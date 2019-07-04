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Азбука осмогласия: Тропари. Ирмосы: учебное пособие. Выпуск 2

Азбука осмогласия: Тропари. Ирмосы: учебное пособие. Выпуск 2
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Liturgical Books, Sheet Music Church Singing, Cultural Studies Art
Истоки современного гласового пения лежат в древнерусской музыкальной культуре; большая часть известных сейчас напевов восходит к знаменному, киевскому или греческому распевам.
Таким образом осуществляется преемство певческого наследия Русской Церкви. В то же время отечественная система осмогласия непрерывно развивается, возникают новые версии напевов. Многовариантность характерна для гласового пения многих русских городов; в особенности это относится к Москве.

Клиросная практика столицы знает немало случаев, когда один и тот же богослужебный текст распевается на разные напевы. Цель данного издания — показать современный срез московской традиции гласового пения в возможно более полном виде. В основной части сборника приводятся наиболее распространенные мелодические и гармонические варианты напевов тропарей и ирмосов.

Азбука осмогласия: Тропари. Ирмосы: учебное пособие. Выпуск 2

Составитель: Л. П. Заманская, О. А. Четина
Москва: Издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2017 г. - 64 с.
ISBN 978-5-7429-1103-6

Азбука осмогласия: Тропари. Ирмосы: учебное пособие. Выпуск 2 - Содержание

Предисловие
Тропари
  • Глас 1. Сокращенный греческий распев
  • Глас 2. Сокращенный киевский распев
  • Глас 3. Сокращенный греческий распев
  • Глас 4. Сокращенный греческий распев
  • Глас 5. Сокращенный киевский распев
  • Глас 6. Сокращенный киевский распев
    • Болгарский распев
  • Глас 7. Сокращенный греческий распев
    • Болгарский распев
  • Глас 8. Сокращенный греческий распев
    • Киевский распев
Ирмосы
  • Глас 1. Сокращенный знаменный распев
    • Сокращенный греческий распев, “академический”
    • “Пасхальный”
  • Глас 2. Сокращенный знаменный распев
  • Глас 3. Сокращенный киевский распев
    • Сокращенный греческий распев
  • Глас 4. Сокращенный греческий распев
    • Сокращенный греческий распев, “монастырский”
    • Киевский распев
  • Глас 5. Сокращенный знаменный распев
  • Глас 6. Сокращенный знаменный распев
    • Сокращенный знаменный распев, “Волною морскою”
  • Глас 7. Сокращенный киевский распев
  • Глас 8. Греческий распев
НОТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Тропари
  • Глас 2. Сокращенный киевский распев
  • Глас 4. Сокращенный греческий распев
  • Глас 8. Напев Киево-Печерской Лавры
Ирмосы
  • Глас 2. Сокращенный знаменный распев
  • Глас 4. Сокращенный греческий распев
  • Глас 5. Сокращенный знаменный распев
  • Глас 6. Сокращенный знаменный распев
  • Глас 7. Сокращенный киевский распев
  • Глас 8. Греческий распев
Список сокращений

Азбука осмогласия: Тропари. Ирмосы: учебное пособие. Выпуск 2 – Предисловие

Истоки современного гласового пения лежат в древнерусской музыкальной культуре; большая часть известных сейчас напевов восходит к знаменному, киевскому или греческому распевам.
Таким образом осуществляется преемство певческого наследия Русской Церкви.
В то же время отечественная система осмогласия непрерывно развивается, возникают новые версии напевов. Многовариантность характерна для гласового пения многих русских городов; в особенности это относится к Москве. Клиросная практика столицы знает немало случаев, когда один и тот же богослужебный текст распевается на разные напевы.
Цель данного издания — показать современный срез московской традиции гласового пения в возможно более полном виде. В основной части сборника приводятся наиболее распространенные мелодические и гармонические варианты напевов тропарей и ирмосов. Нотное приложение включает в себя образцы гласовых напевов некоторых региональных традиций, взятые из различных (в том числе труднодоступных) изданий. В него вошли версии, отличающиеся наибольшим интонационным своеобразием и мелодической рельефностью. Особенно показательны в этом отношении ирмосы из Пинского сборника и Обихода Н. И. Бахметева, которые приводятся в нашем издании полностью.
Весьма непростой является проблема атрибуции современных гласовых мелодий, в особенности ирмосов. Во втором выпуске Азбуки составители придерживаются указаний на тот или иной распев, принятых в большинстве изданий. Некоторые названия указывают на происхождение напева (например, напев Киево-Печерской Лавры); другие даны На эти же напевы в современной практике поются и кондаки 3условно, в соответствии с существующей приходской практикой («академический», «монастырский»). Составители также считали возможным использовать термин «вариант распева», восходящий к древнерусскому «ин роспев».
В записи каждого напева отражены основные принципы его координации с богослужебными текстами различной структуры.
Сборнику отдельной тетрадью сопутствует Приложение, которое содержит гимнографические тексты восьми гласов. Начальные тропари и ирмосы каждого гласа приведены с надстрочными знаками, отмечающими «поворотные точки» в развертывании напева.
Пособие предназначено для учащихся регентских отделений духовных школ, дирижерско-хоровых факультетов музыкальных училищ и ВУЗов, а также для всех любителей уставного церковного пения.
Составители выражают сердечную благодарность регенту московского храма Благовещения Пресвятой Богородицы Т.П. Герасимовой, заложившей основы преподавания церковно-певческого обихода на факультете Церковного пения ПСТГУ в годы его становления.
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Rating 4.5 / 5
Added 04.07.2019
Author brat Warden
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