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Русская религиозная философия

Русская религиозная философия - Учебник бакалавра теологии
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, Philosophy
Series Учебные пособия. Теология (4 books)

Русская культура и русская философия. Русская культура имеет всемирное значение. Ее наследие, включающее литературу и музыку, древнерусскую иконопись, шедевры живописи и архитектуры, известно и признано. Но прежде всего место и значение русской культуры в мире связано с открытыми в ее рамках и реализованными в ходе ее истории возможностями человеческого бытия, которые и лежат в основе указанных достижений. Истоки ее неповторимых жизненных форм определены, главным образом, длительным и глубоким духовным воздействием Православия на специфический восточноевропейский (прежде всего, славянский) этно-культурный субстрат. Ее развитие было связано с освоением огромных географических пространств и природных ресурсов, с научными открытиями и опережающими время технологическими прорывами, с широким распространением русского языка. Множество внешних и внутренних вызовов подчас ставили под вопрос само ее существование. Отсюда ее традиция во многом сложилась как исторически непрерывная цепь реакций — как ассимилирующих, так и отторгающих эти воздействия.

Для русской религиозной мысли все это стало, с одной стороны, источником вдохновения, с другой — предметом анализа возможностей человеческого духа как такового. Поэтому, при всей важности непрестанной рефлексии над «загадками» русской судьбы,« значение русской философии определяется прежде всего ее собственной интеллектуальной задачей.

Оказавшись в период своего собственно философского становления в исключительно сложной (хотя и типической для философских традиций такого рода) ситуации между традиционно-средне- вековым укладом жизни и секуляризованным сознанием Нового времени, русская религиозная философия в результате предприняла беспрецедентную по масштабу попытку рефлексии над основными религиозными (прежде всего, христианскими) идеями, понятиями и принципами, нацеленную на выяснение их собственного, их собственного, независимого от внешних обстоятельств, смысла. И хотя эта попытка, как и любая попытка такого рода, осуществляемая в историческом времени и обсловленная им, не может быть признана абсолютно успешной, хотя, наряду с выдающимися достижениями, с нею связаны и определенные потери, разрывы преемственности, ее ценность в настоящее время является в значительной мере общепризнанной. Не случайно произведения и целые собрания сочинений таких русских философов, как В. С. Соловьев, Н. А. Бердяев, прот. С. Булгаков, свящ. П. Флоренский, Л. И. Шестов, С. Л. Франк, Вяч. И. Иванов и другие (не говоря уже о таких философствующих писателях, как Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой) переведены на многие языки мира и являются предметом внимательного изучения историков философии, исследователей религиозной мысли и теологов — не только в России, но и за рубежом. Не менее важно и то, что обращения к русской философии являются заметным фактором духовной жизни, значимой вехой в религиозном горизонте современного человека, стоящего перед вечными метафизическими вопросами и непрестанным экзистенциальным выбором.

Русская религиозная философия - Учебник бакалавра теологии

Под общей ред. К. М. Антонова. — М.: Учебный комитет Русской Православной Церкви, 2024. — 616 с.: ил.

ISBN 978 5-906543-23-3

Русская религиозная философия - Учебник бакалавра теологии – Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ПРЕДЫСТОРИЯ. РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ Х1-ХУШ ВВ.: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРЕДСТАВИТЕЛИ

1.1. РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ И ЗНАНИЯ В ДРЕВНЕРУССКОЙ КУЛЬТУРЕ

1.1.1. ПРОБЛЕМАТИКА, ТИПОЛОГИЯ, ПЕРИОДИЗАЦИЯ

1.1.2. ДОМОНГОЛЬСКИЙ ПЕРИОД: ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛОСОФИИ

1.1.3. XIV—XVI ВВ.: ОБРАЩЕНИЯ К ФИЛОСОФИИ В БОГОСЛОВСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОЛЕМИКЕ

1.1.4. XVII В.: ФИЛОСОФИЯ В БОГОСЛОВСКОЙ ШКОЛЕ

1.2. XVIII ВЕК: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ПРЕДСТАВИТЕЛИ

1.2.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.2.2. ПРЕДСТАВИТЕЛИ РУССКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ: М. В. ЛОМОНОСОВ, А. Н. РАДИЩЕВ

1.2.3. Г. С. СКОВОРОДА: ТРИ МИРА И ДВЕ ПРИРОДЫ

ГЛАВА 2. РУССКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ И СЕРЕДИНЫ XIX В

2.1. РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА В РОССИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ И СЕРЕДИНЫ XIX В. И СТАНОВЛЕНИЕ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ

2.1.1. РУССКАЯ МЫСЛЬ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В.: ОБСТОЯТЕЛЬСТВА СТАНОВЛЕНИЯ

2.1.2. РЕЛИГИОЗНЫЙ И КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ 1820-Х - 1830-Х ГГ

2.1.3. РЕЛИГИОЗНЫЙ И КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ 1840-Х - 1850-Х ГГ

