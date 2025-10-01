Антонова-Андерссон — Колдовство в Скандинавии
Дьявол не сразу вошел в мир людей. Для многих он был одним из представителей нечисти, знакомой скандинавам с незапамятных времен. В более поздних преданиях главными действующими лицами одних и тех же сюжетов выступали, например, как водяной, так и дьявол. В одних историях водяной, превратившись в красивого юношу, забирал к себе влюбленную девушку, в других это делал Сатана. Главным отличием природных духов от черта была среда обитания: за первыми закреплялась конкретное место (лес, озеро или двор), дьявола же можно было встретить везде.
Христианизация внесла свои коррективы в представления северян об устройстве мира. В церквях разъясняли, откуда взялись демоны, но эти истории адаптировались под местные реалии. Так, в Швеции родилось поверье, будто при сотворении мира изгнанный дьявол вызвал трехдневный дождь из сочувствовавших ему ангелов. Угодившие в море стали русалками, в лес — эльфами и эльфийками, в горы — троллями, на крыши домов или будущие земельные участки — домовыми-томтенами.
В Норвегии история представлялась несколько по-иному: дьявол воспротивился Богу и занял его трон. Поддержавшие его стали демонами-троллями, ну а те, кто на словах согласился с его правлением, но внутренне противился ему, превратились в земных духов.
На первых порах скандинавский дьявол даже не был «абсолютным воплощением зла». Да, таковым его называла церковь, но в сознании простых крестьян каждый дух мог быть и добрым, и злым: все зависело от того, как себя с ним вести. Так дело обстояло и с самим дьяволом: с одной стороны, он вредит людям, но с другой — представляется радушным хозяином, приглашающим на шикарные пиры и устраивающим первоклассные развлечения. Правда, в соответствии с христианскими канонами такие занятия не могли закончиться чем-то хорошим. Так и возникли рассказы о шабашах, которые приводили его участников на костер.
Антонова-Андерссон, Юлия Викторовна — Колдовство в Скандинавии: представления о дьяволе, процессы над ведьмами и ведовство
Москва : Издательство ACT, 2025. — 304 с. — (Мировая мифология).
ISBN 978-5-17-172593-8
Антонова-Андерссон, Юлия Викторовна — Колдовство в Скандинавии - Содержание
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Часть 1. Дьявол
- Глава 1. Откуда взялся дьявол?
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Глава 2. Каким видели дьявола художники?
- Дьявольская библия
- Церковные сюжеты с дьяволом
- Дьявол взвешивает души
- Обжигающий напиток
- Дьявол и телячья шкура
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Глава 3. Каким дьявол был в «реальности»?
- Перевоплощения
- Дьявол в цепях
- За кем приходил Сатана?
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Глава 4. Дьявол в преданиях
- Дьявол-помощник
- Дьявол-создатель
- Дьявол-строитель
- Дьявол-танцор
- Дьявол-жених
- Дьявол-разлучник
- Дьявол-мучитель
- Дьявол-игрок
- Дьявол и священник
- Четвертое колесо в телеге
- «Дьявольская борьба»
- Дьявол в языке
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Глава 5. Пакт с дьяволом
- Как встретить дьявола?
- Процесс заключения пакта
- Случайный пакт
- Расторжение пакта
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Глава 6. Лысая гора
- Первые полеты
- Где искать Лысую гору?
- На чем лететь?
- Волшебная мазь
- Как улететь незаметно?
- Прибытие на Лысую гору
- Что происходит на Лысой горе?
- Сексуальные утехи
- Завершение пира и обратный перелет
- Белая гора
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Глава 7. Молочные зайцы
- Ритуалы
- Дойка при помощи предметов
- Молочные зайцы и бьеры
- «Рецепт» бьеры
- Несуны с острова Висингсё
- Защита от несунов
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Часть 2. Ведьмы
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Глава 1. Как все начиналось
- Древние саги
- Первые региональные законы
- Своды законов Магнуса Эрикссона и Кристофера
- Белая магия
- Судебная система Швеции
- Законодательство XVII века
- Священники VS юристы
- Судебные инстанции: кто вершил судьбы ведьм?
