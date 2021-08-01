Володимир Матвіїв - Священнодії пастора

За буденною виваженістю планів та рекомендацій відносно священнодій, лю дина, яка хоч трохи знайома з історією євангельсько-баптистського руху в Україні, побачить у цій праці «терпеливість святих, що додержують заповіді Божі та Ісусову віру!» Об’яв. 14:12. У неймовірно важких умовах, коли хаос та темрява безбожності особливо намагалися принести безлад та руйнацію у Божу справу, повсякденна праця Божого домобудівництва була сфокусована на ознаках її послідовності та організованості – священнодіях, які походять згори, тому що наш «Бог не є Богом безладу, але миру» 1Кор.14:33. Це був час, коли кожна священнодія, кожне хрещення, кожна молитва над дитиною, кожний спомин тощо, були не просто справами віри, але також особливої мужності, яка походила з цієї віри.

Це було непохитне ствердження апостольської церкви першого століття, що «Христос є Господь!» Написана зрілим служителем Божим на підставі багаторічної практики у церквах нашого братства, ця книга призначена для служителя, пастора не як непомильна форма, яку треба витримувати будь-що, а як живе свідчення благодаті Господньої, яка принесла плід у житті церкви. Цей нарис священнодій, цілковито базуючись на Євангелії, шукає виконати ту мету, яку Дух Святий визначив для служителів, «щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового, аж поки ми всі не досягнемо з’єднання віри й пізнання Сина Божого, Мужа досконалого, у міру зросту Христової повноти» Єф.4:12-13. В той же час це керівництво звільняє служителя від немалих витрат часу на пошук вірної євангельської форми священнодії, від не завжди плідних та часом небезпечних експериментів у церкві, надає можливість зосередитись на їх значенні для духовного здоров’я церкви. Твердо слідуючи євангельському принципу, автор підкреслює, що священнодії не є і не можуть бути самоціллю, придатною для використання пересічною людиною або навіть пересічним членом церкви. Вони приносять благословіння через визнану зрілість служителя, вдосконаленого Господом та призначеного на служіння іншими служителями через подання церкви, для наставлення Божого народу.

Служитель, який виконує ці священнодії перед народом Божим у церкві, одноразово має бути взірцем для цього народу, «зразком для вірних у слові, у житті, у любові, у дусі, у вірі, у чистості!» 1Тим.4:12. І саме з цього боку автор, брат Володимир Матвіїв, не тільки рекомендує щось служителю, дає важливі практичні поради, але й незмінно є прикладом того, що сам вчить та чому постійно наставляє. Пастор, проповідник, викладач у кількох семінаріях, віце-президент найбільшого євангельсько-баптистського об’єднання у Європі – він ніколи не обмежує час, призначений на працю з служителями, досвідченими чи молодими. Починаючи з самих перших кроків у служінні, я, подібно багатьом іншим братам, мав і маю зараз його опіку та керівництво, мотивовані щирою братською любов’ю, бажанням допомогти та полегшити нелегкий тягар науки практичної праці у церкві та системі богословської освіти. Тому, як тільки його праця про священнодії стала набувати форми книги, я попросив копію його нотатків, відчуваючи свою обмеженність у цих найважливіших питаннях, які формують та організують життя церкви. І це не дивно – хіба можливо осягнути за кілька років все те, що набувалося таким служителем за десятки років пасторської практики. Тому я особливо дякую Господу за те, що ця праця знаходиться у ваших руках, дорогий служителю. Вона є свідоцтвом того, що «Світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його» Ів.1:5, того, що наше українське Братство не розпорошує набуте, але збирає його, того, що духовне багатство, зібране у нелегкий час по благодаті Господа нашого Ісуса Христа, буде збережене та примножене для майбутніх поколінь, аж до приходу нашого Спасителя.

Володимир Матвіїв - Священнодії пастора

Видавець Християнське життя

Серія: Служіння 2004 р. - 298 с.

ISBN 966-8481-10-0

Володимир Матвіїв - Священнодії пастора - Содержание

● потрійне покликання

● потрійне помазання

1 СПОМИН СМЕРТІ ІСУСА ХРИСТА

● Назва

● Коли була встановлена Вечеря Господня?

● У який день потрібно святкувати Вечерю? Як часто?

● Приготування

– приготування самого себе

– приготування столу

● Проповідь на тему: «Вечеря Господня»

● Священнодії – сценарій проведення спомину

2 ХРЕЩЕННЯ ПО ВІРІ

● Хрещення – це повеління

● Послідовність хрещення

● Суть хрещення

– значення слова

– духовна сутність акту

– хрещення – це обітниця

● Що необхідно для хрещення?

