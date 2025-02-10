Узнав об этом, городской совет Кведлинбурга — свободного имперского города, находившегося в нескольких километрах от Падеборна, но уже по ту сторону анхальтской границы — пригласил изгнанника к себе. Уже 29 сентября состоялся переезд, и Арндт получил место в церкви св. Николая. Здесь он погрузился в пастырскую работу, кото-рая во многом способствовала формированию его взглядов, приведших к написанию книги «Об истинном христианстве». Столкнувшись с нравственным состоянием своей паствы, Арндт воочию убедился в том, что сегодня в историко-богословской науке называется «Fr mmigkeitskrise» — «кризисом благочестия» в лютеранстве рубежа XVI—XVII веков.

Однако не все лютеранские земли приняли «Формулу согласия»; в числе таковых было и Анхальтское княжество. Не ограждённые догматическими рамками «Формулы» правители Анхальта всё более и более склонялись к кальвинизму, что приводило к изменениям в практике совершения таинств, в вопросах, касающихся церковных изображений, богослужебного распорядка и проч. В частности, в 1590 году от светских и церковных властей княжества вышло распоряжение изъять из чина Таинства Крещения запретительные молитвы, в которых идёт речь об отгнании злых духов от новокрещаемого. Арндт решительно воспротивился этому, со всей ревностью отстаивая традиционное церковное учение. В сентябре 1590 года власти потребовали от Арндта прекратить практику чтения этих молитв. 10 сентября Арндт официально отказался исполнить это требование, и 21 сентября он был отрешён от должности и выслан за пределы княжества. Это был единственный случай такого рода; прочее духовенство не спорило с властями.

После смерти Лютера в 1546 году между его последователями возникли споры и разделения. Основными спорящими сторонами были, с одной стороны, «филипписты», сторонники Меланхтона, с другой — «гнесио-лютеране», во главе с доведшим многие идеи Лютера до гипертрофированной степени очень жёстким и упрямым Матиасом Флацием (1520-1575); о сути дискуссии ниже. Споры доходили до крайней ожесточённости, и Лютеранская Церковь всё более остро осознавала необходимость привести своё вероучение в законченную систему и прекратить внутрицерковную рознь, имея в виду ещё и то, что, пользуясь всеми этими нестроениями, кальвинизм, представлявшийся многим более последовательным и ясным, оказывал своё сильное влияние на лютеран. В 1569 году саксонским курфюрстом Августом была инициирована работа над составлением так наз. «Формулы согласия», к которой были привлечены ведущие лютеранские богословы. Написание этого вероучительного документа было завершено к 1577 году, и его принятие действительно положило конец десятилетиям догматических споров внутри лютеранства.

В противоположность Кальвину Лютер не делал попыток излагать свои мысли в виде какой-либо системы. Его взгляды формировались и высказывались либо под влиянием переживаемых им личных внутренних, духовных процессов (особенно это касается раннего, монашеского, «мистического» Лютера), либо — по большей части — входе толкования и перевода Священного Писания, либо как отклики на те или иные текущие церковные и политические события. Филипп Меланхтон (1497-1560), фигура в деле созидания Лютеранской Церкви не менее значимая, чем Лютер, старался приводить взгляды последнего в систему. При этом сказывался гуманистический настрой Меланхтона, а также его мягкость и уступчивость: он всегда стремился, насколько возможно, достигать со всеми компромисса. Например, первый вероучительный документ лютеранства — составленное Меланхтоном и одобренное Лютером Аугсбургское Исповедание, представленное императору Карлу V на рейхстаге в Аугсбурге 25 июня 1530 года, — Меланхтон впоследствии, чтобы примириться с кальвинистами, переделывал, что вызывало возмущение в лютеранской среде.

Что заставило думавшего о медицинской карьере и не получившего специального богословского образования Арндта стать не врачом, а пастором? Биографии Арндта приводят два случая, сильно повлиявшие на него. Первый — это некая тяжёлая болезнь, которую он перенёс в годы учёбы. Телесные страдания и близость смерти заставили его серьёзно задуматься о духовной жизни. Второй случай произошёл в Базеле. Купаясь в Рейне, Арндт стал тонуть, и непременно бы погиб, если бы на выручку ему в воду не бросился его товарищ и не спас его. Увидев в этом явное действие Божие, Арндт решил целиком посвятить себя на служение Богу. В маленьком провинциальном Анхальте, судя по всему, ощущалась нехватка пасторов, так что Арндт получил ординацию и без специального образования. Впрочем, общие богословские сведения, получаемые тогда в университетах, были достаточны для несения этого служения, к тому же Арндт, как свидетельствуют списки книг, которые он покупал, постоянно восполнял пробелы в своём образовании самообучением.

