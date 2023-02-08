Предлагаемый учебник предназначен для студентов всех специальностей, изучающих этику в качестве общеобразовательной дисциплины. Этика излагается в учебнике как теоретическое знание о морали, систематически, с учетом внутреннего единства философской, нормативной и прикладной этики. Освоение учебника призвано обеспечить формирование целостного представления об этике и понимание феномена морали, его специфики и внутренней неоднородности.

Изучая этику, студент должен освоить содержание учебника на уровне глав и параграфов настолько, чтобы (а) развернуто отвечать на предлагаемые по каждой теме контрольные вопросы, выполнять контрольные и творческие задания, (б) обсуждать различные социально-гуманитарные и социально-политические проблемы с морально-этической точки зрения, (в) критически осмыслять собственные жизненные проблемы, принимать решения в конфликтных ситуациях и в обстоятельствах вынужденного выбора наименьшего зла.

Этика в специальном значении слова есть теоретическое знание о морали, или нравственности. Так называется соответствующая рубрика в универсальном классификаторе произведений науки, литературы, искусства и перечне научных специальностей, таково название учебного предмета в университетском образовании. Обычно приступающие к изучению этики на вопрос о том, что, на их взгляд, представляет собой мораль, отвечают, что это правила, которые руководят нашим поведением, или правила, которыми мы руководствуемся в своем поведении (тем самым демонстрируя разное понимание правил и отношения к ним человека), или что это ценности, представления о добре и зле, или качества человека — добродетели и пороки и т.д.

Апресян Рубен Грантович - Этика - Учебник

Москва : КНОРУС, 2017. 356 с.

Серия "Бакалавриат и магистратура"

ISBN 978-5-406-05973-9

Апресян Рубен Грантович - Этика - Оглавление

Введение

РАЗДЕЛ I. ПРЕДМЕТ ЭТИКИ

Глава 1. Этика. Мораль. Нравственность - Глава 2. Смысл морали

РАЗДЕЛ II. ГЕНЕАЛОГИЯ МОРАЛИ

Глава 3. ЭВОЛЮЦИОННАЯ ЭТИКА - Глава 4. Социально-исторические теории - Глава 5. Теология и этика - Глава 6. Основные тенденции в становлении морали

РАЗДЕЛ III. СУЩНОСТЬ МОРАЛИ

Глава 7. Моральные ценности - Глава 8. Моральные требования - Глава 9. Источники моральной императивности - Глава 10. Добро и зло - Глава 11. Моральная практика

РАЗДЕЛ IV. СПРАВЕДЛИВОСТЬ И МИЛОСЕРДИЕ

Глава 12. Справедливость - Глава 13. Милосердие

РАЗДЕЛ V. ЛИЧНОСТЬ И МОРАЛЬ

Глава 14. Личность в морали - Глава 15. Добродетель и порок - Глава 16. Свобода - Глава 17. Эгоизм и альтруизм

РАЗДЕЛ VI. ОБЩЕСТВО И МОРАЛЬ

Глава 18. Общественная мораль - Глава 19. Этика борьбы - Глава 20. Профессиональная этика - Глава 21. Экологическая этика

Словарь имен

Словарь терминов

Библиографический список