Насущной задачей, без решения которой невозможно развитие востоковедной науки, является публикация и перевод новых исторических документов и литературных памятников. Вот почему в большинстве случаев авторы сборника предлагают вниманию читателя тексты, которые легли в основу разработки их научной темы, позволили уточнить и расширить наши знания о рассматриваемой ими эпохе, пересмотреть, а иногда существенно скорректировать прежние взгляды и представления о ней.

В последние десятилетия новый подход и методы анализа в агиографии позволили по-новому взглянуть на культуру Средневековья и обеспечили значительный прогресс в медиевистике, сравнительном литературоведении, исторической поэтике и теории литературы.

Однако арабоязычная житийная литература, несмотря на многочисленность и разнообразие сохранившихся памятников, до сих пор остается на периферии научных исследований.

Арабы-христиане в истории и литературе Ближнего Востока

Сост. Н. Г. Головнина

М.: Изд-во ПСТГУ, 2013. — 276 с. — (Серия «Литературное наследие и история Христианского Востока»)

ISBN 978-5-7429-0816-6

На обложке помещена Арабская Псалтирь с миниатюрами Юсуфа аль-Мусаввира, рукопись А 187 из собрания Института восточных рукописей РАН, 1648 г.

Арабы-христиане в истории и литературе Ближнего Востока - Содержание

Предисловие

Моисеева С. А. «Житие Антиохийского патриарха Христофора» как памятник арабо-мелькитской агиографии кон. Х — нач. XI в.

Ибрахим ибн Юханна. Житие Антиохийского патриарха Христофора (Пер. С. А. Моисеевой)

Олег Давыденков, прот. Булус ар-Рахиб и его творения

Булус ар-Рахиб. Богословские и философские трактаты (Пер. прот. О. Давыденкова)

О единобожии и ипостасном соединении

Об общеизвестных разделениях среди христиан

Краткий рационалистический трактат

Послание к другу-мусульманину

Увещание к язычникам и иудеям

Три философских трактата

I. О добре и зле

II. О чудесах Христовых

III. О божественном предызбрании праведных и свободной воле человека

Опровержение еретических учений

Константинопольский И. Г. Бейрутская летопись Абдаллаха ибн Михаила Трада

Краткая история епископов, восходивших на высокую архиерейскую кафедру города Бейрута (Пер. И. Г. Константинопольского)

Панченко К. А. Забытая катастрофа. К реконструкции последствий Александрийского крестового похода 1365 г. на Христианском Востоке

Приложение: Кузенков П. В. Описание затмения 7 августа 1366 г. в русской летописи

Таварткиладзе Д. Т. Грамота Антиохийского патриарха Дорофея II (1512)

Список сокращений

Арабы-христиане в истории и литературе Ближнего Востока - Предисловие

Работа С. А. Моисеевой посвящена одному из интереснейших произведений — «Житию Антиохийского патриарха Христофора», написанному православным автором Ибрахимом ибн Юханной аль-Антаки. В статье демонстрируется связь этого текста с породившей его литературной традицией Византии, рассматривается своеобразие архитектоники его композиции, исследуются следы проявления в нем как агиографических, так и неагиографических жанров и специфика принципов, легших в основу его поэтики.

Булус ар-Рахиб (XII или XIII в.), личность и творчество которого представлены в статье прот. Олега Давыденкова, без всякого сомнения, занимает видное место среди православных богословов, перед которыми стояли важные и сложные задачи. Во-первых, сделать арабский язык пригодным для выражения христианских истин, научиться вести на нем внешнюю полемику с мусульманами и внутрихристи-анские, прежде всего христологические, споры. Во-вторых, освоить сложившиеся жанры христианской литературы и приспособить их как для прямого, так и для завуалированного диалога с мусульманами.

И в-третьих, выработать методы и принципы ведения диспута, которые могли бы стать понятными и убедительными не только для единомышленников, но и для оппонентов. Например, в «Послании к другу-мусульманину» ар-Рахиб старается подтвердить высокий статус своей веры с помощью толкований цитат из Корана, а в сочинении «Увещание к язычникам» он не обсуждает, как следовало бы ожидать, проблемы многобожия, а дает апологию христианства, исходя из вопросов, спорных именно с мусульманами. Наследие Булуса ар-Рахиба заставляет признать в нем человека, глубоко укорененного в византийской традиции и в арабской культуре, разбирающегося в тонкостях догматических разногласий среди христиан и ключевых пунктах межрелигиозной полемики.

Следующая работа посвящена процветавшему у арабов-христиан даже в XVIII в. жанру летописи. Такие произведения активно переписывались (sic!) вплоть до XIX—XX вв., главной их особенностью была принципиальная открытость к принятию новых текстовых блоков как за счет хронологического продолжения изложения, так и благодаря включению в них уже существовавших сочинений. Таким образом, они неизбежно оказываются результатом работы нескольких авторов, обязательно имеют несколько редакций, так что необходимость определения состава и содержания этих хроник на всех этапах их становления, имени и вклада каждого последующего составителя оказывается насущной научной задачей.

Решению именно таких проблем на примере «Краткой истории епископов, восходивших на высокую архиерейскую кафедру города Бейрута» посвящена статья И. Г. Константинопольского. Примечательно, что предложенная реконструкция бытования памятника стала возможной благодаря интересу к нему не в последнюю очередь русских ученых и исследователей: еп. Порфирия (Успенского), К. М. Базили и А. Е. Крымского.

К. А. Панченко в своей статье обращается к истории одного из гонений на христиан в мусульманских владениях, толчком для которого послужило разорение Александрии кипрским королем Пьером Лузиньяном в 1365 г. Знаменательным оно стало в том числе и потому, что привело к первой поездке митрополитов из Сирии и Палестины за милостыней на Русь.

Воссоздавая события по греческим, арабским (что естественно) и русским (чего ранее никто не делал) источникам, увязывая их сообщения между собой и снимая возникающие между ними противоречия, автор дает детальную и убедительную картину этого времени, рисует живые портреты участников событий, что помогает ему определить движущие причины происшедшего и последствия, важные для судеб не только Востока, но и России. Кроме того, необычность картины солнечного затмения, представленной в русских летописях при описании событий в мамлюкском султанате, привела к тому, что в приложении к статье помещена поэтапная его реконструкция, проведенная и проиллюстрированная П. В. Кузенковым с помощью современных компьютерных программ.