Фольклорные версии Священного Писания редко попадают в поле зрения ученых-библеистов. Если о них и заходит речь, то лишь как о неких маргинальных отклонениях от канонического текста; такое отношение к «фольклорной Библии» характерно как для богословов, так и для религиоведов. Налицо некий эпистемологический парадокс. Хотя общепризнано, что канонический письменный текст Библии возник из некой устной культуры, в современной библеистике редко принимаются во внимание законы мифопоэтики «живой» фольклорной традиции. Вообще говоря, парабиблейские нарративы, сосуществовавшие с каноническим текстом Священного Писания, обычно не считаются надежными источниками информации, если только они не основаны на авторитетных письменных источниках (как, например, «Иудейских древностях» Иосифа Флавия, «Церковной истории» Евсевия Кесарийского, писаниях святых отцов и учителей Церкви) или не реконструируются гипотетически на базе таковых.

Вместе с тем, хотя некоторые фольклористы и анализировали Священное Писание как «устную литературу» и/или некий «сакральный нарратив», а ветхозаветных патриархов и/или царей как героев архаических эпических сказаний древнего Израиля, их исследования всё же оставались в жестких рамках «собственно библейского» текста, не затрагивая «живой» гипертекст «постбиблейского» нарратива. Социальный аспект библейских сюжетов и ритуальных комплексов подвергался также анализу в работах религиоведов, антропологов, историков, культурологов, филологов (в том числе литературоведов и пр.), но опять-таки преимущественно в контексте канонического нарратива; тем не менее существуют работы, включающие в научный дискурс также устную традицию (как парабиблейскую, так и паракораническую), а также эллинистическую повествовательную прозу восточного Средиземноморья и еврейское книжное наследие египетской и/или вавилонской диаспоры.

Что касается славянской «народной Библии», изучающие ее фольклористы и этнографы рассматривают ее преимущественно как некую интерпретацию (канонической и/или апокрифических версий) Ветхого и Нового Завета. Я не собираюсь никоим образом оспаривать факт, что некоторые тексты этого типа действительно являются лишь фольклоризированным пересказом Священного Писания или вербализацией иконографических схем, связанных с его сюжетами; это не подлежит сомнению. Подлежит сомнению, однако, попытка подвести сам феномен «фольклорной Библии» под этот единый знаменатель. Картина, как нам кажется, гораздо сложнее.

Бадаланова Геллер - Флорентина Кирилова - Книга сущая в устах: фольклорная Библия бессарабских и таврических болгар

М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2017. 864, [80] с.: 183 ил.

ISBN 978-5-91244-174-5

Университет Дмитрия Пожарского

Бадаланова Геллер - Флорентина Кирилова - Книга сущая в устах: фольклорная Библия бессарабских и таврических болгар - Содержание

ОТ АВТОРА

1. БОЛГАРСКАЯ ДИАСПОРА И ПОЭТИКА ИСТОРИИ НА БАЛКАНАХ

2. БИБЛИЯ В СВЕТЕ ЭТНОГЕРМЕНЕВТИКИ

3. ФОЛЬКЛОРНАЯ БИБЛИЯ БОЛГАРСКОЙ ДИАСПОРЫ В БЕССАРАБИИ И ТАВРИИ: ТЕКСТЫ И ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК

ГЛАВА I. ОТЧЕГО ЗАЧАЛСЯ У НАС БЕЛЫЙ СВЕТ

ГЛАВА II. КОМУ ДАЛ БОГ ДЕТЕЙ РОЖАТЬ

ГЛАВА III. КАИН И АВЕЛЬ

ГЛАВА IV. ПОТОП

ГЛАВА V. ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ И СМЕШЕНИЕ ЯЗЫКОВ

ГЛАВА VI. ПАТРИАРХ АВРААМ И ЕГО ПОТОМКИ

ГЛАВА VII. МОИСЕЙ

ГЛАВА VIII. ФОЛЬКЛОРНЫЙ ЛЕВИТ

ГЛАВА IX. ЦАРЬ ДАВИД

ГЛАВА Х. ЦАРЬ СОЛОМОН

ГЛАВА ХI. СВЯТОЙ ПРОРОК ИЛИЯ: ЕГО НЕБЕСНЫЕ ДЕЯНИЯ И ПРОДЕЛКИ

ГЛАВА ХII. СТРАЖДУЩИЙ ПРАВЕДНИК

ГЛАВА ХIII. ПРОРОК, ПОБЫВАВШИЙ ВО ЧРЕВЕ КИТА

ГЛАВА ХIV. ПРОРОЧЕСТВО МАЛАХИИ

ГЛАВА ХV. ФОЛЬКЛОРНЫЕ ЕВАНГЕЛИЯ

ГЛАВА ХVI. ФОЛЬКЛОРНЫЙ АПОКАЛИПСИС

4. ТЕКСТЫ БОЛГАРСКОЙ ФОЛЬКЛОРНОЙ БИБЛИИ ИЗ ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ

ГЛАВА I. БОЖЕСТВЕННЫЙ ПОЕДИНОК (ДУАЛИСТИЧЕСКИЕ КОСМОГОНИИ)

ГЛАВА II. КАК ГОСПОДЬ СОТВОРИЛ МИР (МОНОТЕИСТИЧЕСКИЕ КОСМОГОНИИ)

ГЛАВА III. ДУХИ ПАДАЮТ С НЕБА (ФОЛЬКЛОРНАЯ ДЕМОНОЛОГИЯ)

ГЛАВА IV. ОТКУДА У НАС МИР–НАРОД ПОШЕЛ? (ФОЛЬКЛОРНАЯ АНТРОПОГОНИЯ)

ГЛАВА V. ГРЕХОПАДЕНИЕ

ГЛАВА VI. КОМУ РОЖАТЬ?

ГЛАВА VII. ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ: О РАЗРУШЕННОЙ ГАРМОНИИ ПЕРВОМИРА

ГЛАВА VIII. ДЕТИ АДАМА

ГЛАВА IX. КАИН И АВЕЛЬ

ГЛАВА X. ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ РАСЫ

ГЛАВА XI. ПОТОП

ГЛАВА XII. АВРААМ И ЕГО ПОТОМКИ

ГЛАВА XIII. ПРОРОК МОИСЕЙ

ГЛАВА XIV. ДАВИД И СОЛОМОН

ГЛАВА XV. ЖИТИЕ И ЧУДЕСА СВ. ПРОРОКА ИЛИИ

ГЛАВА XVI. «СОЛЕНЫЙ БОЛГАРИН»

ГЛАВА XVII. ФОЛЬКЛОРНЫЕ ЕВАНГЕЛИЯ

ГЛАВА XVIII. ФОЛЬКЛОРНЫЙ АПОКАЛИПСИС

5. APPARATUS

6. ПРИЛОЖЕНИЯ

Музыкальные дешифраммы

Список иллюстраций

Бадаланова Геллер - Флорентина Кирилова - Книга сущая в устах: фольклорная Библия бессарабских и таврических болгар - От автора

За содействие при проведении полевой работы и сборе опубликованного в предлагаемой книге фольклорного материала выражаю свою глубокую благодарность Филологическому факультету Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Институту славяноведения РАН, Институту фольклора Болгарской академии наук, Институту искусствоведения, фольклористики и этнологии им.М. Рыльского НАН Украины и Академии наук Молдавии. Полевые исследования проводились в период 1981–1989 гг., а расшифровка записей была закончена в 1994 г. Работа над первым вариантом «Фольклорной Библии бессарабских и таврических болгар» (в период 1994–1998 гг.) входила в рамки более широкого научного проекта «The Folk Bible: Oral Tradition and Holy Writ» («Фольклорная Библия: устная традиция и Священное Писание»), который финансировался Британским Советом и Лондонским университетом, за что я выражаю им свою признательность.

