Гиленсон - История зарубежной литературы от Античности до середины XIX века - В 2 томах

С курса античной литературы, значение который трудно переоценить, начинается изучение истории зарубежной литературы. Иногда этот курс читается в расширенном виде с включением древневосточных литератур Египта, Китая, Индии, Ирана и др.1 Это долгий, увлекательный и поучительный путь сквозь многие столетия. Нам предстоит встретиться с героями Гомера, ставшими духовными спутниками, и близкими нам персонажами Хемингуэя, Джека Лондона, Сент-Экзюпери.

Курс, изучаемый в части первой, членится на два раздела: литература Древней Греции и Рима. Вклад древних эллинов в сокровищницу мировой культуры огромен. Римская литература, во многом опиравшаяся на эстетические достижения древнегреческой, отнюдь не является ее бледной копией, но обладает самобытностью. Античные сюжеты, мотивы, образы будут возникать на протяжении всей последующей истории мировой литературы, включая писателей XX в.

В данном курсе аккумулированы многие проблемы литературного образования, а знания, полученные в нем, оказываются в числе необходимых.

Осваивая настоящий курс с его особой спецификой — а именно с этого начинается литературоведческое образование первокурсников — необходимо овладеть следующими компетенциями:

• знать главные факты и закономерности литературного процесса, творческие индивидуальности писателей и художественных текстов;

• уметь анализировать произведения разных жанров с использованием современной литературоведческой методологии и методики, с опорой на сведения, полученные в курсах теории литературы, устного народного творчества, теории языкознания, которые читаются параллельно.Полученные знания античной литературы следует использовать при изучении последующих историко-литературных курсов;

• владеть полученными знаниями, необходимыми для будущей педагогической деятельности. Следует взять на вооружение полезный нравственный опыт и духовные ценности, заключенные в античной литературе, исполненной общечеловеческого значения в процессе самовоспитания личности студента, избравшего педагогическую стезю.

Гиленсон, Б. А. - История зарубежной литературы от Античности до середины XIX века - В 2 томах - Т. 1 - Учебник для вузов

Москва : Издательство Юрайт, 2023.— 260 с.— (Высшее образование).— Текст: непосредственный.

ISBN 978-5-9916-7410-2 (т. 1)

ISBN 978-5-9916-7411-9

Гиленсон, Б. А. - История зарубежной литературы от Античности до середины XIX века – Том 1– Содержание

Введение

Часть первая ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И РИМА

Предисловие

Раздел I. ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ЕЕ ЛИТЕРАТУРА Историко-теоретическое введение Глава 1. Античность — колыбель европейской цивилизации: мировое значение древнегреческой литературы 1.1. Античность в веках 1.2. Мифология: боги, тираны, герои Глава 2. «Илиада» и «Одиссея»: проблематика и поэтика героического эпоса 2.1. Сюжет, композиция, образы 2.2. Мир Гомера: художественная система 2.3. Дидактический эпос: Гесиод Глава 3. Лирика и ее жанры: от Архилоха до Пиндара Глава 4. Классический период. «Век Перикла»: рождение трагедии и Эсхил 4.1. Расцвет культуры и развитие театра 4.2. Эсхил: «отец трагедии» Глава 5. Две вершины греческой трагедии: Софокл и Еврипид 5.1. Софокл: *любимец богов» 5.2. Еврипид: «философ сцены» Глава 6. Рождение комедии: Аристофан Глава 7. Проза классического периода: от Демосфена до Аристотеля 7.1. Ораторское искусство: подвиг Демосфена 7.2. Историческая проза: Геродот, Фукидид, Ксенофонт 7.3. Философская проза: «божественный» Платон 7.4. Аристотель: «исполин мысли» Глава 8. Эллинистический и римский периоды греческой литературы 8.1. Эллинизм: новый тип культуры 8.2. Литература эллинизма: новоаттическая комедия и александрийская поэзия 8.3. Закат великой литературы: Плутарх и Лукиан

