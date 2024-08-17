Цель данного курса заключается в том, чтобы на материале западноевропейской и американской литератур дать обучающимся представление о XIX в. как о культурно-исторической эпохе, о многоаспектности этого понятия, об особенностях литературного процесса в его связях с общественными проблемами, национально-освободительным движением народов и политическими событиями эпохи. Курс призван познакомить студентов с художественными системами, определяющими основное содержание литературного процесса XIX в., выявить преемственные связи и характер борьбы между ними, своеобразие национальных вариантов каждого из направлений.

В числе нетрадиционных моментов, характеризующих данный курс, следует отметить прежде всего хронологические рамки и принципы периодизации литературного процесса XIX в. Главные вехи литературного движения связываются со сменой эстетических принципов, а не с социальными процессами или революционными взрывами 1789, 1830, 1848, 1871 гг. Конечно, опосредованная связь между литературой и явлениями социального плана существует, и все-таки как литературная эпоха XIX столетие завершается нс Парижской коммуной, а сложным комплексом явлений духовного и эстетического плана. В последние десятилетия века в атмосфере этих явлений развиваются натурализм, реализм, символизм, неоромантизм, эстетизм и другие течения, без которых литературная история XIX в. не может быть представлена с необходимой полнотой.

В курсе нашли отражение некоторые нетрадиционные точки зрения на отдельные моменты литературного процесса XIX в.: они сложились в результате многолетних научных исследований преподавателей, подготовивших данный курс. Это, в частности, отказ от двухчленной схемы романтизма («прогрессивный» — «реакционный») и развитие концепции романтизма как относительно целостного явления, при всем многообразии его национальных и индивидуальных вариаций. Эстетические принципы реализма трактуются в их теснейшей взаимосвязи с романтизмом и в широком диапазоне: не как исключительно «критическое» восприятие реальности, но как всеохватное и в той или иной мере ориентированное на позитивизм художественное видение действительности. Этим объясняется принципиальный отказ от традиционного термина «критический реализм».

Елена Апенко - Зарубежная литература XIX века

- Москва : Издательство Юрайт, 2024. - 418 с.

ISBN: 978-5-534-19010-6

Елена Апенко - Зарубежная литература XIX века – Содержание

Введение

ГЕРМАНИЯ

Основные тенденции развития немецкого романтизма

Ранний романтизм и иенский кружок романтиков

Между ранним и поздним романтизмом

Поздний романтизм

Литература эпохи Реставрации

Высокий бидермейер

«Предмартовская» литература

Литература второй половины XIX в

Поэтический реализм

Натурализм

Символизм.

ФРАНЦИЯ

Основные направления литературного развития

Становление романтизма в годы Империи и Реставрации

Новое поколение романтиков в 1830—1840-е гг

Реалистические тенденции в повествовательной прозе 1830-1840-х

Реализм в литературе второй половины XIX в

Творчество Бодлера как переходное явление в литературе

Натурализм: романы Эмиля Золя

Символизм в поэзии

АНГЛИЯ

Основные тенденции литературного развития

Поэзия раннего романтизма. «Озерная школа»

Поэзия зрелого романтизма

От романтической поэзии к историческому роману: творчество Вальтера Скотта

От просветительского реализма к реализму XIX в.: творчество Джейн Остин

Становление реалистической эстетики в литературе 1830-1850-гг

Реализм в литературе второй половины XIX в

Эстетизм и творчество Оскара Уайльда

США

Основные особенности литературного развития

Ранний романтизм

Зрелый романтизм

Между романтизмом и реализмом: Уолт Уитмен

Становление реализма: Марк Твен

АВСТРИЯ

Литература эпохи Реставрации

Литература второй половины и конца XIX в

«Молодая Вена»

СКАНДИНАВИЯ

Общие тенденции

ШВЕЙЦАРИЯ

Основные тенденции развития литературы в XIX в

Примерные темы курсовых проектов

Сводная библиография