● Біблійна ілюстрація

● Біблійний зразок

● Проведення іспиту про допуск до хрещення

● Священнодії:

– проведення

– рукопокладання нових членів

– спомин смерті Ісуса Христа

3 ШЛЮБ

● Шлюб – це Божа постанова .

● Зразок шлюбу

● Попередні умови для шлюбу в Церкві

– бути членом Церкви

– бути повнолітніми, бути фізично і духовно зрілими

– бути зарученими

– «шлюб чесний

– і ложе непорочне»

● Сценарій проведення заручин

● Священнодії – сценарій проведення вінчання

– шлюб: складення обітниць

– молитва благословіння з покладанням рук

– наставлення для чоловіка та жінки

4 МОЛИТВА НАД ДІТЬМИ

● Діти – це:

– спадщина від Господа

– нагорода від Господа

● Принципи біблійного виховання дітей:

– «за законом Господнім»

– «за звичаєм»

– «так годиться» .

● Приклад, залишений Христом

● Приклад святої сім’ї

● Проповідь на тему: «Добре ім’я»

● Священнодії – сценарій проведення молитви

5 МОЛИТВА НАД ХВОРИМИ

● Порада апостола

● Служитель біля постелі хворого

– що повинен знати служитель: які можуть бути причини хвороби .

– що повинен вміти служитель: відверто порозмовляти .

– що повинен робити служитель: священнодіяти:

1. Визнання гріхів

2. Помазання єлеєм

3. Молитва

● Проповідь на тему: «Кадило – прообраз молитви»

6 ПОХОРОНИ

● Що таке людина?

● Біблійна «теорія еволюції»

– людина – це жива душа

– людина – образ Божий

– деградація людини

– людина – «нове створіння»

● Ілюстрація новонародження

● Некролог

● Християнський похорон

● Проповідь на тему: «Снопи пшениці»

● Ритуал захоронення

7 ПОСВЯЧЕННЯ ДОМУ МОЛИТВИ

● Суть священнодії

– посвячення

– освячення

● Проповідь на тему: «Церква Христова»

● Зразок – посвячення Єрусалимського храму

– внесення освячених речей

– урочисте зібрання

– читання молитви Соломона

– звершення молитви посвячення служителями

– поклоніння народу

8 ПОКЛАДАННЯ РУК

● Суть рукопокладання

● Біблійні випадки покладання рук

– біблійна основа

– характерні риси

● Зловживання рукопокладенням

● Священнодії – сценарій рукопокладень:

– пресвітерів

– дияконів

– місіонерів – благовісників

Додатки

Бібліографія

● Зразок шлюбу .

● Попередні умови для шлюбу в Церкві

– бути членом Церкви

– бути повнолітніми, бути фізично і духовно зрілими

– бути зарученими

– «шлюб чесний

– і ложе непорочне»

● Сценарій проведення заручин

● Священнодії – сценарій проведення вінчання

– шлюб: складення обітниць

– молитва благословіння з покладанням рук

– наставлення для чоловіка та жінки

4 МОЛИТВА НАД ДІТЬМИ

● Діти – це:

– спадщина від Господа

– нагорода від Господа

● Принципи біблійного виховання дітей:

– «за законом Господнім»

– «за звичаєм»

– «так годиться»

● Приклад, залишений Христом

● Приклад святої сім’ї

● Проповідь на тему: «Добре ім’я»

● Священнодії – сценарій проведення молитви

5 МОЛИТВА НАД ХВОРИМИ

● Порада апостола

● Служитель біля постелі хворого

– що повинен знати служитель: які можуть бути причини хвороби

– що повинен вміти служитель: відверто порозмовляти

– що повинен робити служитель: священнодіяти:

1. Визнання гріхів

2. Помазання єлеєм

3. Молитва

● Проповідь на тему: «Кадило – прообраз молитви»

6 ПОХОРОНИ

● Що таке людина?

● Біблійна «теорія еволюції»

– людина – це жива душа

– людина – образ Божий

– деградація людини

– людина – «нове створіння»

● Ілюстрація новонародження

● Некролог

● Християнський похорон

● Проповідь на тему: «Снопи пшениці»

● Ритуал захоронення

7 ПОСВЯЧЕННЯ ДОМУ МОЛИТВИ

● Суть священнодії

– посвячення

– освячення

● Проповідь на тему: «Церква Христова»

● Зразок – посвячення Єрусалимського храму

– внесення освячених речей

– урочисте зібрання

– читання молитви Соломона

– звершення молитви посвячення служителями

– поклоніння народу

8 ПОКЛАДАННЯ РУК

● Суть рукопокладання

● Біблійні випадки покладання рук

– біблійна основа

– характерні риси

● Зловживання рукопокладенням

● Священнодії – сценарій рукопокладень:

– пресвітерів

– дияконів

– місіонерів – благовісників

Додатки

Бібліографія