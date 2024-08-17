Апенко - Зарубежная литература XIX века
Цель данного курса заключается в том, чтобы на материале западноевропейской и американской литератур дать обучающимся представление о XIX в. как о культурно-исторической эпохе, о многоаспектности этого понятия, об особенностях литературного процесса в его связях с общественными проблемами, национально-освободительным движением народов и политическими событиями эпохи. Курс призван познакомить студентов с художественными системами, определяющими основное содержание литературного процесса XIX в., выявить преемственные связи и характер борьбы между ними, своеобразие национальных вариантов каждого из направлений.
В числе нетрадиционных моментов, характеризующих данный курс, следует отметить прежде всего хронологические рамки и принципы периодизации литературного процесса XIX в. Главные вехи литературного движения связываются со сменой эстетических принципов, а не с социальными процессами или революционными взрывами 1789, 1830, 1848, 1871 гг. Конечно, опосредованная связь между литературой и явлениями социального плана существует, и все-таки как литературная эпоха XIX столетие завершается нс Парижской коммуной, а сложным комплексом явлений духовного и эстетического плана. В последние десятилетия века в атмосфере этих явлений развиваются натурализм, реализм, символизм, неоромантизм, эстетизм и другие течения, без которых литературная история XIX в. не может быть представлена с необходимой полнотой.
В курсе нашли отражение некоторые нетрадиционные точки зрения на отдельные моменты литературного процесса XIX в.: они сложились в результате многолетних научных исследований преподавателей, подготовивших данный курс. Это, в частности, отказ от двухчленной схемы романтизма («прогрессивный» — «реакционный») и развитие концепции романтизма как относительно целостного явления, при всем многообразии его национальных и индивидуальных вариаций. Эстетические принципы реализма трактуются в их теснейшей взаимосвязи с романтизмом и в широком диапазоне: не как исключительно «критическое» восприятие реальности, но как всеохватное и в той или иной мере ориентированное на позитивизм художественное видение действительности. Этим объясняется принципиальный отказ от традиционного термина «критический реализм».
Елена Апенко - Зарубежная литература XIX века
- Москва : Издательство Юрайт, 2024. - 418 с.
ISBN: 978-5-534-19010-6
Елена Апенко - Зарубежная литература XIX века – Содержание
Введение
ГЕРМАНИЯ
- Основные тенденции развития немецкого романтизма
- Ранний романтизм и иенский кружок романтиков
- Между ранним и поздним романтизмом
- Поздний романтизм
- Литература эпохи Реставрации
- Высокий бидермейер
- «Предмартовская» литература
- Литература второй половины XIX в
- Поэтический реализм
- Натурализм
- Символизм.
ФРАНЦИЯ
- Основные направления литературного развития
- Становление романтизма в годы Империи и Реставрации
- Новое поколение романтиков в 1830—1840-е гг
- Реалистические тенденции в повествовательной прозе 1830-1840-х
- Реализм в литературе второй половины XIX в
- Творчество Бодлера как переходное явление в литературе
- Натурализм: романы Эмиля Золя
- Символизм в поэзии
АНГЛИЯ
- Основные тенденции литературного развития
- Поэзия раннего романтизма. «Озерная школа»
- Поэзия зрелого романтизма
- От романтической поэзии к историческому роману: творчество Вальтера Скотта
- От просветительского реализма к реализму XIX в.: творчество Джейн Остин
- Становление реалистической эстетики в литературе 1830-1850-гг
- Реализм в литературе второй половины XIX в
- Эстетизм и творчество Оскара Уайльда
США
- Основные особенности литературного развития
- Ранний романтизм
- Зрелый романтизм
- Между романтизмом и реализмом: Уолт Уитмен
- Становление реализма: Марк Твен
АВСТРИЯ
- Литература эпохи Реставрации
- Литература второй половины и конца XIX в
- «Молодая Вена»
СКАНДИНАВИЯ
- Общие тенденции
ШВЕЙЦАРИЯ
- Основные тенденции развития литературы в XIX в
Примерные темы курсовых проектов
Сводная библиография
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