2.1.4. РЕЛИГИОЗНЫЙ И КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ 1860-Х -- 1870-Х ГГ

2.2. ФИЛОСОФИЯ П. Я. ЧААДАЕВА И ТВОРЧЕСКАЯ ПРОГРАММА РЕЛИГИОЗНОГО ЗАПАДНИЧЕСТВА

2.3. СЛАВЯНОФИЛЬСТВО КАК РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

2.3.1. И. В. КИРЕЕВСКИЙ: ВЕРА, ЛИЧНОСТЬ, МЫШЛЕНИЕ

2.3.2. А. С. ХОМЯКОВ: ВЕРА В ПОЗНАНИИ, В ИСТОРИИ И В БОГОСЛОВИИ

2.3.3. Ю. Ф. САМАРИН: «ЛИЧНОЕ ОТКРОВЕНИЕ» И ИДЕЯ БОГА

2.4. ЗАПАДНИЧЕСТВО И РУССКИЙ АТЕИЗМ КАК РЕЛИГИОЗНАЯ И ФИЛОСОФСКАЯ ПОЗИЦИЯ

2.5. ФИЛОСОФИЯ В ДУХОВНЫХ АКАДЕМИЯХ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ И СЕРЕДИНЫ XIX В.: ОСНОВНЫЕ ШКОЛЫ, ИДЕИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ

2.5.1. ФИЛОСОФИЯ В КИЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ ПРОТ. И. СКВОРЦОВ И ЕГО ШКОЛА

2.5.2. ФИЛОСОФИЯ В МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ: ПРОТ. Ф. ГОЛУБИНСКИЙ, А. М. БУХАРЕВ (АРХИМ. ФЕОДОР)

2.5.3. ФИЛОСОФИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ ПРОТ. Ф. СИДОНСКИЙ, В. Н. КАРПОВ

2.6. ПОЗДНЕЕ СЛАВЯНОФИЛЬСТВО В ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ Н. Я. ДАНИЛЕВСКОГО И К. Н. ЛЕОНТЬЕВА: ТЕОРИИ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ТИПОВ

2.6.1. Н. Я. ДАНИЛЕВСКИЙ: КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ И ЕДИНСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

2.6.2. К. Н. ЛЕОНТЬЕВ: ИСТОРИЯ, РЕЛИГИЯ И ЭСТЕТИКА

ГЛАВА 3. РУССКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ МЫСЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XIX В.: «ПЕРИОД ФИЛОСОФСКИХ СИСТЕМ»

3.1. РЕЛИГИОЗНО-КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СТАНОВЛЕНИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ «ПЕРИОДА СИСТЕМ»

3.1.1. РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА РОССИИ ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XIX В

3.1.2. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ «ПЕРИОДА СИСТЕМ»: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

3.2. ФИЛОСОФСТВОВАНИЕ ВЕЛИКИХ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ: Л. Н. ТОЛСТОЙ И Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

3.2.1. Л. Н. ТОЛСТОЙ И ЕГО РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ ТРАКТАТЫ

3.2.2. РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО (1821-1881)

3.3. В. С. СОЛОВЬЕВ: ВСЕЕДИНСТВО, БОГОЧЕЛОВЕЧЕСГВО, СОФИЯ

3.4. Л. М. ЛОПАТИН: ПРИЧИННОСТЬ И СУБСТАНЦИАЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ ФИЛОСОФСКОГО СПИРИТУАЛИЗМА

3.5. С. Н. ТРУБЕЦКОЙ. ЛОГОС В ИСТОРИИ, СОБОРНОСТЬ СОЗНАНИЯ, ФИЛОСОФСКАЯ ТЕОЛОГИЯ

3.6. ФИЛОСОФИЯ В ДУХОВНЫХ АКАДЕМИЯХ В ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XIX В

3.6.1. ФИЛОСОФИЯ В КАЗАНСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ: АРХИЕП. НИКАНОР (БРОВКОВИЧ), В. А. СНЕГИРЕВ И ОТХОД ОТ МЕТАФИЗИЧЕСКОГО АПРИОРИЗМА

3.6.2. ФИЛОСОФИЯ В МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ: В. Д. КУДРЯВЦЕВ-ПЛАТОНОВ И СИСТЕМА ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОГО МОНИЗМА

3.6.3. ФИЛОСОФИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ: Μ. И. КАРИНСКИЙ И ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ПОЗНАНИЯ

ГЛАВА 4. РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЙ РЕНЕССАНС В КУЛЬТУРЕ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

4.1. РЕЛИГИОЗНАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ НАЧАЛА XX В

4.2. «ОТ МАРКСИЗМА К ИДЕАЛИЗМУ». ТРИ СБОРНИКА

4.2.1. ЭЛЕМЕНТЫ «РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОГО РЕНЕССАНСА»

4.2.2. «ПРОБЛЕМЫ ИДЕАЛИЗМА» (1902): КРИТИКА ПОЗИТИВИЗМА

4.2.3. «ВЕХИ» (1909): САМОКРИТИКА ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

