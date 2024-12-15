Августин - Толкование на Евангелие от Иоанна

Сочинение блж. Августина «Толкование на Евангелие от Иоанна» или, точнее, «Сто двадцать четыре рассуждения на Евангелие от Иоанна» — важная веха в святоотеческой экзегезе Священного Писания. Это творение, представляющее собой целостный комментарий Нового Завета, отличается богатством содержания, разнообразной тематикой — богословской, философской и нравственно-аскетической — и, кроме того, носит пастырский характер.

В церковной традиции Евангелие от Иоанна занимает особое место в отличие от так называемых синоптических Евангелий. Св. Ириней Лионский (150-202) называл его самым последним по времени написания: «Потом Иоанн, ученик Господа, возлежавший на Его груди, также издал Евангелие во время пребывания своего в Ефесе Азийском». Климент Александрийский (150—215), ссылаясь на «предания древних пресвитеров», говорит подробнее: «Первыми написаны Евангелия, где есть родословные... Иоанн, последний, видя, что те Евангелия возвещают земные дела Христа, написал, побуждаемый учениками и вдохновленный Духом, Евангелие духовное».

Августин Гиппонский, блаженный - Толкование на Евангелие от Иоанна - В 2 томах - Том 1 - Рассуждения 1-37

Пер. с лат. и примеч. В. М. Тюленев; научн. ред., вст. статья и примеч. П. К. Доброцветов.

М.: Сибирская Благозвонница, 2020. — 798, [2] с.

ISBN 978-5-00127-085-0 (Т. 1)

ISBN 978-5-00127-084-3

Августин Гиппонский, блаженный - Толкование на Евангелие от Иоанна - В 2 томах - Том 1 - Рассуждения 1-37 - Содержание

П. К. Доброцветов. Блаженный Августин Гиппонский как экзегет и проповедник в «Толковании на Евангелие от Иоанна»

ЧАСТЬ I

Рассуждение 1 - 37

Указатель цитат из Священного Писания

Августин Гиппонский, блаженный - Толкование на Евангелие от Иоанна - В 2 томах - Том 2 - Рассуждения 38-124

Пер. с лат. и примеч. В. М. Тюленев; научн. ред., вст. статья и примеч. П. К. Доброцветов.

М.: Сибирская Благозвонница, 2020. — 812, [4] с.

ISBN 978-5-00127-086-7 (Т. 2)

ISBN 978-5-00127-084-3

Августин Гиппонский, блаженный - Толкование на Евангелие от Иоанна - В 2 томах - Том 2 - Рассуждения 38-124 - Содержание

ЧАСТЬ I

Рассуждение 38 - 54

ЧАСТЬ II

Рассуждение 55 - 124

Августин Гиппонский, блаженный - Толкование на Евангелие от Иоанна - В 2 томах - Том 2 - Рассуждения 38

1.(1) Чтение Святого Евангелия, которое предшествовало сегодняшнему, завершилось так: «говорил Господь, уча у сокровищницы» (ср. Ин. 8:20). Учил Он тому, что хотел, и то, что вы слышали. И никто не взял Его, потому что еще не пришел нас Его (Ин. 8:20). Мы рассуждали здесь в день Господень, о чем Он Сам удостоил нас. Мы сообщили вам, возлюбленные, почему сказано: еще не пришел час [Col. 1676] Его, — чтобы никто в нечестивости своей не дерзнул предполагать, что Христос находится под некоторой властью фатальной необходимости. Ибо не пришел еще час, в который Он должен был принять смерть, следуя Своему замыслу, сообразно тому, что было предсказано о Нем; не как вынужденный, но как готовый умереть.

2. (1) Далее же Он сказал иудеям о самих Страстях, которые находились не во власти необходимости, но в Его собственной власти, изрекши: «Я ухожу» (ср. Ин. 8:21). Ибо для Христа Господа смерть была уходом туда, откуда Он пришел и откуда [никогда] не удалялся. «Я, — сказал Он, — ухожу, и будете искать Меня» (ср. Ин. 8:21); [искать] не из-за печали от потери, но по ненависти. В самом деле, после того, как Он удалился от взора людского, стали искать Его и ненавидевшие Его, и любившие. Одни, жаждая преследовать, другие жаждая иметь [Его рядом с собой]. Господь Сам говорит в псалме через пророка: «Не стало для меня убежища, нет никого, кто бы отыскал жизнь мою» (ср. Пс. 141:4). И еще раз Он говорит в другом месте псалма: да постыдятся и посрамятся все, ищущие погибели душе моей! (Пс. 39:15). Он обвинил тех, кто не будет искать Его, и осудил тех, кто будет искать Его. Ибо плохо не искать жизнь Христову так, как искали ее ученики; и плохо искать жизнь Христову так, как искали ее иудеи. Ведь те искали, чтобы обладать ею, а эти, чтобы уничтожить ее.