Михальская - Риторика
Элитарная речь — это не бытовое понятие, как элитарная школа, квартира, коттедж, образование. Элитарная речь — это лингвистический термин. Так называется высочайший, ценнейший в культурном отношении, редчайший теперь тип речевой культуры. Носителей его немного, они узнают друг друга и оценивают как своих. «Мы с тобой одной крови — ты и я!» — этот пароль (вспомним «Маугли» Р. Киплинга) звучит не только в джунглях — он открывает и двери и сердца в цивилизованных обществах.
В современной России с ее неустойчивой и в целом неопределенной «элитой» только начинает формироваться речевой имидж «человека из общества». Однако в таких социальных группах, как интеллигенция, особенно артистическая, творческая; как высоко образованные представители дипломатических, предпринимательских, политических кругов, элитарная речь утверждается и занимает столь же прочные позиции, как в дореволюционной России и в современных стабильных и консервативных обществах Запада и Востока.
Классическим примером огромной значимости качества речи для социального статуса человека служит Британия. Достаточно сказать, что Маргарет Тэтчер, до назначения главой правительства уже окончившая один из престижнейших английских университетов — Кембридж — и имевшая большой опыт публичных выступлений и других социальных практик, вынуждена была полгода потратить на интенсивные занятия по усовершенствованию своей речевой культуры, пока не овладела идеальным ее образцом — элитарным.
Никакие диалектные, просторечные и даже просто стандартные (нормативно верные, но и только) варианты в высших и средне-высших социальных слоях ни в официальных публичных ситуациях, ни даже в обиходном общении в этой стране не принимаются.
Михальская А.К. - Риторика – Учебник
Москва : ИНФРА-М, 2025. — 480 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/textbook_5b7667b498ddb4.10996853.
ISBN 978-5-16-013162-7 (print)
ISBN 978-5-16-105939-5 (online)
Михальская А.К. - Риторика – Учебник – Содержание
Предисловие
РАЗДЕЛ I. РУССКАЯ ЭЛИТАРНАЯ РЕЧЬ
Глава 1. РУССКАЯ РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА И ЭЛИТАРНАЯ РЕЧЬ
Глава 2. РЕЧЕВОЙ ПРАКТИКУМ
РАЗДЕЛ II. ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ: ТРЕНИНГ ЭФФЕКТИВНОГО ОРАТОРА
Глава 3. Коммуникативный контакт
Глава 4. Подготовка к публичному выступлению
Глава 5. Аргументация в публичной речи
Глава 6. Поэтика ораторской речи
Глава 7. Исполнение речи
РАЗДЕЛ III. ДЕЛОВАЯ РЕЧЬ
Глава 8. Деловой дискурс: начала успеха
Глава 9. Я говорю! Искусство делового монолога: презентация делового проекта в публичном выступлении (бизнес-презентация)
Глава 10. Мы говорим! Искусство делового диалога
Глава 11. Pro и contra. Спорим, доказываем, опровергаем
Глава 12. Праздничное и торжественное, объединяющее и вдохновляющее: корпоративное (консолидирующее) речевое поведение и поведение на корпоративе
РАЗДЕЛ IV. РЕЧЕВОЙ КРЕАТИВ: ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ И ОЦЕНКИ ВЕРБАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ РЕКЛАМЫ, PR И ПОЛИТИКИ
Глава 13. Риторическая сила отдельного слова. Операции со словами как символическими формами
Глава 14. От слова — символической формы к фразе
Глава 15. От слова и фразы к тексту
Глава 16. От слова к мифу
Глава 17. Вербальные приемы затемнения истины при описании реальности в политических текстах: политическая софистика
Контрольные вопросы и задания
Рекомендуемая литература
Заключение
Библиографический список
Большое спасибо!