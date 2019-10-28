Определение Архиерейского Собора Русской православной церкви заграницей от 17 - 30 октября 1935 о новом учении протоиерея С. Булгакова о Софии.

Митрополит Антоний - Учение протоиерея С. Булгакова о Софии — Премудрости Божией

Издательство Русская Типография Филонова, Новый сад, 1935. – 19 с.

Митрополит Антоний - Учение протоиерея С. Булгакова о Софии — Премудрости Божией - Письмо Блаженнейшего Митрополита Антония Высокопреосвященному Митрополиту Евлогию

Ваше Высокопреосвященство Милостивый Архипастырь.

Во исполнение Соборного определения при сем препровождаю Вам копию доклада выделенной Собором Комиссии для обсуждения учения протоиерея Сергия Булгакова о Св. Софии, а также постановления вынесенного Собором по заслушании вышеозначеннаго доклада.

Не в первый раз учение протоиерея С. Булгакова привлекает наше внимание. Вашему Высокопреосвященству известно опубликованное в 1927 году послание Архиерейскаго Синода Русской Православной Церкви заграницей, указывавшее на некоторыя отклонения от Православия в его сочинениях. Упомянутое послание не разбирало учения протоиерея Булгакова во всех подробностях, а лишь указывало на неправославное и вредное направление его. Протоиерей Булгаков не только не постарался освободить свое богословствование от мыслей, вызвавших эти оправданныя нарекания, но наоборот опубликовал ряд новых сочинений, в которых еще подробнее излагает свои взгляды. Эти взгляды подвергнуты разбору в недавно вышедшем сочинении Преосвященнаго Архиепископа Серафима, врученном Вам в бытность Вашу в Сремских Карловцах. Ранее того учение протоиерея Булгакова подверглось весьма основательной критике Преосвященнаго Иоанна (Максимовича), Епископа Шанхайскаго, в книжке, которую Вам посылаю при сем.

Но помимо этих и других печатных выступлений, учение протоиерея Булгакова вызывало и вызывает не мало толков в церковном обществе. Самое положение его, как возглавителя единственной русской богословской школы в Западной Европе, придает книжкам протоиерея Булгакова такое значение среди читателей русской богословской литературы за рубежом, что то или иное суждение иерархии о его учении стало настоятельно необходимыми Приступая вновь к такому суждению, уже не в Синоде, а в Соборе, мы нашли излишним всякое запрашивание объяснений автора, как потому, что он не находится в нашем подчинении, так и потому, что его учение достаточно полно всем известно из его печатных трудов. Пусть протоиерей Булгакову ссылаясь на некоторыя другия свои формулировки, утверждает, что не отступает от общепринятаго учения Православной Церкви, пусть в своих лекциях, как Вы говорили нам здесь, протоиерей Булгаков не проповедует этого учения, а излагает Православную веру так, как она принята нами от Св. Отцов, — это нисколько не меняет сущности дела, ибо противоречие между православным учением и мыслями, содержащимися в его печатных трудах, настолько глубоко, что до отречения его от своей ереси православныя по содержанию лекции его студентам, не ослабляя вреда от его печатных трудов, не могли бы быть вполне убедительными для слушателей, неизбежно вызывая у них недоумение...

Источник: http://ivashek.com/de/research/190-spor-o-sofii/848-opredelenie-arkhierejskogo-sobora-rptsz-ot-17-30-oktyabrya-1935-o-novom-uchenii-prot-s-bulgakova-o-sofii