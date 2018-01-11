В основу настоящего издания положен “Дневник” митрополита Арсения (Стадницкого) (далее – Дневник), который хранится в Государственном архиве Российской Федерации в личном фонде митрополита Арсения (Стадницкого). Владыке Арсению суждено было стать свидетелем нарастания разрушительных процессов в русском обществе, проявившихся в церковной сфере в отпадении многих русских людей от веры, в уклонении части духовенства и мирян на путь модернизма, в сфере государственной – в расшатывании устоев монархического строя, в общественной – в искажении многовекового жизненного уклада, в ослаблении действия нравственных начал в русском народе. Центром размышлений митрополита Арсения на страницах Дневника были православная вера как основание жизни России, монархия как опора русской государственности, нравственность как сила народа. При этом сфера интересов владыки Арсения, отражавшаяся в Дневнике, ею широте и разнообразию затронутых в нем вопросов, превратила его поистине в энциклопедию русской жизни конца XIX – начала XX века, как государственной, политической, общественной, так и церковной.

Митрополит Арсений - Стадницкий - Дневник - Том 1 - 1880-1901 - По материалам ГА РФ

Подгот. изд. и ред. О. Н. Ефремова.

М.: Изд-во ПСТГУ, 2006. – 740 с.: карта, ил. + [32] с. ил., фронт.

ISBN 5-7429-0200-Х

Митрополит Арсений - Стадницкий - Дневник - Том 1 - 1880-1901 – Содержание

Предисловие

Краткое жизнеописание митрополита Ташкентского и Туркестанского Арсения (Стадницкого)

Дневник 1880–1901

Глава 1 - Глава V

Приложение. Примечания. Указатели

Приложение

Примечания к главе I - Примечания к главе V

Краткое описание монастырей, скитов, келлий, подворий и храмов

Библиографический список

Именной указатель

Указатель монастырей и храмов

Список библиографических сокращений

Список сокращений

Митрополит Арсений - Стадницкий - Дневник - Том 1 - 1880-1901 – Предисловие

Автора волновали вопросы как внутренней и внешней политики России, устройства ее государственного строя, так и все аспекты жизни Русской Православной Церкви. В Дневнике нашли отражение:

Внутренние проблемы России

Убийство Государя Императора Александра II народовольцами в 1880 году, создание временных генерал-губернаторств. Волнения в высших учебных заведениях в 1899–1901, 1903–1906 годах. Попытки реформирования системы образования. Развитие революционного движения. События, связанные с Всероссийской октябрьской политической стачкой 1905 года, Манифестом 17 октября 1905 года и разразившейся вслед за ним революцией 1905–1907 годов. Созывы и роспуски I, II Государственных дум, деятельность III и IV Государ ственной думы. Заседания Государственного совета: характеристики его членов, конфликтные ситуации.

Внешние проблемы России

Русско-японская война 1904–1905 годов с ее кратковременными победами, затяжными отступлениями, трагическими поражениями и позорным Портсмутским мирным договором. Первая мировая война. По данному в Дневнике описанию хода военных действий и по приложенным газетным вырезкам можно составить “малую историю” этой войны.

Церковно-государственные отношения

Взаимоотношения Церкви с Государственным советом, Государственной думой. Вопросы о веротерпимости, о положении Православной Церкви в Польше. Подробности канонизаций преподобного Серафима Саровского, святителей Иосафа Белгородского и Иоанна Тобольского. Проблемы Русской Церкви в ходе Первой мировой войны: организация помощи раненым, семьям убитых и сиротам, эвакуация насельников монастырей, детских приютов и церковных ценностей из епархий, близких к линии фронта, подача некоторыми архиереями прошений в Св. Синод об отправке их на фронт в качестве войсковых священников. Контакты высших иерархов с Государем Императором Николаем II и его окружением. В Дневнике содержатся материалы, связанные с деятельностью Григория Распутина.

Высшее церковное управление

Жизнь Русской Церкви в ожидании Поместного Собора, подготовка к реорганизации церковного управления. Указывая на признаки кризиса синодального строя, преосвященный Арсений писал о необходимости его упразднения, в этой связи он достаточно подробно излагал ход обсуждения в Предсоборном присутствии вопроса о патриаршестве, приводил различные мнения церковных и государственных деятелей о патриаршестве и синодальном управлении, о характере деятельности будущего Собора и его оптимальных сроках.

Духовное образование и церковно-приходские школы

Реформа духовных академий 1884 года и ее последствия. Нестроения в учебных духовных заведениях под влиянием общей революционной ситуации в стране, их закрытие. Деятельность и заседания Учебного комитета и Св. Синода по выработке “Временных правил духовных академий” для открытия духовных академий. Ход заседаний V отдела Предсоборного присутствия по духовно-учебной реформе. Борьба за сохранение церковно-приходских школ в церковном ведомстве при обсуждении проекта Государственной думы о переводе всех церковно-приходских школ под начало Министерства народного просвещения. В Дневнике живо и ярко показана жизнь духовных семинарий и академий, в особенности быт и нравы студентов Московской Духовной академии, взаимоотношения и деятельность ее профессорско-преподавательской корпорации.

