Ханна Арендт - Что такое политика? - Фрагменты из наследия

Политика основывается на факте множественности людей. Бог создал человека; люди — это человеческий, земной продукт, произведение человеческой природы. Так как философия и теология всегда заняты человеком, так как все их высказывания оставались бы верны, даже если бы существовал только один человек, или только два человека, или только тождественные друг другу люди, они и не нашли приемлемого философского ответа на вопрос: что такое политика? Хуже того: всякое научное мышление имеет дело только с человеком — в биологии или психологии так же, как в философии и теологии; подобно тому как зоология, к примеру, имеет дело только со львом. Львы — это было бы уже дело, как-либо касающееся только львов. У всех великих мыслителей — даже у Платона — бросается в глаза разница в ранге между их политической философией и другими трудами. Политика у них никогда не достигает равной глубины. Отсутствие же глубоких мыслей объясняется не чем иным, как неспособностью постичь ту глубину, в которой укоренена политика.

В политике дело идет о совместном бытии различных людей, об их бытии друг с другом. На основе того или иного существенного сходства люди политически организуются в абсолютном хаосе различий, выступают из их абсолютного хаоса. Пока политическое тело надстраивается над семьей и понимается по образу семьи, родство с его степенями оказывается тем, что, с одной стороны, может связывать друг с другом самых разных индивидуумов, и тем, что позволяет подобным индивидууму образованиям вновь отделяться друг от друга и противопоставлять себя друг другу — с другой.

При такой форме организации изначальные различия между людьми быстро стираются в той же мере, в какой разрушается существенное равенство между ними, насколько речь идет о человеке. В обоих случаях крах политики объясняется тем, что политическое тело развивается из семьи. Здесь уже намечено то, что символизируется в образе Святого семейства, — мнение, будто Бог создал не столько человека, сколько семью.

Ханна Арендт - Что такое политика? - Фрагменты из наследия

Санкт-Петербург, «Владимир Даль» 2025

ISBN 978-5-93615-312-9

Ханна Арендт - Что такое политика? - Фрагменты из наследия - Содержание

От редакторов

1. ЧТО ТАКОЕ ПОЛИТИКА? Фрагмент 1

2. ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТИКУ I

Фрагмент 2а Глава 1. Предубеждения § 1. Предубеждение против политики и что есть на деле политика сегодня

Фрагмент 2b Глава I. Предубеждения § 1. Предубеждение и суждение



3. ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТИКУ II

Фрагмент За Вступление. Имеет ли еще политика вообще какой-то смысл?

Фрагмент Зb Глава I. Смысл политики

Фрагмент Зс Глава II. Вопрос о войне А. Тотальная война

Фрагмент 3d Вступление. Смысл политики § 1. Имеет ли еще политика вообще какой-то смысл? §2

Примечания

ПРИЛОЖЕНИЕ

Урсула Лудц, Планы Ханны Арендт по «Введению в политику»

1. К датировке и упорядочению рукописей

2. «Введение в политику» среди прочих трудов Ханны Арендт

3. О текстах из наследия

4. «Сократическая позиция» и «Множественность в государственных формах»: две ненаписанные главы

5. Возможная заключительная глава: «О пустыне и оазисах»

Фрагмент 4

Документы о планировании «Введения в политику»

Документ 1. Основные идеи и деление: рукописные заметки Ханны Арендт

Документ 2. Письмо Ханны Арендт Клаусу Пиперу

Документ 3. Описание проекта для Фонда Рокфеллера

Примечания