Христианская экология - Учебное пособие - Лукина

Лукина - Христианская экология
Учебная дисциплина «Христианская экология» посвящена путям взаимодействия экологической науки и христианского богословия.
В конце XX – начале XXI веков учеными, священнослужителями, независимыми сследователями и публицистами было высказано много зрелых мыслей о взаимоотношении христианства и экологии, был накоплен большой теоретический материал, который на сегодняшний момент нуждается в систематизации. Экологическая наука и Церковь, несмотря на использование разных средств, предлагают схожие решения для выхода из экологического кризиса. Наступило время обобщить и структурировать существующий опыт.
Главные положения позиции Русской Православной Церкви по проблемам сохранения живой природы и окружающей среды содержатся в Основах социальной концепции (раздел XIII, «Церковь и проблемы экологии») и Основах учения о достоинстве, свободе и правах человека (раздел III.5). Документ «Позиция Русской Православной Церкви по актуальным проблемам экологии» был принят освященным Архиерейским Собором Русской Православной Церкви в феврале 2013 г. В документе дается богословское осмысление вопросов экологии, указаны широкие возможности Церкви в сфере экологической деятельности.
Особенность авторской концепции заключается в разработке подхода, предающего предмету социальной экологии направления, способного вывести ее на иной понятийный и мировоззренческий уровень. Автором предлагается взгляд на экологию, исключающий позиции антропо- и геоцентризма, и обосновывающий христоцентричную позицию.
В предлагаемом учебном пособии раскрываются цели и задачи новой дисциплины «Христианская экология», её связь с другими предметами, раскрывается содержание тем, определяются области и характер знаний и навыков, которыми студент должен овладеть в процессе изучения дисциплины, обозначается круг литературных источников, которые студент должен использовать для наиболее полного овладения дисциплиной.
Лукина Е.А. – Учебное пособие - Христианская экология
Разработано преподавателем Церковно-практического отделения СПбПДА Лукиной Е.А.
Санкт-Петербург 2014
Лукина Е.А. – Учебное пособие - Христианская экология – Содержание
Раздел 1 Становление экологической науки
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1. Экология: определение, основные понятия и законы
- 1.1. Основные понятия экологии и смежных наук
- 1.2. Об экологических законах
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2. Предметная сфера. Социальная экология, как объект исследования
- 2.1. Структура дисциплин
- 2.2. Зарождение социальной экологии
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3. Формирование дисциплины. Этапы развития
- 3.1. Первый этап (до начала XIX века)
- 3.2. Второй этап (начало – середина XIX века)
- 3.3. Третий этап (с середины XIX века до 20-х годов XX века)
- 3.4. Четвертый этап (с 20-30 годов до 80-90 годов XX века)
- 3.5. Пятый этап (конец XX начало XXI века)
- 3.6. Новейшие направления в экологии
- Контрольные вопросы
- Темы докладов
- Библиография
Раздел 2 Основы учебной дисциплины «христианская экология»
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1. Взаимодействие экологической науки и христианского вероучения
- 1.1. Краткий обзор
- 1.2. О знании и мировоззрении
- 1.3. Христианская антропология
- 1.4. Этнология и теория этногенеза Л.Н. Гумилева
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2. Христианизация дисциплины
- 2.1. Направления христианских экотеологических учений
- 2.2. Богословие экологии
- 2.3. О составе и распространении учебной дисциплины «Христианская экология»
- Контрольные вопросы
- Темы докладов
- Блок пространственно-временной
Раздел 3 Взаимоотношения человека и окружающей среды. Историко-географический обзор
- 1. Периодизация и методология
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2. Отношение к природе доисторических народов
- 2.1. Палеолит и мезолит
- 2.2 Неолит
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3. Неписьменные народы
- 3.1. Причины возникновения языческих культов
- 3.2. О демонистических сообществах
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4. Древние нехристианские цивилизации
- 4.1. Становление государств и изменение экологической ситуации
- 4.2. Древний Египет
- 4.3. Индия
- 4.4. Китай
- 4.5. Средиземноморье
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5. Формирование современной картины мира
- 5.1. Средневековье
- 5.2. Эпоха Великих географических открытий
- 5.3. Промышленная революция
- 5.4. Постиндустриальная эпоха
- Контрольные вопросы
- Темы докладов
- Библиография
Раздел 4 Нехристианский взгляд на окружающую среду
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1. Экология в современных нехристианских религиях
- 1.1. Иудаизм и экология
- 1.2. Ислам и экология
- 1.3. Восточные религии (индуизм, буддизм) и экология
- 1.4. Дао и экология
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2. Неоязычество и атеизм
- 2.1. Экологическая составляющая движения «Нью эйдж»
- 2.2. Природопользование в СССР
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3. Путь от концепции «устойчивого развития»
- 3.1. Устойчивое развитие
- 3.2. Формирование философии устойчивого развития в России
- 3.3. О работе Римского клуба
- Контрольные вопросы
- Темы докладов
- Библиография
Раздел 5 Природа в христианском миропонимании
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1. Библейское сотворение мира (Шестоднев)
- 1.1. Книга Бытия и Отцы Церкви о сотворении мира
- 1.2. Шестоднев в свете эколого-богословских вопросов
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2. Теория эволюции и концепция креационизма
- 2.1. Креационизм
- 2.2. Эволюционизм