Раздел II. ЦИВИЛИЗАЦИЯ РИМА И ЕЕ ЛИТЕРАТУРА Историко-теоретическое введение Глава 9. У истоков римской литературы: Плавт и Теренций 9.1. Комедии Плавта: сила смеха 9.2. Теренций: «Братья, или Спор о воспитании» Глава 10. Литература конца Республики: Цицерон, Цезарь, Катулл, Лукреций 10.1. Цицерон: поборник республиканизма 10.2. Юлий Цезарь: документальная проза 10.3. Катулл: «интимный дневник поэта» 10.4. Лукреций: природа вещей Глава 11. «Век Августа». Вергилий 11.1. «Золотой век» римской поэзии: любовная элегия 11.2. Вергилий: «творец Энеиды» Глава 12. Гораций: «Памятник я воздвиг» Глава 13. Овидий — «певец любви» Глава 14. «Серебряный век»: Сенека, Петроний 14.1. Общество и литература «серебряного века» 14.2. Сенека: взлет и гибель стоика 14.3. Петроний. «Сатирикон» и его герои Глава 15. Римская литература на заключительном этапе: от Федра до Апулея 15.1. Басня, эпиграмма, сатира 15.2. Апулей: «Золотой осел» Заключение Список литературы



Часть вторая ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ И ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ Предисловие

Раздел III ЭПОХА СРЕДНИХ ВЕКОВ Историко-теоретическое введение Глава 16. Литература раннего Средневековья: проблематика и жанры 16.1. Религиозно-философская литература 16.2. Народно-эпическая литература: от «Беовульфа» до исландских саг Глава 17. Эпоха зрелого Средневековья: героический эпос 17.1. «Песнь о Роланде» 17.2. «Песнь о Нибелунгах» 17.3. «Песнь о моем Сиде» Глава 18. Литература рыцарская и городская: проблематика, жанры, поэтика 18.1. Своеобразие куртуазной литературы 18.2. Городская литература: жанрово-тематическое своеобразие

Раздел IV. ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ Историко-теоретическое введение ИТАЛИЯ Глава 19. Проторенессанс: Данте Глава 20. Петрарка: первый европейский гуманист Глава 21. Боккаччо: основоположник ренессансной прозы Глава 22. Два века итальянского Ренессанса: от Боярдо до Тассо ГЕРМАНИЯ И НИДЕРЛАНДЫ Глава 23. Возрождение: Эразм Роттердамский 23.1. Немецкий гуманизм: от Гуттепа до Лютера 23.2. Эразм Роттердамский: «Похвала глупости» ФРАНЦИЯ Глава 24. Этапы литературного процесса: от Вийона до Монтеня 24.1. Проторенессанс: Франсуа Вийон 24.2. Возрождение XVI века: «Плеяда» и Ронсар 24.3. Монтень: «Опыты» Глава 25. Рабле: мудрость сатирика АНГЛИЯ Глава 26. Проторенессанс: Чосер — «отец английской поэзии» Глава 27. Гуманизм в XVI веке: от Мора до Марло Глава 28. Шекспир: драматург на все времена ИСПАНИЯ Глава 29. Возрождение: Сервантес как национальный гений Глава 30. Лопе де Вега: «океан поэзии» Заключение Список литературы



Гиленсон, Б. А. - История зарубежной литературы от Античности до середины XIX века - В 2 томах - Т. 2 - Учебник для вузов

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 417 с. — (Высшее образование). — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-9916-7412-6 (т. 2)

ISBN 978-5-9916-7411-9

Гиленсон, Б. А. - История зарубежной литературы от Античности до середины XIX века – Том 2 – Содержание

Обложка

Титульный лист

Аннотация Выходные данные

Содержание

Часть третья ЛИТЕРАТУРА XVII И XVIII ВЕКОВ

Предисловие

Раздел V XVII ВЕК КАК ЛИТЕРАТУРНАЯ ЭПОХА Историко-теоретическое введение ФРАНЦИЯ Глава 31. Литературный процесс в «век Людовика XIV»: от Малерба до Лафонтена 31.1. Буало и литературные жанры его времени 31.2. Лафонтен: «дух народа» Глава 32. Две вершины классицистической трагедии: Корнель и Расин 32.1. Корнель: «гений величавый» 32.2. Расин: «певец влюбленных женщин и царей» Глава 33. Мольер: творец национальной комедии АНГЛИЯ Глава 34. Особенности литературного процесса XVII века: от Донна до Беньяна 34.1. Джон Донн: между скепсисом и верой 34.2. Послешекспировская драма и аллегорический роман Глава 35. Джон Мильтон: «Потерянный рай» — подвиг поэта ИСПАНИЯ Глава 36. Литература XVII века: Гонгора и Кальдерон 36.1. Барокко: поэзия Гонгоры 36.2. Кальдерон: «католический Шекспир» ГЕРМАНИЯ Глава 37. Литература от Опица до Гриммельсгаузена

