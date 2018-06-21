Предлагаемый сборник, не претендуя на исчерпывающую полноту, является первым столь представительным собранием статей прот. Александра Шмемана. Статьи эти печатались в западных русскоязычных и англоязычных церковных и культурных изданиях, некоторые по-русски публикуются здесь впервые. За пределами сборника остались статьи из французских и греческих изданий, и хочется надеяться, что кто-нибудь возьмет на себя благодарный труд по их собиранию, переводу и публикации.

Александр Шмеман, прот. Собрание статей. 1947-1983 Сост. Е.Ю. Дорман; Предисл. А.И. Кырлежева. — М.: Русский путь, 2009. — 896 с. ISBN 978-5-85887-300-6

Александр Шмеман - Собрание статей - 1947-1983 - Содержание

От составителя

Биографическая справка Предисловие ЦЕРКОВЬ В МИРЕ Важное и неважное Если по-новому вслушаться Церковь и история Миссионерский императив Мир как Таинство Плюрализм и Православие Православный мир: прошлое и настоящее О цели жизни Богослужение в секулярный век Можно ли верить, будучи цивилизованным? Упадок или возрождение? Мир в свете православной мысли и опыта Вера в Бога, вера в человека Между утопией и эскапизмом Православие БОГОСЛОВИЕ И БОГОСЛУЖЕНИЕ Введение в богословие Пост и литургия Богослужение и богослужебная практика Таинство Крещения Литургическое возрождение и Православная Церковь Богословие и Евхаристия Об исповеди Богословие и литургическое Предание Задача православного богословия сегодня Литургия, символ и Таинство Богословие и богослужение Исповедь и Причастие О литургии Жертва и богослужение О методе литургического богословия Символы и символизм в византийском богослужении Богослужение и эсхатология ЦЕРКОВЬ И ЦЕРКОВНОЕ УСТРОЙСТВО Церковь, эмиграция, национальность Церковь и церковное устройство Спор о Церкви О «неопапизме» «Единство», «разделение», «объединение» в свете православной экклезиологии Вселенский Патриарх и Православная Церковь Эпилог По поводу будущего римского Собора Церковь, государство, теократия О понятии первенства в православной экклезиологии По поводу богословия соборов Свобода в Церкви Авторитет и свобода в Церкви ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В АМЕРИКЕ Каноническое положение Русской Православной Церкви в Северной Америке Церковь и приход Церковь иерархична Посвящение Богу Проблемы Православия в Америке Миссия Православия Несколько мыслей по поводу «Скорбного послания» митрополита Филарета Дни радости и света Знаменательная буря Экуменическая боль Православие и американский юбилей Праздник на Аляске Радость Доклад на съезде Антиохийской Православной Архиепископии Северной Америки ВИЗАНТИЯ Догматический союз Судьба византийской теократии Неизданное произведение св. Марка Ефесского «О воскресении» IV Вселенский собор в Халкидоне V Вселенский собор Правда византинизма РОССИЯ Конец и начало Пятьдесят лет трагедии Русской Православной Церкви Мера неправды Русское богословие за рубежом Духовные судьбы России VARIA К сорокалетию Русского студенческого христианского движения Ответ вице-председателя РСХД прот. Александра Шмемана на письмо из России в редакцию «Вестника РСХД» На перепутье Начало Церкви Церковь после апостолов Пятидесятница — праздник Церкви Сия есть благословенная суббота Перед Рождеством Преподобный Серафим. О святости О христианской любви Христианское понимание смерти Из лекций по пастырскому богословию Как преподавать вероучение подросткам Церковь и дети О церковной проповеди По поводу двух статей СТАТЬИ О СОЛЖЕНИЦЫНЕ О Солженицыне Зрячая любовь Пророчество О духовности, церковности и мифах Сказочная книга Ответ Солженицыну «Все было именно так...» «На злобу дня» IN MEMORIAM Пастернак Слово, произнесенное на отпевании митрополита Леонтия Три митрополита Памяти отца Николая Афанасьева Анна Ахматова Три образа Прощаясь с Георгием Викторовичем Адамовичем Памяти Николая Сергеевича Арсеньева Ожидание Памяти Владимира Васильевича Вейдле Памяти Николая Михайловича Зернова Памяти архимандрита Киприана (Керна) Благодарность Владимиру Васильевичу Вейдле

Александр Шмеман - Собрание статей - 1947-1983 - Предисловие

Протопресвитер Александр Дмитриевич Шмеман (1921-1983) хорошо известен русскому читателю. Знакомство с его богословскими работами началось еще в советское время. Тогда в полуподпольной церковной среде читали имковские издания его «Введения в литургическое богословие» и «Исторического пути Православия», из рук в руки передавали «Вестник РХД» с его статьями на разные темы и главами из будущей книги «Евхаристия: Таинство Царства», а также машинописные копии переводов книг «Великий пост» и «Водою и Духом» (пока не появились западные издания) и доклада об исповеди и причастии.

Теперь все это переиздано в России не один раз. Кроме того, появились переводы английских сборников статей и другие, ранее неизвестные тексты. Но для того чтобы иметь «всего Шмемана» по-русски, не хватало именно той книги, которую читатель держит в руках: максимально полного собрания различных статей и отдельных публикаций, разбросанных по журналам или давно ставших библиографической редкостью.

Достаточно заглянуть в содержание, чтобы увидеть, насколько различны представленные в книге тексты — по тематике, жанру, времени написания, целям, которые ставил перед собой автор, да и просто по объему.

Для удобства читателя они распределены по разделам, но, конечно, это деление остается до определенной степени условным. Так, например, один из разделов назван «Богословие и богослужение». Но совершенно очевидно, что практически все тексты о. Александра с полным правом можно назвать богословскими, хотя и не всегда в узком, «техническом» смысле этого термина. Ато, что можно назвать «богословием Шмемана», безусловно, главным своим источником имеет именно богослужение —литургию Церкви.

Биография Шмемана еще не написана [1] , равно как и не проведен серьезный и подробный анализ его «литургического богословия». Возможно, этого пока и не нужно, поскольку о. Александр все еще остается нашим современником. Книги его доступны — и «материально», и по способу изложения его мыслей, а сравнительно недавно изданные «Дневники» не только содержат уникальные сведения «из первых рук» о его внутренней жизни в последние десять лет, но и побуждают к дальнейшим — вслед за автором — размышлениям о самых серьезных проблемах, касающихся Православной Церкви и христианского присутствия в современном мире.

А потому на вопрос, кто такой о. Александр Шмеман, дать исчерпывающий ответ в нескольких словах пока непросто. Хотя и можно с уверенностью утверждать, что он оказал очень большое влияние на Православную Церковь второй половины XX века, причем не только в Америке, где совершал свое церковное служение, или в рамках православной диаспоры в целом, но и во многих Поместных Православных Церквах (об этом свидетельствуют хотя бы многочисленные переводы его книг на разные языки).