- 2.3. Основа отношений между человеком и тварью
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3. Экология в Священном Писании и Предании
- 3.1. Глобальные катастрофы
- 3.2. Взаимоотношения Творца и человека с природой в Ветхом Завете
- 3.3. Взаимоотношения Творца и человека с природой в Новом Завете
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4. Участие духов в земном мироустройстве
- 4.1. Время сотворения и предназначение ангелов
- 4.2. О роли ангелов в устроении тварного мира
- 4.3. Влияние злых духов на творение
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5. Мифология
- 5.1. Обожествление стихий или духи природы
- 5.2. Мифы и верования древних славян в трудах А.Н. Афанасьева
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6. О растительном и животном мире
- 6.1. Общие определения биологической науки
- 6.2. О создании и предназначении растений и животных
- 6.3. Растения в Писании
- 6.4. Животные в Писании
- 6.5. О душе творения
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7. Экологические аспекты в житиях святых
- 7.1. Христианский православный календарь
- 7.2. Отношение природы к святым
- 7.3. Святые о природе
- 7.4. Освящение пространств
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8. Экология монастырей
- 8.1. Северные и заволжские монастыри
- 8.2. Судьба монастырских угодий в XX веке
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9. Об обвинениях христианства в экологическом кризисе
- 9.1. Экологические претензии к христианству
- 9.2. Несостоятельность обвинений
- Контрольные вопросы
- Темы докладов
- Библиография
- Блок прикладной
Раздел 6 Обзор экологических вопросов на рубеже xx-xxi веков
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1. Мировая экологическая политика
- 1.1. Особенности техногенного типа экономического развития
- 1.2. Экоидеология современного общества
- 1.3. Состояние экосистем и их компонентов
- 1.4. Главные проблемы и задачи экологии
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2. Экологические проблемы современной России
- 2.1. Состояние природных ресурсов России
- 2.2. О стабилизации экологической ситуации в стране
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3. Экологическое право
- 3.1. Основные международные экологические документы
- 3.2. Экологическое право Российской Федерации
- 3.3. Система органов государственного экологического управления Российской Федерации
- 3.4. Экологическая документация некоммерческой организации
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4. Экология деревень, малых городов и мегаполисов
- 4.1. Судьба русской деревни. Краткий обзор
- 4.2. Город в контексте православного учения о человеке
- Контрольные вопросы
- Темы докладов
Раздел 7 Современная христианская позиция по отношению к экологическим проблемам
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1. Опыт экологической деятельности иных конфессий
- 1.1. Римско-Католическая Церковь и экологические вопросы
- 1.2. Реформаторские Церкви и экологические вопросы
- 1.3. Взаимодействие Церквей в конце XX – начале XXI веков
- 1.4. Экология в экуменизме
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2. Русская Православная Церковь и экология
- 2.1. Зарождение церковно-экологической проблематики
- 2.2. Позиция Русской Православной Церкви по актуальным проблемам экологии
- 2.3. Христианское экологическое образование и воспитание в современной России
- 2.4. Опыт ведения экологической работы при православном приходе. Примеры и рекомендации
- Контрольные вопросы
- Темы докладов
Библиография
Лукина Е.А. – Учебное пособие - Христианская экология - Введение
Христианское мировоззрение в значительной мере способствовало появлению науки Нового времени. Научное исследование природы началось с возникновением христианского учения о творении. Достижения античной мысли получили стимул для развития на христианском фундаменте. Человек Средневековья начал изучение природных законов с целью Богопознания.
Важно отметить, что экологический кризис следовал за кризисом христианства. В человеческой истории видимому разрушению окружающей среды предшествовало разрушение единой христианской веры в душах и умах человека. Протестантизм предложил свое прочтение «книги природы» – как источника ресурсов для человеческого благополучия.
В Эпоху Просвещения была выдвинута идея самодостаточности человеческого разума и опыта, после чего научный инструмент был использован с иной целью. Элементы христианского аскетизма и ответственности оказались утеряны. Развитие философии антропоцентризма привело человечество к атеизму и последующему созданию новой религии «человекобожия», исключающей обязанности человека перед его Творцом (по причине отсутствия такового) и тварным миром (по причине его исключительно материального состава).
К середине XX века человечество перестала удовлетворять линейность материалистического мировоззрения. Систематизация данных естественных наук привела к выводу об их целостности и взаимосвязи. Параллельно с увеличением объема и качества получаемой научной информации, человек XX века возвращался к религиозной картине мира. Религия, становясь «личным делом» людей, не могла не влиять на их цели, как в семейной, так и в общественной жизни.
В XXI столетии перед современными богословами и учеными-христианами встал вопрос восстановления связи между наукой и верой. «Возвращение к утраченной связи научного знания с религиозными духовными и нравственными ценностями, - пишет прот. Кирилл (Копейкин), - возможно лишь при условии построения онтологии, соответствующей, с одной стороны, современным научным представлениям о мироздании, с другой - укоренённой в библейской традиции Откровения».
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