Молитва – простое и детское, наивное и глубокое занятие, и такой она многим и представляется. Но при этом у людей возникает немало сомнений и вопросов.

Могу ли я в наше беспокойное, суетное время ощутить смысл и внутренний покой молитвы? Смутно я чувствую, что существует Нечто или Некто - называйте это Б-гом или Силой, чем угодно, - и что я хочу связи с этим Нечто. Но я не хотел бы при этом превратиться в чудака, религиозного фанатика.

Глава содержит шесть разных подходов к молитве, шесть взглядов на нее. Это, конечно, не исчерпывает всех вариантов, но, надеюсь, Вы сможете выбрать среди них тот, что откроет для Вас секрет молитвы, одного из наиболее богатых аспектов еврейской жизни. Главное здесь – понять, что молиться надо уметь и этому учатся. Чтобы достичь в молитве «мастерства», учиться надо старательно и со вниманием – без преувеличений – всю жизнь. Зато даже один краткий миг искренности в молитве окажется для Вас чудесной, волнующей наградой. Мне очень хотелось бы, чтобы эта глава послужила вам ступенькой в мир молитвы и в дни Рош а-Шана и Йом-Кипур, и в остальной жизни.

Глагол леитпалель, обозначающий на иврите «молиться», – возвратный глагол. Буквально он означает «анализировать себя», «судить себя». Предметом самоанализа являются наши дела и наш подход к ним. С этой точки зрения молитва – интимный взгляд на себя в присутствии Б-га. Одна из аксиом процесса проверки и оценки – наличие стандарта или критерия, позволяющего сравнивать. Например, если вы принесете часы ювелиру и спросите: «Хорошие ли они?» – ювелир может ответить на этот вопрос, если у него есть стандарт качества и мастерства. На одном конце шкалы десятидолларовые часы «одноразового использования», на другом – лучшее произведение часового искусства – Ролекс. Остается определить, где на этой шкале Ваши часы.

Такой подход к молитве использует слова и принципы, собранные в молитвеннике, в качестве стандарта, с которым мы сопоставляем наши чувства и поступки. Мы задумываемся, где мы находимся, размышляем, почему даем себе такую, а не иную оценку, взвешиваем наши поступки и думаем, как стать лучше.

В жизни всегда важно знать, «где находишься». Будь то работа, отношения с людьми, социальные или политические вопросы. В еврейской жизни важно также знать, что отстаиваешь, на чем стоишь. Мы читаем в ежедневной молитве: «Протруби в великий шофар ради нашей свободы, подними знамя, под которым соберутся наши изгнанники, собери скорее всех нас с четырех сторон света на нашей земле». Можно спросить себя, например: помимо того, что я регулярно посылаю чеки благотворительным организациям, волнует ли меня, что евреи Сирии или Йемена не могут эмигрировать в Израиль? И далее: если волнует, то насколько? Вызывает ли у меня слезы мысль, что сын еврейской матери без вины пропадает в тюрьме? Читая слова ве-кабцену (собери нас) ле-арцену (на нашу землю), думаю ли я об Израиле как о своем доме? Одобрю ли своих детей, если они решат там поселиться, и буду ли гордиться ими? Мечтаю ли о том, чтобы весь еврейский народ объединился однажды в Иерусалиме?

Это нелегкие и непростые вопросы, но самооценка никогда не была легким делом. Чтобы двигаться вперед, надо сначала определить, где стоишь. Если Вы готовы так подойти к молитве, советую Вам каждый раз при чтении молитвы сосредоточиваться на одной-двух идеях. Вы можете решить заранее, на чем остановитесь, или сделать выбор во время службы. В любом случае, качество важнее количества. Даже одной концепции достаточно, если Вы по-настоящему о ней задумаетесь.

Шимон Аписдорф – Рош а-Шана и Йом-Кипур. Пособие по выживанию

Редактор Гедалия Спинадель. – Б.в.д., 2006. – 148 с.

Шимон Аписдорф – Рош а-Шана и Йом-Кипур. Пособие по выживанию –Содержание

Предисловие

Что такое праздник ?

Рош а-Шана: Лес

Правила пользования «Пособием по выживанию»

Как «выжить» в синагоге

Спросите себя о главном

Семь распространенных вопросов о Рош а-Шана

Пойдите на прогулку, разбейте камень, вслушайтесь в мелодию, вообразите себя деревом

Утренняя служба в Рош а-Шана. Основные моменты

Утреннее чтение свитка Торы

Трубить в шофар

Мусаф – дневная служба

Йом-Кипур: Деревья