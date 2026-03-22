Первый шаг в установлении формальных взаимоотношений, построенных вокруг делания учеников, – выбор учеников. Иисус, наш пример в выборе учеников, провел время в молитве пред тем, как избрать мужчин (от Луки 6:12-16). Слово ученик означает учащийся. Начните с молитвы и попросите Бога послать вам группу мужчин или женщин, у которых есть желание учиться и расти. Когда люди приходили к Иисусу, желая стать Его учениками, наш Господь держал высокие стандарты.

Один человек сказал: «Я последую за Тобой, но позволь мне похоронить своего отца». Иисус сказал что-то наподобие этого: «Ты не можешь это сделать. Царство слишком важно». Поймите то, что отец этого человека еще не умер, а он хотел дождаться, пока тот умрет. Точно так же, как и взаимоотношения Иисуса с Его учениками, наши отношения являются серьезными – взаимоотношения, построенные на взаимном посвящении Христу и друг другу.

Робби Галлати - Возрастание: Как быть учеником, который взращивает учеников

Луцьк, РТ «МКФ «Християнське життя», 2015 г. – 256 с.

ISBN 978-617-503-141-4

Робби Галлати - Возрастание: Как быть учеником, который взращивает учеников – Содержание

Предисловие

Вступление

1. Изменение, принесшее изменение

2. Великое Замешательство

3. D-Группа: Модель

4. Под лежачий камень вода не течет: духовное упражнение

БЛИЖЕ К БОГУ

5. Поддерживайте связь: Стучите в небесные двери

6. Учитесь: Охота за сокровищами

7. Будьте послушны: Следуйте за лидером

8. Сохраняйте: Стратегия вечного инвестирования

9. Евангелизируйте: Показывайте и рассказывайте

10. Обновляйте: Слушая Бога

Послесловие

Приложения

Библиография

Признательность

Примечания

Робби Галлати - Возрастание: Как быть учеником, который взращивает учеников – Предисловие

Что вы делаете, когда в воскресное утро в церковном собрании рядом с вами оказывается проворовавшийся, торговавший наркотиками, присевший на таблетки парень под два метра ростом, весящий около 132 кг, обученный бразильскому джиу-джитсу? Моя мысль – ты становишься другом этого парня чем скорее, тем лучше! И вот однажды в воскресенье, годы назад, у меня была Богом предназначенная, Богом запланированная привилегия встретить Робби Галлати. Если сказать просто, то Божья рука на этом брате была очевидна с того момента, как я встретил его. Робби только что стал последователем Христа, и его ревность по Христу была не просто явно видимой – она была заразна. В скором времени у меня была привилегия крестить его, что уже само по себе является еще той историей (только представьте этого 132-килограммового парня ростом под два метра, поскальзывающегося на пути в баптистерий и падающего прямо на вас, что вызвало такие брызги, залившие хор, как будто это был вышедший из-под контроля бассейн с искусственными волнами). Каждую неделю Робби и я встречались в китайском ресторане за обедом. Мы вместе разбирали Божье Слово и вместе молились друг за друга.

Я все еще помню, как я сидел за цыпленком генерала Цо (блюдо китайской кухни, названное в честь генерала Цо – прим. переводчика), смотря на то, как Робби записывал на салфетках абсолютно каждую истину, которой я с ним делился в ресторане Мистера Ванга (сеть китайских ресторанов – прим. переводчика). Затем он брал эту истину и применял не только в своей жизни, но также учил применять ее в жизнях других. Я своими глазами видел, как этот брат был погружен в евангелие, когда он делился им каждую неделю. С самого начала Робби Галлати рос, как ученик Иисуса, и в то же самое время сразу же посвящал свою жизнь взращиванию учеников Иисуса. В конце концов, в этом то и заключается суть Христианства, разве не так? В первоначальном призыве Иисуса к четырем мужчинам, стоящим возле Галилейского моря, мы видим, что неизбежным результатом пребывания учеником Иисуса является делание учеников Иисуса. «Следуйте за Мной, – сказал Иисус – и Я сделаю вас ловцами человеков» (От Матфея 4:19). Это было обещание: Иисус собирался взять Своих учеников и сделать из них делателей учеников.

И это была заповедь: Он призовет каждого из Своих учеников в конце Евангелия от Матфея идти и делать учеников во всех народах, крестя их и уча их повиноваться Ему (От Матф. 28:19-20). С самого начала Божий простой дизайн заключался в том, чтобы абсолютно каждый ученик Иисуса делал учеников, которые будут делать учеников, которые будут делать учеников до тех пор, пока Евангелие не распространится до всех людей на планете. Несмотря на это, мы, к большому сожалению, искусно взяли эту ценную заповедь Христа идти, крестить и учить все народы, и мутировали ее в удобный призыв для Христиан – приходить, креститься и слушать учение в одном местоположении. Если вы спросите сегодня отдельных Христиан о том, что значит быть учеником или делать учеников, вы, скорее всего, получите беспорядочные мысли, двусмысленные ответы и, вероятно, даже некоторые пустые взгляды. Во всей нашей христианской деятельности и со всеми нашими ресурсами в церкви, мы, по сути, игнорируем повеление Христа. Евангелизм низведен к разряду устрашающей темы, ученичество сведено к законсервированной программе, и большая часть церкви на данный момент сидит на скамейке запасных с наблюдательным менталитетом, который делегирует делание учеников пасторам и профессионалам, служителям и миссионерам.