесная нисходит на землю и питает спасенных; реки истекают из скал и поят их... И вот наконец у подножия горы Синай они слышат громовой голос Господень и принимают из уст Творца вселенной те Десять Заповедей, которые навсегда станут основой нравственной жизни, духовных устремлений и самых
возвышенных чаяний человечества...
Что во всем этом правда и что легенда? С тех пор как в прошлом веке «заговорили» расшифрованные учеными египетские иероглифы и клинописные тексты Междуречья, с тех пор как были уже в нашем веке обнаружены богатейшие архивы древних городов Сирии и Финикии —Угарита и Эблы, —с каждым новым открытием все убедительнее, вплоть до подробностей, подтверждаются сообщения Библии. И ныне практически для всех серьезных исследователей исход евреев из Египта —исторический факт, не подлежащий сомнению.

Антология гуманной педагогики - И сказал Господь Моисею

М.: Издательский Дом Шалвы Амонашвили, 1998. — 224 с.
ISBN 5-89147-014-4.

Антология гуманной педагогики - И сказал Господь Моисею - Содержание

  • Об этой книге. Главный раввин России А. С. Шаевич
  • Скрижали завета. Д. В. Щедровицкий
  • Танах (Священное Писание)
  • Тора (Пятикнижие Моисеево)
  • Берешит (В начале)
  • Шемот (Имена)
  • Вайикра (И воззвал)
  • Бамидбар (В пустыне)
  • Деварим (Речи)
  • Невиим (Пророки) ...
  • I Мелахим (I Царей)
  • II Мелахим (II Царей)
  • Йешайагу (Исаия) .
  • Йирмейагу (Иеремия)
  • Йехезкель (Иезекииль)
  • Гошеа (Осия) .
  • Миха (Михей)
  • Цефанья (Софония)
  • Мальахи (Малахия)
  • Кетувим (Писания)
  • Тегиллим (Хваления)
  • Мишлей (Притчи)
  • Йов(Иов) ...
  • Шир га-ширим (Песнь песней)
  • Эйха («Как [одиноко сидит город...]»)
  • Когелет (Проповедник)
  • Сефарим Хицоним (Апокрифы)
  • Маккавим (Маккавеи)
  • Хохмат Шеломо (Премудрость Соломона)
  • Ханох (Енох)
  • Тексты Кумрана
  • Кумранские гимны
  • Книга Устава общины
  • Иудео-эллинская литература
  • Филон Александрийский
  • О посольстве к Гаю .
  • Иосиф Флавий
  • О древности еврейского народа
  • Иудейская война
  • Талмудическая традиция
  • Галаха . .
  • Берахот (Благословения)
  • Шульхан Арух (Накрытый стол)
  • Агада
  • Мусар
  • Авот (Отцы)
  • Изречения и деяния мудрецов талмудической эпохи
  • Богослужебные тексты
  • Тефила (Молитва)
  • «Нишмат коль хай...» («Дыхание всех живых...»)
  • «Ана бе-хоах...» («Молимся: мощью великой десницы...»)
  • Этика иудейских философов
  • Иегуда Галеви ...
  • Кузари (Хазарин)
  • Моисей Маймонид
  • Тринадцать догматов веры
  • Моше-Хаим Луццатто
  • Месилат йешарим (Стезя праведников)
  • Каббала
  • Зогар (Сияние)
  • В Небесном Училище
  • Роза о тринадцати лепестках
  • Ани маамин (Я верю)
  • Хасидизм
  • Рассказы о цадиках
  • Секты Иудаизма
  • Самаритяне
  • Самаритянский комментарий к Торе
  • Самаритянские молитвы
  • Караимы
  • О Десяти Заповедях
  • Редакционно-библиографические замечания
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Rating 5.0 / 5
Added 21.11.2024
Author brat Artem
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5.0/5 (2)

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