Но эта любовь Божия ждет от человека ответа, пробуждает его для жизни духовной и ставит верующего на путь повседневного следования за Христом. И здесь Арндт оказывается замечательным провожатым, чья заслуга заключается уже хотя бы в том, что он не позволяет читателю стоять на месте. Вера для этого автора не может ограничиться лишь манифестацией спасения и исповеданием верного учения. Для него вера — это сама жизнь христианина. Вот почему Иоганн Арндт начинает свою книгу утверждением: «Богословие есть живой опыт и упражнение». На протяжении многих страниц автор показывает нам, как реализовать этот живой опыт встречи со Христом, или, как говорил апостол Павел, опыт «жизни во Христе» (Рим. 8:2). И, словно подводя итог, уже на последней странице своего огромного труда Арндт пишет: «Так как ты — христианин и помазан Духом Божиим, то ты должен допустить Христа жить в твоем сердце, в тебе господствовать и тобою управлять, чтобы все твое христианство не было лицемерием».

Будучи епископом Лютеранской Церкви, Иоганн Арндт исповедует учение об оправдании грешника по благодати одной лишь верой ради Господа Иисуса Христа. Он прилагает немало усилий, чтобы показать читателю величие дара милости во Христе, за который человек не может предложить Богу ровным счетом ничего. Мы можем лишь принять этот дар верой, доверчивым упованием, с которого начинается христианская жизнь. Именно здесь, в этой встрече с Богом любящим, Арндт видит источник сил для христианской жизни. «В любви Христовой — истинное христианство, — пишет он, — да благословит же Бог, чтобы она исполнила, питала и радовала души наши!»

Книга Иоганна Арндта «Об истинном христианстве» — долгожданная книга. Помимо того, что перед нами образец духовной литературы, стоящий в одном ряду с произведеними Фомы Кемпийского, Фрациска Сальского и достойный того, чтобы с ним познакомился всякий христианин, это еще и не теряющее актуальности руководство для тех, кто относится к своей вере серьезно.

Иоганн Арндт; [пер. с нем. под ред. игумена Петра (Мещеринова)]

Москва: Эксмо, 2016. — 1008 с.

ISBN 978-5-699-86508-6

В оформлении обложки использована гравюра «Крестьянский рынок» работы Питера Брейгеля Старшего (1550-е гг., Нидерланды)

КНИГА ПЕРВАЯ Предисловие

Глава 1. Об образе Божием в человеке Глава 2. О падении Адама Глава 3. Об обновлении во Христе Глава 4. Об истинном покаянии Глава 5. Об истинной вере Глава 6. Как в человеке исполняется слово Божие Глава 7 Как Закон Божий написан в сердце Глава 8. Без покаяния никто не может утешаться Христом Глава 9. Нехристианскою жизнью человек отрекается от Христа Глава 10. Жизнь мира сего противоречит Христу Глава11. Истинный христианин последует Христу своей жизнью Глава 12. Истинный христианин умирает для мира и живёт во Христе Глава 13. Христианин умирает для мира ради любви Христовой Глава 14. Христианину надлежит возненавидеть душу свою в мире сем Глава 15. Ветхий человек должен в нас умереть, новый — жить Глава 16. В истинном христианине непрестанно борются дух и плоть Глава 17. Наследие и благо христианина — не в этом мире Глава 18. Не должно предпочитать временное вечному Глава 19. Смиреннейший в сердце своём всех любезнее Богу Глава 20. Истинное покаяние исправляет жизнь Глава 21. Об истинном богослужении Глава 22. Христианин познаётся по любви Глава 23. Христианин должен устраняться от мира сего Глава 24. О любви к Богу и к ближнему Глава 25. О любви к ближнему в особенности Глава 26. Почему надлежит нам любить ближнего Глава 27 Почему должно любить врагов Глава 28. Надлежит больше любить Творца, чем творения Глава 29. Бог отнимает благодать, если мы не примиримся с ближними Глава 30. О плодах любви Глава 31. Самолюбие разоряет прекраснейшие дары Божий Глава 32. Не дары являют христианина, но вера, действующая любовью Глава 33. Бог не смотрит на лица, но на сердце Глава 34. Человек не может совершить своё спасение, но только Бог Глава 35. Без христианской жизни вся учёность тщетна Глава 36. Кто не живёт во Христе, тот не уразумеет Писание Глава 37 Кто не следует Христу, тот пребывает во тьме Глава 38. Корень ересей и лжеучений — нехристианская жизнь Глава 39. Чистота учения хранится не словопрениями Глава 40. Правила христианской жизни Глава 41. Изложение содержания первой книги Глава 42. Заключение первой книги [collapse]

