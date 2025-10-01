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Антонова-Андерссон — Колдовство в Скандинавии

Антонова-Андерссон, Юлия Викторовна — Колдовство в Скандинавии
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Mythology Legends, Hermeticism Alchemy Magic Astrology

Дьявол не сразу вошел в мир людей. Для многих он был одним из представителей нечисти, знакомой скандинавам с незапамятных времен. В более поздних преданиях главными действующими лицами одних и тех же сюжетов выступали, например, как водяной, так и дьявол. В одних историях водяной, превратившись в красивого юношу, забирал к себе влюбленную девушку, в других это делал Сатана. Главным отличием природных духов от черта была среда обитания: за первыми закреплялась конкретное место (лес, озеро или двор), дьявола же можно было встретить везде.

Христианизация внесла свои коррективы в представления северян об устройстве мира. В церквях разъясняли, откуда взялись демоны, но эти истории адаптировались под местные реалии. Так, в Швеции родилось поверье, будто при сотворении мира изгнанный дьявол вызвал трехдневный дождь из сочувствовавших ему ангелов. Угодившие в море стали русалками, в лес — эльфами и эльфийками, в горы — троллями, на крыши домов или будущие земельные участки — домовыми-томтенами.

В Норвегии история представлялась несколько по-иному: дьявол воспротивился Богу и занял его трон. Поддержавшие его стали демонами-троллями, ну а те, кто на словах согласился с его правлением, но внутренне противился ему, превратились в земных духов.

На первых порах скандинавский дьявол даже не был «абсолютным воплощением зла». Да, таковым его называла церковь, но в сознании простых крестьян каждый дух мог быть и добрым, и злым: все зависело от того, как себя с ним вести. Так дело обстояло и с самим дьяволом: с одной стороны, он вредит людям, но с другой — представляется радушным хозяином, приглашающим на шикарные пиры и устраивающим первоклассные развлечения. Правда, в соответствии с христианскими канонами такие занятия не могли закончиться чем-то хорошим. Так и возникли рассказы о шабашах, которые приводили его участников на костер.

Антонова-Андерссон, Юлия Викторовна — Колдовство в Скандинавии: представления о дьяволе, процессы над ведьмами и ведовство

Москва : Издательство ACT, 2025. — 304 с. — (Мировая мифология).
ISBN 978-5-17-172593-8

