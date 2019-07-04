Истоки современного гласового пения лежат в древнерусской музыкальной культуре; большая часть известных сейчас напевов восходит к знаменному, киевскому или греческому распевам.

Таким образом осуществляется преемство певческого наследия Русской Церкви. В то же время отечественная система осмогласия непрерывно развивается, возникают новые версии напевов. Многовариантность характерна для гласового пения многих русских городов; в особенности это относится к Москве.



Клиросная практика столицы знает немало случаев, когда один и тот же богослужебный текст распевается на разные напевы. Цель данного издания — показать современный срез московской традиции гласового пения в возможно более полном виде. В основной части сборника приводятся наиболее распространенные мелодические и гармонические варианты напевов тропарей и ирмосов.



Азбука осмогласия: Тропари. Ирмосы: учебное пособие. Выпуск 2

Составитель: Л. П. Заманская, О. А. Четина

Москва: Издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2017 г. - 64 с.

ISBN 978-5-7429-1103-6

Азбука осмогласия: Тропари. Ирмосы: учебное пособие. Выпуск 2 - Содержание

Предисловие

Тропари

Глас 1. Сокращенный греческий распев

Глас 2. Сокращенный киевский распев

Глас 3. Сокращенный греческий распев

Глас 4. Сокращенный греческий распев

Глас 5. Сокращенный киевский распев

Глас 6. Сокращенный киевский распев Болгарский распев

Глас 7. Сокращенный греческий распев Болгарский распев

Глас 8. Сокращенный греческий распев Киевский распев



Ирмосы

Глас 1. Сокращенный знаменный распев Сокращенный греческий распев, “академический” “Пасхальный”

Глас 2. Сокращенный знаменный распев

Глас 3. Сокращенный киевский распев Сокращенный греческий распев

Глас 4. Сокращенный греческий распев Сокращенный греческий распев, “монастырский” Киевский распев

Глас 5. Сокращенный знаменный распев

Глас 6. Сокращенный знаменный распев Сокращенный знаменный распев, “Волною морскою”

Глас 7. Сокращенный киевский распев

Глас 8. Греческий распев

НОТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Тропари

Глас 2. Сокращенный киевский распев

Глас 4. Сокращенный греческий распев

Глас 8. Напев Киево-Печерской Лавры

Ирмосы

Глас 2. Сокращенный знаменный распев

Глас 4. Сокращенный греческий распев

Глас 5. Сокращенный знаменный распев

Глас 6. Сокращенный знаменный распев

Глас 7. Сокращенный киевский распев

Глас 8. Греческий распев

Список сокращений

Азбука осмогласия: Тропари. Ирмосы: учебное пособие. Выпуск 2 – Предисловие

Истоки современного гласового пения лежат в древнерусской музыкальной культуре; большая часть известных сейчас напевов восходит к знаменному, киевскому или греческому распевам.

Таким образом осуществляется преемство певческого наследия Русской Церкви.

В то же время отечественная система осмогласия непрерывно развивается, возникают новые версии напевов. Многовариантность характерна для гласового пения многих русских городов; в особенности это относится к Москве. Клиросная практика столицы знает немало случаев, когда один и тот же богослужебный текст распевается на разные напевы.

Цель данного издания — показать современный срез московской традиции гласового пения в возможно более полном виде. В основной части сборника приводятся наиболее распространенные мелодические и гармонические варианты напевов тропарей и ирмосов. Нотное приложение включает в себя образцы гласовых напевов некоторых региональных традиций, взятые из различных (в том числе труднодоступных) изданий. В него вошли версии, отличающиеся наибольшим интонационным своеобразием и мелодической рельефностью. Особенно показательны в этом отношении ирмосы из Пинского сборника и Обихода Н. И. Бахметева, которые приводятся в нашем издании полностью.

Весьма непростой является проблема атрибуции современных гласовых мелодий, в особенности ирмосов. Во втором выпуске Азбуки составители придерживаются указаний на тот или иной распев, принятых в большинстве изданий. Некоторые названия указывают на происхождение напева (например, напев Киево-Печерской Лавры); другие даны На эти же напевы в современной практике поются и кондаки 3условно, в соответствии с существующей приходской практикой («академический», «монастырский»). Составители также считали возможным использовать термин «вариант распева», восходящий к древнерусскому «ин роспев».

В записи каждого напева отражены основные принципы его координации с богослужебными текстами различной структуры.

Сборнику отдельной тетрадью сопутствует Приложение, которое содержит гимнографические тексты восьми гласов. Начальные тропари и ирмосы каждого гласа приведены с надстрочными знаками, отмечающими «поворотные точки» в развертывании напева.

Пособие предназначено для учащихся регентских отделений духовных школ, дирижерско-хоровых факультетов музыкальных училищ и ВУЗов, а также для всех любителей уставного церковного пения.

Составители выражают сердечную благодарность регенту московского храма Благовещения Пресвятой Богородицы Т.П. Герасимовой, заложившей основы преподавания церковно-певческого обихода на факультете Церковного пения ПСТГУ в годы его становления.