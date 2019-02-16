Основное Богословие, или Введение в Православное Богословие, представляет собою систематическое изложение рациональных оснований в пользу истины о божественном происхождении и божественном достоинстве христианства как религии богооткровенной, сохраняемой во всей целости и неповрежденности в церкви Православной.

Таким образом, предметом Введения в Православное Богословие служит истина о божественном происхождении и о божественном достоинстве христианства как религии богооткровенной, сохраняемой во всей целости и неповрежденности в церкви Православной; задача его состоит в рациональном уяснении и научном обосновании указанной истины; содержание его составляют самое это уяснение и научное обоснование ее. Своим источником наша наука имеет как Божественное откровение (Священное Писание и Предание), на основании которого, главным образом, уясняется смысл положений христианской веры, о которых идет речь во Введении в Богословие, так и разные области человеческого ведения (главным образом, науки философские, исторические и некоторые науки естествоведения) которые служат собственно к научному уяснению и обоснованию христианства.

Архимандрит Августин - Руководство к основному богословию - Содержание

Предварительные понятия о науке

Раздел I. О религии и откровении вообще

Глава 1.О религии

Глава 2. Об откровении

Раздел II . Богооткровенная религия

Глава 1. Ветхозаветная религия Внутренние признаки ветхозаветного Божественного откровения Внешние признаки ветхозаветного божественного откровения

Глава 2. Новозаветная религия или христианство Внутренние признаки новозаветного христианского откровения Внешние признаки новозаветного христианского откровения

Глава 3. О сохранении истинного христианского откровения в православной Церкви

Приложение. О религиях вне христианства

Глава 1. Внутренние признаки ложности естественных религий. Язычество Новоиудейство Магометанство.

Глава 2. Внешние признаки ложности естественных религий

Примечания

Архимандрит Августин - Руководство к основному богословию

§ 2. Метод науки. Метод науки Введения в Православное Богословие должен быть положительный. Все доказательства истины божественного происхождения и достоинства христианства, при всем их множестве и разнообразии, могут быть разделены на доказа­тельства положительные и отрицательные. Положительные доказательства в пользу христианства — это такие, которые прямо и непосредственно проясняют и укрепляют нашу веру, которыми устраняются и подрываются возможные и высказываемые против нее возражения и которые дают возможность уже спокойно рассматривать различные сомнения и недоумения, необходимым образом присоединяющиеся ко всякому нашему знанию в настоящей жизни. К ним относится прежде всего осмысленное изложение того, что есть христианская религия, надлежащее уяснение всех ее составных частей, также выяснение внутренней связи между отдельными ее истинами, так как в этой связи нередко заключается сила их.

Хотя все это может и не иметь формы доказательства в строгом логическом смысле этого слова, однако же изъяснение, уяснение в подходящих случаях (в философии и богословии) всегда признавались и признаются одним из первых и существенных приемов постижения, выразумения истины и убеждения в ней. И действительно, в отношении к христианской религии нередко достаточно бывает точно изложить и надлежаще уяснить ту или другую христианскую истину, чтобы светлый образ ее предстал в целостном виде, и всякий беспристрастный человек легко может видеть, что это — действительно истина, исполненная света для нашего разума и животворности для нашей деятельности, вообще же вполне отвечающая коренным потребностям нашего духа. Таким образом, этот прием защиты ее нередко вполне успешно достигает цели, доводя истинность того или другого положения ее до очевидности и делая даже излишними другие строго формальные доказательства его.

Затем, к положительным доказательствам христианства принадлежат в строгом смысле положительные рациональные доказательства христианской религии. Они состоят, собственно, в указаниях в пользу христианской религии, с надлежащими разъяснениями и обоснованиями, разного рода положительных данных науки и разума, т.е. таких данных, которые заимствуются из области всего естественного (не основанного на авторитете сверхестественного откровения) знания, главным же образом из наук философских, исторических и некоторых естественных. При посредстве этих доказательств Введение в Богословие открывает и устанавливает согласие между науками богословскими и небогословскими, между разумом и откровением, показывает, что с точки зрения самой науки в ее лучших представителях, с точки зрения самого разума в его здравых понятиях христианство не может быть не признано за религию не только совершенную, но и единственно истинную и богооткровенную. Отрицательные, или косвенные, доказательства (док. от противного) истины христианской религии, вообще говоря, состоят в критическом разборе противорелигиозных и противохристианских воззрений и от несостоятельности этих последних заключают к истинности соответствующего им религиозно-христианского решения вопроса.

По самому свойству нашей науки отрицательные или косвенные доказательства решительно необходимы в ней. Но ввиду требования от нашей науки положительного метода положительные доказательства в ней должны стоять на первом плане, а косвенные должны занимать в нашей науке свойственное им второстепенное место. Вообще же, Введение в Богословие из числа антирелигиозных и антихристианских воззрений должно останавливаться только на тех, через которые больше уясняется положительная истина, которые принадлежат новейшему времени и которые вытекают из каких-либо цельных систем миросозерцания.