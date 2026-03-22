Армстронг - Битва за Бога

Армстронг - Битва за Бога
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, ISLAM, CATHOLICISM, History, Religious Studies Atheism

Книга «Битва за Бога» посвящена исследованию феномена религиозного фундаментализма в иудаизме, христианстве и исламе. Карен Армстронг анализирует исторические и культурные причины появления фундаменталистских движений, рассматривая их как реакцию на модернизацию, секуляризацию и быстрые изменения в обществе.

Автор показывает, что фундаментализм возник не как пережиток прошлого, а как современное явление, сформировавшееся в ответ на кризис традиционных ценностей и ощущение утраты духовной опоры. В книге подробно рассматриваются процессы, происходившие в разных религиозных традициях, а также сходства и различия в их реакции на вызовы современного мира.

Исследование помогает понять, почему религиозные идеи могут становиться источником напряжения и конфликтов, и каким образом исторические обстоятельства формируют религиозные движения.

Книга будет интересна читателям, интересующимся историей религий, культурными процессами современности и взаимодействием религии, политики и общества.

Карен Армстронг - Битва за Бога: История фундаментализма

Карен Армстронг ; Пер. с англ. — М.: Альпина нон-фикшн, 2013. — 502 с.
ISBN 978-5-91671-148-6

Карен Армстронг - Битва за Бога - История фундаментализма

Введение

Часть первая: Старый и Новый свет

  • 1. Евреи. Провозвестники (1492-1700)

  • 2. Мусульмане. Дух консерватизма (1492-1799)

  • 3. Христиане. Дивный новый мир (1492-1870)

  • 4. Евреи и мусульмане модернизируются (1700-1870)

Часть вторая: Фундаментализм

  • 5. Линии фронта (1870-1900)

  • 6. Основы (1900-1925)

  • 7. Контркультура (1925-1960)

  • 8. Мобилизация (1960-1974)

  • 9. Наступление (1974-1979)

  • 10. Поражение? (1979-1999)

Послесловие

Глоссарий

Библиография

Благодарности

Руководство для чтения

Об авторе

Ссылки