4.2.4. «ИЗ ГЛУБИНЫ» (1918): КРИТИКА РЕВОЛЮЦИИ

4.3. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

4.3.1. П. И. НОВГОРОДЦЕВ: КРИТИКА УТОПИИ В СВЕТЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ИДЕАЛА

4.3.2. П. Б. СТРУВЕ: СВОБОДА И ТРАДИЦИЯ

4.4. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ НАЧАЛА XX В

4.4.1. В. В. РОЗАНОВ: ПОЛ, РЕЛИГИЯ, ЛИТЕРАТУРА

4.4.2. Е. Н. ТРУБЕЦКОЙ: АБСОЛЮТНОЕ И СТАНОВЛЕНИЕ ВСЕЕДИНСТВА В ИСТОРИИ

4.4.3. В. Ф. ЭРН: БОРЬБА ЗА ЛОГОС В ОНТОЛОГИИ И ИСТОРИИ МЫСЛИ

4.5. ФИЛОСОФИЯ В ДУХОВНЫХ АКАДЕМИЯХ НАЧАЛА XX В

4.5.1. ФИЛОСОФИЯ В МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ: А. И. ВВЕДЕНСКИЙ И ГНОСЕОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ВОЛЮНТАРИЗМА

4.5.2. ФИЛОСОФИЯ В МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ: С. С. ГЛАГОЛЕВ И ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ АПОЛОГЕТИКИ

4.5.3. ФИЛОСОФИЯ В МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ: Μ. Μ. ТАРЕЕВ И ОБОСНОВАНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО ИНДИВИДУАЛИЗМА

4.5.4. ФИЛОСОФИЯ В КАЗАНСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ: В. И. НЕСМЕЛОВ И «НАУКА О ЧЕЛОВЕКЕ»

ГЛАВА 5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ XX В. РУССКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ МЫСЛЬ В ЭМИГРАЦИИ И В СОВЕТСКОЙ РОССИИ

5.1. РЕЛИГИОЗНО-КУЛЬТУРНЫЙ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ В ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННОЕ ВРЕМЯ

5.2. ФИЛОСОФИЯ ВСЕЕДИНСТВА

5.2.1. ПРОТ. СЕРГИЙ БУЛГАКОВ: ОТ «ЗЕМЛИ» К «НЕБЕСАМ», СОФИОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСУМ

5.2.2. С. Л. ФРАНК: НЕПОСТИЖИМОСТЬ АБСОЛЮТНОГО В БЫТИИ, ЧЕЛОВЕКЕ, ОБЩЕСТВЕ

5.2.3. Л. П. КАРСАВИН: ВСЕЕДИНСТВО В ИСТОРИИ; ЛИЧНОСТЬ БОГА И ЧЕЛОВЕКА

5.3. ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛИЗМ

5.3.1. Н. А. БЕРДЯЕВ: ФИЛОСОФИЯ СВОБОДЫ, ЛИЧНОСТИ И ТВОРЧЕСТВА

5.3.2. Л. И. ШЕСТОВ: БИБЛЕЙСКОЕ ОТКРОВЕНИЕ ПРОТИВ ТЕРЕТИЧЕСКОГО И ПРАКТИЧЕСКОГО РАЗУМА

5.4. МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛИЗМ

Н. О. ЛОССКИЙ. С. А. ЛЕВИЦКИЙ. НЕОЛЕЙБНИЦИАНСТВО, СОЛИДАРИЗМ

5.5. МЫСЛИТЕЛИ ЭМИГРАЦИИ, НЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ К ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

5.5.1. Б. П. ВЫШЕСЛАВЦЕВ: ЭРОС КАК СТРЕМЛЕНИЕ К АБСОЛЮТНОМУ

5.5.2. ПРОТ. В. В. ЗЕНЬКОВСКИЙ: ХРИСТИАНСКАЯ ФИЛОСОФИЯ КАК СИСТЕМА

5.5.3. И. А. ИЛЬИН: АКСИОМЫ В РЕЛИГИИ, ЭТИКЕ И ПРАВЕ

5.5.4. Г. П. ФЕДОТОВ: МЕЖДУ МЕДИЕВИСТИКОЙ И БОГОСЛОВИЕМ

5.5.5. В. Н. ИЛЬИН: РЕЛИГИОЗНАЯ ОНТОЛОГИЯ КАК ОБЩАЯ МОРФОЛОГИЯ

5.6. СУДЬБЫ РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ

5.6.1. СВЯЩ. ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ: РЕЛИГИЯ КАК ЕДИНСТВО ТЕО- И АНТРОПОДИЦЕИ

5.6.2. А. Ф. ЛОСЕВ: СИСТЕМА ОНТОЛОГИЧЕСКИХ НАЧАЛ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ

КОММЕНТАРИИ И ПРИМЕЧАНИЯ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Views 369
Rating 5.0 / 5
Added 19.01.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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