Дружинин - Подготовка пастыря в российской духовной школе 1808—1869 гг.

Представленное исследование посвящено изучению истории соотношения между богословским осмыслением пастырства и содержанием программ пастырской подготовки в рамках специализированных школ, а именно — детальному рассмотрению проблематики разрыва, которую мы обнаруживаем в этом соотношении. Выявление, полноценное исследование этого разрыва представляется актуальным в силу исторической преемственности российских духовных школ как в плане традиций, так и в плане характерных проблем. Востребованность исследований по истории духовного образования в России обусловливается сегодня также и включением духовной школы в общее образовательное и научное пространство. Подобное включение приводит к преобразованию традиционных духовно-учебных принципов, при котором одна из основных задач духовной школы — подготовка пастыря — должна не только не потерпеть ущерба, но и получить импульс к развитию.

Вопрос подготовки православного духовенства в любую эпоху в той или иной степени коррелирует с нуждами будущего служения. Прерывание связи между дореволюционной и современной духовно-учебной традицией ставит вопрос о поиске новых образовательных парадигм, приближающих учебный процесс к нуждам будущего священнослужения, не сводя при этом роль духовенства к выполнению утилитарных задач. Решение данной задачи осложняется комплексным характером проблемы — поиском духовноучебных подходов к пастырской подготовке в конкретных исторических условиях.

В данном исследовании рассматриваются истоки данной проблематики в России — хронологически мы связываем их с периодом действия духовно-училищного Устава 1814 г., особенность которого заключается в том, что Церковь в России к началу XIX в. имеет вековой опыт институциональной подготовки священников: с одной стороны, за специализированными школами окончательно закрепляется роль единственного института, готовящего служителей Православной Церкви, с другой — понимание священства постепенно становится объектом богословского осмысления. Таким образом, впервые возникает необходимость соотносить осмысление пастырства с содержанием духовно-учебных парадигм. В рамках церковного вероучения пастырство понимается как богоучрежденный институт, при этом его осмысление неизбежно преломляется по-своему в конкретную историческую эпоху. Следовательно, и подготовка пастыря должна исходить, с одной стороны, из смысла этой «богоучрежденности», с другой — из накопленного опыта Церкви в пастырском служении. На практике подобную концепцию трудно реализовать в силу того, что на идеальное представление о пастырской подготовке накладываются культурные и исторические особенности, вызовы и запросы общества и Церкви к пастырю.

Обращение к истокам проблематики пастырской подготовки, к преломлению ее в разных контекстах, возникавшие при этом трудности и исследование причин этих трудностей представляются важным делом для Церкви и богословской науки. В то же время в сегодняшней историографии отсутствуют исследования конфессионального осмысления пастырской подготовки: подготовка духовенства затрагивается либо в региональном аспекте и более позднем хронологическом периоде, либо в качестве одного из эпизодов истории церковно-государственных отношений. В связи с этим исследование стремится ответить на вопрос, какое место занимает период действия училищного Устава 1814 г. в истории пастырской подготовки в России, как его можно позиционировать по отношению к современности в церковно-историческом и идейно-богословском контекстах. В этой ситуации особого исследовательского внимания и интереса заслуживает то, как в рамках новых реалий (системы духовных училищ) происходит заданный в конце XVIII в. процесс преобразования епархиальных школ в школы пастырские с точки зрения каждой из его составляющих, а именно: как формировался взгляд на пастырство в богословии, как изменялись требования эпохи, как соотнесение этих элементов отражалось на духовном образовании.

Дружинин А. В. - Подготовка пастыря в российской духовной школе - 1808—1869 гг. - Дискуссия, осмысление и практика

Монография. - Москва : Изд-во ПСТГУ, 2025. - 536 с.

ISBN 978-5-7429-1580-5

Дружинин А. В. - Подготовка пастыря в российской духовной школе – Содержание

Введение

Глава 1. Подготовка духовенства в России до начала XIX в.: западные идеи и их рецепция

§ 1.1. Зарождение и развитие идей пастырской подготовки и пастырского богословия в католичестве (XVI—XVIII вв.)

§ 1.2. Развитие русского церковного образования до начала XIX в. в конт ексте подготовки духовенства

§ 1.3. Рецепция иноконфессиональных пасторологических идей в школьном богословии в России до начала XIX в

Глава 2. Зарождение и развитие идеи пастырской подготовки как основной задачи духовной школы (1808-1869 гг.)

§ 2.1. Реформа 1808-1814 гг.: ключевые идеи и развитие пасторологических аспектов духовного образования

§ 2.2. Принципы регламентации духовно-учебного процесса в 1814-1869 гг

§ 2.3. Трансформация пастырской подготовки в духовных школах в период действия устава духовных училищ 1814 г

Глава 3. Развитие богословского осмысления пастырства и пастырской подготовки (1808-1869)

§ 3.1. Принципы осмысления духовно-учебного процесса в период действия Устава духовных училищ 1814 г

§ 3.2. Осмысление пастырской подготовки современниками в рамках школьного богословия

§ 3.3. Развитие идей осмысления пастырства в духовно-учебной среде в период действия Устава духовных училищ 1814 г

Заключение

Список сокращений и условных обозначений

Учебные и научные учреждения

Синодальные учреждения и органы власти

Архивные учреждения

Издания

Прочие сокращения

Обозначения учебных курсов в духовных академиях

Список источников и литературы

Источники

Опубликованные источники

Литература

Приложения