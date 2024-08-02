В современном сложном меняющемся мире XXI столетия культурный и духовный потенциал человека столь же значим, как и его научно-технические знания и практические умения. Зарубежная литература — увлекательная гуманитарная дисциплина — важнейшая и неотъемлемая часть мировой культуры. Она тесно связана многообразными нитями, постоянно взаимодействует с нашей национальной культурой и литературой. В цикле модулей в учебном преломлении предлагается огромный художественный материал от Гомера до мастеров слова нового тысячелетия. Студенту-бакалавру предстоит заострить внимание на главных узловых проблемах и явлениях историко-литературного процесса, представленного в самых значительных, ярких, международно значимых писательских именах, что нашло отражение в соответствующих вузовских программах. Зарубежная литература всегда играла важнейшую роль, прежде всего, в филологическом образовании.

Содержание настоящего учебника соответствует Федеральному государственному стандарту высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) в его базисной части (Б1), которая относится к дисциплинам гуманитарного, социального и экономического циклов. В соответствии с задачами базовой части дисциплины «Филологии» в се литературной составляющей, ориентированной в основном на подготовку будущего учителя, предполагается обеспечить инструментарий общекультурных (ОК) и общепрофессиональпых (ОПК) компетенций бакалавра.

Гиленсон Борис - История зарубежной литературы XVII— XVIII веков

учебник и практикум для вузов

Москва : Издательство Юрайт, 2024, 279 с.

Серия "Высшее образование"

ISBN 978-5-534-03478-3

Гиленсон Борис - История зарубежной литературы XVII— XVIII веков - Оглавление

Введение

Предисловие

Раздел I. XVII ВЕК КАК ЛИТЕРАТУРНАЯ ЭПОХА

Историко-теоретическое введение

ФРАНЦИЯ Глава 1. Литературный процесс в «век Людовика XIV»: от Малерба до Лафонтена 1.1. Буало и литературные жанры его времени 1.2. Лафонтен: «дух народа» Глава 2. Две вершины классицистической трагедии: Корнель и Расин 2.1. Корнель: «гений величавый» 2.2. Расин: «певец влюбленных женщин и царей» Глава 3. Мольер: творец национальной комедии

АНГЛИЯ Глава 4. Особенности литературного процесса XVII века: от Донна до Беньяна 4.1. Джон Донн: между скепсисом и верой 4.2. Послешекспировская драма и аллегорический роман Глава 5. Джон Мильтон: «Потерянный рай» — подвиг поэта

ИСПАНИЯ Глава 6. Литература XVII века: Гонгора и Кальдерон 6.1. Барокко: поэзия Гонгоры 6.2. Кальдерон: «католический Шекспир»

ГЕРМАНИЯ Глава 7. Литература от Опица до Гриммельсгаузена



Раздел II. XVIII ВЕК КАК ЛИТЕРАТУРНАЯ ЭПОХА

Историко-теоретическое введение

ФРАНЦИЯ Глава 8. Своеобразие Просвещения: писатели первой половины века. Монтескье 8.1. Раннее Просвещение: Лесаж и Прево 8.2. Монтескье: от «Персидских писем» к «Духу законов» Глава 9. Вольтер: подготовивший к свободе Глава 10. Дидро: вдохновитель «Энциклопедии» Глава 11. Руссо: мудрость чудака Глава 12. Бомарше: «Женитьба Фигаро» или «Революция в действии»

АНГЛИЯ Глава 13. Особенности Просвещения и его ранний этап. Дефо 13.1. Своеобразие раннепросветительской литературы: философия, поэзия, эссеистика 13.2. Дефо: бессмертие Робинзона Глава 14. Свифт: «ревностный поборник мужественной свободы» Глава 15. Зрелое Просвещение: Ричардсон и Филдинг 15.1. Ричардсон: эпистолярный роман 15.2. Филдинг: «комический эпос в прозе» Глава 16. Становление сентиментализма: Стерн 16.1. Сентиментализм и его поэзия: от Томсона до Крабба 16.2. Стерн — «наблюдатель человеческой природы» Глава 17. Позднее Просвещение: Роберт Бернс 17.1. Жанры позднепросветительской литературы: роман и драма 17.2. Роберт Бернс: честная бедность

ГЕРМАНИЯ Глава 18. Становление Просвещения: Лессинг 18.1. Первые просветители: Гердер 18.2. Лессинг: «отец новой немецкой литературы» Глава 19. Фридрих Шиллер: «адвокат человечества» 19.1. «Буря и натиск»: «штюрмерские» годы Шиллера 19.2. «Веймарский классицизм»: творческий поиск последних десятилетий Глава 20. Гёте: «И несть ему конца» 20.1. Творческий путь: этапы, жанры, искания 20.2. «Фауст»: «Последний вывод мудрости земной»

США Глава 21. Литература XVII—XVIII веков



Заключение

Вместо эпилога, или Классика современная и своевременная

Список литературы

Практические занятия