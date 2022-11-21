Александр Стовбырь - Развитие культуры и традиции в истории человечества

Сегодня нельзя не тревожиться за судьбу народных традиций и обычаев, потому что даже такие из них, как коллективная отзывчивость и взаимопомощь, уважение к старшим, к женщине, законы гостеприимства и т. д. нередко переходят в свою противоположность. В сегодняшних традициях и обычаях мы обнаруживаем не только остатки прошлого, основы настоящего, но и ростки нового, которому принадлежит будущее. Культура невозможна без внутренней переклички. Ошибочным является мнение о том, что все то, что забыто - плохое и негативное, а что прошло через «сито» времени - хорошее, положительное. Невозможно создавать новую, более высокую культуру, каждый раз начиная с нулевой отметки, отбрасывая предшествующую культуру. На древнем языке санскрите слово «культура» означает «несущая свет».

К сожалению, для значительной части общества, особенно молодежи, более привлекательными становятся утилитарные ценности. Культ денег и наживы буквально захлестнул общество. На этом неприглядном фоне еще резче вырисовались насущные задачи приведения прекрасных традиций и обычаев, доставшихся нам от отцов и дедов, в надлежащее состояние. Многое из того, что родилось в недрах народной жизни, заслуживает не только возрождения, но и дальнейшего развития. Почему мы снова поднимаем вопрос о традициях? Во-первых, некоторые христиане довольно часто умышленно извращают это понятие. Там, где нужно сказать «традиция», они говорят, что это заповедь, а там, где нужно постоять за истину, они утверждают, что это традиция. Во-вторых, мы живем в век, когда сатана хочет начисто искоренить из сознания христиан понятие «предание апостолов». В-третьих, либерализм разъедает устои церкви. Он стирает грани между святым и грешным подходом к созиданию Божьего дела. В-четвертых, в церковь пришло немало «богословов», которые неверно восприняли учение о благодати и малокомпетентны в Библии.

Цель данного исследования состоит в том, чтобы по- новому взглянуть на лучшее из традиций и обычаев, а также проанализировать наиболее вредные пережитки, которые не способствуют прогрессивному росту нации, расцвету ее духовных и материальных сил, не укрепляют дружбу между народами.

Александр Стовбырь - Развитие культуры и традиции в истории человечества

Ривне: Дятлик Н., 2015 г. - 576 с.

ISBN 978-617-515-185-3

Александр Стовбырь - Развитие культуры и традиции в истории человечества – Содержаение