Христианская экология - Учебное пособие - Лукина

Учебная дисциплина «Христианская экология» посвящена путям взаимодействия экологической науки и христианского богословия.

В конце XX – начале XXI веков учеными, священнослужителями, независимыми сследователями и публицистами было высказано много зрелых мыслей о взаимоотношении христианства и экологии, был накоплен большой теоретический материал, который на сегодняшний момент нуждается в систематизации. Экологическая наука и Церковь, несмотря на использование разных средств, предлагают схожие решения для выхода из экологического кризиса. Наступило время обобщить и структурировать существующий опыт.

Главные положения позиции Русской Православной Церкви по проблемам сохранения живой природы и окружающей среды содержатся в Основах социальной концепции (раздел XIII, «Церковь и проблемы экологии») и Основах учения о достоинстве, свободе и правах человека (раздел III.5). Документ «Позиция Русской Православной Церкви по актуальным проблемам экологии» был принят освященным Архиерейским Собором Русской Православной Церкви в феврале 2013 г. В документе дается богословское осмысление вопросов экологии, указаны широкие возможности Церкви в сфере экологической деятельности.

Особенность авторской концепции заключается в разработке подхода, предающего предмету социальной экологии направления, способного вывести ее на иной понятийный и мировоззренческий уровень. Автором предлагается взгляд на экологию, исключающий позиции антропо- и геоцентризма, и обосновывающий христоцентричную позицию.

В предлагаемом учебном пособии раскрываются цели и задачи новой дисциплины «Христианская экология», её связь с другими предметами, раскрывается содержание тем, определяются области и характер знаний и навыков, которыми студент должен овладеть в процессе изучения дисциплины, обозначается круг литературных источников, которые студент должен использовать для наиболее полного овладения дисциплиной.

Лукина Е.А. – Учебное пособие - Христианская экология

Разработано преподавателем Церковно-практического отделения СПбПДА Лукиной Е.А.

Санкт-Петербург 2014

Лукина Е.А. – Учебное пособие - Христианская экология – Содержание

Раздел 1 Становление экологической науки 1. Экология: определение, основные понятия и законы 1.1. Основные понятия экологии и смежных наук 1.2. Об экологических законах

2. Предметная сфера. Социальная экология, как объект исследования 2.1. Структура дисциплин 2.2. Зарождение социальной экологии

3. Формирование дисциплины. Этапы развития 3.1. Первый этап (до начала XIX века) 3.2. Второй этап (начало – середина XIX века) 3.3. Третий этап (с середины XIX века до 20-х годов XX века) 3.4. Четвертый этап (с 20-30 годов до 80-90 годов XX века) 3.5. Пятый этап (конец XX начало XXI века) 3.6. Новейшие направления в экологии

Контрольные вопросы

Темы докладов

Библиография Раздел 2 Основы учебной дисциплины «христианская экология» 1. Взаимодействие экологической науки и христианского вероучения 1.1. Краткий обзор 1.2. О знании и мировоззрении 1.3. Христианская антропология 1.4. Этнология и теория этногенеза Л.Н. Гумилева

2. Христианизация дисциплины 2.1. Направления христианских экотеологических учений 2.2. Богословие экологии 2.3. О составе и распространении учебной дисциплины «Христианская экология»

Контрольные вопросы

Темы докладов

Блок пространственно-временной Раздел 3 Взаимоотношения человека и окружающей среды. Историко-географический обзор 1. Периодизация и методология

2. Отношение к природе доисторических народов 2.1. Палеолит и мезолит 2.2 Неолит

3. Неписьменные народы 3.1. Причины возникновения языческих культов 3.2. О демонистических сообществах

4. Древние нехристианские цивилизации 4.1. Становление государств и изменение экологической ситуации 4.2. Древний Египет 4.3. Индия 4.4. Китай 4.5. Средиземноморье

5. Формирование современной картины мира 5.1. Средневековье 5.2. Эпоха Великих географических открытий 5.3. Промышленная революция 5.4. Постиндустриальная эпоха

Контрольные вопросы

Темы докладов

Библиография Раздел 4 Нехристианский взгляд на окружающую среду 1. Экология в современных нехристианских религиях 1.1. Иудаизм и экология 1.2. Ислам и экология 1.3. Восточные религии (индуизм, буддизм) и экология 1.4. Дао и экология

2. Неоязычество и атеизм 2.1. Экологическая составляющая движения «Нью эйдж» 2.2. Природопользование в СССР

3. Путь от концепции «устойчивого развития» 3.1. Устойчивое развитие 3.2. Формирование философии устойчивого развития в России 3.3. О работе Римского клуба

