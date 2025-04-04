Анубис – Сборник работ

В древние времена люди уделяли особое внимание таким понятиям, как смерть и загробная жизнь. До нас дошло множество исторических текстов, котор ые описывают следующие церемонии и обряды: искусство бальзамирования, украшение гробниц специальными символами, рисунками и орнаментами, сложные погребальные процедуры. Все они во многом отражают мировоззрение людей древности, которые заботились и о сохранности тела умершего, и о подготовке его души к загробной жизни и ее испытаниям. Люди считали, что душа состоит из множества частей и неразрывно связана с физическим телом; именно поэтому было так важно сохранить его целым и невредимым, используя процедуру мумификации. Если же говорить о магической функции вышеупомянутых обрядов погребения, то они, безусловно, являются символическим процессом инициации, который помогает душе очиститься, преодолеть препятствия, трансформирозаться и перейти на новый уровень бытия. Древние люди верили в то, что смерть не является конечной точкой странствия души, она — лишь мистерия перехода, через которую рано или поздно предстоит пройти всем. Ведь когда заканчивается один этап жизни, за ним обязательно следует другой. Чтобы правильно совершить эту сакральную церемония перехода, душе человека требуется Проводник, архетип которого встречается во многих культурах. Данное божество имеет множество ликов, имен и функций: Психопомп, помогающий душам умерших пересечь границу между миром живых и миром мертвых и спуститься в Подземное Царство; строгий и справедливый Судья, оценивающий пройденный жизненный путь каждой души и решающий, достойна ли она награды или наказания; суровый Страж, охраняющий Врата в Загробный мир; Защитник мест захоронений, следящий за тем, чтоб никто не потревожил покой мертвых. Все эти функции выполняет Анубис — таинственный, многогранный и весьма почитаемый бог, который может показать магу все лики самой Смерти, научив его не бояться таких понятий, как разложение, погребение, некромантия, мир мертвых и мумификация.

В «Египеїской Книге Мертвых» Анубис описывается как божество, которое встречает душу у Врат, ведущих в Загробный мир. Он взвешивает сердце умершего, дабы определить, насколько добродетельным он был при жизни, кладя его на одну чашу весов Правосудия; на вторую чашу помещается священный артефакт под названием «перо Маат»; Маат в Древнем Египте была известна как богиня истины, закона и справедливости. Если сердце человека легче пера, это значит, что его душа чиста и что он может спокойно пройти в Загробное Царство, дабы обрести там покой. Если же сердце оказывается тяжелее пера, то оно будет съедено богиней Амат (Ам мит), чудовищем с головой крокодила, телом гиппопотама, лапами и гривой льва, которая, как считалось, обитала в огненном озере. Также древние египтяне верили в то, что Анубис, будучи судьей мертвых, также готовил души к путешествию в Загробный мир посредством таинств бальзамирования. Он следил за тем, чтобы данный погребальный обряд проходил правильно: из тела покойного доставали все органы, кроме сердца, которое должно (>ыть взвешено на Великом Суде. После ряда определенных махинаций, направленных на то, чтобы тело сохранило свою форму, его помещали в саркофаг и в гробницу. Анубис встречает душу человека после его смерти, провожает в Загробное Царство, защищая от всех опасностей на пути. Анубис почитался египтянами как один из самых влиятельных и древних богов: он обладал властью и над физическим телом человека, и над его душой после смерти. Анубис — это одно из главных божеств-инициаторов, которое помогает человеку перейти от одного этапа жизни на другой; с помощью практик из данной книги маг сможет плодотворно пережить процессы трансформации и перерождения. Если изучить мифы, посвященные Анубису, можно убедиться в том, что вся его жизнь — это путь обретения мудрости, преодоления трудностей и скитаний между миром живых и миром мертвых.

Анубис – Сборник работ

Билл Дювендак. SAT EN ANPU (Книга Анубиса). - Маркус Карабас. Анубис: история и наследие египетского бога мира мертвых. - Дж. П. Фелисиано. Бог Анубис во времена поздней античности. - Гимны и воззвания, посвященные Анубису

«Касталия», 2025. — 258 с.

ISBN 978-5-9079691־00־

Анубис – Сборник работ – Содержание

Билл Дювендак. SAT EN ANPU (Книга Анубиса)

Предисловие (Асенат Мейсон)

Вступление

Глава первая. История

Глава вторая. Маски Анпу (Анубиса)

Глава третья. Гримуар Анпу (Анубиса)

Библиография

Об авторе

Маркус Карабас Анубис: история и наследие египетского бога мира мертвых

Введение

Предисловие

Истоки древнеегипетской мифологии

Расшифровка символизма мифов

Божества как концепции

Происхождение Анубиса

Роли Анубиса

Древнеегипетские погребальные обряды

Психопомп

Хранитель Истины

Германубис

Библиография

Примечания

Дж.П. Фелисиано. Бог Анубис во времена поздней античности

1. Анубис и Гермес

2. Историческая справка

3. Изображения и мифы, связанные с Анубисом (периода римского владычества в Египте)

4. Практики и ритуалы, посвященные Анубису

Список используемой литературы

Гимны и воззвания, посвященные Анубису

1. Гимн Анубису

2. Греческий гимн Анубису

3. Первый гимн для почитания Анпу, Владыки запада

4. Второй гимн для почитания Анпу, Владыки запада