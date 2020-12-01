В нескольких вопросах блаженный Августин полемизирует с разными заблуждениями. Это отличается от общего направления вопросов, в которых исследуется Евангелие от Матфея в нравственном контексте.

Так, весь одиннадцатый вопрос, представляющий собой толкование притчи о пшенице и плевелах, посвящён осмыслению блаженным Августином отличий друг от друга еретиков, схизматиков и неправедных христиан. При этом святитель Гиппона, как пастырь своей епархии, знает, что в церковном сообществе есть латентные еретики и раскольники: «Однако не следует, что всякий еретик или схизматик телесно отделяется от Церкви». Эти люди не противодействуют кафоликам только потому, что «они не так сильно защищают свои ложные мнения, чтобы создать толпу приверженцев; если же они это сделают, тогда они изгоняются». Однако формальное нахождение в Церкви не даёт возможности для спасения, если человек скрывает свои еретические и раскольнические взгляды: «Тот еретик, душой он как бы снаружи (вне Церкви), хотя кажется внутри Церкви телесно». Принадлежность же к имени Христа не обеспечивает автоматически спасение: «Еретики... перемешаются в этом мире с праведными не в сообществе единой Церкви или единой веры, но в сообществе одного лишь имени христианского». Поэтому только по имени принадлежать к Церкви Христовой могут и еретики, и раскольники, и неправедные христиане. Последние отличаются от двух первых тем, что «хотя истинно веруют в то, что относится к учению веры... однако, постыдно и преступно живут».

Блаженный Августин Гиппонский - Семнадцать вопросов на Евангелие от Матфея. (Quaestiones XVII in Matthaeum): авторство, особенности экзегезы, полемический характер и перевод

М.: Изд-во «Три сестры», 2019. — 64 c.

ISBN 978-5-905142-22-2

Блаженный Августин Гиппонский - Семнадцать вопросов на Евангелие от Матфея. (Quaestiones XVII in Matthaeum): авторство, особенности экзегезы, полемический характер и перевод - Содержание

1. СПОРЫ ОБ АВТОРСТВЕ QUAESTIONES XVII IN MATTHAEUM. АРГУМЕНТЫ ЗА И ПРОТИВ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ТРУДА БЛАЖЕННОМУ АВГУСТИНУ ГИППОНСКОМУ 1.1. Вопрос отсутствия Quaestiones XVII in Matthaeum в Retractationes 1.2. Проблема символического понимании притчи о пшенице и плевелах (Мф. 13, 24-30) в интерпретации блаженного Августина

2. ЭКЗЕГЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ QUAESTIONES XVII IN MATTHAEUM

3. ПОЛЕМИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР QUAESTIONES XVII IN MATTHAEUM 3.1. Отличие неправедных христиан от схизматиков и еретиков 3.2. Споры о безгрешности Спасителя 3.3. Братья и сёстры Иисуса Христа и спор о Приснодевстве Богородицы



ПЕРЕВОДЫ С ЛАТИНСКОГО QUAESTIONES XVII IN MATTHAEUM

Библиография

Литература

Блаженный Августин Гиппонский - Семнадцать вопросов на Евангелие от Матфея. (Quaestiones XVII in Matthaeum): авторство, особенности экзегезы, полемический характер и перевод - Переводы с латинского Quaestiones XVII in Matthaeum

Quaestio I (Matth. cap. II, 16)

А то, что было сказано, что младенцы были избиты от двух лет и ниже, — это означает, что смиренные люди, имеющие сугубую благодать, подобно маленьким двухлетним детям, могут умереть за Христа.

Quaestio II (Matth. cap. X, 27)

«Что говорю вам в темноте», — это означает, что всё ещё вы пребываете в плотском страхе, потому что во тьме есть страх. «Говорите во свете», — то есть в уповании на Истину, приняв Святой Дух. «И что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях», — это означает, что втайне вы слышите, проповедуйте, поправ жилище плоти.

Quaestio III (Matth. cap. X, 34-36)

«Не думайте, что я пришёл послать мир на землю; я пришёл не для того, чтобы послать мир, но меч, я пришёл, чтобы отделить человека от отца своего», — потому что отрекается от диавола тот, кто был сыном его. «И отделить дочь от матери», — народ Божий отделяется от мирского сообщества, то есть от пагубного общества рода людского, который Писание называет то Вавилоном, то Египтом, то Содомом, то многими другими наименованиями. «Невестку от свекрови», — Церковь отделить от синагоги, которая по плоти породила Христа — Жениха Церкви. Отделяются же они мечом Духа, который является Словом Бога (Еф. 6, 17). «И враги человека домашние его», — он был связан с ними прежде по привычке.

Quaestio IV (Matth. cap. VIII, 1-3)

О том, что, сходя с горы, после того как передал там Заповеди ученикам и множеству (народа), тотчас исцеляет прокажённого, протягивая Свою руку. Он обозначает, что те, которые сомневаются в том, что Заповеди должно исполнять, очищаются с Его помощью от превратности такого рода.

Quaestio V (Matth. cap. VIII, 20)

О том, что Господь сказал книжнику, который захотел последовать Ему: «Лисы норы имеют и птицы небесные гнёзда, Сын же Человеческий не имеет, где главу преклонить». Подразумевается, что побуждённый чудесами Господними из-за тщетной похвалы, которую изображают птицы, захотел последовать за Ним. Однако он изобразил послушание ученика, каковая ложь обозначена именем лисиц. Преклонением же Своей главы обозначает Своё смирение, которое в этом обманщике и гордеце не имело места.