Контрольные вопросы

Темы докладов

Библиография Раздел 5 Природа в христианском миропонимании 1. Библейское сотворение мира (Шестоднев) 1.1. Книга Бытия и Отцы Церкви о сотворении мира 1.2. Шестоднев в свете эколого-богословских вопросов

2. Теория эволюции и концепция креационизма 2.1. Креационизм 2.2. Эволюционизм 2.3. Основа отношений между человеком и тварью

3. Экология в Священном Писании и Предании 3.1. Глобальные катастрофы 3.2. Взаимоотношения Творца и человека с природой в Ветхом Завете 3.3. Взаимоотношения Творца и человека с природой в Новом Завете

4. Участие духов в земном мироустройстве 4.1. Время сотворения и предназначение ангелов 4.2. О роли ангелов в устроении тварного мира 4.3. Влияние злых духов на творение

5. Мифология 5.1. Обожествление стихий или духи природы 5.2. Мифы и верования древних славян в трудах А.Н. Афанасьева

6. О растительном и животном мире 6.1. Общие определения биологической науки 6.2. О создании и предназначении растений и животных 6.3. Растения в Писании 6.4. Животные в Писании 6.5. О душе творения

7. Экологические аспекты в житиях святых 7.1. Христианский православный календарь 7.2. Отношение природы к святым 7.3. Святые о природе 7.4. Освящение пространств

8. Экология монастырей 8.1. Северные и заволжские монастыри 8.2. Судьба монастырских угодий в XX веке

9. Об обвинениях христианства в экологическом кризисе 9.1. Экологические претензии к христианству 9.2. Несостоятельность обвинений

Контрольные вопросы

Темы докладов

Библиография

Блок прикладной Раздел 6 Обзор экологических вопросов на рубеже xx-xxi веков 1. Мировая экологическая политика 1.1. Особенности техногенного типа экономического развития 1.2. Экоидеология современного общества 1.3. Состояние экосистем и их компонентов 1.4. Главные проблемы и задачи экологии

2. Экологические проблемы современной России 2.1. Состояние природных ресурсов России 2.2. О стабилизации экологической ситуации в стране

3. Экологическое право 3.1. Основные международные экологические документы 3.2. Экологическое право Российской Федерации 3.3. Система органов государственного экологического управления Российской Федерации 3.4. Экологическая документация некоммерческой организации

4. Экология деревень, малых городов и мегаполисов 4.1. Судьба русской деревни. Краткий обзор 4.2. Город в контексте православного учения о человеке

Контрольные вопросы

Темы докладов Раздел 7 Современная христианская позиция по отношению к экологическим проблемам 1. Опыт экологической деятельности иных конфессий 1.1. Римско-Католическая Церковь и экологические вопросы 1.2. Реформаторские Церкви и экологические вопросы 1.3. Взаимодействие Церквей в конце XX – начале XXI веков 1.4. Экология в экуменизме

2. Русская Православная Церковь и экология 2.1. Зарождение церковно-экологической проблематики 2.2. Позиция Русской Православной Церкви по актуальным проблемам экологии 2.3. Христианское экологическое образование и воспитание в современной России 2.4. Опыт ведения экологической работы при православном приходе. Примеры и рекомендации

Контрольные вопросы

Темы докладов Библиография

Лукина Е.А. – Учебное пособие - Христианская экология - Введение

Христианское мировоззрение в значительной мере способствовало появлению науки Нового времени. Научное исследование природы началось с возникновением христианского учения о творении. Достижения античной мысли получили стимул для развития на христианском фундаменте. Человек Средневековья начал изучение природных законов с целью Богопознания.

Важно отметить, что экологический кризис следовал за кризисом христианства. В человеческой истории видимому разрушению окружающей среды предшествовало разрушение единой христианской веры в душах и умах человека. Протестантизм предложил свое прочтение «книги природы» – как источника ресурсов для человеческого благополучия.

В Эпоху Просвещения была выдвинута идея самодостаточности человеческого разума и опыта, после чего научный инструмент был использован с иной целью. Элементы христианского аскетизма и ответственности оказались утеряны. Развитие философии антропоцентризма привело человечество к атеизму и последующему созданию новой религии «человекобожия», исключающей обязанности человека перед его Творцом (по причине отсутствия такового) и тварным миром (по причине его исключительно материального состава).

К середине XX века человечество перестала удовлетворять линейность материалистического мировоззрения. Систематизация данных естественных наук привела к выводу об их целостности и взаимосвязи. Параллельно с увеличением объема и качества получаемой научной информации, человек XX века возвращался к религиозной картине мира. Религия, становясь «личным делом» людей, не могла не влиять на их цели, как в семейной, так и в общественной жизни.