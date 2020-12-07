Олег Арин - Наука о Боге - 2 - Идеология христианства

Очевидно, что ни одна идеология не может утвердиться, если она не отражает насущных потребностей общества, по крайней мере основных его классов, а нередко и целых государств. Не является исключением и христианство. Причины его возникновения и дальнейшего распространения были проанализированы в предыдущем томе — «Феноменология Библии».

Теперь пора перейти к его базовым столпам, которые и сделали эту религию достаточно устойчивой и притягательной для громадного количества людей. Это — идеология христианства и ее институциональный каркас. Идеология и структура церкви — тема весьма обширная. По ней написано множество книг. Я же хочу остановиться на некоторых ее узловых моментах, интерпретация которых будет отличаться от общепринятых, в том числе и в среде атеистов.

Обычно в качестве узловых моментов этой идеологии называют основные догматы христианства, которые были утверждены самой церковью в основном в результате влияния теологического учения апостола Павла. Христиане обязаны их принять и безусловно верить. Сразу же есть смысл оговориться. Эти догматы принимались не сразу, а в ходе жесточайших споров в течение веков. В конце концов утвердились три догмата.

Первый — догмат о вочеловечении Христа. То есть Иисус Христос и человек, и Бог. Богочеловек. Этот постулат был принят путем голосования в 325 г. на Никейском соборе. Второй — догмат об искуплении и прощении грехов. Еще один столп христианства. Искупление - это раскаяние, которое может быть принято только после испытания наказанием. (На философском языке — «снято наказанием».) Смерть Иисуса на Кресте и есть прощение через наказание. Он расплатился своей жизнью за грехи грешников.

Третий — догмат Троицы. Он означает, что каждый христианин должен принять, что Бог только Один (отсюда монотеизм) и что он также и Три, т.е. Бог есть Отец, Сын и Святой Дух. Этот догмат, как и первый, был принят на Никейском соборе путем голосования. Надо иметь в виду, что другие религии, например, иудаизм и ислам рассматривают этот (третий) догмат как политеистический. Но и внутри самого христианства некоторые его ответвления не принимают этот догмат, в частности Унитарианская церковь, Свидетели Иеговы, Унитарные пентекосталы (Unitarian Pentecostals).

В первой части этой книги я намерен сконцентрироваться именно на третьем догмате, поскольку он представляет не только религиозный, но и философский интерес. Христианство как массовое явление не выдержало бы столь длительного срока своего существования, если бы кроме названных догматов не очень-то понятных для большинства верующих не было бы такой приманки как надежда на бессмертие и провозглашение любви как общечеловеческой ценности. Первое — бессмертие — крайне глубокое человеческое психологическое чувство, которое порождено неверием в свое несуществование, несмотря на постоянно непрекращающийся круговорот жизни и смерти, происходящий перед глазами каждого.

Олег Арин – Наука о Боге. Том II. Идеология христианства

Издательство – «ИТРК» – 380 с.

Москва – 2019 г.

ISBN 978-5-88010-599-1

Олег Арин – Наука о Боге. Том II. Идеология христианства – Содержание

Предисловие

Вместо введения: Атрахасис Елизавета Эванс

Истоки и источники Библии

Ветхий Завет — сборник легенд Индии, Египта и стран Ближнего и Среднего Востока

Новый Завет — не новее «старого»

Миф об Иисусе

Появление Христа и причины утверждения христианства

Христианство

«Иисус не очень хороший пример для подражания»

«Преимущества от знаний истины»

Часть первая. Догматы христианства

1. Папа Бенедикт XVI — экзегет Библии Отец и Сын Нагорная проповедь Отче наш Иисус провозглашает свою «идентичность» Страстная неделя Что такое истина «Или, Или», или «Элой»? Воскресение в новое измерение Ода «Крадости!» Марана фа или маран афа?

2. Троица Экзегеты о Троице Триединство по Гегелю Триединство по Майклу Армору Хазарзар: Троица

3. Идеология бессмертия — главное оружие церкви Бессмертие и его виды Проблема разума-тела по Ламонту Эрик Олсон против Платона Теория астрального сознания Психофизические факторы и бессмертие Чтобы жить, надо умирать Ученые и писатели: имморталисты и морталисты! Ученые и писатели — отрицающие бессмертие

4. Смысл и цель жизни Что такое жизнь? Философские аспекты сознания и мысли Сознание + мысль = разум Жизнь, прогресс и бессмертие



Часть вторая. Субъекты христианства

1. Папы и папство

2. Инквизиция в действии Предыстория Процесс становления инквизиции и ее служение Ватикану Инквизиция за работой Охота на ведьм Выдающиеся личности — жертвы Соборной инквизиции Ограбление Индекс запрещенных книг

3. Орден иезуитов — элитный авангард Ватикана Иезуиты и инквизиция Иезуиты и их религиозная идеология Теософия иезуитов



