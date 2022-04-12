Покойный латинский иерусалимский Патриарх Валерга, основатель современного латинства в Святой Земле, говаривал, смотря с террасы занимаемого им в Иерусалиме помещения и указывая на окружающие горы: «Иерусалим нам трогать пока нельзя, его слишком хорошо охраняют, но когда на каждой из этих гор будет по одному католическому учреждению, Иерусалим волею-неволею будет наш». Говаривал он это часто, говаривал не скрывая, как твердо убежденный в непогрешимости того, что говорит.

Таким образом он считал дело католичества в Иерусалиме несомненным и так бы и могло быть, если бы не явился энергический борец за русское преобладание в Святой Земле и не изменил бы положение. Борец явился, откуда менее всего его ожидали. Это был начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме о. архимандрит Антонин.

Архимандрит Антонин (Капустин) - Из Иерусалима. Статьи, очерки, корреспонденции. 1866-1891

Москва, Издательство «Индрик», 2010 г. – 325 с.

ISBN 978-5-91674-069-1

Архимандрит Антонин (Капустин) - Из Иерусалима. Статьи, очерки, корреспонденции. 1866-1891 - Содержание

«Образ вечно-вещей Палестины»

I Церковная жизнь святого града

1866

1867

1868

1869

1870

1871

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1884

1885

1887

1891

II Памяти почивших

1868

1870

1877

1880

III Из дневника 1857 года Первая поездка в Святую Землю

Приложения

В.H. Хитрово[750] Русские владения в Святой Земле

Дионисий (Лата), архиепископ Закинфский[767] Русские постройки на горе Елеонской

В.Н. Хитрово Памяти архимандрита Антонина Речь на годовом общем собрании Императорского Православного Палестинского Общества 21 мая 1894 года

С.А. Терновский[782] О последних днях жизни, кончине и погребении настоятеля Русской Духовной Миссии в Палестине архимандрита Антонина

Фотий (Пероглу), архимандрит Слово, сказанное при погребении настоятеля Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрита Антонина[798]

Биографическая хроника

Библиография трудов архимандрита Антонина

I. Прижизненные издания

II. Посмертные публикации

III. Публикации документов о. Антонина В АВТОРСКИХ ИЗДАНИЯХ

IV. Работы, оставшиеся недоступными составителю

Русские консулы в Иерусалиме (1858–1897)

Турецкие губернаторы Иерусалима (1857–1897)