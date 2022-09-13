Курды - один из древнейших народов, первоначальный очаг этногенеза которого находится в Северной Месопотамии (между Армянским нагорьем и Загросом) - являются генетическими и антропологическими потомками народов алародийской (хуррито-урартской и кутийской) языковой группы. Исторический Курдистан в древнее время являлся частью таких государств как Урарту, Манней, Митан-ни, Ассирия.

Хурритско-кутийское влияние сохранилось в эргативном строе предложения современного курдского языка и топонимике Курдистана. 75 % названий курдских племен (бухти, тирикан, базайни, бакран, манд), 60 % названий городов, рек и озер (Мардин, Зивия, Динавар, Барзан) имеют хурритское происхождение.

К началу I тыс. до н. э. эти наречия были вытеснены мидийскими, и это время можно принять за начало отчёта процесса этнической консолидации курдской народности, в котором изначально участвовали и семитские аборигенные элементы.

Процесс, начавшийся в рамках мидийской цивилизации, имел продолжение в эпоху ахеменидских царей и при парфянских Аршакидах, и завершился при поздних Сасанидах. А к моменту арабского завоевания Ирана курдский этнос уже вполне сформировался, и началась, собственно, история курдского народа.

Теймураз Авдоев - Историко-теософский аспект езидизма

М. : Издательство «ЭРА», 2011. - 462 с.

ISBN 978-5-905016-967

Теймураз Авдоев - Историко-теософский аспект езидизма - Содержание

Введение

Часть I. Общие сведения о езидах

Часть II. Идентификация езидов

Часть III. Исторические корни езидов

Глава 1. Шумер — древнейший очаг письменной цивилизации

Глава 2. Вавилония и Ассирия

Часть IV. Езидизм: этапы формирования

Глава 1. Мидийская эпоха (728-550 до н. э.)

Глава 2. Ахеменидский период (558-330 до н. э.)

Глава 3. Эллинское владычество (336-30 гг. до н. э.)

Глава 4. Атропатена (Aderpatakan, Atropatena) —осколок Мидийской империи

Глава 5. Парфянское время (250 г. до н. э. — приблизительно 224 г. н. э.)

Глава 6. Империя Сасанидов (224-651 гг.)

Глава 7. Зерванизм и езидизм: сравнительный анализ

Глава 8. Арабский халифат: §1. Заветы пророка Мухаммеда §2. Золотой век Халифата §3. Правление династии Омейядов §4. Правление династии Аббасидов



Часть V. Шейх Ади: человек-легенда

Г лава 1. Происхождение Ади ибн Мусафира

Глава 2. Духовные наставники шейха Ади §1. Хамид аль-Газали §2. Ахмад аль-Газали §3. Абдулькадыр аль-Джилани §4. Абу Якуб Юсуф аль-Хамадани §5. Багдадская школа тасаввуфа §6. Стезя шейха Ади

Глава 3. На перепутье (Шам в первой половине XII столетия)

Глава 4. Житие шейха Ади в Лалыше

Глава 5. Шейх Ади и курды Хаккяри

Часть VI. Езидизм. Взгляд изнутри

Глава 1. «Езидская апологетика»

Глава 2. Общественное устройство §1. Табу на браки в касте Шехани §2. Табу на браки в касте Дирани §3. Структура езидского общества и внутриобщинные связи §4. Ритуал «фарзе братйе» §5. «Се харф» - три неискупляемых прегрешения в езидизме §6. Запрет на профанацию религии

Глава 3. Религиозный культ

Глава 4. Вероисповедание §1. Образ бога Ходе в литургической поэзии езидов §2. Ангелы в езидизме §3. Ипостаси шейха Ади §4. Образ Малака Тауса §5. Султан Езид - божество или святой? §6. Святые в езидизме

Г лава 5. Краткий сравнительный анализ езидских священных писаний

Глава 6. Тайна за семью печатями

Глава 7. Езидизм и исламский мистицизм: предположительные параллели §1. Основополагающий постулат езидизма §2. Свидетельство веры - «Shehede Din» («Sehda Din», «Sedetiya Din») §3. Факир и суфий §4. Езиды и суннизм §5. Обряд Самаа §6. Культ Владыки земли §7. Представление о 72 народах §8. Тысяча одно имя Бога §9. Символика «жемчужины» в езидской космогонии §10 Символика цвета в убранстве езидов §11. Пищевые запреты и ограничения



Заключение