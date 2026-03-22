Книга «Битва за Бога» посвящена исследованию феномена религиозного фундаментализма в иудаизме, христианстве и исламе. Карен Армстронг анализирует исторические и культурные причины появления фундаменталистских движений, рассматривая их как реакцию на модернизацию, секуляризацию и быстрые изменения в обществе.
Автор показывает, что фундаментализм возник не как пережиток прошлого, а как современное явление, сформировавшееся в ответ на кризис традиционных ценностей и ощущение утраты духовной опоры. В книге подробно рассматриваются процессы, происходившие в разных религиозных традициях, а также сходства и различия в их реакции на вызовы современного мира.
Исследование помогает понять, почему религиозные идеи могут становиться источником напряжения и конфликтов, и каким образом исторические обстоятельства формируют религиозные движения.
Книга будет интересна читателям, интересующимся историей религий, культурными процессами современности и взаимодействием религии, политики и общества.
Карен Армстронг - Битва за Бога: История фундаментализма
Карен Армстронг ; Пер. с англ. — М.: Альпина нон-фикшн, 2013. — 502 с.
ISBN 978-5-91671-148-6
Введение
Часть первая: Старый и Новый свет
1. Евреи. Провозвестники (1492-1700)
2. Мусульмане. Дух консерватизма (1492-1799)
3. Христиане. Дивный новый мир (1492-1870)
4. Евреи и мусульмане модернизируются (1700-1870)
Часть вторая: Фундаментализм
5. Линии фронта (1870-1900)
6. Основы (1900-1925)
7. Контркультура (1925-1960)
8. Мобилизация (1960-1974)
9. Наступление (1974-1979)
10. Поражение? (1979-1999)
Послесловие
Глоссарий
Библиография
Благодарности
Руководство для чтения
Об авторе
Ссылки
No comments yet. Be the first!