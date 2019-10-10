Шимон Аписдорф – Рош А-Шана и Йом-Кипур

Несколько лет тому назад одна из канадских радиостанций вела серию передач об изобретениях начала двадцатого века, призванных «навсегда изменить Вашу жизнь». Я невольно задумался. Нет спора - в последние сто лет появилось множество изделий и изобретений, изменивших наш образ жизни. Трудно представить себе его сегодня без одноразовой упаковки из пластика, без пластмассовых коробок и бутылок.

Уже не верится, что когда-то молоко продавалось в стеклянных бутылках. От телефонов перешли к телефаксам, потом к электронной почте. Что дальше? Использование световой энергии для перемещения в пространстве? Помню одну из ранних реклам швейных машин. За словами объявления так и читалось радостное возбуждение: чем только не смогут заняться женщины в освободившееся время!

Тогда это казалось столь очевидным: с появлением швейных машин мы ступили на порог новой эры - эры досуга, неведомой человечеству. Увы, жизнь показывает, что все происходит прямо наоборот. По мере того, как устройств и услуг, предназначенных экономить наше время и повышать эффективность наших усилий, становится все больше, свободного времени у нас остается все меньше. Ибо мы пытаемся объять необъятное. Спешка достигла беспрецедентной степени.

Раз у нас больше свободного времени, значит, мы можем больше успеть! Чем больше мы стараемся успеть, тем меньше у нас остается времени. Каждый час, сбереженный компьютером, мы заполняем в основном работой или развлечениями, и изыскиваем способы, чтобы высвободить время и справиться с взятой на себя нагрузкой. Этот замкнутый цикл ведет к новым поколениям изобретений, помогающим экономить время, которое мы немедленно заполняем новыми видами деятельности.

То, что раньше занимало неделю, теперь делают в течение дня, а что требовало месяца - укладывается в неделю. Вас удивляет, что наше общество внутренне опустошено? Может ли быть иначе, если мы постоянно сжигаем себя изнутри, пытаясь втиснуть работу, рассчитанную на много лет, в один двенадцатимесячный период. В конечном итоге что-то должно надломиться.

Шимон Аписдорф – Рош А-Шана и Йом-Кипур – Пособие по выживанию

Перевел – Гедалия Спинадель

Издательство – «Издательские решения» – 2018 г.

ISBN 978-5-4490-4603-1

Шимон Аписдорф – Рош А-Шана и Йом-Кипур – Пособие по выживанию – Содержание

Предисловие

Иудаизм, сжатый для скорого употребления

Делай и не задавай вопросов

Зачем быть евреем

Что такое праздник?

Праздник как время года

Праздник как возможность

Рош а-Шана и Йом-Кипур

Слово об иудаизме

Рош а-Шана. Лес

Правила пользования

Как «выжить» в синагоге

Спросите себя о главном

Семь распространенных вопросов о Рош а-Шана

Пойдите на прогулку, разбейте камень, вслушайтесь в мелодию, вообразите себя деревом...

Утренняя служба в Рош а-Шана. Основные моменты

Брахот / Утренние благословения

Утренняя служба

Молитва, которую читают стоя

Ашем сефатай тифтах/ Б-г, разомкни мои уста

Зохрейну ле-хаим/ Вспомни о нас для жизни

Утреннее чтение свитка Торы

Зачем мы живем? Чтение второго дня

Теория Большого взрыва и праздник Рош а-Шана

Зов шофара - призыв к ясности

Дремлющие, проснитесь!

Мусаф - дневная служба Суть дня Повторение службы мусаф Раскаяние - Молитва - Благотворительность Йом-Кипур

Молитва - это

самоанализ

инструмент перемены

говоря с Б-гом

Ваша внутренняя жизнь

связь с еврейским народом

настройка на космос

Кол Нидрей. Степень доверия

Кол Нидрей

Тешува: четыре шага к высотам

Тело и душа. Разум против чувства

Ошибки, которые мы совершаем

Определим термины

Четыре шага к тешуве

1. Сожаление (харата)

2. Отречение (азива)

3. Покаяние (видуй)

4. Принятие решения (кабала)

Не спускать глаз с мяча

Практическое применение

Обрести «момент движения»

Момент движения

Достижение момента движения просто, как А-Б-В

План действий

Создание момента движения

Утренняя служба в Йом-Кипур. Основные моменты

Поэмы, предшествующие молитве

Иштабах/Да будет благословенно имя Твое

Ве-ая им шамоа/ И если прислушаешься

Лес и деревья

Утреннее чтение свитка Торы. Духовность как взаимоотношения

Духовность как взаимоотношения

Столько жертв.

