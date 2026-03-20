Густаф Аулен - Иисус Победитель - Историческое исследование трех основных типов идей искупления

Считается, что ранняя церковь не имела развитого учения об искуплении, как таковом. Вклад патристического периода в богословие лежит в другом русле и касается в основном христологии и учения о Троице; в отношении Искупления делались лишь нерешительные попытки по разным направлениям, а идеи, находившие выражение, обычно облекались в фантастические мифологические одежды. Реальные зачатки продуманной доктрины Искупления обнаруживаются у Ансельма Кентерберийского, который, таким образом, занимает важнейшее место в истории догматики. С помощью теории удовлетворения, разработанной в Cur Deus Homo? , он подавил, хотя и не смог полностью преодолеть, старое мифологическое представление о победе Христа над дьяволом; вместо более древней и "физической" идеи спасения он выдвинул свое учение об избавлении от вины за грех; и, прежде всего, он ясно учил об "объективном" Искуплении, согласно которому Бог является объектом искупительной работы Христа и примиряется через удовлетворение Его справедливости. Нет необходимости говорить о том, что учение Ансельма не было полностью оригинальным. Камни лежали под рукой, но именно он воздвиг их в монументальное здание".

Типичным выражением описанной нами точки зрения является работа Ричля в книге "Христианское учение об оправдании и примирении». Весьма насыщенный исторический раздел этой книги начинается с вводной главы, посвященной некоторым аспектам "учения о спасении в греческой церкви"; использование термина Erlösung (с нем. искупление или спасение), указывает на то, что, по его мнению, история собственно учения об искуплении еще не началась. За этой главой сразу же следует глава "Идея искупления через Христа у Ансельма и Абеляра".

Характерно, что в ней снова встречаются имена Ансельма и Абеляра. Этих двух людей принято противопоставлять как авторов "объективной" и "субъективной" доктрин Искупления; последний термин используется для обозначения учения, объясняющего Искупление как состоящее в основном из изменений, происходящих в людях, а не из изменения отношения к ним Бога.

В последующей истории доктрины прослеживается непрерывная линия от Ансельма, средневековой схоластики, Реформации и протестантской ортодоксии XVII века. При этом не подразумевается, что учение Ансельма было просто повторено, поскольку у Фомы Аквинского и номиналистов наблюдаются различия во взглядах, а послереформационные изложения доктрины имеют свой собственный характер; тем не менее, преемственность традиции существует, и в ее основе лежит то, что заложил Ансельм. Особо следует отметить, что Реформация включена в это резюме, и то, что Лютер не внес особого вклада, а во всем следовал ансельмовской традиции, рассматривается как само собой разумеющееся. Однако те авторы, которые выступают против этой традиции, охотно допускают наличие в мире идей Лютера неразрешимого противоречия между средневековой доктриной искупления, которую он оставил без изменений, и религиозным мировоззрением, вдохновлявшим его реформаторскую деятельность и его учение об оправдании верой.

Наконец, согласно традиционному изложению, последние два столетия отмечены сосуществованием этих двух типов, "объективного" и "субъективного", и противоречиями между ними. Субъективный тип связан с Абеляром, а также с некоторыми другими течениями, например, с соционизмом , но его приход к власти пришелся на эпоху Просвещения. Девятнадцатый век характеризуется конфликтом этого взгляда с тем, что осталось от "объективной" доктрины, а также различными компромиссами; Ритшль рассматривает период Просвещения как период Zersetzung (с нем. разложения) или распада "объективной" доктрины и дает в качестве заголовка главы "Возрождение абелярдианского типа доктрины Шлейермахером и его учениками". Естественно, что обе стороны находили поддержку своим взглядам в Новом Завете. Те, кто стремился сохранить, с изменениями или без, традицию протестантской ортодоксии, энергично отстаивали "библейское основание" теории искупления этого типа; другая сторона стремилась показать, что Новый Завет не может прикрывать учение, которое охотно допускается [под] именем "церковной доктрины". В этом споре жестоко и долго страдала экзегеза Писания.

Таково общее изложение истории учения об Искуплении. Но мы вполне можем усомниться в том, что оно удовлетворительно.

Аулен, Густаф - Иисус Победитель - Историческое исследование трех основных типов идей искупления

Густаф Аулен; [текст переведен в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS с издания: Gustaf Aulén, Christus Victor. An historical study of the three main types of the idea of atonement, SPCK, Second Impression 1975.]

Электронное издание, Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2024. – 174 с.

Серия «Современное богословие».

ISBN: 281 02486 3 (англ).

Глава 1: Проблема и ответы на нее

Глава 2: Ириней

Глава 3: Восточные и западные отцы

Глава 4: Новый Завет

Глава 5: Средние века

Глава 6: Лютер

Глава 7: После Реформации

Глава 8: Три типа воззрений