Русская религиозная философия - Учебник бакалавра теологии

Русская религиозная философия
Русская культура и русская философия. Русская культура имеет всемирное значение. Ее наследие, включающее литературу и музыку, древнерусскую иконопись, шедевры живописи и архитектуры, известно и признано. Но прежде всего место и значение русской культуры в мире связано с открытыми в ее рамках и реализованными в ходе ее истории возможностями человеческого бытия, которые и лежат в основе указанных достижений. Истоки ее неповторимых жизненных форм определены, главным образом, длительным и глубоким духовным воздействием Православия на специфический восточноевропейский (прежде всего, славянский) этно-культурный субстрат. Ее развитие было связано с освоением огромных географических пространств и природных ресурсов, с научными открытиями и опережающими время технологическими прорывами, с широким распространением русского языка. Множество внешних и внутренних вызовов подчас ставили под вопрос само ее существование. Отсюда ее традиция во многом сложилась как исторически непрерывная цепь реакций — как ассимилирующих, так и отторгающих эти воздействия.
Для русской религиозной мысли все это стало, с одной стороны, источником вдохновения, с другой — предметом анализа возможностей человеческого духа как такового. Поэтому, при всей важности непрестанной рефлексии над «загадками» русской судьбы,« значение русской философии определяется прежде всего ее собственной интеллектуальной задачей.
Оказавшись в период своего собственно философского становления в исключительно сложной (хотя и типической для философских традиций такого рода) ситуации между традиционно-средне- вековым укладом жизни и секуляризованным сознанием Нового времени, русская религиозная философия в результате предприняла беспрецедентную по масштабу попытку рефлексии над основными религиозными (прежде всего, христианскими) идеями, понятиями и принципами, нацеленную на выяснение их собственного, их собственного, независимого от внешних обстоятельств, смысла. И хотя эта попытка, как и любая попытка такого рода, осуществляемая в историческом времени и обсловленная им, не может быть признана абсолютно успешной, хотя, наряду с выдающимися достижениями, с нею связаны и определенные потери, разрывы преемственности, ее ценность в настоящее время является в значительной мере общепризнанной. Не случайно произведения и целые собрания сочинений таких русских философов, как В. С. Соловьев, Н. А. Бердяев, прот. С. Булгаков, свящ. П. Флоренский, Л. И. Шестов, С. Л. Франк, Вяч. И. Иванов и другие (не говоря уже о таких философствующих писателях, как Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой) переведены на многие языки мира и являются предметом внимательного изучения историков философии, исследователей религиозной мысли и теологов — не только в России, но и за рубежом. Не менее важно и то, что обращения к русской философии являются заметным фактором духовной жизни, значимой вехой в религиозном горизонте современного человека, стоящего перед вечными метафизическими вопросами и непрестанным экзистенциальным выбором.
Русская религиозная философия - Учебник бакалавра теологии
Под общей ред. К. М. Антонова. — М.: Учебный комитет Русской Православной Церкви, 2024. — 616 с.: ил.
ISBN 978 5-906543-23-3
Русская религиозная философия - Учебник бакалавра теологии – Содержание
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ПРЕДЫСТОРИЯ. РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ Х1-ХУШ ВВ.: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРЕДСТАВИТЕЛИ
1.1. РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ И ЗНАНИЯ В ДРЕВНЕРУССКОЙ КУЛЬТУРЕ
1.1.1. ПРОБЛЕМАТИКА, ТИПОЛОГИЯ, ПЕРИОДИЗАЦИЯ
1.1.2. ДОМОНГОЛЬСКИЙ ПЕРИОД: ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛОСОФИИ
