Гиленсон - История зарубежной литературы XVII— XVIII веков
В современном сложном меняющемся мире XXI столетия культурный и духовный потенциал человека столь же значим, как и его научно-технические знания и практические умения. Зарубежная литература — увлекательная гуманитарная дисциплина — важнейшая и неотъемлемая часть мировой культуры. Она тесно связана многообразными нитями, постоянно взаимодействует с нашей национальной культурой и литературой. В цикле модулей в учебном преломлении предлагается огромный художественный материал от Гомера до мастеров слова нового тысячелетия. Студенту-бакалавру предстоит заострить внимание на главных узловых проблемах и явлениях историко-литературного процесса, представленного в самых значительных, ярких, международно значимых писательских именах, что нашло отражение в соответствующих вузовских программах. Зарубежная литература всегда играла важнейшую роль, прежде всего, в филологическом образовании.
Содержание настоящего учебника соответствует Федеральному государственному стандарту высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) в его базисной части (Б1), которая относится к дисциплинам гуманитарного, социального и экономического циклов. В соответствии с задачами базовой части дисциплины «Филологии» в се литературной составляющей, ориентированной в основном на подготовку будущего учителя, предполагается обеспечить инструментарий общекультурных (ОК) и общепрофессиональпых (ОПК) компетенций бакалавра.
Гиленсон Борис - История зарубежной литературы XVII— XVIII веков
учебник и практикум для вузов
Москва : Издательство Юрайт, 2024, 279 с.
Серия "Высшее образование"
ISBN 978-5-534-03478-3
Гиленсон Борис - История зарубежной литературы XVII— XVIII веков - Оглавление
Введение
Предисловие
Раздел I. XVII ВЕК КАК ЛИТЕРАТУРНАЯ ЭПОХА
Историко-теоретическое введение
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ФРАНЦИЯ
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Глава 1. Литературный процесс в «век Людовика XIV»: от Малерба до Лафонтена
- 1.1. Буало и литературные жанры его времени
- 1.2. Лафонтен: «дух народа»
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Глава 2. Две вершины классицистической трагедии: Корнель и Расин
- 2.1. Корнель: «гений величавый»
- 2.2. Расин: «певец влюбленных женщин и царей»
- Глава 3. Мольер: творец национальной комедии
- Глава 1. Литературный процесс в «век Людовика XIV»: от Малерба до Лафонтена
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АНГЛИЯ
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Глава 4. Особенности литературного процесса XVII века: от Донна до Беньяна
- 4.1. Джон Донн: между скепсисом и верой
- 4.2. Послешекспировская драма и аллегорический роман
- Глава 5. Джон Мильтон: «Потерянный рай» — подвиг поэта
- Глава 4. Особенности литературного процесса XVII века: от Донна до Беньяна
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ИСПАНИЯ
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Глава 6. Литература XVII века: Гонгора и Кальдерон
- 6.1. Барокко: поэзия Гонгоры
- 6.2. Кальдерон: «католический Шекспир»
- Глава 6. Литература XVII века: Гонгора и Кальдерон
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ГЕРМАНИЯ
- Глава 7. Литература от Опица до Гриммельсгаузена
Раздел II. XVIII ВЕК КАК ЛИТЕРАТУРНАЯ ЭПОХА
Историко-теоретическое введение
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ФРАНЦИЯ
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Глава 8. Своеобразие Просвещения: писатели первой половины века. Монтескье
- 8.1. Раннее Просвещение: Лесаж и Прево
- 8.2. Монтескье: от «Персидских писем» к «Духу законов»
- Глава 9. Вольтер: подготовивший к свободе
- Глава 10. Дидро: вдохновитель «Энциклопедии»
- Глава 11. Руссо: мудрость чудака
- Глава 12. Бомарше: «Женитьба Фигаро» или «Революция в действии»
- Глава 8. Своеобразие Просвещения: писатели первой половины века. Монтескье
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АНГЛИЯ
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Глава 13. Особенности Просвещения и его ранний этап. Дефо
- 13.1. Своеобразие раннепросветительской литературы: философия, поэзия, эссеистика
- 13.2. Дефо: бессмертие Робинзона
- Глава 14. Свифт: «ревностный поборник мужественной свободы»
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Глава 15. Зрелое Просвещение: Ричардсон и Филдинг
- 15.1. Ричардсон: эпистолярный роман
- 15.2. Филдинг: «комический эпос в прозе»
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Глава 16. Становление сентиментализма: Стерн
- 16.1. Сентиментализм и его поэзия: от Томсона до Крабба
- 16.2. Стерн — «наблюдатель человеческой природы»
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Глава 17. Позднее Просвещение: Роберт Бернс
- 17.1. Жанры позднепросветительской литературы: роман и драма
- 17.2. Роберт Бернс: честная бедность
- Глава 13. Особенности Просвещения и его ранний этап. Дефо
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ГЕРМАНИЯ
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Глава 18. Становление Просвещения: Лессинг
- 18.1. Первые просветители: Гердер
- 18.2. Лессинг: «отец новой немецкой литературы»
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Глава 19. Фридрих Шиллер: «адвокат человечества»
- 19.1. «Буря и натиск»: «штюрмерские» годы Шиллера
- 19.2. «Веймарский классицизм»: творческий поиск последних десятилетий
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Глава 20. Гёте: «И несть ему конца»
- 20.1. Творческий путь: этапы, жанры, искания
- 20.2. «Фауст»: «Последний вывод мудрости земной»
- Глава 18. Становление Просвещения: Лессинг
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США
- Глава 21. Литература XVII—XVIII веков
Заключение
Вместо эпилога, или Классика современная и своевременная
Список литературы
Практические занятия
- Занятие 1. Корнель: «гений величавый». «Сид»
- Занятие 2. Расин: «певец влюбленных женщин н царей». Трагедия «Федра»
- Занятие 3. Мольер: в «царство смеха и слез». «Тартюф», «Дон Жуан»
- Занятие 4. Джон Донн: «...человек не остров...». Песни, элегии, сонеты
- Занятие 5. Барокко в Испании: проза, поэзия, драма. Гонгора (стихи). Кальдерой: «Жизнь есть сон»
- Занятие 6. Эпоха Просвещения: философия, проблематика, поэтика. Периодизация и национальные варианты
- Занятие 7. Вольтер: «Он подготовил нас к свободе». «Кандид», «Простодушный»
- Занятие 8. Бомарше: «Революция в действии». «Севильский цирюльник», «Женитьба Фигаро»
- Занятие 9. Дефо: книга на все времена. «Робинзон Крузо»
- Занятие 10. Свифт: «ревностный поборник мужественной свободы». «Путешествие Гулливера»
- Занятие 11. Роберт Бёрнс: «...а золотой — мы сами». Жанры, проблематика, стилистика
- Занятие 12. Шиллер: «адвокат человечества». «Коварство и любовь», «Вильгельм Телль», лирика
- Занятие 13. Гёте: «Лишь тот достоин жизни и свободы...». «Фауст»
Большое спасибо!