Достоевский - Бачинин - Кантор - Голосовкер - Кузнецов - Достоевский и евреи - Соколов
Загадка значения неординарной, в чем‑то даже таинственной личности отца Ф. М. Достоевского — Михаила Андреевича — неразрывно связана с бытующими легендами о жизни писателя. На ней основаны и представления о наследственной эпилепсии, и приписанный ему З. Фрейдом эдипов комплекс, и некоторые другие не менее мрачные вещи. Со страниц биографий Достоевского его отец предстает навсегда утратившим жизнерадостность, угрюмым, тяжелым, неуживчивым и ожесточенным человеком.
Однако, на наш взгляд, главным для будущего писателя оказалось не это, а то, что отец был врачом, прошедшим суровую школу войны и долго работавшим в больнице для бедных. Необходимо также учесть, что Михаил Андреевич был сыном священника и сам учился в семинарии. Следовательно, Федор Михайлович Достоевский формировался под влиянием человека, для которого духовность, нравственность, народность, милосердие, сострадание и помощь больным и несчастным были этическими законами, унаследованными от Гиппократа и воспринятыми из православного христианства.
Кузнецов О. Н., Лебедев В. И. - Достоевский над бездной безумия
«Когито‑Центр», 2003. — 227 с.
ISBN 5‑89353‑075‑6
Кузнецов - Лебедев - Достоевский над бездной безумия - Содержание
ОТВЕЧАЯ НА ВОПРОС В. М. БЕХТЕРЕВА (ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ)
ГЛАВА I. СЫН ВРАЧА И ВНУК СВЯЩЕННИКА ПЕРЕД ТАЙНОЙ БЕЗУМИЯ
1. ИЗ ПЛЕНА ТРАДИЦИЙ К УВИДЕННОМУ В СЕБЕ
2. УВИДЕННОЕ В ДРУГИХ
3. ЛЕГЕНДА О «СВЯЩЕННОЙ БОЛЕЗНИ»
ГЛАВА II. ТРАГЕДИИ «ЗАБОЛЕВШИХ» ИДЕЙ
1. СМЕРТЬ НЕСУЩИЕ
2. МЫСЛИ В БОРЬБЕ
ГЛАВА III. КТО ОНИ, ГЕРОИ ДОСТОЕВСКОГО?
1. ОТ МЕЧТАТЕЛЯ К ПОДПОЛЬНОМУ ПАРАДОКСАЛИСТУ
2. ПЬЯНЕНЬКИЕ
3. МЕЖДУ ДОБРОМ И ЗЛОМ
4. БОЛЕЗНЬ ИЛИ РАЗВИТИЕ?
5. НЕ ПРИНОСЯЩИЕ СЧАСТЬЯ
6. ТАК КАК ЖЕ ОЦЕНИТЬ ИХ ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ?
ГЛАВА IV. СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ!
1. К КОМУ ИДТИ С «БОЛЬНЫМИ МЫСЛЯМИ»?
2. БЕСЫ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО САМОЗВАНСТВА
3. ОТ ВРАЧА ЗОСИМОВА К СТАРЦУ ЗОСИМЕ
4. НА ПУТИ К ЖИВОТВОРНОМУ СЛОВУ
5. ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТСТВА
«БУДУ ИЗВЕСТЕН БУДУЩЕМУ» (ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)
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