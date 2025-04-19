Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Арендт - Что такое политика?

Ханна Арендт - Что такое политика? - Фрагменты из наследия
Read book review
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Philosophy
Series Политическая теология (16 books)
Политика основывается на факте множественности людей. Бог создал человека; люди — это человеческий, земной продукт, произведение человеческой природы. Так как философия и теология всегда заняты человеком, так как все их высказывания оставались бы верны, даже если бы существовал только один человек, или только два человека, или только тождественные друг другу люди, они и не нашли приемлемого философского ответа на вопрос: что такое политика? Хуже того: всякое научное мышление имеет дело только с человеком — в биологии или психологии так же, как в философии и теологии; подобно тому как зоология, к примеру, имеет дело только со львом. Львы — это было бы уже дело, как-либо касающееся только львов. У всех великих мыслителей — даже у Платона — бросается в глаза разница в ранге между их политической философией и другими трудами. Политика у них никогда не достигает равной глубины. Отсутствие же глубоких мыслей объясняется не чем иным, как неспособностью постичь ту глубину, в которой укоренена политика.
В политике дело идет о совместном бытии различных людей, об их бытии друг с другом. На основе того или иного существенного сходства люди политически организуются в абсолютном хаосе различий, выступают из их абсолютного хаоса. Пока политическое тело надстраивается над семьей и понимается по образу семьи, родство с его степенями оказывается тем, что, с одной стороны, может связывать друг с другом самых разных индивидуумов, и тем, что позволяет подобным индивидууму образованиям вновь отделяться друг от друга и противопоставлять себя друг другу — с другой.
При такой форме организации изначальные различия между людьми быстро стираются в той же мере, в какой разрушается существенное равенство между ними, насколько речь идет о человеке. В обоих случаях крах политики объясняется тем, что политическое тело развивается из семьи. Здесь уже намечено то, что символизируется в образе Святого семейства, — мнение, будто Бог создал не столько человека, сколько семью.

Ханна Арендт - Что такое политика? - Фрагменты из наследия

Санкт-Петербург, «Владимир Даль» 2025
ISBN 978-5-93615-312-9

Ханна Арендт - Что такое политика? - Фрагменты из наследия - Содержание

От редакторов
1. ЧТО ТАКОЕ ПОЛИТИКА? Фрагмент 1
2. ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТИКУ I
  • Фрагмент 2а
    • Глава 1. Предубеждения
    • § 1. Предубеждение против политики и что есть на деле политика сегодня
  • Фрагмент 2b
    • Глава I. Предубеждения
    • § 1. Предубеждение и суждение
3. ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТИКУ II
  • Фрагмент За
    • Вступление. Имеет ли еще политика вообще какой-то смысл?
  • Фрагмент Зb
    • Глава I. Смысл политики
  • Фрагмент Зс
    • Глава II. Вопрос о войне
    • А. Тотальная война
  • Фрагмент 3d
    • Вступление. Смысл политики
    • § 1. Имеет ли еще политика вообще какой-то смысл?
    • §2
  • Примечания
ПРИЛОЖЕНИЕ
Урсула Лудц, Планы Ханны Арендт по «Введению в политику»
  • 1. К датировке и упорядочению рукописей
  • 2. «Введение в политику» среди прочих трудов Ханны Арендт
  • 3. О текстах из наследия
  • 4. «Сократическая позиция» и «Множественность в государственных формах»: две ненаписанные главы
  • 5. Возможная заключительная глава: «О пустыне и оазисах»
Фрагмент 4
Документы о планировании «Введения в политику»
  • Документ 1. Основные идеи и деление: рукописные заметки Ханны Арендт
  • Документ 2. Письмо Ханны Арендт Клаусу Пиперу
  • Документ 3. Описание проекта для Фонда Рокфеллера
Примечания
Views 468
Rating 5.0 / 5
Added 19.04.2025
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books