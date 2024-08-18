Читая произведения авторов ранней христианской эпохи, которых принято называть отцами и учителями Церкви, современный человек может столкнуться с определенными трудностями. Как известно, отцы Церкви жили и творили в эпоху, разительно отличающуюся от нашего времени. Эта эпоха далеко отстоит от нас не только хронологически. В первую очередь необходимо отметить культурный и мировоззренческий разрыв между человеком XXI столетия и христианскими авторами древности. Острые дискуссионные вопросы богословского и нравственно-аскетического характера, утверждения и опровержения, стремления к обретению истины и попытки оградить ее от всевозможных искажений – все это современному читателю может показаться малопонятными религиозно-философскими рассуждениями, приемлемыми для узкого круга интеллектуалов, но совсем оторванными от повседневной жизни. Однако следует отметить, что дискуссионные вопросы, поднятые христианскими авторами много столетий назад, никогда не воспринимались церковной общиной лишь как отвлеченное теоретизирование. Для практикующих христиан вопросы веры, богопознания и вечного спасения всегда актуальны.

Объективная актуальность поставленных когда-то вопросов сегодня становится еще более очевидной, к примеру, при попытке выстраивания конструктивного диалога между различными христианскими направлениями. В контактах между Православной Церковью и различными западными исповеданиями нередко камнем преткновения служат те богословские формулировки, которые были выработаны в ранний период церковной истории, но впоследствии получили своеобразное истолкование и легли в основу соответствующих доктрин и традиций.

В связи с этим при изучении современного христианства во всех его многообразных исповеданиях нельзя пройти мимо тех писателей, которые являются ключевыми фигурами в деле становления христианского богословия.

Артур Антонян - Введение в христианскую теологию - латинская патристика

- Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2023. - 224 с.

ISBN: 978-5-9275-4517-9

Артур Антонян - Введение в христианскую теологию - латинская патристика - Содержание

Введение

Раздел I. Ранняя латинская патристика

1. Общая характеристика эпохи

2. Тертуллиан (150–220)

3. Киприан Карфагенский (200–258)

4. Новациан (200–258)

5. Минуций Феликс (конец II – первая половина III вв.)

6. Арнобий (240–330)

7. Лактанций (240–320)

8. Заключение

9. Рекомендуемая литература

Раздел II. Зрелая латинская патристика IV–V вв

1. Общая характеристика эпохи

2. Гай Марий Викторин (290–364)

3. Иларий Пиктавийский (315–367)

4. Амвросий Медиоланский (342–420)

5. Иероним Стридонский (340–419)

6. Аврелий Августин (354–430)

7. Пелагий (ок. 360 – ок. 420)

8. Иоанн Кассиан Римлянин

9. Проспер Аквитанский

10. Викентий Леринский

11. Лев Великий (390–461)

12. Кесарий Арелатский (470–543)

13. Заключение

14. Рекомендуемая литература

Раздел III. Поздняя латинская патристика