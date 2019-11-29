Антропологические матрицы ХХ века

Философская и гуманитарная антропология на рубеже веков в России развивается весьма активно, она представлена широким спектром подходов и проблемных полей. В рамках конференции, посвященной несостоявшемуся диалогу двух мыслителей, было представлено сразу несколько из них. О том, состоялся ли диалог традиций, запланированный организаторами, судить читателю, но, безусловно, событие конференции развертывалось в полилоге представителей разных подходов. Участие или, по крайней мере, причастность к такому полилогу, пусть и мысленно, читателя — событие для ее авторов не менее важное и ожидаемое, нежели сообщение читателю определенной совокупности знаний и концепций современной российской антропологии, включая представление о самих антропологических матрицах.

Сверхзадача книги — помочь попасть читателю в поле напряженного поиска исследователей, в проблемное многопозиционное пространство живого становящегося гуманитарного знания. Вряд ли стоит добавлять, сколь это важно для вдумчивого студента и того, кто делает первые серьезные шаги в науке, культуре, политике. В этом случае у читателя будет больше возможностей выработать собственное отношение к замыслу конференции и конкретным подходам к антропологии, найти собственный путь, быть может и совсем далекий от предлагаемого авторами. Указанные особенности издания определили, с одной стороны, его состав, рубрикацию, членение на разделы, с другой – сам принцип подбора и подготовки текстов.

Тексты распределены по нескольким частям и в ряде случаев дополнены статьями, иллюстрирующими тот же самый подход к антропологии либо развивающими дополнительные аспекты той же проблематики (как правило, освоения наследия того или иного мыслителя). В целом части книги соответствуют основным тематическим блокам конференции, представляя читателям «в лицах» ведущие направления отечественной антропологии и делая специальный акцент на разработке наследия и самом наследии философской и гуманитарной антропологии в России.

Антропологические матрицы ХХ века. Л. С. Выготский – П. А. Флоренский: несостоявшийся диалог

Приглашение к диалогу. Концепция издания, общая редакция А.И. Олексенко. Научно-методологическая концепция проекта Ю. В. Громыко, А. А. Андрюшкова, О. И. Глазуновой, А. И. Олексенко

М.: ПрогрессТрадиция, 2007. 666 с.

ISBN 5-5898266-264-4

Антропологические матрицы ХХ века. Л. С. Выготский – П. А. Флоренский: несостоявшийся диалог - Содержание

О.И. Глазунова. Несколько слов о замысле

А.И. Олексенко. От события конференции – к событию книг

Ю.В. Громыко. Антропологические матрицы сознания как предмет и проблема гуманитарного познания

Часть 1. Системомыследеятельный подход к антропологии

Ю.В. Громыко. Антропологические матрицы ХХ века

Дискуссия

О.И. Глазунова. Образ и слово в творчестве П.А. Флоренского и Л.С. Выготского

Дискуссия

Ю.В. Громыко. Персонализация в образовании: инициирующее образование, подъем сознания и личностный рост

Л.Н. Алексеева. Способности получения знаний в области художественного творчества

Часть 2. Синергийная антропология

С.С. Хоружий. Выготский, Флоренский и исихазм в проблеме формирования современной антропологической модели

Дискуссия

С.С. Хоружий. Синергийная антропология: концепция и метод (выдержки из основных текстов)

Часть 3. Христианская психология и гуманитарные практики

В.И. Слободчиков. Гуманитарные практики

Дискуссия

Б.С. Братусь. О христианской психологии

Дискуссия

Часть 4. Антропологические перспективы и разработка наследия о. Павла Флоренского

Игумен Андроник (А.С. Трубачев). Философия культа о. Павла Флоренского

А.Н. Паршин. Лестница отражений (от гносеологии к антропологии)

Дискуссия по докладам игумена Андронника и А.Н. Паршина

С.М. Половинкин. Анализ критики Флоровским работ о. Павла Флоренского

В.А. Шапошников. Наследие о. Павла Флоренского и христианская апологетика

Дискуссия по докладам С.М. Половинкина и В.А. Шапошникова

А.А. Андрюшков. Антроподицея о. Павла Флоренского как зачин православной антропологии

Дискуссия

Часть 5. Антропологические стратегии и психопрактики культуры

О.И. Генисаретский. Традиции, гуманитарные стратегии и идентичность: гуманитарная антропология между третьим позитивизмом и приемлющим участием

Круглый стол «Оправдание деятельностью: труд, деятельность и творчество как экзистенциально-антропологическая проблема». Ведущий О.И. Генисаретский

В.В. Малявин. Психологооантропологические механизмы политического действия

Часть 6. Визуальная антропология. Мастерркласс «Образ и обряд»

Н.Н. Литвина, И.С. Куликова. Комментарий к фильму «Покой, Господи, душу…»

И.С. Куликова. Память смерти

«Покой, Господи, душу…». Стенограмма фильма

О.И. Генисаретский. Мастерркласс «Образ и обряд» по фильму Натальи Литвиной и Ирины Куликовой «Покой, Господи, душу...»