Раздел VI. XVIII ВЕК КАК ЛИТЕРАТУРНАЯ ЭПОХА Историко-теоретическое введение ФРАНЦИЯ Глава 38. Своеобразие Просвещения: писатели первой половины века. Монтескье 38.1. Раннее Просвещение: Лесаж н Прево 38.2. Монтескье: от «Персидских писем» к «Духу законов» Глава 39. Вольтер: подготовивший к свободе Глава 40. Дидро: вдохновитель «Энциклопедии» Глава 41. Руссо: мудрость чудака Глава 42. Бомарше: «Женитьба Фигаро» или «Революция в действии» АНГЛИЯ Глава 43. Особенности Просвещения и его ранний этап. Дефо 43.1. Своеобразие раннепросветительской литературы: философия, поэзия, эссеистика 43.2. Дефо: бессмертие Робинзона Глава 44. Свифт: «ревностный поборник мужественной свободы» Глава 45. Зрелое Просвещение: Ричардсон и Филдинг 45.1. Ричардсон: эпистолярный роман 45.2. Филдинг: «комический эпос в прозе» Глава 46. Становление сентиментализма: Стерн 46.1. Сентиментализм и его поэзия: от Томсона до Крабба 46.2. Стерн — «наблюдатель человеческой природы» Глава 47. Позднее Просвещение: Роберт Бернс 47.1. Жанры поздиепросветительской литературы: роман и драма 47.2. Роберт Бернс: честная бедность ГЕРМАНИЯ Глава 48. Становление Просвещения: Лессинг 48.1. Первые просветители: Гердер 48.2. Лессинг: «отец новой немецкой литературы» Глава 49. Фридрих Шиллер: «адвокат человечества» 49.1. «Буря и натиск»: «штюрмерские» годы Шиллера 49.2. «Веймарский классицизм»: творческий поиск последних десятилетий Глава 50. Гёте: «И несть ему конца» 50.1. Творческий путь: этапы, жанры, искания 50.2. «Фауст»: «Последний вывод мудрости земной» США Глава 51. Литература XVII—XVIII веков Заключение Список литературы



Часть четвертая ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА

Предисловие

Раздел VII ЭПОХА РОМАНТИЗМА Историко-теоретическое введение ГЕРМАНИЯ Глава 52. Ранний этап романтизма 52.1. Йенские романтики: от Шлегеля до Тика 52.2. Новалис: поиски «голубого цветка» Глава 53. Зрелый романтизм 53.1. Гейдельбергская школа: Клейст 53.2. Гофман: универсальный художник Глава 54. Генрих Гейне и литература его времени 54.1. Поздний романтизм: от Шамиссо до Вагнера 54.2. Генрих Гейне: «Бей в барабан и не бойся» АНГЛИЯ Глава 55. Ранний романтизм: «озерная школа» 55.1. Становление романтизма 55.2. «Озерная школа»: Вордсворт, Кольридж, Саути Глава 56. Байрон: мятежная лира Глава 57. Шелли: музыка поэзии Глава 58. Вальтер Скотт: «шотландский волшебник» ФРАНЦИЯ Глава 59. Особенности раннего романтизма 59.1. Особенности раннего романтизма: де Сталь и Констан 59.2. Шатобриан: «крестный отец» романтизма Глава 60. Поздний романтизм: Ламартин, Виньи, Мюссе Глава 61. Жорж Санд: «Идеальная правда» Глава 62. Виктор Гюго: «Живые борются» ПОЛЬША Глава 63. Адам Мицкевич: польский гений АМЕРИКА Глава 64. Ранний романтизм: Ирвинг, Купер, Лонгфелло 64.1. У истоков романтизма: Ирвинг 64.2. Фенимор Купер: тропами Натти Бампо 64.3. Лонгфелло: смерть и бессмертие Гайаваты Глава 65. Поздний романтизм: Эдгар По 65.1. Новый этап романтизма: Эмерсон, Торо, Бичер-Стоу 65.2. Эдгар Алан По: по ком звонят «Колокола» Глава 66. На вершинах романтической прозы: Готорн и Мелвилл 66.1. Натаниэль Готорн: падение и слава Эстер Прин 66.2. Герман Мелвилл: смертельный бой с Моби Диком Глава 67. Уолт Уитмен: «Слышу, поет Америка» Заключение Список литературы



Часть пятая ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА Предисловие