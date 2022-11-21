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Стовбырь - Развитие культуры и традиции в истории человечества

Александр Стовбырь - Развитие культуры и традиции в истории человечества
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, History, Religious Studies Atheism
Сегодня нельзя не тревожиться за судьбу народных традиций и обычаев, потому что даже такие из них, как коллективная отзывчивость и взаимопомощь, уважение к старшим, к женщине, законы гостеприимства и т. д. нередко переходят в свою противоположность. В сегодняшних традициях и обычаях мы обнаруживаем не только остатки прошлого, основы настоящего, но и ростки нового, которому принадлежит будущее. Культура невозможна без внутренней переклички. Ошибочным является мнение о том, что все то, что забыто - плохое и негативное, а что прошло через «сито» времени - хорошее, положительное. Невозможно создавать новую, более высокую культуру, каждый раз начиная с нулевой отметки, отбрасывая предшествующую культуру. На древнем языке санскрите слово «культура» означает «несущая свет».
К сожалению, для значительной части общества, особенно молодежи, более привлекательными становятся утилитарные ценности. Культ денег и наживы буквально захлестнул общество. На этом неприглядном фоне еще резче вырисовались насущные задачи приведения прекрасных традиций и обычаев, доставшихся нам от отцов и дедов, в надлежащее состояние. Многое из того, что родилось в недрах народной жизни, заслуживает не только возрождения, но и дальнейшего развития. Почему мы снова поднимаем вопрос о традициях? Во-первых, некоторые христиане довольно часто умышленно извращают это понятие. Там, где нужно сказать «традиция», они говорят, что это заповедь, а там, где нужно постоять за истину, они утверждают, что это традиция. Во-вторых, мы живем в век, когда сатана хочет начисто искоренить из сознания христиан понятие «предание апостолов». В-третьих, либерализм разъедает устои церкви. Он стирает грани между святым и грешным подходом к созиданию Божьего дела. В-четвертых, в церковь пришло немало «богословов», которые неверно восприняли учение о благодати и малокомпетентны в Библии.
Цель данного исследования состоит в том, чтобы по- новому взглянуть на лучшее из традиций и обычаев, а также проанализировать наиболее вредные пережитки, которые не способствуют прогрессивному росту нации, расцвету ее духовных и материальных сил, не укрепляют дружбу между народами.

Александр Стовбырь - Развитие культуры и традиции в истории человечества

Ривне: Дятлик Н., 2015 г. - 576 с.
ISBN 978-617-515-185-3

Александр Стовбырь - Развитие культуры и традиции в истории человечества – Содержаение

  • Вместо введения
  • I. СУЩНОСТЬ ТРАДИЦИИ, И КАКОВА ЕЕ РОЛЬ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА
    • А. Происхождение культурных традиций в народах
      • 1. Природа культурных традиций
      • 2. Смысл культурных традиций
    • Б. Положительные и отрицательные стороны традиций
      • 1. Традиция как возрождение культуры
      • 2. Традиция как тормоз развития общества
      • 3. Консерватизм на страже христианских традиций
      • 4. Либерализм - путь к толерантности и критицизму
  • II. ТРАДИЦИИ В СВЕТЕ БИБЛИИ
    • А. Традиции в Ветхом Завете
      • 1. Передача устных традиций патриархами
      • 2. Ритуалы и священнические атрибуты в Писаниях
      • 3. Идолопоклонство в Израиле
    • Б. Христос и традиции
      • 1. Устная традиция в Новом Завете
      • 2. Новый взгляд Христа на предание старцев
      • 3. Христос утверждает традиции Закона и пророков
  • III. ТРАДИЦИИ В ХРИСТИАНСТВЕ
    • А. Традиции в первоапостольской церкви
      • 1. Строгое соблюдение повелений Иисуса
      • 2. Досиноптическая традиция
      • 3. Влияние традиций иудаизма
      • 4. Влияние греческой культуры
    • Б. Православие и традиции
      • 1. Форма богослужения, пришедшая из ВЗ
      • 2. Традиционный уклад семейной жизни
      • 3. Почитание мощей святых
      • 4. Принятие новых членов в церковь
      • 5. Различие в причащении
    • В. Католицизм и традиции
      • 1. Особенное облачение священников
      • 2. Исповедь перед священником
      • 3. Самобичевание у монахов
      • 4. Литургический год
      • 5. Почитание Девы Марии
      • 6. Правила поведения в храме
      • 7. Воскресная месса - театрализованное богослужение
      • 8. Поклонение Святым Дарам
      • 9. Целибат
      • 10. Догмат о чистилище
      • 11. Свадебная церемония
      • 12. Принятие новых членов в церковь
    • Г. Традиции в Средневековье
      • 1. Библия и философская схоластика
      • 2. Полемика реформаторов с католической церковью
    • Д. Влияние науки и образования на традиции в целом и церковные традиции
    • Е. Традиции мировых стран
      • 1. Религия
      • 2. Ритуал
    • З. Культ
    • И. Традиции в среде евангельских течений
      • 1. Влияние традиций на христианство
      • 2. Церковь и традиции в России
      • 3. Церковь и традиции в Америке
      • 4. Сравнительный анализ традиций церквей в Америке и России
  • IV. ТРАДИЦИИ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ
    • А. Традиции и субкультуры
      • 1. Отчуждение молодежи и старшего поколения
      • 2. Укрепление христианских традиций в обществе
Views 258
Rating 5.0 / 5
Added 21.11.2022
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

G
gios76 3 years ago

спасибо

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