1.1.3. XIV—XVI ВВ.: ОБРАЩЕНИЯ К ФИЛОСОФИИ В БОГОСЛОВСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОЛЕМИКЕ
1.1.4. XVII В.: ФИЛОСОФИЯ В БОГОСЛОВСКОЙ ШКОЛЕ
1.2. XVIII ВЕК: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ПРЕДСТАВИТЕЛИ
1.2.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
1.2.2. ПРЕДСТАВИТЕЛИ РУССКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ: М. В. ЛОМОНОСОВ, А. Н. РАДИЩЕВ
1.2.3. Г. С. СКОВОРОДА: ТРИ МИРА И ДВЕ ПРИРОДЫ
ГЛАВА 2. РУССКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ И СЕРЕДИНЫ XIX В
2.1. РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА В РОССИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ И СЕРЕДИНЫ XIX В. И СТАНОВЛЕНИЕ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ
2.1.1. РУССКАЯ МЫСЛЬ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В.: ОБСТОЯТЕЛЬСТВА СТАНОВЛЕНИЯ
2.1.2. РЕЛИГИОЗНЫЙ И КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ 1820-Х - 1830-Х ГГ
2.1.3. РЕЛИГИОЗНЫЙ И КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ 1840-Х - 1850-Х ГГ
2.1.4. РЕЛИГИОЗНЫЙ И КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ 1860-Х -- 1870-Х ГГ
2.2. ФИЛОСОФИЯ П. Я. ЧААДАЕВА И ТВОРЧЕСКАЯ ПРОГРАММА РЕЛИГИОЗНОГО ЗАПАДНИЧЕСТВА
2.3. СЛАВЯНОФИЛЬСТВО КАК РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
2.3.1. И. В. КИРЕЕВСКИЙ: ВЕРА, ЛИЧНОСТЬ, МЫШЛЕНИЕ
2.3.2. А. С. ХОМЯКОВ: ВЕРА В ПОЗНАНИИ, В ИСТОРИИ И В БОГОСЛОВИИ
2.3.3. Ю. Ф. САМАРИН: «ЛИЧНОЕ ОТКРОВЕНИЕ» И ИДЕЯ БОГА
2.4. ЗАПАДНИЧЕСТВО И РУССКИЙ АТЕИЗМ КАК РЕЛИГИОЗНАЯ И ФИЛОСОФСКАЯ ПОЗИЦИЯ
2.5. ФИЛОСОФИЯ В ДУХОВНЫХ АКАДЕМИЯХ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ И СЕРЕДИНЫ XIX В.: ОСНОВНЫЕ ШКОЛЫ, ИДЕИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ
2.5.1. ФИЛОСОФИЯ В КИЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ ПРОТ. И. СКВОРЦОВ И ЕГО ШКОЛА
2.5.2. ФИЛОСОФИЯ В МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ: ПРОТ. Ф. ГОЛУБИНСКИЙ, А. М. БУХАРЕВ (АРХИМ. ФЕОДОР)
2.5.3. ФИЛОСОФИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ ПРОТ. Ф. СИДОНСКИЙ, В. Н. КАРПОВ
2.6. ПОЗДНЕЕ СЛАВЯНОФИЛЬСТВО В ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ Н. Я. ДАНИЛЕВСКОГО И К. Н. ЛЕОНТЬЕВА: ТЕОРИИ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ТИПОВ
2.6.1. Н. Я. ДАНИЛЕВСКИЙ: КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ И ЕДИНСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
2.6.2. К. Н. ЛЕОНТЬЕВ: ИСТОРИЯ, РЕЛИГИЯ И ЭСТЕТИКА
ГЛАВА 3. РУССКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ МЫСЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XIX В.: «ПЕРИОД ФИЛОСОФСКИХ СИСТЕМ»
3.1. РЕЛИГИОЗНО-КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СТАНОВЛЕНИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ «ПЕРИОДА СИСТЕМ»
3.1.1. РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА РОССИИ ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XIX В
3.1.2. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ «ПЕРИОДА СИСТЕМ»: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
3.2. ФИЛОСОФСТВОВАНИЕ ВЕЛИКИХ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ: Л. Н. ТОЛСТОЙ И Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ
3.2.1. Л. Н. ТОЛСТОЙ И ЕГО РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ ТРАКТАТЫ
3.2.2. РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО (1821-1881)
3.3. В. С. СОЛОВЬЕВ: ВСЕЕДИНСТВО, БОГОЧЕЛОВЕЧЕСГВО, СОФИЯ
3.4. Л. М. ЛОПАТИН: ПРИЧИННОСТЬ И СУБСТАНЦИАЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ ФИЛОСОФСКОГО СПИРИТУАЛИЗМА
3.5. С. Н. ТРУБЕЦКОЙ. ЛОГОС В ИСТОРИИ, СОБОРНОСТЬ СОЗНАНИЯ, ФИЛОСОФСКАЯ ТЕОЛОГИЯ
3.6. ФИЛОСОФИЯ В ДУХОВНЫХ АКАДЕМИЯХ В ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XIX В
3.6.1. ФИЛОСОФИЯ В КАЗАНСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ: АРХИЕП. НИКАНОР (БРОВКОВИЧ), В. А. СНЕГИРЕВ И ОТХОД ОТ МЕТАФИЗИЧЕСКОГО АПРИОРИЗМА