В период 1999–2000 гг. исследовательская работа над тем же проектом проходила в Институте славистики Лондонского университета (School of Slavonic and East European Studies, University College London, University of London) при финансовой поддержке Ассоциации современных гуманитарных исследований (Modern Humanities Research Association). В этой связи я хочу высказать свою особую благодарность за оказанную помощь коллегам по Лондонскому университету — Мэри Дуглас (Mary Douglas), Арнольду Макмиллину (Arnold McMillin), Майклу Бранчу (Michael Branch), Гарри Норрису (Harry Norris), Артуру Хатто (Arthur Hatto) и Виллиаму Райану (William Ryan). Следующий этап работы над «Фольклорной Библией» проводился в Королевском антропологическом институте Великобритании (The Royal Anthropological Institute) в Лондоне при финансовой поддержке Британской академии (The British Academy). Я признательна его директорам, Джонатану Бенталу (Jonathan Benthall), Хилари Каллан (Hilary Callan) и Дейвиду Шанкланду (David Shankland), за содействие. Заключительный этап исследовательской работы над русской версией книги проводился в Институте Макса Планка (MaxPlanck-Institut fьr Wissenschaftsgeschichte) и Свободном университете (Freie Universitdt) в Берлине. Я выражаю глубокую признательность Юргену Ренну (Jьrgen Renn) за сотрудничество и неоценимую помощь.

Я особенно обязана моим друзьям и коллегам из Болгарии и России, которые поддерживали меня и помогали мне в течение всех этих лет. Некоторые из них уже ушли из жизни. Для меня очень важно, что Никита Ильич Толстой и Мирослав Янакиев держали в руках первый черновик этой книги, которая появилась в результате нашей общей инициативы по документации культурного наследия болгарской диаспоры на территории (бывшего уже теперь) Советского Союза.

Последняя наша встреча с Никитой Ильичом имела место в декабре 1995 года; именно тогда я приехала из Лондона в Москву на конференцию «От Бытия к Исходу» и привезла несколько экземпляров — как тогда мне казалось, почти готовой для публикации — рукописи «Фольклорной Библии»: для С.М. и Н.И. Толстых, для М. Янакиева и Н. Котовой, а также для Б.А. Успенского. Отдельный экземпляр я передала в Отдел этнолингвистики и фольклора Института славяноведения и балканистики для коллег. Именно на эту рукопись и ссылалась Светлана Михайловна в своей работе «О нескольких ветхозаветных мотивах в славянской народной традиции», вышедшей в 1998 г. (под ред.В. Петрухина) в сборнике с докладами той же конференции («От Бытия к Исходу: отражение библейских сюжетов в славянской и еврейской народной культуре»); эта же рукопись послужила источником болгарских записей о Потопе для статьи О. Беловой «Легенды о Потопе в славянской и еврейской фольклорной традиции» (в том же сборнике).

Работа над «Фольклорной Библией» длилась, однако, дольше, чем я предполагала. Обстоятельства разного характера задерживали ее окончание. Между тем выходили статьи и книги других коллег, с которыми я раньше обсуждала свои идеи, — и это сделало меня более требовательной к своей работе. Когда я уже стала сомневаться, что книга выйдет из виртуального пространства моего компьютера и увидит свет, мои друзья помогли мне преодолеть колебания. Я выражаю свою глубокую признательность Борису Успенскому, Сергею Неклюдову, Цвете Покровской и Ольге Терновской за их многолетнюю поддержку.

За содействие при подготовке первоначального (рабочего) варианта некоторых переводов текстов записей, вошедших в настоящее издание, я благодарна Ольге Трефиловой, а также Марине Бобрик, Екатерине Илюшечкиной, Виктории Камаевой, Ивану Тотоманову, Анне-Марии Тотомановой, Татяне Танчевой и Валентину Крыстеву, которые читали и правили бесчисленные черновые варианты работы. Мой ближайший друг и коллега, этномузыковед Боряна Александрова Таккони (Tacconi), живущая в Бостоне (США), подготовила расшифровку мелодий ряда записанных мною песен; они опубликованы в приложении.

За подготовку книги к изданию я обязана Александре Архиповой, Ольге Терновской, Марии Михновой, Софье Давыдовой, Шарлоте Стер (Charlotte Stehr) и Яне Шмалфус (Jana Schmalfuss). Выражаю глубокую признательность Федору Успенскому, который содействовал успешному завершению проекта. Но особенно я благодарна людям, которые делились со мною хлебом и текстами в те трудные годы. Им поклон. Все они просили меня никогда не публиковать в Советском Союзе ни одного слова, записанного мною от них. Так оно и получилось. Советского Союза уже нет.