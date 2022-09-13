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Авдоев - Историко-теософский аспект езидизма

Теймураз Авдоев - Историко-теософский аспект езидизма
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Category ESXATOS BOOKS, Religious Studies Atheism
Курды - один из древнейших народов, первоначальный очаг этногенеза которого находится в Северной Месопотамии (между Армянским нагорьем и Загросом) - являются генетическими и антропологическими потомками народов алародийской (хуррито-урартской и кутийской) языковой группы. Исторический Курдистан в древнее время являлся частью таких государств как Урарту, Манней, Митан-ни, Ассирия.
Хурритско-кутийское влияние сохранилось в эргативном строе предложения современного курдского языка и топонимике Курдистана. 75 % названий курдских племен (бухти, тирикан, базайни, бакран, манд), 60 % названий городов, рек и озер (Мардин, Зивия, Динавар, Барзан) имеют хурритское происхождение.
К началу I тыс. до н. э. эти наречия были вытеснены мидийскими, и это время можно принять за начало отчёта процесса этнической консолидации курдской народности, в котором изначально участвовали и семитские аборигенные элементы.
Процесс, начавшийся в рамках мидийской цивилизации, имел продолжение в эпоху ахеменидских царей и при парфянских Аршакидах, и завершился при поздних Сасанидах. А к моменту арабского завоевания Ирана курдский этнос уже вполне сформировался, и началась, собственно, история курдского народа.

Теймураз Авдоев - Историко-теософский аспект езидизма

М. : Издательство «ЭРА», 2011. - 462 с.
ISBN 978-5-905016-967

Теймураз Авдоев - Историко-теософский аспект езидизма - Содержание

Введение
Часть I. Общие сведения о езидах
Часть II. Идентификация езидов
Часть III. Исторические корни езидов
  • Глава 1. Шумер — древнейший очаг письменной цивилизации
  • Глава 2. Вавилония и Ассирия
Часть IV. Езидизм: этапы формирования
  • Глава 1. Мидийская эпоха (728-550 до н. э.)
  • Глава 2. Ахеменидский период (558-330 до н. э.)
  • Глава 3. Эллинское владычество (336-30 гг. до н. э.)
  • Глава 4. Атропатена (Aderpatakan, Atropatena) —осколок Мидийской империи
  • Глава 5. Парфянское время (250 г. до н. э. — приблизительно 224 г. н. э.)
  • Глава 6. Империя Сасанидов (224-651 гг.)
  • Глава 7. Зерванизм и езидизм: сравнительный анализ
  • Глава 8. Арабский халифат:
    • §1. Заветы пророка Мухаммеда
    • §2. Золотой век Халифата
    • §3. Правление династии Омейядов
    • §4. Правление династии Аббасидов
Часть V. Шейх Ади: человек-легенда
  • Г лава 1. Происхождение Ади ибн Мусафира
  • Глава 2. Духовные наставники шейха Ади
    • §1. Хамид аль-Газали
    • §2. Ахмад аль-Газали
    • §3. Абдулькадыр аль-Джилани
    • §4. Абу Якуб Юсуф аль-Хамадани
    • §5. Багдадская школа тасаввуфа
    • §6. Стезя шейха Ади
  • Глава 3. На перепутье (Шам в первой половине XII столетия)
  • Глава 4. Житие шейха Ади в Лалыше
  • Глава 5. Шейх Ади и курды Хаккяри
Часть VI. Езидизм. Взгляд изнутри
  • Глава 1. «Езидская апологетика»
  • Глава 2. Общественное устройство
    • §1. Табу на браки в касте Шехани
    • §2. Табу на браки в касте Дирани
    • §3. Структура езидского общества и внутриобщинные связи
    • §4. Ритуал «фарзе братйе»
    • §5. «Се харф» - три неискупляемых прегрешения в езидизме
    • §6. Запрет на профанацию религии
  • Глава 3. Религиозный культ
  • Глава 4. Вероисповедание
    • §1. Образ бога Ходе в литургической поэзии езидов
    • §2. Ангелы в езидизме
    • §3. Ипостаси шейха Ади
    • §4. Образ Малака Тауса
    • §5. Султан Езид - божество или святой?
    • §6. Святые в езидизме
  • Г лава 5. Краткий сравнительный анализ езидских священных писаний
  • Глава 6. Тайна за семью печатями
  • Глава 7. Езидизм и исламский мистицизм: предположительные параллели
    • §1. Основополагающий постулат езидизма
    • §2. Свидетельство веры - «Shehede Din» («Sehda Din», «Sedetiya Din»)
    • §3. Факир и суфий
    • §4. Езиды и суннизм
    • §5. Обряд Самаа
    • §6. Культ Владыки земли
    • §7. Представление о 72 народах
    • §8. Тысяча одно имя Бога
    • §9. Символика «жемчужины» в езидской космогонии
    • §10 Символика цвета в убранстве езидов
    • §11. Пищевые запреты и ограничения
Заключение
Views 307
Rating
Added 13.09.2022
Author brat christifid
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Comments (1 comment)

G
gios76 3 years ago

спасибо

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