Часть третья. Этимология происхождения богов и дьяволов

1. Иисус Христос — человек, а не бог Ветхий Завет Как называть Бога? Андрогенизм Разрушитель и Творец Падший ангел — дьявол и сатана Крест. Откуда? Священное имя Мария Происхождение имени Иисуса Христа

2. Бог и дьявол — двуликий Янус Вместо заключения: преступления и религия



Приложение. Над былью. Валентина Бэттлер

Над былью

Библиография

Индекс имен

Олег Арин – Наука о Боге. Том II. Идеология христианства – Истоки и источники Библии

По этой теме Эванс фактически пересказывает результаты исследований многих ориенталистов-религиоведов, которые давно выяснили, откуда появились практически все сюжеты Библии. Эванс напоминает, что доктрина Троицы и Креста тесно взаимосвязаны, а своими истоками они обязаны представлениям о смене поколений, т.е. продолжительности жизни человечества. Имеется в виду, что Троица богов возникла на основе идеи союза мужчины и женщины, производящих третье — ребенка. Это и есть процесс продолжении рода из поколения в поколение. Отсюда же и идея Креста. В древние времена, как известно, солнце было главным божеством преклонения людей. Аналогичным образом воспринимался и фаллос, символизирующий созидающую силу наподобие солнца.

Сооружались огненные столбы (столпы) для поклонения, которые совмещали в себе идею солнца, огня и фаллоса. Позже солнце было выбрано в качестве символа мужской силы, а луна и земля представляли силу и плодородие (плодовитость), отражающие женские функции. Из мужского символа возникли шпили, башни, минареты и крест как индикаторы мужской потенции, в то время как из женского — круг, овал, пещера, пропасть, ковчег, корабль, дверь. Они стали символами женского начала в акте творения. Впоследствии эти два важных атрибута — Солнце и Фаллос (секс) были персонифицированы в аллегорических характерах богов: Йях (Яхве), Юпитер, Баал, Осирис, Таммуз, Один, Тор — для мужских элементов. А Исида, Аштар-та, Майя, Венера, Диана, Мария — для женских.

В то же время Элохим, Баалим, Арба, бородатая Венера (bearded Venus), женский Юпитер, Исида и Гор, Дева и Дите представляли андрогинные божества, заодно означавшие сексуальный союз в качестве фундаментального закона природы (28). Этот союз изображался в форме круга, включающего треугольник, крест с рукояткой, ключ, увенчанный полумесяцем, сложный крест и двойной треугольник - все они стали эмблемами андрогинных божеств, которые обладают силой независимого творения, присущей как мужскому, так и женскому божествам (ibid.). Выбор между мужским и женским элементами как главными объектами поклонения зависел от характера поклоняющихся.

Евреи, люди воинственные, предпочитавшие детей мужского пола, поклонялись мужскому божеству; в то время как в некоторых частях Индии богиню Сакти предпочитали Шиве; а любимым богом Египта была Исида, а не Осирис. Идея Троицы не была оригинальной в христианстве. И Эванс вслед за другими специалистами по истории восточных религий также утверждает, что в Восточной Индии поклонялись Солнцу, Луне и Огню, позднее превратившихся в Триаду, объединившую Брахму, Вишну и Шиву. Буддистская Троица состоит из Будды, Дхармы (закон) и Самгхи (общество верующих). В Египте главный бог Ра распадается на Троицу — Аммон, Птах и Осирис. Первый символизировал Истину, второй Красоту, третий — Добро.

У китайцев Троица состояла из Неба, Земли и Императора, или Неба, Земли и Человека. Вавилонская Троица: Иа — Отец, Мардук — Сын и Огонь — Бог, принимавшие различные имена (Гибил, Гирру, Нуску). Все Троицы в любой религии олицетворяли три фундаментальных явления и определяли систему координат человеческого существования: сотворчество, сохранение, разрушение (или изменение); материю, дух, время; прошлое, настоящее, будущее; наконец, землю, воду и огонь. Возвращаясь к индийским истокам, Эванс информирует, что Брахма является наименее почитаемым в Троице, поскольку простой народ связывает его деятельность прежде всего с созданием материи, так сказать, наиболее примитивным атрибутом человеческого бытия.

Поэтому индийские верующие в большей степени почитают Вишну и Шиву, особенно первого, поскольку он обладает некоторыми атрибутами и Шивы. Отсюда, понятно, что поклонники Вишну с особым почтением относятся к Кришне, который реинкарнировался из Вишну (восьмая реинкарнация), к его матери Деваки, жене Васудеву и сестре Каузу. Кришна у индусов и есть Солнце. На это указывает и название его имени, означающее не только черный цвет, но и темно-синий, ассоциируемый с богом воздуха (или неба). Эванс довольно подробно описывает различные стороны деятельности Кришны, напоминающие сюжеты Библии, приводя текстовые подтверждения своим суждениям. (Думаю, что ее муж, Эдуард Эванс, знавший санскрит и будучи знатоком индийской религии, оказал ей в этом огромную помощь.)