Антонова-Андерссон, Юлия Викторовна — Колдовство в Скандинавии - Содержание

  • Часть 1. Дьявол
    • Глава 1. Откуда взялся дьявол?
    • Глава 2. Каким видели дьявола художники?
      • Дьявольская библия
      • Церковные сюжеты с дьяволом
      • Дьявол взвешивает души
      • Обжигающий напиток
      • Дьявол и телячья шкура
    • Глава 3. Каким дьявол был в «реальности»?
      • Перевоплощения
      • Дьявол в цепях
      • За кем приходил Сатана?
    • Глава 4. Дьявол в преданиях
      • Дьявол-помощник
      • Дьявол-создатель
      • Дьявол-строитель
      • Дьявол-танцор
      • Дьявол-жених
      • Дьявол-разлучник
      • Дьявол-мучитель
      • Дьявол-игрок
      • Дьявол и священник
      • Четвертое колесо в телеге
      • «Дьявольская борьба»
      • Дьявол в языке
    • Глава 5. Пакт с дьяволом
      • Как встретить дьявола?
      • Процесс заключения пакта
      • Случайный пакт
      • Расторжение пакта
    • Глава 6. Лысая гора
      • Первые полеты
      • Где искать Лысую гору?
      • На чем лететь?
      • Волшебная мазь
      • Как улететь незаметно?
      • Прибытие на Лысую гору
      • Что происходит на Лысой горе?
      • Сексуальные утехи
      • Завершение пира и обратный перелет
      • Белая гора
    • Глава 7. Молочные зайцы
      • Ритуалы
      • Дойка при помощи предметов
      • Молочные зайцы и бьеры
      • «Рецепт» бьеры
      • Несуны с острова Висингсё
      • Защита от несунов
  • Часть 2. Ведьмы
    • Глава 1. Как все начиналось
      • Древние саги
      • Первые региональные законы
      • Своды законов Магнуса Эрикссона и Кристофера
      • Белая магия
      • Судебная система Швеции
      • Законодательство XVII века
      • Священники VS юристы
      • Судебные инстанции: кто вершил судьбы ведьм?
    • Глава 2. Первые колдовские процессы
      • Ведовские процессы в Смоланде (1604-1619)
      • Ведовские процессы в Эстергётланде
    • Глава 3. Большая шумиха (1668-1676)
      • Ведовские процессы в Даларне и Хэрьедалене (1668-1672)
      • Зачем нужно признание?
      • Пытки в Швеции
      • Ведовские процессы в Хельсингланде (1671-1675)
      • Ведовские процессы в Йестрикланде (1674-1675) и Онгерманланде (1675-1676)
      • Северная комиссия и процессы в Турсокере
      • Южная комиссия и процессы в Евле
      • Показания детей
      • Ведовские процессы Вестерботтене (1675-1676)
      • Ведьмоуказчики
      • Ведовские процессы в Упланде (1675-1676)
      • Ведовские процессы в Стокгольме
      • Первый стокгольмский процесс
      • Второй стокгольмский процесс
      • Третий стокгольмский процесс
      • Четвертый стокгольмский процесс
      • Окончание стокгольмских процессов
      • Процессы в бывших датских провинциях
      • Ведовские процессы в Бохуслене (1669-1672)
      • Первая бохусленская комиссия
      • Вторая бохусленская комиссия
      • Ведовские процессы в Халланде
      • Финны и саамы
    • Глава 4. После Большой Шумихи
      • Последняя казнь за колдовство
      • Капитан Элин
      • Последний колдовской процесс Швеции
      • Мокфьердские ведьмы
    • Глава 5. Кто такая ведьма?
      • Типичная шведская ведьма
      • Кто не мог быть ведьмой?
      • А что священники?
      • Ведьма — знахарка?
      • Почему стали обвинять в колдовстве?
      • Роль церкви
      • Роль государства
      • Роль общества
      • Отголоски в преданиях
      • Как защититься от ведьмы?
      • Как разоблачить ведьму?
      • Пасхальные ведьмы
      • Ведьмы на открытках
    • Глава 6. Соседи-скандинавы
      • Ведовские процессы Дании
      • Дело Гюде Спандемагер
      • Потопленный флот
      • Охота Кристиана IV
      • Дамы благородных кровей
      • Устранение опасных
      • Последние жертвы
      • Ведовские процессы Норвегии
      • Кого обвиняли?
      • Процессы в Финнмарке
      • Как проходили процессы?
      • Ведовские процессы Финляндии
      • Ведовские процессы на Аландских островах (1665-1668)
      • Ведовские процессы в Эстерботтене (1674-1678)
      • Ведовские процессы Эстонии
  • Часть 3. Колдовство и магические ритуалы
    • Глава 1. Предыстория
      • Виды магии
      • Что важно для магических ритуалов?
      • Сила времени
      • Сила места
      • Сила слова
      • Рифмовки
      • Аналогии
      • Принцип «задом наперед»
      • Книги заклинаний
    • Глава 2. Белая магия
      • Откуда брались болезни?
      • Как побороть хворь?
      • Три «П»: прикоснуться, подышать и поплевать
      • Диалог с больным
      • Сила имени
      • «Икота, икота, перейди на Федота. . . »
      • «Врастить» и «завязать» болезнь?
      • Помощь церкви и погостов
      • А если болезнь наслали духи?
      • Исцеление животных
    • Глава 3. Черная магия
      • Как причиняли вред?
      • Волшебные мешочки
      • Волшебные узелки
      • Волшебная роса
      • Проклятия
      • Оборотни: как избавиться от проклятия
      • Нитсшест
      • Причинение смерти
    • Глава 4. Любовная магия
      • Как стать привлекательным?
      • Как приворожить?
      • Волосы и кровь
      • Пот
      • А что еще?
      • Сила церкви и погоста
      • Чудодейственные травы
      • Побочные эффекты
      • Как избавиться от любовного приворота?
      • Как разлучить?
      • Венец безбрачия
      • Как обзавестись потомством?
      • Любовь без детей
      • Как избавиться от ребенка?
    • Глава 5. Животные в магии
      • Летучие мыши
      • Змеи
      • Лягушки
      • Другие животные
    • Глава 6. Колдовской сад
      • Деревья
      • Травы
      • Дудник
      • Розмарин
      • Хмель
      • Крапива
      • Зверобой
      • Вербена
      • Любисток
      • Полынь
      • Петрушка
      • Беладонна
      • Белена и дурман
      • Корень мандрагоры
Views 166
Rating 4.5 / 5
Added 01.10.2025
Author brat Vadim
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4.5/5 (1)

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