Е.В. Александров. «Созвучная камера»: диалог культур – эмпатический диалог личностей

Часть 7. Подход Выготского за рамками теории Выготского. Наследие Давыдова

В.П. Зинченко. Выготский в контексте культуры начала ХХ века

Дискуссия

Ю.В. Громыко. Представление об идеальном действии – метод Давыдова. Идеальное – мышление – знание и смена формационных систем мыследеятельности

В.П. Зинченко. Загадка творческого понимания (К столетию Д.Б. Эльконина)

Часть 8. Творческое наследие Е.Л. Шифферса и его разработка В.Р. Рокитянский. Евгений Шифферс. Краткая биография. Характеристика наследия

Е.Л. Шифферс. К проекту парка ЛааВиллет в Париже

Е.Л. Шифферс. Русские

Е.Л. Шифферс. Для А.К. («Колесо времени “перерождений” вращается...»)

Н.В. Громыко. Политическая антропология Е.Л. Шифферса

Ю.В. Громыко. Основания диалога: энергийноосценарный метод режиссера, религиозного мыслителя Е.Л. Шифферса (1934–1997)

Часть 9. Антропологические подходы в философии и филологии

И.Л. Багратионн-Мухранели. Антиномии и синтез в русской литературе первой трети ХХ века

Дискуссия

А.А. Самойкина. Понимание языка у Шпета и Флоренского

Э. Ломидзе. Гагарин как архетип сына

В.В. Мартынова. Категории анализа этнокультурного самоопределения личности

А.И. Олексенко. Быть обращенным к мудрости рода.К педагогике рода П.А. Флоренского

Ж.Т. Жумагалиева. Представления об обратной перспективе П. Флоренского, Э. Пановского, Б. Раушенбаха: сходства и различия

Часть 10. Диалоги в письмах

П.В. Флоренский, Т.А. Шутова. Павел Флоренский и Александр Ельчанинов. На пути создания православной педагогики

У водораздела жизни. Переписка П.А. Флоренского с родными и близкими в 1904 году

Авторы и основные участники дискуссий

Именной указатель

Указатель основных терминов и понятий

Антропологические матрицы ХХ века. Л. С. Выготский – П. А. Флоренский: несостоявшийся диалог - Несколько слов о замысле

В первой четверти века возникли две альтернативные системы антропологических представлений – П.А. Флоренского и Л.С. Выготского. Оба мыслителя, используя нетрадиционный междисциплинарный подход и уникальные методологии, попытались создать целостное знание о человеке. Эти системы являются нашим историческим наследием, анализ которого может задать начальную точку новой программы изучения человека. П.А. Флоренский и Л.С. Выготский задали две предельных точки анализа человека, форм организации сознания, заложив разные отечественные традиции изучения человека.

В силу социальноополитических условий система Л.. Выготского выросла затем в научную психологическую школу и породила наиболее сильные системы образовательной практики, в то время как система П. А. Флоренского, которая задумывалась как объективация православного учения о человеке, не была достроена до реализованного прикладного уровня. Тем не менее, обращаясь к трудам этих авторов, мы явно просматриваем в них антропологическую альтернативу.

Эта альтернативность тем более бросается в глаза, что многие из важнейших понятий и вопросов у этих авторов совпадают: связь мысли и слова; культура, знак и символ; орудие, действие, цель и деятельность; сознание. Однако постановка и решение этих вопросов происходит в разной перспективе, поскольку они находятся в разных системах представлений о человеке. Но все же, почему такое поразительное совпадение понятий и проблематики? Система взглядов на человека Л.С. Выготского, в соответствии с которой предельным уровнем его определения является культура, существующая в истории, породила лучшее в советском образовании (т.е. реальной антропологической практике) – систему развивающего обучения В.В. Давыдова.

Однако не менее очевиден и глубокий недостаток данной системы. В ней человек оказался отрезанным от религиозноомистического измерее ния его сознания и благодатного источника развития его личности. Возз можность иного ви1дения человека содержалась в системе представлений П.А. Флоренского.

Пытаясь в целом охарактеризовать смещение в понимании назначения человека, произошедшее при переходе от программы П.А. Флоренского, гораздо более традиционной для России начала века, к программе более революционной – Л.С. Выготского, мы скажем, что произошло смещение в понимании основной задачи человеческой жизни и развития человечее ской личности: от задачи спасения души к задаче превращения человека в субъекта культурнооисторической деятельности.

В начале XXI века имеет смысл вновь проанализировать альтернативу этих двух программ и ответить на вопрос – находятся ли данные программы в антагонизме или они взаимодополняемы? Можно ли перейти к построению антропологических практик (прежде всего образования) на основе возможностей, таящихся в программе П.А. Флоренского?

Ольга Игоревна Глазунова