БІБЛІОТЕКА ВІДКРИТОГО ПРАВОСЛАВІЯ

У цій збірці містяться тексти, які виходили впродовж трьох років починаючи з грудня 2013 року. Вони були надруковані різними мовами у різних світових виданнях. Деякі з них, таким чином, є перекладом українською . Деякі з цих текстів є більш науковими, а деякі - більш публіцистичними. Деякі навіть оригінально з'явилися на сторінці автора у Фейсбуці. Проте перед включенням у цю збірку всі вони були відредаговані, а в деяких випадках навіть переписані, щоб утворити повноцінну книгу із тяглістю думки та аргументації.

Спільною темою цих текстів є публічна теологія або публічне богослов'я. Це шанована у світі академічна дисципліна, теоретичні засади якої викладені у книзі Понятійний апарат цієї дисципліни використаний у книзі задля аналізу українських реалій, особливо під час та після Революції гідності. Тому й назва книги - «Українська публічна теологія».

Український Майдан є головною подією книги. Це тому, що він став поштовхом до виникнення власне української публічної теології, яка не просто вивчала б західний досвід, а могла б донести до читачів у всьому світі український досвід . Ця теологія також потрібна українському читачеві, який хоче краще осмислити українські події останніх років, а також змоделювати розвиток нашої країни у майбутньому. Публічна теологія надає таку можливість .

У книзі публічна теологія розглядається окремо від політичної теології - ще однієї поважної дисципліни. Головна різниця між ними в тому, що перша вивчає відносини Церкви із суспільством, а друга - із державою . Саме на стосунках Церкви із суспільством робиться наголос у книзі Проте й церковно-державні стосунки не проігноровані. Аналіз спільних для всього східного християнства «симфонічних» моделей таких стосунків дозволяє краще зрозуміти їх українські особливості.

Звичайно, книга не вичерпує всієї тематики «української публічної теології», але є лише запрошенням для інших авторів писати на цю тему більше і чіткіше .