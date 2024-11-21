Антология гуманной педагогики - И сказал Господь Моисею

«Внемли, о Израиль: Господь — наш Бог, Господь един!» Сквозь тысячелетия человеческой истории проходит этот великий клич как напоминание, призыв и вызов. Он звучит священной клятвой у горы Синай, благоговейной молитвой в Иерусалимском Храме, исповеданием веры восходящих на костер, последним шепотом умирающих в газовых камерах, торжественным гимном избавленных и спасенных... В чем же суть этих слов, в чем причина их бессмертной силы? Каков источник того Учения, которое противопоставило Единого Бога, Создателя и Отца всех людей бесчисленному сонму ложных и враждебных друг другу языческих богов, а справедливость, братство и сострадание между людьми — отчуждению и ненависти варварских эпох? Чему учил Всевышний через Моисея сынов человеческих? Чтобы ответить на эти вопросы, перенесемся в глубокую древность.

...Легендарный, таинственный Древний Египет: прекрасные храмы — и жестокое рабство; сцены мирного труда в росписях пирамид —и безжалостный свист бичей надсмотрщиков. «Живыми умершими» называли в Египте рабов. Эти люди были обречены на непосильный труд, они умирали один за другим —более «удачливые» быстрее, оставляя товарищей по несчастью на дальнейшие мучения. Они надрывались в каменоломнях, падали под тяжестью каменных плит, теряли сознание от жары. Глоток мутной нильской воды... Скудный «хлеб рабства» —грубый пресный хлеб из муки и воды, пекущийся прямо здесь, на раскаленных солнцем камнях... И снова кнуты, бичи, палки надсмотрщиков... Бегство раба, пусть даже совсем изможденного, близкого к смерти, было исключительным событием. А если уж оно совершалось, то чаще всего оканчивалось поимкой и страшной казнью в пример прочим. Военные походы фараонов беспрестанно пополняли число захваченных в плен —и новые тысячи чужеземцев отправлялись в каменоломни и на «стройки века»,

чтобы умирать под свист бичей.

И вдруг... Свершается невозможное! Целый трехмиллионный народ, столетиями томившийся в египетском рабстве, выходит на свободу! Почему же это смогло произойти? Потому, что Сам всемогущий Бог, сотворивший небо, землю и человека, пришел спасти этот народ. Потому, что Он есть Заступник угнетенных, Отец сирот, Мститель тиранам. И вот Он Сам идет перед избавленным сонмом сынов Израилевых —днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном! Пред народом расступается море, а над войском фараона, бросающимся в погоню за беглецами, волны смыкаются. Манна небесная нисходит на землю и питает спасенных; реки истекают из скал и поят их... И вот наконец у подножия горы Синай они слышат громовой голос Господень и принимают из уст Творца вселенной те Десять Заповедей, которые навсегда станут основой нравственной жизни, духовных устремлений и самых

возвышенных чаяний человечества...

Что во всем этом правда и что легенда? С тех пор как в прошлом веке «заговорили» расшифрованные учеными египетские иероглифы и клинописные тексты Междуречья, с тех пор как были уже в нашем веке обнаружены богатейшие архивы древних городов Сирии и Финикии —Угарита и Эблы, —с каждым новым открытием все убедительнее, вплоть до подробностей, подтверждаются сообщения Библии. И ныне практически для всех серьезных исследователей исход евреев из Египта —исторический факт, не подлежащий сомнению.