КНИГА ВТОРАЯ Предисловие

Глава 1. Иисус Христос, Сын Божий — наш Врач и источник спасения Глава 2. Как христианин обретает утешение во Христе Глава 3 - Оправдываемся мы заслугою и послушанием Христовым Глава 4. Вера производит в нас плоды праведности Глава 5. Истинный христианин осуществляет слово Божие в своей жизни Глава 6. Спасение человека заключается в соединении со Христом Глава 7 О различии между ветхим и новым человеком Глава 8. С какою любовью Бог призывает нас к покаянию Глава 9. Что такое покаяние, и как оно должно совершаться Глава 10. О четырёх свойствах истинного покаяния Глава 11. Плод истинного покаяния — новая тварь во Христе Глава 12. Христос — правый путь и конечная цель истинного благочестия Глава 13. Христос — истинная Книга Жизни Глава 14. Христос научает нас отвергать славу мира сего Глава 15. Во Христе надлежит нам препобеждать презрение мира сего скорби Глава 16. Христиане ищут свою честь и славу на небесах Глава 17. Во Христе препобеждаем мы клевету и злословие Утешение из псалмов против злорегивых и врагов Глава 18. Страданиями Христовыми надлежит нам низлагать похоти ь плоти Глава 19. В распятии Христовом мы должны созерцать наши грехи Глава 20. О силе молитвы при созерцании распятого Христа Глава 21. О силе прекрасной добродетели смирения Глава 22. Все дела христианина должны совершаться в смирении Глава 23. Кто не разумеет, что сам по себе он — ничто, совершает величайший грех Глава 24. О силе любви Глава 25. О признаках истинной любви Христовой Глава 26. Пять дел любви, милости и благости Божией Глава 27 Как Христос являет Себя любящей душе Глава 28. Как душа познаёт и вкушает высочайшее благо — Бога Глава 29. Душа созерцает Бога, как милостивейшую благость Глава 30. Бог открывается душе как высшая красота Глава 31. Бог является душе как бесконечное всемогущество Глава 32. Душа познаёт Бога как высшую правду и святость Глава 33. Душа созерцает Бога как вечную премудрость Глава 34. О молитве Глава 35. Молитва — признак истинного христианина Глава 36. О пользе молитвы, и на что она должна опираться О плодах и силе молитвы Глава 37. Причины, по которым Бог внимает нашей молитве Глава 38. Семь помощников, поддерживающих нашу слабую молитву Глава 39. Беседа верующей души с Богом Глава 40. Беседа веры с милосердием Божиим Глава 41. О пользе и силе псалмопения и восхваления Бога Глава 42. Увещевание к каждодневному восхвалению Бога Глава 43. Восхвалять Бога — высочайшая слава для человека Глава 44. О терпении, препобеждающем всякую скорбь Глава 45. Утешение Божие в скорбях рождает в сердцах наших терпение Глава 46. О побудительных причинах к терпению О пользе святого креста Глава 47. Изречения о терпении, его примеры и утешение Глава 48. Утешение Божие всегда больше нашего страдания Глава 49. Обетования Божий порождают в нашем сердце терпение Глава 50. О надежде, которая не постыжает Глава 51. Утешение в немощи веры Глава 52. Наставление, как поступать в тяжких духовных искушениях Глава 53. Утешение в тяжких духовных искушениях Глава 54. Утешение в искушениях, наводимых сатаною Глава 55. О замедлении Божией помощи Глава 56. При несении своего креста надлежит утешаться примером Христа Глава 57. Утешение во временной смерти Глава 58. Небеса и земля покорны вере и молитве Заключение второй книги

