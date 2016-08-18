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Лукина - Христианская экология

Христианская экология - Учебное пособие - Лукина
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Eco-Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Educational, Sociology Political Science
Учебная дисциплина «Христианская экология» посвящена путям взаимодействия экологической науки и христианского богословия.
В конце XX – начале XXI веков учеными, священнослужителями, независимыми сследователями и публицистами было высказано много зрелых мыслей о взаимоотношении христианства и экологии, был накоплен большой теоретический материал, который на сегодняшний момент нуждается в систематизации. Экологическая наука и Церковь, несмотря на использование разных средств, предлагают схожие решения для выхода из экологического кризиса. Наступило время обобщить и структурировать существующий опыт.
Главные положения позиции Русской Православной Церкви по проблемам сохранения живой природы и окружающей среды содержатся в Основах социальной концепции (раздел XIII, «Церковь и проблемы экологии») и Основах учения о достоинстве, свободе и правах человека (раздел III.5). Документ «Позиция Русской Православной Церкви по актуальным проблемам экологии» был принят освященным Архиерейским Собором Русской Православной Церкви в феврале 2013 г. В документе дается богословское осмысление вопросов экологии, указаны широкие возможности Церкви в сфере экологической деятельности.
Особенность авторской концепции заключается в разработке подхода, предающего предмету социальной экологии направления, способного вывести ее на иной понятийный и мировоззренческий уровень. Автором предлагается взгляд на экологию, исключающий позиции антропо- и геоцентризма, и обосновывающий христоцентричную позицию.
В предлагаемом учебном пособии раскрываются цели и задачи новой дисциплины «Христианская экология», её связь с другими предметами, раскрывается содержание тем, определяются области и характер знаний и навыков, которыми студент должен овладеть в процессе изучения дисциплины, обозначается круг литературных источников, которые студент должен использовать для наиболее полного овладения дисциплиной.

Лукина Е.А. – Учебное пособие - Христианская экология

Разработано преподавателем Церковно-практического отделения СПбПДА Лукиной Е.А.
Санкт-Петербург 2014

