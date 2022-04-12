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Архимандрит Антонин (Капустин) - Из Иерусалима

Архимандрит Антонин (Капустин) - Из Иерусалима. Статьи, очерки, корреспонденции. 1866-1891
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, History, **History of Russian Orthodoxy, Religious Studies Atheism

Покойный латинский иерусалимский Патриарх Валерга, основатель современного латинства в Святой Земле, говаривал, смотря с террасы занимаемого им в Иерусалиме помещения и указывая на окружающие горы: «Иерусалим нам трогать пока нельзя, его слишком хорошо охраняют, но когда на каждой из этих гор будет по одному католическому учреждению, Иерусалим волею-неволею будет наш». Говаривал он это часто, говаривал не скрывая, как твердо убежденный в непогрешимости того, что говорит.

Таким образом он считал дело католичества в Иерусалиме несомненным и так бы и могло быть, если бы не явился энергический борец за русское преобладание в Святой Земле и не изменил бы положение. Борец явился, откуда менее всего его ожидали. Это был начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме о. архимандрит Антонин.

Архимандрит Антонин (Капустин) - Из Иерусалима. Статьи, очерки, корреспонденции. 1866-1891

Москва, Издательство «Индрик», 2010 г. – 325 с.

ISBN 978-5-91674-069-1

Архимандрит Антонин (Капустин) - Из Иерусалима. Статьи, очерки, корреспонденции. 1866-1891 - Содержание

«Образ вечно-вещей Палестины»

I Церковная жизнь святого града

  • 1866

  • 1867

  • 1868

  • 1869

  • 1870

  • 1871

  • 1874

  • 1875

  • 1876

  • 1877

  • 1878

  • 1879

  • 1880

  • 1881

  • 1882

  • 1884

  • 1885

  • 1887

  • 1891

II Памяти почивших

  • 1868

  • 1870

  • 1877

  • 1880

III Из дневника 1857 года Первая поездка в Святую Землю

Приложения

  • В.H. Хитрово[750] Русские владения в Святой Земле

  • Дионисий (Лата), архиепископ Закинфский[767] Русские постройки на горе Елеонской

  • В.Н. Хитрово Памяти архимандрита Антонина Речь на годовом общем собрании Императорского Православного Палестинского Общества 21 мая 1894 года

  • С.А. Терновский[782] О последних днях жизни, кончине и погребении настоятеля Русской Духовной Миссии в Палестине архимандрита Антонина

  • Фотий (Пероглу), архимандрит Слово, сказанное при погребении настоятеля Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрита Антонина[798]

Биографическая хроника

Библиография трудов архимандрита Антонина

  • I. Прижизненные издания

  • II. Посмертные публикации

  • III. Публикации документов о. Антонина В АВТОРСКИХ ИЗДАНИЯХ

  • IV. Работы, оставшиеся недоступными составителю

Русские консулы в Иерусалиме (1858–1897)

Турецкие губернаторы Иерусалима (1857–1897)

Views 381
Rating 5.0 / 5
Added 12.04.2022
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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