3.6.2. ФИЛОСОФИЯ В МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ: В. Д. КУДРЯВЦЕВ-ПЛАТОНОВ И СИСТЕМА ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОГО МОНИЗМА
3.6.3. ФИЛОСОФИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ: Μ. И. КАРИНСКИЙ И ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ПОЗНАНИЯ
ГЛАВА 4. РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЙ РЕНЕССАНС В КУЛЬТУРЕ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
4.1. РЕЛИГИОЗНАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ НАЧАЛА XX В
4.2. «ОТ МАРКСИЗМА К ИДЕАЛИЗМУ». ТРИ СБОРНИКА
4.2.1. ЭЛЕМЕНТЫ «РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОГО РЕНЕССАНСА»
4.2.2. «ПРОБЛЕМЫ ИДЕАЛИЗМА» (1902): КРИТИКА ПОЗИТИВИЗМА
4.2.3. «ВЕХИ» (1909): САМОКРИТИКА ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
4.2.4. «ИЗ ГЛУБИНЫ» (1918): КРИТИКА РЕВОЛЮЦИИ
4.3. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФИЯ ПРАВА
4.3.1. П. И. НОВГОРОДЦЕВ: КРИТИКА УТОПИИ В СВЕТЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ИДЕАЛА
4.3.2. П. Б. СТРУВЕ: СВОБОДА И ТРАДИЦИЯ
4.4. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ НАЧАЛА XX В
4.4.1. В. В. РОЗАНОВ: ПОЛ, РЕЛИГИЯ, ЛИТЕРАТУРА
4.4.2. Е. Н. ТРУБЕЦКОЙ: АБСОЛЮТНОЕ И СТАНОВЛЕНИЕ ВСЕЕДИНСТВА В ИСТОРИИ
4.4.3. В. Ф. ЭРН: БОРЬБА ЗА ЛОГОС В ОНТОЛОГИИ И ИСТОРИИ МЫСЛИ
4.5. ФИЛОСОФИЯ В ДУХОВНЫХ АКАДЕМИЯХ НАЧАЛА XX В
4.5.1. ФИЛОСОФИЯ В МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ: А. И. ВВЕДЕНСКИЙ И ГНОСЕОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ВОЛЮНТАРИЗМА
4.5.2. ФИЛОСОФИЯ В МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ: С. С. ГЛАГОЛЕВ И ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ АПОЛОГЕТИКИ
4.5.3. ФИЛОСОФИЯ В МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ: Μ. Μ. ТАРЕЕВ И ОБОСНОВАНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО ИНДИВИДУАЛИЗМА
4.5.4. ФИЛОСОФИЯ В КАЗАНСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ: В. И. НЕСМЕЛОВ И «НАУКА О ЧЕЛОВЕКЕ»
ГЛАВА 5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ XX В. РУССКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ МЫСЛЬ В ЭМИГРАЦИИ И В СОВЕТСКОЙ РОССИИ
5.1. РЕЛИГИОЗНО-КУЛЬТУРНЫЙ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ МЫСЛИ В ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННОЕ ВРЕМЯ
5.2. ФИЛОСОФИЯ ВСЕЕДИНСТВА
5.2.1. ПРОТ. СЕРГИЙ БУЛГАКОВ: ОТ «ЗЕМЛИ» К «НЕБЕСАМ», СОФИОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСУМ
5.2.2. С. Л. ФРАНК: НЕПОСТИЖИМОСТЬ АБСОЛЮТНОГО В БЫТИИ, ЧЕЛОВЕКЕ, ОБЩЕСТВЕ
5.2.3. Л. П. КАРСАВИН: ВСЕЕДИНСТВО В ИСТОРИИ; ЛИЧНОСТЬ БОГА И ЧЕЛОВЕКА
5.3. ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛИЗМ
5.3.1. Н. А. БЕРДЯЕВ: ФИЛОСОФИЯ СВОБОДЫ, ЛИЧНОСТИ И ТВОРЧЕСТВА
5.3.2. Л. И. ШЕСТОВ: БИБЛЕЙСКОЕ ОТКРОВЕНИЕ ПРОТИВ ТЕРЕТИЧЕСКОГО И ПРАКТИЧЕСКОГО РАЗУМА
5.4. МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛИЗМ
Н. О. ЛОССКИЙ. С. А. ЛЕВИЦКИЙ. НЕОЛЕЙБНИЦИАНСТВО, СОЛИДАРИЗМ
5.5. МЫСЛИТЕЛИ ЭМИГРАЦИИ, НЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ К ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
5.5.1. Б. П. ВЫШЕСЛАВЦЕВ: ЭРОС КАК СТРЕМЛЕНИЕ К АБСОЛЮТНОМУ
5.5.2. ПРОТ. В. В. ЗЕНЬКОВСКИЙ: ХРИСТИАНСКАЯ ФИЛОСОФИЯ КАК СИСТЕМА
5.5.3. И. А. ИЛЬИН: АКСИОМЫ В РЕЛИГИИ, ЭТИКЕ И ПРАВЕ
5.5.4. Г. П. ФЕДОТОВ: МЕЖДУ МЕДИЕВИСТИКОЙ И БОГОСЛОВИЕМ
5.5.5. В. Н. ИЛЬИН: РЕЛИГИОЗНАЯ ОНТОЛОГИЯ КАК ОБЩАЯ МОРФОЛОГИЯ
5.6. СУДЬБЫ РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ
5.6.1. СВЯЩ. ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ: РЕЛИГИЯ КАК ЕДИНСТВО ТЕО- И АНТРОПОДИЦЕИ
5.6.2. А. Ф. ЛОСЕВ: СИСТЕМА ОНТОЛОГИЧЕСКИХ НАЧАЛ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ
КОММЕНТАРИИ И ПРИМЕЧАНИЯ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
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