КНИГА ТРЕТЬЯ Предисловие

Глава 1. О внутреннем сокровище просвещённого человека Глава 2. Чрез что человек приходит к своему внутреннему сокровищу Глава3 - Всё сокровище внутреннего человека заключается в вере Глава 4. Как верующая душа должна искать Бога внутри самой себя Глава 5. Как человек влечётся к Богу Глава 6. Как высшее благо является в нашей душе Глава 7 О достоинстве души Глава 8. Господь сердечно и глубоко призывает и влечёт нас к Себе Глава 9. Как истинная животворящая вера очищает сердце от всего земного Глава 10. В нас должен прейти свет естества и воссиять свет благодати Глава 11. Бог есть единый свет души, светящий извнутри Глава 12. Христианину надлежит входить в глубину своего сердца Глава 13. Любовь Божия входит в душу, свободную от любви к творениям Глава 14. Чтобы стать обителью Божиею, необходимо терпение Глава 15. Как Христос совершает дело Своё в верующих сердцах Глава 16. Как Святой Дух действует в наших душах Глава 17. Признаки присутствия в наших душах Святого Духа Глава 18. Мир и мирские удовольствия изгоняют из души Святого Духа Глава 19. О внутренней молитве сердца и о молитве «Отче наш» Глава 20. Всё должно созидаться на основании смирения Глава 21. Свою радость и веселье человек должен полагать только в Боге Глава 22. В каком случае наши дела угодны Богу Глава 23. О тайне креста

КНИГА ЧЕТВЁРТАЯ Предисловие

Часть первая. О шести днях творения божия в общем Глава 1. О первом дне творения Божия: о свете Глава 2. О втором дне творения: о небе Глава 3. О третьем дне творения:

об отделении воды от земли Глава 4. О четвёртом дне творения: о солнце, луне и звёздах Глава 5. О пятом дне творения: о море и о водах Глава 6. О шестом дне творения: о животных

Часть вторая. О человеке в особенности

Глава 1. Бог вечен, всемогущ и премудр Глава 2. Бог есть высшее благо Глава 3. Человек — благороднейшее создание Божие Глава 4. Человек есть образ Божий Глава 5. Бог дарует нам Самого Себя чрез Свою любовь Глава 6. Чем человек обязан Богу Глава 7. Как творения служат душе человека Глава 8. Как велика обязанность человека по отношению к Богу Глава 9. Из чего истекает обязанность человека по отношению к Богу Глава ю. Как мудро и искусно Бог сотворил человека Глава и. Сколь много человек обязан Богу за любовь Его Глава 12. Как человеку исполнить свою обязанность по отношению к Богу Глава 13. Любовь Божия обретается во всех делах Его Глава 14. Каким образом человек обязан любить Бога Глава 15. Всё творение увещевает человека любить Бога Глава 16. Как человеку надлежит воздавать Богу то, чем он Ему обязан Глава 17. Христианин, не любящий Бога, не имеет никакого оправдания Глава 18. Служение Богу идёт на благо самому же человеку Глава 19. Как творение служит человеку, и как человек служит Богу Глава 20. Бог всё содержит и хранит Своею властью Глава 21. Двоякое служение Богу творения и человека Глава 22. Любовь к Богу невозможна без любви к человеку Глава 23. Творение свидетельствует, что человек есть образ Божий Глава 24. Всякий человек обязан любить другого человека Глава 25. Люди должны почитать себя едиными друг с другом Глава 26. Из единения людей проистекает великая сила Глава 27. О природе, свойствах и плодах любви Глава 28. Первое свойство любви — единение Глава 29. Что достойно любви Глава 30. Первая любовь человека

должна быть отдана Богу Глава 31. Самолюбие делает себя богом Глава 32. Самолюбие есть корень и источник всякого зла Глава 33. Различие между любовью к себе и любовью к Богу Глава 34. Только любовь Божия в отношении его любви к Богу Глава 36. О плодах любви к Богу Глава 37. О плодах любви к самому себе Глава 38. О конечном и последнем плоде самолюбия Глава 39. Мы должны всё отдавать Творцу и Его одного чтить Глава 40. Честолюбие враждует против Бога Заключение

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