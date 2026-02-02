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Бакстер - Вечный покой святых

Ричард Бакстер - Вечный покой святых
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics

Ричард Бакстер, автор «Покоя святых»; хорошо известный миру поэтому и многим другим замечательным и полезным трудам, является опытным, трудолюбивым, и одним из самых благочестивых святых последнего времени. Он родился недалеко от Шрусбери в 1615 году и умер в Лондоне в 1691 году. Его служение в течение многих лет имело большой и обширный успех, как в Лондоне, так и в других частях страны. Но нигде он не провел так много времени, в таком состоянии удовлетворенности Богом и с пользой для ближних, как в городке Киддерминстере. Впрочем, его пребывание в этом местечке было прервано, частично из-за его плохого состояния здоровья, но главным образом из-за бедствий гражданской войны; и это не было последствием его собственного выбора, или жителей города, что он никогда не поселился там снова после его отъезда оттуда в 1660 году. До его приезда селение кишело невежеством и нечестием; но, по Божественному благословению на его мудрый и верный труд, плоды праведности явились в изобилии. В начале его служения всего пара семей вместе молились, но когда он покинул город, всего пару семей остались, которые пренебрегали христианскими обязанностями. И в дни воскресные, вместо формального посещения богослужений, к которым все давно привыкли, человек, проходя через город, мог услышать, как сотни семей поют вместе псалмы, читают Писание и другие хорошие книги, а также обсуждают те проповеди, которые они услышали с кафедры. Его забота о душах, находящихся в его ведении, и успех его трудов были действительно замечательными; число прихожан его церкви выросло до шестисот человек, из которых, как он сам заявлял, не было и двенадцати, в благочестии и спасении которых он бы сомневался.

Благословен Бог, дух веры, который поселился в месте том, еще присутствует в городе (О, если бы веры там было больше!). И в той мере, в какой дух этот остается, имя Бакстера продолжается в почетной памяти. Как писатель, он имеет одобрение от некоторых из своих величайших современников, которые хорошо его знали и не были пристрастными в его пользу. Д-р Барроу сказал: «Его практические труды не подвергались сомнению, а по спорным вопросам его редко опровергали.» О его трудах Роберт Бойль писал: «он был сильнейший человек в своем веке в вопросах веры, потому что не боялся недовольства и не стремился к угождению людям». Епископ Уилкинс говорил о нем: «он подробно исследовал каждый предмет, с которым имел дело; если бы он жил в древние времена, то был бы одним из Отцов Церкви; такие люди, как Бакстер, рождаются раз в сто лет». Архиепископ Ашер был такого высокого о не м мнения, что попросил его написать несколько трудов, в частности известный «Призыв к необращенным». Доктор Мэнтон, как он говорил, «полагал, что мистер Бакстер подошел ближе к Апостольским трудам, чем любой человек в его столетии.» Во время похоронной проповеди доктор Бейтс отзывается о Ричарде Бакстере как о проповеднике и писателе следующими словами: «в его проповедях было редкое единение аргументов и мотивов, чтобы убедить ум и привлечь сердце. Все источники разума и убеждения были открыты для его проницательного глаза.

Не было сил сопротивлялся его убеждениям, без отрицания здравого смысла и божественного откровения. Он был сосредоточием великолепной устной речи и письменного языка. В его стиле было простота, для его великого ума было постыдно опускаться до пустого красноречия; он презирал плотское ораторство, но его выражения были ясны и мощны, так убедительны и чутки, что проникали глубоко в душу, мало кто не попал под очарование его обаяния. Он был оживлен Духом Святым, и вдохнул небесного огня, чтобы вдохнуть тепло и жизнь в мертвых грешников, и чтобы расплавить застывших в своей холодной могиле. Его книги (который кажется, более ста двадцати) составляют целую библиотеку. Они содержат сокровище практического благочестия и духовных истин. Его книги по практическому богословию были действенными для обращения многочисленных грешников к Богу, более чем любые печатные издания нашего времени.

Ричард Бакстер - Вечный покой святых

Пенза, Миссия «Приди и помоги» 2015 г.- 256 с.

ISBN 978-5-93434-160-3

Ричард Бакстер - Вечный покой святых - Содержание

Вступительное слово

  • ГЛАВА 1. Введение в этот труд, краткое пояснение о природе покоя святых

  • ГЛАВА 2. Великое приготовление к покою святых

  • ГЛАВА 3. Превосходства Божьего покоя

  • ГЛАВА 4. Природа тех, кому этот покой предназначен

  • ГЛАВА 5. Великое несчастье тех, кто теряет покой святых

  • ГЛАВА 6. Несчастье тех, кто помимо потери покоя святых теряет временные блага и страдает от мук ада

  • ГЛАВА 7. Необходимость старательно искать покой святых

  • ГЛАВА 8. Как отличить наше призвание к покою святых

  • ГЛАВА 9. Обязанность народа Божьего - побуждать других искать этот покой

  • ГЛАВА 10. Покоя святых не следует ожидать на земле

  • ГЛАВА 11. Важность ведения жизни небесной на земле

  • ГЛАВА 12. Как вести жизнь небесную на земле

  • ГЛАВА 13. Природа небесного размышления - время, место и настрой к нему

  • ГЛАВА 14. Какова польза от размышления, чувств, внутреннего диалога и молитвы для созерцания небес

  • ГЛАВА 15. Небесное созерцание и помощь в нем со стороны видимых предметов, предупреждения о лукавстве сердца

  • ГЛАВА 16. Примеры небесного созерцания. Выводы

Заключение

Views 2 426
Rating 4.8 / 5
Added 02.02.2026
Author brat Vital
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4.8/5 (5)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 4 months ago
Благодарю.

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