Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Апенко - Зарубежная литература XIX века

Елена Апенко - Зарубежная литература XIX века
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, UNIVERSITY TEXTBOOK, Educational, Philology Literature
Цель данного курса заключается в том, чтобы на материале западноевропейской и американской литератур дать обучающимся представление о XIX в. как о культурно-исторической эпохе, о многоаспектности этого понятия, об особенностях литературного процесса в его связях с общественными проблемами, национально-освободительным движением народов и политическими событиями эпохи. Курс призван познакомить студентов с художественными системами, определяющими основное содержание литературного процесса XIX в., выявить преемственные связи и характер борьбы между ними, своеобразие национальных вариантов каждого из направлений.
В числе нетрадиционных моментов, характеризующих данный курс, следует отметить прежде всего хронологические рамки и принципы периодизации литературного процесса XIX в. Главные вехи литературного движения связываются со сменой эстетических принципов, а не с социальными процессами или революционными взрывами 1789, 1830, 1848, 1871 гг. Конечно, опосредованная связь между литературой и явлениями социального плана существует, и все-таки как литературная эпоха XIX столетие завершается нс Парижской коммуной, а сложным комплексом явлений духовного и эстетического плана. В последние десятилетия века в атмосфере этих явлений развиваются натурализм, реализм, символизм, неоромантизм, эстетизм и другие течения, без которых литературная история XIX в. не может быть представлена с необходимой полнотой.
В курсе нашли отражение некоторые нетрадиционные точки зрения на отдельные моменты литературного процесса XIX в.: они сложились в результате многолетних научных исследований преподавателей, подготовивших данный курс. Это, в частности, отказ от двухчленной схемы романтизма («прогрессивный» — «реакционный») и развитие концепции романтизма как относительно целостного явления, при всем многообразии его национальных и индивидуальных вариаций. Эстетические принципы реализма трактуются в их теснейшей взаимосвязи с романтизмом и в широком диапазоне: не как исключительно «критическое» восприятие реальности, но как всеохватное и в той или иной мере ориентированное на позитивизм художественное видение действительности. Этим объясняется принципиальный отказ от традиционного термина «критический реализм».

Елена Апенко - Зарубежная литература XIX века

- Москва : Издательство Юрайт, 2024. - 418 с.
ISBN: 978-5-534-19010-6

Елена Апенко - Зарубежная литература XIX века – Содержание

Введение
ГЕРМАНИЯ
  • Основные тенденции развития немецкого романтизма
  • Ранний романтизм и иенский кружок романтиков
  • Между ранним и поздним романтизмом
  • Поздний романтизм
  • Литература эпохи Реставрации
  • Высокий бидермейер
  • «Предмартовская» литература
  • Литература второй половины XIX в
  • Поэтический реализм
  • Натурализм
  • Символизм.
ФРАНЦИЯ
  • Основные направления литературного развития
  • Становление романтизма в годы Империи и Реставрации
  • Новое поколение романтиков в 1830—1840-е гг
  • Реалистические тенденции в повествовательной прозе 1830-1840-х
  • Реализм в литературе второй половины XIX в
  • Творчество Бодлера как переходное явление в литературе
  • Натурализм: романы Эмиля Золя
  • Символизм в поэзии
АНГЛИЯ
  • Основные тенденции литературного развития
  • Поэзия раннего романтизма. «Озерная школа»
  • Поэзия зрелого романтизма
  • От романтической поэзии к историческому роману: творчество Вальтера Скотта
  • От просветительского реализма к реализму XIX в.: творчество Джейн Остин
  • Становление реалистической эстетики в литературе 1830-1850-гг
  • Реализм в литературе второй половины XIX в
  • Эстетизм и творчество Оскара Уайльда
США
  • Основные особенности литературного развития
  • Ранний романтизм
  • Зрелый романтизм
  • Между романтизмом и реализмом: Уолт Уитмен
  • Становление реализма: Марк Твен
АВСТРИЯ
  • Литература эпохи Реставрации
  • Литература второй половины и конца XIX в
  • «Молодая Вена»
СКАНДИНАВИЯ
  • Общие тенденции
ШВЕЙЦАРИЯ
  1. Основные тенденции развития литературы в XIX в
Примерные темы курсовых проектов
Сводная библиография
Views 289
Rating 5.0 / 5
Added 17.08.2024
Author brat Vasil
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books