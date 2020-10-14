В 334 г. до н. э. царь Македонии, Александр, выступил в поход против Персидской империи, в короткое время завершившийся полным разгромом персов и возникновением эллинистической империи. Земля Израиля была захвачена Александром в 332 г. до н. э. и присоединена к эллинистическому миру.

После кончины Александра Македонского созданная им империя распалась на несколько государств, главными из которых были государство Селевкидов, Македония и Египет. На протяжении 150 лет Селевкиды вели войны с Египтом за обладание Землей Израиля, вошедшие в историю под названием «Сирийские войны». В 202 г. до н. э. в Пятой Сирийской войне царь Селевкидов, Антиох III, прозванный Великим, разгромил Египет и захватил власть над Землей Израиля.

Амит Арад - Иудейские львы. Удивительная история о Маккавеях

пер. с иврита Л. Крупицкой

Москва: Книжники, 2020. 398 [2].

Кешет/Радуга

ISBN 978-5-9953-0682-5

Амит Арад - Иудейские львы. Удивительная история о Маккавеях - Содержание

Пролог. Иудейские горы, 166 год до новой эры

Часть первая. Конец эпохи когенов

180 год до новой эры. Военные игры

179 год до новой эры. Мирьям

177 год до новой эры. Гелиодор

176 год до новой эры. Хоний III

Часть вторая. Власть греческих пособников, или Эллинистов

175 год до новой эры. Ясон

174 год до новой эры. Полис Иерусалим

173 год до новой эры. В путь!

172 год до новой эры. Легион

171 год до новой эры. Последний из рода Цадока

170 год до новой эры. Беспорядки в Иерусалиме

169 год до новой эры. Посланник Рима

168 год до новой эры. Превратности судьбы

Часть третья. Восстание Маккавеев

167 год до новой эры. Матитьягу

166 год до новой эры. Аполлоний и Сирон

165 год до новой эры. Битва при Эммаусе

164 год до новой эры. Лисий

163 год до новой эры. Интриги, интриги, интриги

162 год до новой эры. Битва при Бейт-Зхарье

161 год до новой эры. Никанор

160 год до новой эры. Маккавеи — и этим все сказано!

Эпилог

Приложение. Кем был «Нечестивый священник» из свитков Мертвого моря?

Амит Арад - Иудейские львы. Удивительная история о Маккавеях - Историческая справка

В конце второго тысячелетия до новой эры израильские племена расселились в стране Ханаан, разделив ее территорию между коленами — кланами, связанными изнутри кровными узами и семейной близостью. Безопасности и благополучию израильтян постоянно угрожали враги: филистимляне, «народы моря», ханаанеи, мидяне и, конечно, египтяне. Для противоборства с врагами израильские колена объединялись во временные союзы под предводительством единого вождя. На определенном этапе, ввиду роста мощи и враждебности со стороны филистимлян, в среде израильтян возобладали голоса, призывавшие к объединению всех колен под правлением единого царя. Первым был помазан на царство Шауль из колена Биньямина. На престоле его сменил Давид из колена Йегуды, наиболее авторитетного и влиятельного из израильских племен в ту эпоху. Давиду удалось объединить под своей властью все колена Израиля и создать сильное царство на всей территории Эрец-Исраэль. В ходе объединения колен в единый народ, живущий в единой стране, возникла и столица государства — город Иерусалим. Царь Шломо построил в столице Храм и объявил его единственным центром служения Богу, запретив возводить другие культовые сооружения. Первосвященником стал коген Ца- док, верный приверженец Давида и Шломо. Объединенное царство просуществовало всего семьдесят лет.

Сразу после смерти царя Шломо, приблизительно в 928 г. до н. э., оно раскололось на южное Иудейское царство, куда вошли колена Иегуды и Биньямина, оставшиеся под властью потомков Давида, и северное Израильское царство, вобравшее в себя остальные племена и управлявшееся царями других династий. В 722 г. до н. э. Израильское царство было захвачено и разгромлено могучей в ту пору державой, Ассирией. Значительная часть населения была угнана в рабство, и на этом закончилась история десяти северных колен Израиля. Те, кто избежал этой участи, либо ассимилировались коленом Иегуды, либо смешались с жителями Самарии и вместе с ними положили начало общине самаритян, чьи религиозные верования близки к иудаизму. Иудейским царством на протяжении всего времени его существования управляли две семейные династии — дом (династия) Давида и дом Цадока. Выходцы из дома Давидова были властителями и полководцами, собирали налоги и защищали рубежи страны. Потомки первосвященника Цадока осуществляли духовное и религиозное руководство. Изредка на авансцене истории из народной среды являлись духовные лидеры и пророки, завладевавшие умами за счет своих личностных качеств, харизмы, энергии и веры народа в Божественное происхождение их откровений. В начале VI века до н. э. Иудейское царство было завоевано Вавилоном — ведущей мировой державой того времени. Первый храм был разрушен, а вся национальная элита Иудеи, экономическая и политическая верхушка, была угнана в рабство в Вавилон. С этого момента династия Давида прерывается.

В Вавилоне иудеи увидели грандиозные храмовые и дворцовые здания, превосходящие всякое воображение своей роскошью и величием, воочию узрели богатство и могущество местных правителей. В свете испытаний, выпавших на их долю, иудейские изгнанники пережили настоящий душевный переворот и раскаяние. Из униженности, из глубины падения и отчаяния в их душах засияла и укрепилась вера в единого Бога, родилось ясное и четкое представление о служении Богу Израиля. Вместо забвения и национальной гибели, как это случилось с племенами северного Израильского царства в ассирийском плену, вавилонское изгнание развило в среде иудейских пленников монотеистическую религию и сплотило их в единый народ. В скором времени на смену Вавилону в роли мировой державы пришла Персидская империя. Персидские правители допускали существование иных царей и национальных автономий и даже позволяли им исповедовать свою веру и служить своим богам, при условии лояльности персидской державе. Среди иудейских изгнанников было немало образованных и верных слуг, не представляющих угрозы для царя. Властители Персии набирали из иудейской среды воинов, чиновников, советников, позволили евреям сохранить общину, иметь собственные религиозные и культурные институты. Желающим было разрешено вернуться в разрушенный Иерусалим и заново отстроить там Храм. После возвращения в Эрец-Исраэль и строительства Второго храма первосвященники из династии Цадока оказались единственными, кто мог претендовать на роль вождей еврейского народа. Первосвященник превратился в духовного и национального лидера, управляющего всеми сферами народной жизни, стал представителем народа перед лицом имперской власти, другими державами и еврейскими общинами всего мира.