Лукина Е.А. – Учебное пособие - Христианская экология – Содержание

Раздел 1 Становление экологической науки
  • 1. Экология: определение, основные понятия и законы
    • 1.1. Основные понятия экологии и смежных наук
    • 1.2. Об экологических законах
  • 2. Предметная сфера. Социальная экология, как объект исследования
    • 2.1. Структура дисциплин
    • 2.2. Зарождение социальной экологии
  • 3. Формирование дисциплины. Этапы развития
    • 3.1. Первый этап (до начала XIX века)
    • 3.2. Второй этап (начало – середина XIX века)
    • 3.3. Третий этап (с середины XIX века до 20-х годов XX века)
    • 3.4. Четвертый этап (с 20-30 годов до 80-90 годов XX века)
    • 3.5. Пятый этап (конец XX начало XXI века)
    • 3.6. Новейшие направления в экологии
  • Контрольные вопросы
  • Темы докладов
  • Библиография
Раздел 2 Основы учебной дисциплины «христианская экология»
  • 1. Взаимодействие экологической науки и христианского вероучения
    • 1.1. Краткий обзор
    • 1.2. О знании и мировоззрении
    • 1.3. Христианская антропология
    • 1.4. Этнология и теория этногенеза Л.Н. Гумилева
  • 2. Христианизация дисциплины
    • 2.1. Направления христианских экотеологических учений
    • 2.2. Богословие экологии
    • 2.3. О составе и распространении учебной дисциплины «Христианская экология»
  • Контрольные вопросы
  • Темы докладов
  • Блок пространственно-временной
Раздел 3 Взаимоотношения человека и окружающей среды. Историко-географический обзор
  • 1. Периодизация и методология
  • 2. Отношение к природе доисторических народов
    • 2.1. Палеолит и мезолит
    • 2.2 Неолит
  • 3. Неписьменные народы
    • 3.1. Причины возникновения языческих культов
    • 3.2. О демонистических сообществах
  • 4. Древние нехристианские цивилизации
    • 4.1. Становление государств и изменение экологической ситуации
    • 4.2. Древний Египет
    • 4.3. Индия
    • 4.4. Китай
    • 4.5. Средиземноморье
  • 5. Формирование современной картины мира
    • 5.1. Средневековье
    • 5.2. Эпоха Великих географических открытий
    • 5.3. Промышленная революция
    • 5.4. Постиндустриальная эпоха
  • Контрольные вопросы
  • Темы докладов
  • Библиография
Раздел 4 Нехристианский взгляд на окружающую среду
  • 1. Экология в современных нехристианских религиях
    • 1.1. Иудаизм и экология
    • 1.2. Ислам и экология
    • 1.3. Восточные религии (индуизм, буддизм) и экология
    • 1.4. Дао и экология
  • 2. Неоязычество и атеизм
    • 2.1. Экологическая составляющая движения «Нью эйдж»
    • 2.2. Природопользование в СССР
  • 3. Путь от концепции «устойчивого развития»
    • 3.1. Устойчивое развитие
    • 3.2. Формирование философии устойчивого развития в России
    • 3.3. О работе Римского клуба
  • Контрольные вопросы
  • Темы докладов
  • Библиография
Раздел 5 Природа в христианском миропонимании
  • 1. Библейское сотворение мира (Шестоднев)
    • 1.1. Книга Бытия и Отцы Церкви о сотворении мира
    • 1.2. Шестоднев в свете эколого-богословских вопросов
  • 2. Теория эволюции и концепция креационизма
    • 2.1. Креационизм
    • 2.2. Эволюционизм
    • 2.3. Основа отношений между человеком и тварью
  • 3. Экология в Священном Писании и Предании
    • 3.1. Глобальные катастрофы
    • 3.2. Взаимоотношения Творца и человека с природой в Ветхом Завете
    • 3.3. Взаимоотношения Творца и человека с природой в Новом Завете
  • 4. Участие духов в земном мироустройстве
    • 4.1. Время сотворения и предназначение ангелов
    • 4.2. О роли ангелов в устроении тварного мира
    • 4.3. Влияние злых духов на творение
  • 5. Мифология
    • 5.1. Обожествление стихий или духи природы
    • 5.2. Мифы и верования древних славян в трудах А.Н. Афанасьева
  • 6. О растительном и животном мире
    • 6.1. Общие определения биологической науки
    • 6.2. О создании и предназначении растений и животных
    • 6.3. Растения в Писании
    • 6.4. Животные в Писании
    • 6.5. О душе творения
  • 7. Экологические аспекты в житиях святых
    • 7.1. Христианский православный календарь
    • 7.2. Отношение природы к святым
    • 7.3. Святые о природе
    • 7.4. Освящение пространств
  • 8. Экология монастырей
    • 8.1. Северные и заволжские монастыри
    • 8.2. Судьба монастырских угодий в XX веке
  • 9. Об обвинениях христианства в экологическом кризисе
    • 9.1. Экологические претензии к христианству
    • 9.2. Несостоятельность обвинений
  • Контрольные вопросы
  • Темы докладов
  • Библиография
  • Блок прикладной
Раздел 6 Обзор экологических вопросов на рубеже xx-xxi веков
  • 1. Мировая экологическая политика
    • 1.1. Особенности техногенного типа экономического развития
    • 1.2. Экоидеология современного общества
    • 1.3. Состояние экосистем и их компонентов
    • 1.4. Главные проблемы и задачи экологии
  • 2. Экологические проблемы современной России
    • 2.1. Состояние природных ресурсов России
    • 2.2. О стабилизации экологической ситуации в стране
  • 3. Экологическое право
    • 3.1. Основные международные экологические документы
    • 3.2. Экологическое право Российской Федерации
    • 3.3. Система органов государственного экологического управления Российской Федерации
    • 3.4. Экологическая документация некоммерческой организации
  • 4. Экология деревень, малых городов и мегаполисов
    • 4.1. Судьба русской деревни. Краткий обзор
    • 4.2. Город в контексте православного учения о человеке
  • Контрольные вопросы
  • Темы докладов
Раздел 7 Современная христианская позиция по отношению к экологическим проблемам
  • 1. Опыт экологической деятельности иных конфессий
    • 1.1. Римско-Католическая Церковь и экологические вопросы
    • 1.2. Реформаторские Церкви и экологические вопросы
    • 1.3. Взаимодействие Церквей в конце XX – начале XXI веков
    • 1.4. Экология в экуменизме
  • 2. Русская Православная Церковь и экология
    • 2.1. Зарождение церковно-экологической проблематики
    • 2.2. Позиция Русской Православной Церкви по актуальным проблемам экологии
    • 2.3. Христианское экологическое образование и воспитание в современной России
    • 2.4. Опыт ведения экологической работы при православном приходе. Примеры и рекомендации
  • Контрольные вопросы
  • Темы докладов
Библиография

Лукина Е.А. – Учебное пособие - Христианская экология - Введение

Христианское мировоззрение в значительной мере способствовало появлению науки Нового времени. Научное исследование природы началось с возникновением христианского учения о творении. Достижения античной мысли получили стимул для развития на христианском фундаменте. Человек Средневековья начал изучение природных законов с целью Богопознания.
Важно отметить, что экологический кризис следовал за кризисом христианства. В человеческой истории видимому разрушению окружающей среды предшествовало разрушение единой христианской веры в душах и умах человека. Протестантизм предложил свое прочтение «книги природы» – как источника ресурсов для человеческого благополучия.
В Эпоху Просвещения была выдвинута идея самодостаточности человеческого разума и опыта, после чего научный инструмент был использован с иной целью. Элементы христианского аскетизма и ответственности оказались утеряны. Развитие философии антропоцентризма привело человечество к атеизму и последующему созданию новой религии «человекобожия», исключающей обязанности человека перед его Творцом (по причине отсутствия такового) и тварным миром (по причине его исключительно материального состава).
К середине XX века человечество перестала удовлетворять линейность материалистического мировоззрения. Систематизация данных естественных наук привела к выводу об их целостности и взаимосвязи. Параллельно с увеличением объема и качества получаемой научной информации, человек XX века возвращался к религиозной картине мира. Религия, становясь «личным делом» людей, не могла не влиять на их цели, как в семейной, так и в общественной жизни.
В XXI столетии перед современными богословами и учеными-христианами встал вопрос восстановления связи между наукой и верой. «Возвращение к утраченной связи научного знания с религиозными духовными и нравственными ценностями, - пишет прот. Кирилл (Копейкин), - возможно лишь при условии построения онтологии, соответствующей, с одной стороны, современным научным представлениям о мироздании, с другой - укоренённой в библейской традиции Откровения».
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Added 18.08.2016
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