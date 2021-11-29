Арсеньева-Бичурина - Отец Иакинф - кто он

Никита Яковлевич Бичурин (в монашестве Иакинф с 1802 года) — ученый с мировым именем, член-корреспондент Российской Академии наук (1828), действительный член Азиатского общества в Париже (1831), основоположник научного китаеведения в России первой половины XIX века.

Родился в 1777 году в селе Бичурино Чебоксарского уезда Казанской губернии, в семье бедного сельского дьякона. В возрасте 11 лет поступил в Казанскую духовную семинарию, позже преобразованную в Академию, в которой он проучился 14 лет. Образовательная программа в Казанской духовной академии была весьма широка и включала следующие дисциплины:

Изучение классических языков: греческого, латинского, французского, немецкого;

Изучение тюркских языков для перевода христианских книг на инородческие языки в целях культурного просвещения инородцев, проживающих в Поволжье, Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке;

Изучение грамматики, риторики, поэзии, истории, философии, богословия, священной истории, дисциплин религиозно-схоластического содержания, географии, математики, физики. Изучались также филология, лингвистика и другие дисциплины.

Все интересы Никиты были обращены к науке. Между тем, учась в Казанской академии, он впервые в жизни серьезно и глубоко полюбил девушку по имени Таня, подругу своего двоюродного брата Саши, который также учился в академии. Однако любовь не принесла ему счастья. Таня вышла замуж за Сашу. Мечты о счастье были разбиты. Он останется верным этим мечтам и не будет искать другого счастья. Возможно, это его решение послужило поводом для пострижения в монахи.

Начальство академии недолюбливало Никиту Бичурина за прямой и независимый характер, но отличные способности выделяли его из среды товарищей. Прекрасный чертежник и рисовальщик, он обнаружил врожденные способности к языкам. Всеми языками, которые изучались в академии, он овладел настолько, что мог вполне свободно читать и переводить любую книгу, почти не прибегая к помощи словаря; или разговаривать, редко в чем-нибудь ошибаясь.

Казанская духовная семинария (впоследствии Академия) того времени готовила церковно-миссионерские кадры для распространения православной веры в Поволжье, Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, в Китае, Маньчжурии, Монголии и других странах. Подготовка миссионерских кадров из «инородцев» возникла сразу же после присоединения Поволжья к Русскому государству (1550-е годы).

Благодаря дипломатическим усилиям Петра I и с согласия китайского императора Канси в 1715 году в Пекине была учреждена Русская духовная миссия. Никаких постоянных дипломатических сношений России с Китаем в те времена не было. Русская духовная миссия стала единственным связующим звеном между Россией и Китаем. По сути дела монахи тогда выполняли роль постоянных представителей России в великой соседней державе.

О существовании этой Пекинской миссии Никита узнал, когда ему не было еще 16 лет. Через Казань в Китай проехал очередной состав духовной миссии. Никита заинтересовался ее деятельностью и далеким Китаем. Тогда, конечно, он не мог предположить, что через 14 лет, в 1807 году, на смену этой миссии поедет он сам и в возрасте 30 лет возглавит следующую, девятую духовную миссию.

После окончания Казанской духовной академии в возрасте 25 лет Никита Бичурин принял монашество и стал отцом Иакинфом. Он был назначен настоятелем Иркутского Вознесенского монастыря и ректором духовной семинарии (1802). В том же году возведен в сан архимандрита.

В 1806 году за нарушение (по молодости лет) монашеского обета лишен звания архимандрита, должности ректора семинарии и настоятеля монастыря в Иркутске и переведен в Тобольскую семинарию на должность преподавателя риторики.

Арсеньева-Бичурина М. И. - Отец Иакинф - кто он?

М.: Рольф, 2002, 16 с.

ISBN 5-7836-0716-9