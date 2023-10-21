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Достоевский - Бачинин - Кантор - Голосовкер - Кузнецов - Достоевский и евреи - Соколов

Кузнецов О. Н., Лебедев В. И. Достоевский над бездной безумия
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Psychology Psychotherapy, Cultural Studies Art, Philology Literature, Religious Studies Atheism

Загадка значения неординарной, в чем‑то даже таинственной личности отца Ф. М. Достоевского — Михаила Андреевича — неразрывно связана с бытующими легендами о жизни писателя. На ней основаны и представления о наследственной эпилепсии, и приписанный ему З. Фрейдом эдипов комплекс, и некоторые другие не менее мрачные вещи. Со страниц биографий Достоевского его отец предстает навсегда утратившим жизнерадостность, угрюмым, тяжелым, неуживчивым и ожесточенным человеком.

Однако, на наш взгляд, главным для будущего писателя оказалось не это, а то, что отец был врачом, прошедшим суровую школу войны и долго работавшим в больнице для бедных. Необходимо также учесть, что Михаил Андреевич был сыном священника и сам учился в семинарии. Следовательно, Федор Михайлович Достоевский формировался под влиянием человека, для которого духовность, нравственность, народность, милосердие, сострадание и помощь больным и несчастным были этическими законами, унаследованными от Гиппократа и воспринятыми из православного христианства.

Кузнецов О. Н., Лебедев В. И. - Достоевский над бездной безумия

«Когито‑Центр», 2003. — 227 с.

ISBN 5‑89353‑075‑6

Кузнецов - Лебедев - Достоевский над бездной безумия - Содержание

  • ОТВЕЧАЯ НА ВОПРОС В. М. БЕХТЕРЕВА (ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ)

  • ГЛАВА I. СЫН ВРАЧА И ВНУК СВЯЩЕННИКА ПЕРЕД ТАЙНОЙ БЕЗУМИЯ

  • 1. ИЗ ПЛЕНА ТРАДИЦИЙ К УВИДЕННОМУ В СЕБЕ

  • 2. УВИДЕННОЕ В ДРУГИХ

  • 3. ЛЕГЕНДА О «СВЯЩЕННОЙ БОЛЕЗНИ»

  • ГЛАВА II. ТРАГЕДИИ «ЗАБОЛЕВШИХ» ИДЕЙ

  • 1. СМЕРТЬ НЕСУЩИЕ

  • 2. МЫСЛИ В БОРЬБЕ

  • ГЛАВА III. КТО ОНИ, ГЕРОИ ДОСТОЕВСКОГО?

  • 1. ОТ МЕЧТАТЕЛЯ К ПОДПОЛЬНОМУ ПАРАДОКСАЛИСТУ

  • 2. ПЬЯНЕНЬКИЕ

  • 3. МЕЖДУ ДОБРОМ И ЗЛОМ

  • 4. БОЛЕЗНЬ ИЛИ РАЗВИТИЕ?

  • 5. НЕ ПРИНОСЯЩИЕ СЧАСТЬЯ

  • 6. ТАК КАК ЖЕ ОЦЕНИТЬ ИХ ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ?

  • ГЛАВА IV. СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ!

  • 1. К КОМУ ИДТИ С «БОЛЬНЫМИ МЫСЛЯМИ»?

  • 2. БЕСЫ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО САМОЗВАНСТВА

  • 3. ОТ ВРАЧА ЗОСИМОВА К СТАРЦУ ЗОСИМЕ

  • 4. НА ПУТИ К ЖИВОТВОРНОМУ СЛОВУ

  • 5. ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТСТВА

  • «БУДУ ИЗВЕСТЕН БУДУЩЕМУ» (ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

Views 780
Rating 5.0 / 5
Added 21.10.2023
Author brat Vital
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5.0/5 (5)

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