Арад - Иудейские львы
В 334 г. до н. э. царь Македонии, Александр, выступил в поход против Персидской империи, в короткое время завершившийся полным разгромом персов и возникновением эллинистической империи. Земля Израиля была захвачена Александром в 332 г. до н. э. и присоединена к эллинистическому миру.
После кончины Александра Македонского созданная им империя распалась на несколько государств, главными из которых были государство Селевкидов, Македония и Египет. На протяжении 150 лет Селевкиды вели войны с Египтом за обладание Землей Израиля, вошедшие в историю под названием «Сирийские войны». В 202 г. до н. э. в Пятой Сирийской войне царь Селевкидов, Антиох III, прозванный Великим, разгромил Египет и захватил власть над Землей Израиля.
Амит Арад - Иудейские львы. Удивительная история о Маккавеях
пер. с иврита Л. Крупицкой
Москва: Книжники, 2020. 398 [2].
Кешет/Радуга
ISBN 978-5-9953-0682-5
Амит Арад - Иудейские львы. Удивительная история о Маккавеях - Содержание
Пролог. Иудейские горы, 166 год до новой эры
Часть первая. Конец эпохи когенов
- 180 год до новой эры. Военные игры
- 179 год до новой эры. Мирьям
- 177 год до новой эры. Гелиодор
- 176 год до новой эры. Хоний III
Часть вторая. Власть греческих пособников, или Эллинистов
- 175 год до новой эры. Ясон
- 174 год до новой эры. Полис Иерусалим
- 173 год до новой эры. В путь!
- 172 год до новой эры. Легион
- 171 год до новой эры. Последний из рода Цадока
- 170 год до новой эры. Беспорядки в Иерусалиме
- 169 год до новой эры. Посланник Рима
- 168 год до новой эры. Превратности судьбы
Часть третья. Восстание Маккавеев
- 167 год до новой эры. Матитьягу
- 166 год до новой эры. Аполлоний и Сирон
- 165 год до новой эры. Битва при Эммаусе
- 164 год до новой эры. Лисий
- 163 год до новой эры. Интриги, интриги, интриги
- 162 год до новой эры. Битва при Бейт-Зхарье
- 161 год до новой эры. Никанор
- 160 год до новой эры. Маккавеи — и этим все сказано!
Эпилог
Приложение. Кем был «Нечестивый священник» из свитков Мертвого моря?
Амит Арад - Иудейские львы. Удивительная история о Маккавеях - Историческая справка
В конце второго тысячелетия до новой эры израильские племена расселились в стране Ханаан, разделив ее территорию между коленами — кланами, связанными изнутри кровными узами и семейной близостью. Безопасности и благополучию израильтян постоянно угрожали враги: филистимляне, «народы моря», ханаанеи, мидяне и, конечно, египтяне. Для противоборства с врагами израильские колена объединялись во временные союзы под предводительством единого вождя. На определенном этапе, ввиду роста мощи и враждебности со стороны филистимлян, в среде израильтян возобладали голоса, призывавшие к объединению всех колен под правлением единого царя. Первым был помазан на царство Шауль из колена Биньямина. На престоле его сменил Давид из колена Йегуды, наиболее авторитетного и влиятельного из израильских племен в ту эпоху. Давиду удалось объединить под своей властью все колена Израиля и создать сильное царство на всей территории Эрец-Исраэль. В ходе объединения колен в единый народ, живущий в единой стране, возникла и столица государства — город Иерусалим. Царь Шломо построил в столице Храм и объявил его единственным центром служения Богу, запретив возводить другие культовые сооружения. Первосвященником стал коген Ца- док, верный приверженец Давида и Шломо. Объединенное царство просуществовало всего семьдесят лет.
Сразу после смерти царя Шломо, приблизительно в 928 г. до н. э., оно раскололось на южное Иудейское царство, куда вошли колена Иегуды и Биньямина, оставшиеся под властью потомков Давида, и северное Израильское царство, вобравшее в себя остальные племена и управлявшееся царями других династий. В 722 г. до н. э. Израильское царство было захвачено и разгромлено могучей в ту пору державой, Ассирией. Значительная часть населения была угнана в рабство, и на этом закончилась история десяти северных колен Израиля. Те, кто избежал этой участи, либо ассимилировались коленом Иегуды, либо смешались с жителями Самарии и вместе с ними положили начало общине самаритян, чьи религиозные верования близки к иудаизму. Иудейским царством на протяжении всего времени его существования управляли две семейные династии — дом (династия) Давида и дом Цадока. Выходцы из дома Давидова были властителями и полководцами, собирали налоги и защищали рубежи страны. Потомки первосвященника Цадока осуществляли духовное и религиозное руководство. Изредка на авансцене истории из народной среды являлись духовные лидеры и пророки, завладевавшие умами за счет своих личностных качеств, харизмы, энергии и веры народа в Божественное происхождение их откровений. В начале VI века до н. э. Иудейское царство было завоевано Вавилоном — ведущей мировой державой того времени. Первый храм был разрушен, а вся национальная элита Иудеи, экономическая и политическая верхушка, была угнана в рабство в Вавилон. С этого момента династия Давида прерывается.
В Вавилоне иудеи увидели грандиозные храмовые и дворцовые здания, превосходящие всякое воображение своей роскошью и величием, воочию узрели богатство и могущество местных правителей. В свете испытаний, выпавших на их долю, иудейские изгнанники пережили настоящий душевный переворот и раскаяние. Из униженности, из глубины падения и отчаяния в их душах засияла и укрепилась вера в единого Бога, родилось ясное и четкое представление о служении Богу Израиля. Вместо забвения и национальной гибели, как это случилось с племенами северного Израильского царства в ассирийском плену, вавилонское изгнание развило в среде иудейских пленников монотеистическую религию и сплотило их в единый народ. В скором времени на смену Вавилону в роли мировой державы пришла Персидская империя. Персидские правители допускали существование иных царей и национальных автономий и даже позволяли им исповедовать свою веру и служить своим богам, при условии лояльности персидской державе. Среди иудейских изгнанников было немало образованных и верных слуг, не представляющих угрозы для царя. Властители Персии набирали из иудейской среды воинов, чиновников, советников, позволили евреям сохранить общину, иметь собственные религиозные и культурные институты. Желающим было разрешено вернуться в разрушенный Иерусалим и заново отстроить там Храм. После возвращения в Эрец-Исраэль и строительства Второго храма первосвященники из династии Цадока оказались единственными, кто мог претендовать на роль вождей еврейского народа. Первосвященник превратился в духовного и национального лидера, управляющего всеми сферами народной жизни, стал представителем народа перед лицом имперской власти, другими державами и еврейскими общинами всего мира.
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