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Глава 2. Первые колдовские процессы
- Ведовские процессы в Смоланде (1604-1619)
- Ведовские процессы в Эстергётланде
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Глава 3. Большая шумиха (1668-1676)
- Ведовские процессы в Даларне и Хэрьедалене (1668-1672)
- Зачем нужно признание?
- Пытки в Швеции
- Ведовские процессы в Хельсингланде (1671-1675)
- Ведовские процессы в Йестрикланде (1674-1675) и Онгерманланде (1675-1676)
- Северная комиссия и процессы в Турсокере
- Южная комиссия и процессы в Евле
- Показания детей
- Ведовские процессы Вестерботтене (1675-1676)
- Ведьмоуказчики
- Ведовские процессы в Упланде (1675-1676)
- Ведовские процессы в Стокгольме
- Первый стокгольмский процесс
- Второй стокгольмский процесс
- Третий стокгольмский процесс
- Четвертый стокгольмский процесс
- Окончание стокгольмских процессов
- Процессы в бывших датских провинциях
- Ведовские процессы в Бохуслене (1669-1672)
- Первая бохусленская комиссия
- Вторая бохусленская комиссия
- Ведовские процессы в Халланде
- Финны и саамы
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Глава 4. После Большой Шумихи
- Последняя казнь за колдовство
- Капитан Элин
- Последний колдовской процесс Швеции
- Мокфьердские ведьмы
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Глава 5. Кто такая ведьма?
- Типичная шведская ведьма
- Кто не мог быть ведьмой?
- А что священники?
- Ведьма — знахарка?
- Почему стали обвинять в колдовстве?
- Роль церкви
- Роль государства
- Роль общества
- Отголоски в преданиях
- Как защититься от ведьмы?
- Как разоблачить ведьму?
- Пасхальные ведьмы
- Ведьмы на открытках
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Глава 6. Соседи-скандинавы
- Ведовские процессы Дании
- Дело Гюде Спандемагер
- Потопленный флот
- Охота Кристиана IV
- Дамы благородных кровей
- Устранение опасных
- Последние жертвы
- Ведовские процессы Норвегии
- Кого обвиняли?
- Процессы в Финнмарке
- Как проходили процессы?
- Ведовские процессы Финляндии
- Ведовские процессы на Аландских островах (1665-1668)
- Ведовские процессы в Эстерботтене (1674-1678)
- Ведовские процессы Эстонии
- Глава 1. Как все начиналось
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Часть 3. Колдовство и магические ритуалы
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Глава 1. Предыстория
- Виды магии
- Что важно для магических ритуалов?
- Сила времени
- Сила места
- Сила слова
- Рифмовки
- Аналогии
- Принцип «задом наперед»
- Книги заклинаний
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Глава 2. Белая магия
- Откуда брались болезни?
- Как побороть хворь?
- Три «П»: прикоснуться, подышать и поплевать
- Диалог с больным
- Сила имени
- «Икота, икота, перейди на Федота. . . »
- «Врастить» и «завязать» болезнь?
- Помощь церкви и погостов
- А если болезнь наслали духи?
- Исцеление животных
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Глава 3. Черная магия
- Как причиняли вред?
- Волшебные мешочки
- Волшебные узелки
- Волшебная роса
- Проклятия
- Оборотни: как избавиться от проклятия
- Нитсшест
- Причинение смерти
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Глава 4. Любовная магия
- Как стать привлекательным?
- Как приворожить?
- Волосы и кровь
- Пот
- А что еще?
- Сила церкви и погоста
- Чудодейственные травы
- Побочные эффекты
- Как избавиться от любовного приворота?
- Как разлучить?
- Венец безбрачия
- Как обзавестись потомством?
- Любовь без детей
- Как избавиться от ребенка?
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Глава 5. Животные в магии
- Летучие мыши
- Змеи
- Лягушки
- Другие животные
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Глава 6. Колдовской сад
- Деревья
- Травы
- Дудник
- Розмарин
- Хмель
- Крапива
- Зверобой
- Вербена
- Любисток
- Полынь
- Петрушка
- Беладонна
- Белена и дурман
- Корень мандрагоры
- Глава 1. Предыстория
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