Александр Стовбырь - Развитие культуры и традиции в истории человечества

Стовбырь - Развитие культуры и традиции в истории человечества
Сегодня нельзя не тревожиться за судьбу народных традиций и обычаев, потому что даже такие из них, как коллективная отзывчивость и взаимопомощь, уважение к старшим, к женщине, законы гостеприимства и т. д. нередко переходят в свою противоположность. В сегодняшних традициях и обычаях мы обнаруживаем не только остатки прошлого, основы настоящего, но и ростки нового, которому принадлежит будущее. Культура невозможна без внутренней переклички. Ошибочным является мнение о том, что все то, что забыто - плохое и негативное, а что прошло через «сито» времени - хорошее, положительное. Невозможно создавать новую, более высокую культуру, каждый раз начиная с нулевой отметки, отбрасывая предшествующую культуру. На древнем языке санскрите слово «культура» означает «несущая свет».
К сожалению, для значительной части общества, особенно молодежи, более привлекательными становятся утилитарные ценности. Культ денег и наживы буквально захлестнул общество. На этом неприглядном фоне еще резче вырисовались насущные задачи приведения прекрасных традиций и обычаев, доставшихся нам от отцов и дедов, в надлежащее состояние. Многое из того, что родилось в недрах народной жизни, заслуживает не только возрождения, но и дальнейшего развития. Почему мы снова поднимаем вопрос о традициях? Во-первых, некоторые христиане довольно часто умышленно извращают это понятие. Там, где нужно сказать «традиция», они говорят, что это заповедь, а там, где нужно постоять за истину, они утверждают, что это традиция. Во-вторых, мы живем в век, когда сатана хочет начисто искоренить из сознания христиан понятие «предание апостолов». В-третьих, либерализм разъедает устои церкви. Он стирает грани между святым и грешным подходом к созиданию Божьего дела. В-четвертых, в церковь пришло немало «богословов», которые неверно восприняли учение о благодати и малокомпетентны в Библии.
Цель данного исследования состоит в том, чтобы по- новому взглянуть на лучшее из традиций и обычаев, а также проанализировать наиболее вредные пережитки, которые не способствуют прогрессивному росту нации, расцвету ее духовных и материальных сил, не укрепляют дружбу между народами.
Александр Стовбырь - Развитие культуры и традиции в истории человечества
Ривне: Дятлик Н., 2015 г. - 576 с.
ISBN 978-617-515-185-3
Александр Стовбырь - Развитие культуры и традиции в истории человечества – Содержаение
- Вместо введения
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I. СУЩНОСТЬ ТРАДИЦИИ, И КАКОВА ЕЕ РОЛЬ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА
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А. Происхождение культурных традиций в народах
- 1. Природа культурных традиций
- 2. Смысл культурных традиций
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Б. Положительные и отрицательные стороны традиций
- 1. Традиция как возрождение культуры
- 2. Традиция как тормоз развития общества
- 3. Консерватизм на страже христианских традиций
- 4. Либерализм - путь к толерантности и критицизму
- А. Происхождение культурных традиций в народах
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II. ТРАДИЦИИ В СВЕТЕ БИБЛИИ
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А. Традиции в Ветхом Завете
- 1. Передача устных традиций патриархами
- 2. Ритуалы и священнические атрибуты в Писаниях
- 3. Идолопоклонство в Израиле
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Б. Христос и традиции
- 1. Устная традиция в Новом Завете
- 2. Новый взгляд Христа на предание старцев
- 3. Христос утверждает традиции Закона и пророков
- А. Традиции в Ветхом Завете
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III. ТРАДИЦИИ В ХРИСТИАНСТВЕ
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А. Традиции в первоапостольской церкви
- 1. Строгое соблюдение повелений Иисуса
- 2. Досиноптическая традиция
- 3. Влияние традиций иудаизма
- 4. Влияние греческой культуры
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Б. Православие и традиции
- 1. Форма богослужения, пришедшая из ВЗ
- 2. Традиционный уклад семейной жизни
- 3. Почитание мощей святых
- 4. Принятие новых членов в церковь
- 5. Различие в причащении
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В. Католицизм и традиции
- 1. Особенное облачение священников
- 2. Исповедь перед священником
- 3. Самобичевание у монахов
- 4. Литургический год
- 5. Почитание Девы Марии
- 6. Правила поведения в храме
- 7. Воскресная месса - театрализованное богослужение
- 8. Поклонение Святым Дарам
- 9. Целибат
- 10. Догмат о чистилище
- 11. Свадебная церемония
- 12. Принятие новых членов в церковь
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Г. Традиции в Средневековье
- 1. Библия и философская схоластика
- 2. Полемика реформаторов с католической церковью
- Д. Влияние науки и образования на традиции в целом и церковные традиции
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Е. Традиции мировых стран
- 1. Религия
- 2. Ритуал
- З. Культ
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И. Традиции в среде евангельских течений
- 1. Влияние традиций на христианство
- 2. Церковь и традиции в России
- 3. Церковь и традиции в Америке
- 4. Сравнительный анализ традиций церквей в Америке и России
- А. Традиции в первоапостольской церкви
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IV. ТРАДИЦИИ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ
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А. Традиции и субкультуры
- 1. Отчуждение молодежи и старшего поколения
- 2. Укрепление христианских традиций в обществе
- А. Традиции и субкультуры
спасибо