Митрополит Арсений - Стадницкий - Дневник - Том 2 - 1902-1903

М.: Изд-во ПСТГУ, 2012. – 532 с.: [32] с. ил., фронт.

ISBN 978-5-7429-0686-5

Митрополит Арсений - Стадницкий - Дневник - Том 2 - 1902-1903 – Содержание

Предисловие

Дневник 1902 - 1903

Приложения. Комментарии и примечания. Справочные материалы

Комментарии и примечания

Приложение

Справочные материалы

Список архивных источников, использованных в комментариях и примечаниях

Библиографический список

Список сайтов, упоминаемых в комментариях и примечаниях

Именной указатель

Указатель монастырей и храмов

Список сокращений библиографических названий

Список сокращений, использованных в научно-справочном аппарате издания

Митрополит Арсений - Стадницкий - Дневник - Том 2 - 1902-1903 – Предисловие

Второй том Дневника митрополита (в то время – епископа) Арсения (Стадницкого) за 1902–1903 годы посвящен последним годам служения Владыки в Московской епархии в качестве Волоколамского викария и ректора Московской Духовной академии (МДА). Страницы Дневника за эти предреволюционные годы заполнены тревожными записями о нарастающем бунтарском духе как среди учащейся молодежи Духовных семинарий и академий, так и среди студентов светских учебных заведений. Попытки реформирования высших светских учебных заведений вместо умиротворения приводили к еще большему недовольству и брожению. Опубликованные в конце 1901 года «Временные правила о студенческих учреждениях» под внешними уступками содержали такое количество ограничений, что вызвали крайнее недовольство радикально настроенной части студенчества. В начале февраля 1902 года волнения охватили 36 высших учебных заведений Российской Империи, более 30 тысяч студентов не посещали занятий. Благодаря деятельности тайной межсеминарской организации с участием некоторых студентов МДА в 1902 году волнения и беспорядки прокатились по Духовным семинариям. Наиболее крупные из них произошли в Вятской, Одесской и Донской Духовных семинариях. Нестроения происходили и среди профессорско-преподавательского состава МДА. Епископ Арсений подробно описывал заседания Совета Академии, давал оценку новым научным работам, размышлял о возможностях воспитания молодежи, будущих продолжателей богословской науки, живописал отношения профессоров вне преподавательской деятельности.

В эти же годы в периодике разгорелась горячая полемика о монашестве, в которой приняли участие и профессора Московской Духовной академии, как на страницах «Богословского вестника», так и на страницах «Душеполезного чтения». Владыка Арсений писал как о самой полемике, так и об удручающем состоянии большей части монашествующих Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

Брожения коснулись и светской интеллигенции. В ноябре 1901 года открылись Собрания Петербургского религиозно-философского общества (1901—1903), на которых представители Церкви и светская интеллигенция обменивались мнениями по тем или иным религиозным вопросам. Все жаждали обновления, но какого? Тема «нового христианства и Третьего Завета» будоражила умы, не имеющие твердых религиозных устоев. Епископ Арсений писал о большой популярности некоторых санкт-петербургских священников, выступавших с лекциями на этих Собраниях, и размышлял о том, что станет с ними в будущем. Так, об иеромонахе Михаиле (Семенове), преподавателе Санкт-Петербургской Духовной академии, он писал: «...интересно будет проследить за этою личностью – несомненно даровитою. Будет ли это фейерверк, или разгорится в пламень ревности о Церкви, по духу Ее, а не собственного “нутра”» (ГА РФ. Ф. 550. On. 1. Д. 512. Л. 33).

В конце 1902 года известный публицист Лев Тихомиров опубликовал в «Московских ведомостях» свой реферат «Запросы жизни и наше церковное управление», в котором поднял многие наболевшие вопросы: о судебной реформе и бракоразводных делах, об отпевании инославных, о протестантских воззрениях некоторых православных священников и т. д. Епископ Арсений в своем Дневнике писал о вопросах, затронутых в реферате, о необходимости изменения синодального управления, о проведении Поместных Соборов, о введении патриаршества. В 1903 году работа вышла отдельным изданием и вызвала активный отклик в церковных кругах.

Весной же 1902 года Преосвященный писал о крестьянских бунтах, прокатившихся по некоторым губерниям России в связи неудачами в переселенческой политике российского правительства. Бунтовали крестьяне южных районов Центральной России, Малороссии (Полтавской, Харьковской губерний) и население ее окраин, например на Кавказе – в Осетии.

Митрополит Арсений - Стадницкий - Дневник - Том 3 - 1903–1905

М.:Изд-во ПСТГУ, 2015. – 464 с.: [32] с. ил., фронт.

