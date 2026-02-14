Исторический атлас еврейского народа со времен праотцев до наших дней

От местечка Мотоль до города Пинска (одного из исторических и культурных центров Белорусского Полесья, где Хаим Вейцман начал учебу в 1885 г., в возрасте 11 лет) было «шесть старорусских миль или порядка 25 английских миль [более 40 км], но в интеллектуальном отношении это было расстояние астрономических масштабов».

Пинск, в понимании жителей Мотоля, служил основной точкой отсчета, как в плане экономическом, так и в культурном, да к тому же он был средоточием еврейской жизни, будучи не только административным центром, но также и вторым по величине (после Бердичева) еврейским городом в пределах черты оседлости.

«Окрестные крестьяне говорили на малопонятном диалекте русского языка. В отличие от украинского языка, этот диалект не имел не только своей литературы, но даже и письменности». Крестьяне были неграмотными, продолжает Вейцман, тогда как евреи, «напротив, были достаточно хорошо образованы», хотя владели только идишем или ивритом: «Я и сам до одиннадцати лет не знал ни слова по-русски». При этом, впрочем, и речи не шло о культурной изоляции: на книжных полках в отцовском доме Талмуд и труды Маймонида стояли рядом с книгами Толстого и Горького, а «на стенах висели портреты Маймонида, барона де Гирша, Антона Чехова и картина с изображением Стены Плача в Иерусалиме» — весьма, надо сказать, впечатляющий экуменический набор.

Могла ли быть у евреев из захолустного местечка в болотном краю Белоруссии связь — если не непосредственная, то хотя бы чисто символическая — с великой российской культурой? Через пять лет, уже живя в Пинске, Вейцман говорил: «Думается, что могу утверждать: мы владели русским устным и письменным языком лучше, чем большинство этнических русских, и мы лучше знали русскую литературу. Однако основное место в наших сердцах и в наших душах занимала наша родная культура», то есть культура, языком которой был идиш и — в еще большей степени — иврит: «…мы с отцом никогда не переписывались ни на каком другом языке — хотя письма матери я писал на идише. Как-то раз я написал отцу письмо на идише — и он вернул его мне без ответа». Языки играли важную роль в жизни Вейцмана: родным языком уроженца Мотоля был идиш, языком учебы в Пинске был сначала иврит, а затем русский, свои университетские труды и докторскую диссертацию он писал по-немецки (Дармштадт, Берлин, Фрайбург), преподавал на французском (Женева), а после 1904 г. жил в основном в среде английского языка (Манчестер, Лондон, затем израильский Реховот).

Именно на последнем, шестом по счету языке написана его автобиографическая книга — дело неслыханное в истории мемуаристики. На протяжении первых тридцати лет жизни каждая перемена места жительства означала для Вейцмана овладение новым языком. Подобно Николаю Гоголю, оставившему украинский язык ради русского, или Джозефу Конраду, сменившему польский язык на английский, Хаим Вейцман тоже умножал число языков, которыми он владел, и тем самым расширял сферу своих контактов, о чем свидетельствует объем его переписки (более 30 тысяч сохранившихся писем). При этом отметим одно заслуживающее несомненного внимания обстоятельство: человек, объехавший весь свет (сначала как эмигрант, затем как дипломат), описывает только один-единственный ландшафт — свой родной Мотоль.

Более семидесяти лет советскому человеку были недоступны книги, рассказывающие о традициях, культуре, истории еврейского народа, а также многие литературные произведения еврейских писателей. В то время как на Западе активно велись научно-исторические исследования по еврейской тематике и публиковались их результаты, поколения видных еврейских ученых и писателей, опасаясь политических репрессий, вынуждены были работать, не рассчитывая на то, что их творения увидят свет. Целый пласт многовековой истории и культуры еврейского народа был надолго скрыт от российского читателя. Но сейчас интерес русскоязычной читательской аудитории к еврейской культуре необычайно велик.

Чтобы восполнить этот вынужденный пробел, ввести в обращение забытые или вовсе неизвестные страницы еврейской литературы и истории и сделать их доступными широкой читательской публике, в 2005 году при поддержке частных спонсоров и фонда Ави Хай был основан издательский дом «Книжники»: www.knizhniki.ru Серия «История евреев», созданная при поддержке Вадима Марковича Аминова и фонда Ави Хай, выполняет важнейшую задачу, стоящую перед российской культурой: перевести на русский язык корпус исторических исследований и монографий, которые занимают важное место в мировой научной мысли. «Исторический атлас еврейского народа» одна из таких значительных книг.

Составленный известным историком Эли Барнави, он издавался на многих языках и теперь познакомит русскоязычного читателя с еврейской историей в контексте истории мировой.