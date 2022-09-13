Авдоев - Историко-теософский аспект езидизма
Курды - один из древнейших народов, первоначальный очаг этногенеза которого находится в Северной Месопотамии (между Армянским нагорьем и Загросом) - являются генетическими и антропологическими потомками народов алародийской (хуррито-урартской и кутийской) языковой группы. Исторический Курдистан в древнее время являлся частью таких государств как Урарту, Манней, Митан-ни, Ассирия.
Хурритско-кутийское влияние сохранилось в эргативном строе предложения современного курдского языка и топонимике Курдистана. 75 % названий курдских племен (бухти, тирикан, базайни, бакран, манд), 60 % названий городов, рек и озер (Мардин, Зивия, Динавар, Барзан) имеют хурритское происхождение.
К началу I тыс. до н. э. эти наречия были вытеснены мидийскими, и это время можно принять за начало отчёта процесса этнической консолидации курдской народности, в котором изначально участвовали и семитские аборигенные элементы.
Процесс, начавшийся в рамках мидийской цивилизации, имел продолжение в эпоху ахеменидских царей и при парфянских Аршакидах, и завершился при поздних Сасанидах. А к моменту арабского завоевания Ирана курдский этнос уже вполне сформировался, и началась, собственно, история курдского народа.
Теймураз Авдоев - Историко-теософский аспект езидизма
М. : Издательство «ЭРА», 2011. - 462 с.
ISBN 978-5-905016-967
Теймураз Авдоев - Историко-теософский аспект езидизма - Содержание
Введение
Часть I. Общие сведения о езидах
Часть II. Идентификация езидов
Часть III. Исторические корни езидов
- Глава 1. Шумер — древнейший очаг письменной цивилизации
- Глава 2. Вавилония и Ассирия
Часть IV. Езидизм: этапы формирования
- Глава 1. Мидийская эпоха (728-550 до н. э.)
- Глава 2. Ахеменидский период (558-330 до н. э.)
- Глава 3. Эллинское владычество (336-30 гг. до н. э.)
- Глава 4. Атропатена (Aderpatakan, Atropatena) —осколок Мидийской империи
- Глава 5. Парфянское время (250 г. до н. э. — приблизительно 224 г. н. э.)
- Глава 6. Империя Сасанидов (224-651 гг.)
- Глава 7. Зерванизм и езидизм: сравнительный анализ
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Глава 8. Арабский халифат:
- §1. Заветы пророка Мухаммеда
- §2. Золотой век Халифата
- §3. Правление династии Омейядов
- §4. Правление династии Аббасидов
Часть V. Шейх Ади: человек-легенда
- Г лава 1. Происхождение Ади ибн Мусафира
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Глава 2. Духовные наставники шейха Ади
- §1. Хамид аль-Газали
- §2. Ахмад аль-Газали
- §3. Абдулькадыр аль-Джилани
- §4. Абу Якуб Юсуф аль-Хамадани
- §5. Багдадская школа тасаввуфа
- §6. Стезя шейха Ади
- Глава 3. На перепутье (Шам в первой половине XII столетия)
- Глава 4. Житие шейха Ади в Лалыше
- Глава 5. Шейх Ади и курды Хаккяри
Часть VI. Езидизм. Взгляд изнутри
- Глава 1. «Езидская апологетика»
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Глава 2. Общественное устройство
- §1. Табу на браки в касте Шехани
- §2. Табу на браки в касте Дирани
- §3. Структура езидского общества и внутриобщинные связи
- §4. Ритуал «фарзе братйе»
- §5. «Се харф» - три неискупляемых прегрешения в езидизме
- §6. Запрет на профанацию религии
- Глава 3. Религиозный культ
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Глава 4. Вероисповедание
- §1. Образ бога Ходе в литургической поэзии езидов
- §2. Ангелы в езидизме
- §3. Ипостаси шейха Ади
- §4. Образ Малака Тауса
- §5. Султан Езид - божество или святой?
- §6. Святые в езидизме
- Г лава 5. Краткий сравнительный анализ езидских священных писаний
- Глава 6. Тайна за семью печатями
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Глава 7. Езидизм и исламский мистицизм: предположительные параллели
- §1. Основополагающий постулат езидизма
- §2. Свидетельство веры - «Shehede Din» («Sehda Din», «Sedetiya Din»)
- §3. Факир и суфий
- §4. Езиды и суннизм
- §5. Обряд Самаа
- §6. Культ Владыки земли
- §7. Представление о 72 народах
- §8. Тысяча одно имя Бога
- §9. Символика «жемчужины» в езидской космогонии
- §10 Символика цвета в убранстве езидов
- §11. Пищевые запреты и ограничения
Заключение
спасибо