Антонюк Светлана - Один день Ирины Алексеевны

Да, Ирина Алексеевна — это я, можно просто Ирина. Мне 39 лет. У меня один муж и десять детей. Именно последнее уточняют с открытыми от ужаса глазами люди, глядя на меня, как на инопланетянку. Узнав о количестве имеющихся в наличии мужей, и о том, что всех десятерых родила я одна, ужас сменяется состраданием и жалостью. Ничего, я уже привыкла к таким забавным реакциям окружающих. Зато я от гордости высоко поднимаю голову, когда все думают, что я старшая сестра своего первого сына. Да, выгляжуя в общем-то неплохо. Слежу за фигурой, стараюсь не переедать, ограничиваю себя в сладком (что делает мою жизнь невероятно тоскливой и серой, ну, по крайней мере в те моменты, когда я что-нибудь пеку и мне хочется съесть половину противня горячих, безжалостно пахнущих на весь дом булок).

Так, 6:30. «Как же мне не хочется вставать...» — плачет моё неотдохнувшее тело. Ночь выдалась не из лучших... Скорее всего, у Ленчика лезут зубы, и он изрядно подвымотал меня кутру. Но я не злюсь на него — вспоминаю те волшебные ощущения, когда мои зубы мудрости пытались пробраться наружу... И если вдруг моё дитятко ненаглядное испытывает что-нибудь подобное, то я прощаю ему всё.

И кто там у меня в первую смену? Илья, Женька, Кирилл и Вика. — Подъё-ом! Конечно, пойди, добудись их... Взрослые люди, а до сих пор бедная мать должна вытаскивать их из постелей! Придётся подниматься наверх, чтобы по очереди поднять этих «соников».

Не ропщу на лишние движения с утра — бодрят — да и где мне ещё наматывать шаги. А в моем возрасте, видите ли, калории не испаряются сами по себе.

Пожалуй, первой будет Вика. Это дама, и естественно, она будет собираться дольше... Пока определится с нарядом, намарафетится — час пройдёт. Ей пятнадцать, и у неё уже свое понимание насчёт того, как должна выглядеть девочка-подросток. С одной стороны легче, не надо заморачиваться с её одеждой, а с другой... (ну, вы меня понимаете). — Вставай, моя красавица! Пора в школу! Захожу в её спальню (она живёт в комнате одна, так как с девочками у нас туговато, одни мальчишки вокруг, ну, по возрасту, имею в виду). Как же незаметно она выросла... Уже не надо гонять её пошевелить пальцем, чтобы хоть немного привести своё жилище в божеский вид. Чистенько, пахнет чем-то довольно приятным. На туалетном столике куча кремов, духов, гелей, лаков, пенок, спреев, муссов и прочей дребедени, которая жизненноважна всякой девчонке. И на кровати возлежит она — царевна моя. С таким обилием детей надо умудряться находить время, чтобы полюбоваться каждым. Как она сладко спит. Длинные ресницы, тоненький нос, зарытый в какое-то плюшевое животное (ну что за детский сад). Каштановые волосы собраны в пучок наверху головы, «чтоб они не щекотали её во сне». Это она в меня. Я тоже не терплю, когда волосы прикасаются к моему лицу. Бабушка постоянно говорит мне, что такие люди склонны к сумасшествию. Плохо. Будем надеяться, что она заблуждается. — Просыпайся, красотуля,— говорю я, почесывая ей спину. Они все просят меня чесать их. Такие тактильные, тоже в мать. Любят обниматься, гладиться и все такое. Девочка потянулась, зевнула и села, такая смешная, растрепанная и сонная. — Вставай скорее, а то мальчишки займут ванную. Этот веский аргумент очень взбодрил её, и она заковыляла в сторону ванной.

Антонюк Светлана - Один день Ирины Алексеевны

Все имена и события вымышлены, любые совпадения с реальностью случайны. - Б.в.д. - 58 с.

Антонюк Светлана - Один день Ирины Алексеевны - Содержание