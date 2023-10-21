Достоевский - Бачинин - Кантор - Голосовкер - Кузнецов - Достоевский и евреи - Соколов

Загадка значения неординарной, в чем‑то даже таинственной личности отца Ф. М. Достоевского — Михаила Андреевича — неразрывно связана с бытующими легендами о жизни писателя. На ней основаны и представления о наследственной эпилепсии, и приписанный ему З. Фрейдом эдипов комплекс, и некоторые другие не менее мрачные вещи. Со страниц биографий Достоевского его отец предстает навсегда утратившим жизнерадостность, угрюмым, тяжелым, неуживчивым и ожесточенным человеком.

Однако, на наш взгляд, главным для будущего писателя оказалось не это, а то, что отец был врачом, прошедшим суровую школу войны и долго работавшим в больнице для бедных. Необходимо также учесть, что Михаил Андреевич был сыном священника и сам учился в семинарии. Следовательно, Федор Михайлович Достоевский формировался под влиянием человека, для которого духовность, нравственность, народность, милосердие, сострадание и помощь больным и несчастным были этическими законами, унаследованными от Гиппократа и воспринятыми из православного христианства.

Кузнецов О. Н., Лебедев В. И. - Достоевский над бездной безумия

«Когито‑Центр», 2003. — 227 с.

ISBN 5‑89353‑075‑6

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