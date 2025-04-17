Михальская - Риторика

Элитарная речь — это не бытовое понятие, как элитарная школа, квартира, коттедж, образование. Элитарная речь — это лингвистический термин. Так называется высочайший, ценнейший в культурном отношении, редчайший теперь тип речевой культуры. Носителей его немного, они узнают друг друга и оценивают как своих. «Мы с тобой одной крови — ты и я!» — этот пароль (вспомним «Маугли» Р. Киплинга) звучит не только в джунглях — он открывает и двери и сердца в цивилизованных обществах.

В современной России с ее неустойчивой и в целом неопределенной «элитой» только начинает формироваться речевой имидж «человека из общества». Однако в таких социальных группах, как интеллигенция, особенно артистическая, творческая; как высоко образованные представители дипломатических, предпринимательских, политических кругов, элитарная речь утверждается и занимает столь же прочные позиции, как в дореволюционной России и в современных стабильных и консервативных обществах Запада и Востока.

Классическим примером огромной значимости качества речи для социального статуса человека служит Британия. Достаточно сказать, что Маргарет Тэтчер, до назначения главой правительства уже окончившая один из престижнейших английских университетов — Кембридж — и имевшая большой опыт публичных выступлений и других социальных практик, вынуждена была полгода потратить на интенсивные занятия по усовершенствованию своей речевой культуры, пока не овладела идеальным ее образцом — элитарным.

Никакие диалектные, просторечные и даже просто стандартные (нормативно верные, но и только) варианты в высших и средне-высших социальных слоях ни в официальных публичных ситуациях, ни даже в обиходном общении в этой стране не принимаются.

Михальская А.К. - Риторика – Учебник

Москва : ИНФРА-М, 2025. — 480 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/textbook_5b7667b498ddb4.10996853.

ISBN 978-5-16-013162-7 (print)

ISBN 978-5-16-105939-5 (online)

Михальская А.К. - Риторика – Учебник – Содержание

Предисловие

РАЗДЕЛ I. РУССКАЯ ЭЛИТАРНАЯ РЕЧЬ

Глава 1. РУССКАЯ РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА И ЭЛИТАРНАЯ РЕЧЬ

Глава 2. РЕЧЕВОЙ ПРАКТИКУМ

РАЗДЕЛ II. ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ: ТРЕНИНГ ЭФФЕКТИВНОГО ОРАТОРА

Глава 3. Коммуникативный контакт

Глава 4. Подготовка к публичному выступлению

Глава 5. Аргументация в публичной речи

Глава 6. Поэтика ораторской речи

Глава 7. Исполнение речи

РАЗДЕЛ III. ДЕЛОВАЯ РЕЧЬ

Глава 8. Деловой дискурс: начала успеха

Глава 9. Я говорю! Искусство делового монолога: презентация делового проекта в публичном выступлении (бизнес-презентация)

Глава 10. Мы говорим! Искусство делового диалога

Глава 11. Pro и contra. Спорим, доказываем, опровергаем

Глава 12. Праздничное и торжественное, объединяющее и вдохновляющее: корпоративное (консолидирующее) речевое поведение и поведение на корпоративе

РАЗДЕЛ IV. РЕЧЕВОЙ КРЕАТИВ: ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ И ОЦЕНКИ ВЕРБАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ РЕКЛАМЫ, PR И ПОЛИТИКИ

Глава 13. Риторическая сила отдельного слова. Операции со словами как символическими формами

Глава 14. От слова — символической формы к фразе

Глава 15. От слова и фразы к тексту

Глава 16. От слова к мифу

Глава 17. Вербальные приемы затемнения истины при описании реальности в политических текстах: политическая софистика

Контрольные вопросы и задания

Рекомендуемая литература

Заключение

Библиографический список