Что значит «сблизиться»?

Основные моменты мусафа

Сила привычки и сила преодоления привычки

Служба первосвященника (коэн гадоль)

Десять мучеников

Чтение свитка Торы в минхе. Искусство самоконтроля

Афтара Йоны

Неила - заключительный момент дня

Элокей Авраам/ Б-г Авраама, Б-г Ицхака

На следующее утро

Об авторе

Для заметок

Шимон Аписдорф – Рош А-Шана и Йом-Кипур – Пособие по выживанию – Зачем быть евреем

Подзаголовок к книге - «Пособие по выживанию» - это намек читателю, что речь идет лишь о начальных шагах, первых представлениях, вершине айсберга, которым можно представить иудаизм. Цель книги - показать: еврейской традиции нечего стыдиться. Она обладает непревзойденным интеллектуальным и духовным содержанием. Если бы люди обрели зрелое понимание того, что иудаизм предлагает нашему образу жизни, он с легкостью мог бы выдержать жесткую конкуренцию идей в мире, где мы сегодня живем. Как я уже упомянул, каждый аспект еврейской жизни состоит из трех первичных компонентов: что, как и почему. Возьмем праздник Песах. Что вы делаете в дни Песаха? Проводите Седер. Как? Берете пачку-две мацы, немного вина, книгу Агады.

Собираете семью за столом - и готово, вот вам Седер! Что остается за Вопрос «зачем?» Каков смысл этих действий? Почему четыре рюмки, а не пять? Почему мы сидим, удобно облокотившись? И так далее... Совершенно очевидно: если мы не дадим убедительный ответ на вопрос «почему», постепенно наша еврейская традиция превратится, в лучшем случае, в пустой обряд, сдобренный сантиментами, в худшем - в нудную тягомотину. Принуждение к бессмысленной, напрасной работе еврейский закон считает пыткой. Автомат без ущерба для себя может выполнять действия, цели которых не понимает. Для человека, для еврея, это унизительно. Действия, не наполненные содержанием, приводят человека либо в состояние полной заторможенности, либо к яростному, отчаянному бунту.

Наша задача сегодня - найти способ пресечь обе эти тенденции. «Пособие по выживанию» отчасти представляет собой попытку ответить на вопрос «почему» в службе еврейских праздников. По статистике, большинство евреев сегодня не принадлежат ни к какой синагоге. Великое множество молодых еврейских родителей настолько далеки от иудаизма, что больше полумиллиона их детей растут полностью вне религии или в другой, нееврейской, религии. Вряд ли и сорок процентов американских евреев посещают службу в период праздников Рош а-Шана и Йом-Кипур. И меня бы удивило, если бы как минимум пятая их часть не начинала посматривать на выход сразу после прихода. Что может дать день в синагоге, если вы не понимаете значения молитв, которые здесь читают, и идей, которые за этими молитвами стоят?

Как он может в таком случае затронуть ваши чувства и пробудить вашу мысль, наполниться для вас смыслом? Я написал эту книгу для трех типов людей. Во-первых, для тех, у кого совершенно нет интереса к обрядовым формам иудаизма, и он не собирается в этом году присутствовать в синагоге на Рош а-Шана. Если Вы относитесь к этому разряду евреев, обещаю: эта книга даст Вам новое для Вас понимание еврейских праздников, а возможно - и самой природы еврейства. Прочтите ее - смею Вас просить, и Вам откроются в иудаизме, а, может быть, заодно и в синагоге стороны незнакомые, интересные и привлекательные. Во-вторых, эта книга обращена к тем, кто, безусловно, намерен пойти в синагогу, но делает это без особого желания.

Им я посоветую прочесть книгу дважды: за месяц или за два до праздника Рош а-Шана и второй раз - во время службы. И, наконец, книга может оказаться полезной тем, кто отчасти понимает содержание этого еврейского праздника и у кого этот праздник вызывает живое чувство. Такие люди, мне кажется, скорее других сочтут эту книгу полезным интеллектуальным и духовным дополнением к присутствию в синагоге в этом году.

Желаю моим читателям Шана Това, хорошего нового года.