Дьявол не сразу вошел в мир людей. Для многих он был одним из представителей нечисти, знакомой скандинавам с незапамятных времен. В более поздних преданиях главными действующими лицами одних и тех же сюжетов выступали, например, как водяной, так и дьявол. В одних историях водяной, превратившись в красивого юношу, забирал к себе влюбленную девушку, в других это делал Сатана. Главным отличием природных духов от черта была среда обитания: за первыми закреплялась конкретное место (лес, озеро или двор), дьявола же можно было встретить везде.

Христианизация внесла свои коррективы в представления северян об устройстве мира. В церквях разъясняли, откуда взялись демоны, но эти истории адаптировались под местные реалии. Так, в Швеции родилось поверье, будто при сотворении мира изгнанный дьявол вызвал трехдневный дождь из сочувствовавших ему ангелов. Угодившие в море стали русалками, в лес — эльфами и эльфийками, в горы — троллями, на крыши домов или будущие земельные участки — домовыми-томтенами.

В Норвегии история представлялась несколько по-иному: дьявол воспротивился Богу и занял его трон. Поддержавшие его стали демонами-троллями, ну а те, кто на словах согласился с его правлением, но внутренне противился ему, превратились в земных духов.

На первых порах скандинавский дьявол даже не был «абсолютным воплощением зла». Да, таковым его называла церковь, но в сознании простых крестьян каждый дух мог быть и добрым, и злым: все зависело от того, как себя с ним вести. Так дело обстояло и с самим дьяволом: с одной стороны, он вредит людям, но с другой — представляется радушным хозяином, приглашающим на шикарные пиры и устраивающим первоклассные развлечения. Правда, в соответствии с христианскими канонами такие занятия не могли закончиться чем-то хорошим. Так и возникли рассказы о шабашах, которые приводили его участников на костер.

Антонова-Андерссон, Юлия Викторовна — Колдовство в Скандинавии: представления о дьяволе, процессы над ведьмами и ведовство

Москва : Издательство ACT, 2025. — 304 с. — (Мировая мифология).

ISBN 978-5-17-172593-8

Антонова-Андерссон, Юлия Викторовна — Колдовство в Скандинавии - Содержание