ISBN 978-5-7429-0947-7

Митрополит Арсений - Стадницкий - Дневник - Том 3 - 1903–1905 – Содержание

Предисловие

Дневник

Приложения. Комментарии и примечания. Справочные материалы

Комментарии и примечания

Справочные материалы

Список архивных источников, использованных в комментариях и примечаниях

Библиографический список

Именной указатель

Указатель монастырей и храмов

Список сокращений библиографических названий

Список сокращений, использованных в научно-справочном аппарате издания

Митрополит Арсений - Стадницкий - Дневник - Том 3 - 1903–1905 – Предисловие

Третий том Дневника митрополита (в то время – епископа) Арсения (Стадницкого) за 1903–1905 годы посвящен окончанию его служения в Московской епархии в качестве Волоколамского викария и ректора Московской Духовной академии (МДА) и началу самостоятельного архипастырского служения на древней Псковской и Порховской кафедре, на которую преосвященный Арсений был назначен определением Святейшего Синода от 5 декабря 1903 года.

Известие о новом назначении вначале было воспринято епископом Арсением без энтузиазма. Еще осенью 1902 года, комментируя слухи о своем возможном переводе, Владыка писал: «Чувствую, так сказать, свое вкоренение, привязываюсь к Академии, так что расстаться с нею будет тяжело. <...> Епархиальное управление так мне незнакомо и чуждо, столько там неприятностей, столько тяготы душевной от сознания своего бессилия сделать что-нибудь при настоящих условиях, что я молю Бога, да мимо идет меня чаша сия». Псковская епархия представлялась ему «слишком мизерною, серой». Прибыв 30 декабря 1903 года в Псков, епископ Арсений столкнулся со многими недостатками местной церковной жизни: нехваткой школ, малообразованностью духовенства, отсутствием достаточного числа подготовленных псаломщиков и певчих, распространением пьянства. Вступив на поприще епархиального служения, преосвященный Арсений энергично взялся за их исправление. В первый же год служения в Пскове он открыл шесть начальных церковных школ, а в 1905 году по его указанию были открыты еще три школы при состоятельных церквах. В целях подготовки псаломщиков и регентов для приходов епархии по его инициативе в 1905 году была открыта школа псаломщиков, получившая впоследствии имя «Арсениевская».

Очевидно, резко возросший объем обязанностей и забот на новом месте архипастырского служения, а также обязанностей, возникших в связи с началом в январе 1904 года русско-японской войны, стал причиной длительного перерыва в ведении дневниковых записей преосвященным Арсением. Возобновив 4 декабря 1904 года ведение Дневника, он планировал сделать обстоятельное ретроспективное описание событий первого года служения в Псковской епархии, однако этот замысел, к сожалению, им не был реализован в полной мере.

Страницы Дневника за 1905 год представляют собой подробную хронику архипастырского служения епископа Арсения, содержащую описание его богослужений в храмах и монастырях Псковской епархии, посещений местных духовных и светских учебных заведений, встреч и бесед с представителями псковских гражданских и военных властей, общественными и культурными деятелями. Важное значение преосвященный Арсений придавал ревизионным поездкам по епархии, позволявшим лично общаться с духовенством и паствой, непосредственно знакомиться с состоянием местной церковной жизни. Например, совершая объезд приходов западного района епархии в июле 1905 года, он каждый раз после беседы в церкви экзаменовал школьников по всем предметам, «...чтобы сам народ был свидетелем грамотности своих детей». Владыка постепенно сроднился с новым местом служения, отмечая на страницах Дневника религиозность псковичей, их любовь к богослужению и крестным ходам. Стараясь бережно соблюдать установившиеся традиции местной церковной жизни, Владыка стремился использовать полученный им ранее в Московской епархии опыт церковной просветительской деятельности. В частности, по его инициативе в Пскове была введена практика совершения воскресных вечерних богослужений с общенародным пением и внебогослужебными собеседованиями, а в день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия стали проводиться торжественные акты учащихся псковских церковно-приходских школ.

Служение епископа Арсения на Псковской кафедре проходило в сложных и трагических исторических обстоятельствах. В Дневнике получили отражение важнейшие события русско-японской войны 1904–1905 годов и начавшейся первой российской революции 1905–1907 годов. Владыка Арсений горячо откликался на военные поражения русских войск и флота, на все значимые революционные явления и события: «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 года, рост забастовочного движения, Всероссийскую октябрьскую политическую стачку 1905 года, Манифест 17 октября 1905 года, Декабрьское вооруженное восстание в Москве 1905 года, волнения на окраинах Российской Империи, вооруженные восстания в армии и на флоте. Общероссийская смута коснулась и Псковской губернии: епископ Арсений повествовал в Дневнике о выступлениях и манифестациях учащихся местных светских и духовных учебных заведений, начавшихся аграрных беспорядках.

Будучи убежденным противником революционных потрясений и приверженцем традиционной для российской государственности монархической формы правления, епископ Арсений вместе с тем признавал необходимость назревших государственных преобразований. Он положительно оценивал создание народного представительства и опубликование Манифеста 17 октября 1905 года, признавая в то же время запоздалый характер этих мероприятий.

Еще одной важной темой, получившей отражение в Дневнике, стало начавшееся весной 1905 года активное обсуждение церковной реформы и созыва Поместного Собора Русской Церкви. Сочувствуя идее реорганизации синодальной системы церковного управления, созыва Собора и восстановления патриаршества, епископ Арсений внимательно следил за ходом обсуждения этого вопроса в правительственных и синодальных кругах, в периодической печати.