Апокрифы древних христиан — Ирина Свенцицкая

Проблемы становления христианства, возникновения его учения, различных внутренних течений представляют интерес не только для специалистов историков и философов, но и для достаточно широкого круга читателей. Цель предлагаемой книги — хотя бы частично удовлетворить этот интерес, познакомив читателей с некоторыми сочинениями христиан, созданными в первые века существования нового вероучения.

Эти сочинения не признаются церковью священными; их принято называть апокрифами (тайными, подложными, от греческого ἀπόκρνφος — тайный). Однако в I-III вв. они имели хождение среди различных групп верующих и почитались не менее чем книги, включённые в Библию.

Включённые в книгу апокрифические писания ограничены временными и жанровыми рамками. В первой части представлены фрагменты и полные тексты евангелий и речения, приписываемые Иисусу (в переводе с древнегреческого). Эти тексты (III вв.) по содержанию и по жанру связаны с традицией, представленной в евангелиях Нового завета.

Во вторую часть в основном вошли переведённые с коптского тексты из так называемой гностической библиотеки, обнаруженной в 1945 г. в Наг-Хаммади (Египет). Они в большинстве своём восходят ко II-IV вв. и представляют собой переводы с греческого. Подробнее о библиотеке из Наг-Хаммади и гностических учениях, отвергаемых ортодоксальным христианством как ересь, рассказано во введении ко второй части книги.

Памятники, представленные во второй части, являются самостоятельными произведениями, они внутренне связаны, отражают основные установки гностических учений. Два из них — Евангелие от Фомы и Евангелие от Филиппа — уже были опубликованы на русском языке в переводе М. К. Трофимовой (см.: Трофимова М. К. Историко-философские вопросы гностицизма. М., 1979).

Апокрифам новозаветной традиции и гностическим произведениям посвящена обширная литература, выходившая главным образом за рубежом. Для её анализа понадобилось бы специальное историографическое исследование. Поэтому в примечаниях упоминаются только те работы, которые, по мнению составителей, отражают точки зрения, непосредственно касающиеся рассматриваемых произведений.

Апокрифы древних христиан — Ирина Свенцицкая

Апокрифы древних христиан: Исследование, тексты, комментарии

Акад. обществ, наук при ЦК КПСС. Ин-т науч. атеизма; Редкол.: А. Ф. Окулов (пред.) и др.

М.: Мысль, 1989. — 336 с. — (Науч. — атеист. б-ка).

ISBN 5-244-00269-4

Апокрифы древних христиан — Ирина Свенцицкая — Содержание

Апокрифические Евангелия новозаветной традиции

Возникновение раннехристианской литературы

Неканонические речения (аграфа) и фрагменты неизвестных евангелий

Аграфа

Комментарии

Фрагменты неизвестных евангелий

Комментарии

Иудео-христианские евангелия

Фрагменты Евангелия эбионитов

Фрагменты Евангелия евреев

Комментарии

Евангелие от Петра

Евангелие от Петра

Комментарии

Протоевангелие Иакова

История Иакова о рождении Марии

Комментарии

Евангелие детства (Евангелие от Фомы)

Евангелие детства (Евангелие от Фомы)

Комментарии

Примечания

Гностические апокрифы Наг-Хаммади

Гностицизм и христианство

Апокриф Иоанна

Апокриф Иоанна

Комментарии

Евангелие от Фомы

Евангелие от Фомы

Евангелие от Филиппа

Евангелие от Филиппа

Комментарии

Гром. Совершенный Ум

Гром. Совершенный Ум

Евангелие от Марии

Евангелие от Марии

Апокрифы древних христиан — Ирина Свенцицкая — Евангелие от Фомы

Наряду с Протоевангелием Иакова большой популярностью пользовалось описание ранних лет жизни Иисуса, созданное во II в. Апокрифов о детстве Иисуса было создано несколько, но все они восходят к так называемому Евангелию детства, полное название которого в рукописях — «Сказание Фомы, израильского философа, о детстве Христа» (по упомянутому в первых строках имени автора — «Я, Фома израильтянин»).

В связи с восприятием Иисуса как могущественного божества появилась потребность описать его ранние годы, показать его чудотворцем с самого детства. Такое восприятие божества соответствовало античной мифологии: так, Геракл (культ его был распространён в I-II вв. в римских провинциях), будучи в пелёнках, задушил двух огромных змей. Аналогичные представления встречаются и на Востоке: в индийских сказаниях о детстве Кришны рассказывается о его шалостях и чудесах, им совершенных, (победа над демонами, поглощение лесного пожара и т. п.).

Иисус-ребёнок также должен был, с точки зрения суеверных, воспитанных на по-добных мифах людей, обладать чудодейственной силой. В Евангелии от Фомы повествуется о чудесах, совершённых Иисусом в возрасте от пяти до двенадцати лет. Однако это не просто развлекательный рассказ, в нём ясно ощутима теологическая направленность. Уже в детстве происходят события, которые как бы являются знаками (знамениями) его будущей проповеди и его деяний. В этом произведении ясно ощущается влияние гностических произведений; с гностиками-маркосианами (сторонниками некоего Марка) связывает это евангелие Ириней. Гностики интересовались детством Иисуса именно потому, что они по существу не признавали его человеческой природы и полагали, что Иисус-ребёнок обладал теми же неземными свойствами, что Иисус - взрослый. Характерен в этом отношении сохранившийся рассказ из гностического сочинения «Пистис София» . Там говорится, как в дом Иисуса (когда тому было три года) пришёл мальчик (дух), абсолютно похожий на Иисуса; сам маленький Иисус в это время работал в винограднике с отцом.

Дух спросил: «Где находится Иисус, брат мой?» Испуганная Мария привязала при-шельца к кровати и пошла к Иосифу. Когда Иисус услышал её слова, он сказал: «Где же он, ибо я ждал его здесь». Когда мальчик вошёл в комнату, дух освободился, они обнялись и стали одно. В этом рассказе слияние духа с Иисусом произошло, когда Иисус был совсем маленьким. Но это слияние не имело того религиозного смысла, какое имело сошествие духа в виде голубя на пророка Иисуса во время крещения: до слияния с пришельцем Иисус не пугается, объявляет, что ждал его, обнимает духа, узнает его — мальчик, таким образом, согласно этой легенде, уже обладал сверхъестественными свойствами, обладал «гносисом» — знанием божественным. Для рассказа из «Пистис София» характерно использование бытовых деталей (как и в Протоевангелии Иакова): ребёнок, работающий с отцом в винограднике, кровать, к которой привязывают духа. Эта бытовая детализация противостоит тайному, непостижимому для окружающих смыслу происходящего. Видимый мир, мир зримых, конкретных вещей, в котором даже Мария не узнает духа и действует в соответствии с примитивными человеческими реакциями, противопостав-лен миру скрытому — истинному, с точки зрения гностиков.