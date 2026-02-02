Бакстер - Вечный покой святых

Ричард Бакстер, автор «Покоя святых»; хорошо известный миру поэтому и многим другим замечательным и полезным трудам, является опытным, трудолюбивым, и одним из самых благочестивых святых последнего времени. Он родился недалеко от Шрусбери в 1615 году и умер в Лондоне в 1691 году. Его служение в течение многих лет имело большой и обширный успех, как в Лондоне, так и в других частях страны. Но нигде он не провел так много времени, в таком состоянии удовлетворенности Богом и с пользой для ближних, как в городке Киддерминстере. Впрочем, его пребывание в этом местечке было прервано, частично из-за его плохого состояния здоровья, но главным образом из-за бедствий гражданской войны; и это не было последствием его собственного выбора, или жителей города, что он никогда не поселился там снова после его отъезда оттуда в 1660 году. До его приезда селение кишело невежеством и нечестием; но, по Божественному благословению на его мудрый и верный труд, плоды праведности явились в изобилии. В начале его служения всего пара семей вместе молились, но когда он покинул город, всего пару семей остались, которые пренебрегали христианскими обязанностями. И в дни воскресные, вместо формального посещения богослужений, к которым все давно привыкли, человек, проходя через город, мог услышать, как сотни семей поют вместе псалмы, читают Писание и другие хорошие книги, а также обсуждают те проповеди, которые они услышали с кафедры. Его забота о душах, находящихся в его ведении, и успех его трудов были действительно замечательными; число прихожан его церкви выросло до шестисот человек, из которых, как он сам заявлял, не было и двенадцати, в благочестии и спасении которых он бы сомневался.

Благословен Бог, дух веры, который поселился в месте том, еще присутствует в городе (О, если бы веры там было больше!). И в той мере, в какой дух этот остается, имя Бакстера продолжается в почетной памяти. Как писатель, он имеет одобрение от некоторых из своих величайших современников, которые хорошо его знали и не были пристрастными в его пользу. Д-р Барроу сказал: «Его практические труды не подвергались сомнению, а по спорным вопросам его редко опровергали.» О его трудах Роберт Бойль писал: «он был сильнейший человек в своем веке в вопросах веры, потому что не боялся недовольства и не стремился к угождению людям». Епископ Уилкинс говорил о нем: «он подробно исследовал каждый предмет, с которым имел дело; если бы он жил в древние времена, то был бы одним из Отцов Церкви; такие люди, как Бакстер, рождаются раз в сто лет». Архиепископ Ашер был такого высокого о не м мнения, что попросил его написать несколько трудов, в частности известный «Призыв к необращенным». Доктор Мэнтон, как он говорил, «полагал, что мистер Бакстер подошел ближе к Апостольским трудам, чем любой человек в его столетии.» Во время похоронной проповеди доктор Бейтс отзывается о Ричарде Бакстере как о проповеднике и писателе следующими словами: «в его проповедях было редкое единение аргументов и мотивов, чтобы убедить ум и привлечь сердце. Все источники разума и убеждения были открыты для его проницательного глаза.

Не было сил сопротивлялся его убеждениям, без отрицания здравого смысла и божественного откровения. Он был сосредоточием великолепной устной речи и письменного языка. В его стиле было простота, для его великого ума было постыдно опускаться до пустого красноречия; он презирал плотское ораторство, но его выражения были ясны и мощны, так убедительны и чутки, что проникали глубоко в душу, мало кто не попал под очарование его обаяния. Он был оживлен Духом Святым, и вдохнул небесного огня, чтобы вдохнуть тепло и жизнь в мертвых грешников, и чтобы расплавить застывших в своей холодной могиле. Его книги (который кажется, более ста двадцати) составляют целую библиотеку. Они содержат сокровище практического благочестия и духовных истин. Его книги по практическому богословию были действенными для обращения многочисленных грешников к Богу, более чем любые печатные издания нашего времени.

Ричард Бакстер - Вечный покой святых

Пенза, Миссия «Приди и помоги» 2015 г.- 256 с.

ISBN 978-5-93434-160-3

Ричард Бакстер - Вечный покой святых - Содержание

Вступительное слово

ГЛАВА 1. Введение в этот труд, краткое пояснение о природе покоя святых

ГЛАВА 2. Великое приготовление к покою святых

ГЛАВА 3. Превосходства Божьего покоя

ГЛАВА 4. Природа тех, кому этот покой предназначен

ГЛАВА 5. Великое несчастье тех, кто теряет покой святых

ГЛАВА 6. Несчастье тех, кто помимо потери покоя святых теряет временные блага и страдает от мук ада

ГЛАВА 7. Необходимость старательно искать покой святых

ГЛАВА 8. Как отличить наше призвание к покою святых

ГЛАВА 9. Обязанность народа Божьего - побуждать других искать этот покой

ГЛАВА 10. Покоя святых не следует ожидать на земле

ГЛАВА 11. Важность ведения жизни небесной на земле

ГЛАВА 12. Как вести жизнь небесную на земле

ГЛАВА 13. Природа небесного размышления - время, место и настрой к нему

ГЛАВА 14. Какова польза от размышления, чувств, внутреннего диалога и молитвы для созерцания небес

ГЛАВА 15. Небесное созерцание и помощь в нем со стороны видимых предметов, предупреждения о лукавстве сердца

ГЛАВА 16. Примеры небесного созерцания. Выводы

Заключение