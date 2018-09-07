Автор словаря надеется, что предлагаемая работа заполнит просторную лакуну в отношении истории мысли, ибо в значительной своей части писатели, представленные в словаре, малоизвестны читающей публике или не известны совершенно. Вместе с тем необходимо отметить, что за пределами словаря осталась значительная часть писателей, включенных в мощную восточноевропейскую христианскую традицию. Для более полного знакомства с писателями православного направления (включая и тех, о которых идет речь .в данном словаре) и с научной литературой о них на многих языках мира может быть рекомендовано фундаментальное библиографическое пособие - Исихазм: Аннотированная библиография / Лаборатория синергийной антропологии института человека; Под общ. и науч. ред. С. С. Хоружего. — М.: Издательский Совет Русской православной церкви, 2004. — 911 с. И конечно, любой интересующийся историей христианской мысли во всех ее проявлениях не пройдет мимо томов «Православной энциклопедии».

Объединяет их принадлежность к великой христианской средневековой культуре, вариабельной в пространстве и во времени, но единой в истоках и в ориентации на порожденные этими истоками фундаментальные ценности. Вне отношения к христианству литературное творчество этих людей не могло бы состояться, вне христианского контекста эти писатели не могут быть адекватно поняты современным читателем.

АВГУСТИН, епископ Иппонский, или Аврелий Августин (354430) [лат] - блаженный (память его Православная церковь празднует 15 июня), святой Римско-католической церкви, главный представитель западной патристики, отец Церкви.

В автобиографической «Исповеди» А. рассказал о своем пути к истинной религии, который не был простым. Родной город А. — Тагаст, на территории нынешнего Алжира.

Его мать исповедовала христианство, а отец был язычником. Влияние матери (ее звали Моника) на А. было велико - в «Исповеди» есть подробная ее биография. В первых книгах «Исповеди» А. весьма откровенно пишет о своих детских и юношеских прегрешениях. Однако, несмотря на разгульную жизнь, А. не бросал учебу и серьезно работал в библиотеке и в результате получил вполне приличное образование. Воспитанный матерью как христианин, А. в юности оказался охваченным плотскими страстями и отошел от религии. Чтение Цицерона пробудило в нем стремление к мудрости, однако он не сумел найти ее в христианстве и прошел через увлечение распространенными тогда учениями магии и астрологии (в «Исповеди» А. описывает ощущение умственного тупика, в который завели его эти учения), а позже — увлечение манихейством. Но вскоре А. обнаружил, что манихейство, отрицая личную свободу людей, не способно дать решение нравственного конфликта добра и зла; это решение позже закрепилось благодаря чтению Нового Завета и проповедям свт. Амвросия Медиоланского.

В интеллектуальном плане обращению А. в христианство способствовал неоплатонизм; изучая латинские переводы Плотина, А. впервые познакомился с пониманием Бога как нематериального трансцендентного Бытия. Наставничество свт. Амвросия Медиоланского сыграло решающую роль в обращении А., которое произошло 25 апреля 387 г. После двух лет монастырского уединения А. становится священником, а затем — епископом г. Гиппона. Умер А. во время осады Гиппона вандалами 28 августа 430 г. Останки А. были перенесены в Сардинию ради спасения их от поругания арианами-вандалами, позже выкуплены лангобардским королем и погребены в Павии. В 1842 г., с согласия папы, они были перевезены в Алжир и сохраняются там подле памятника Августину, воздвигнутого на развалинах Гиппона.

Литературное творчество А. велико и многообразно. Его творения посвящены христианской догматике, экзегетике, философии, полемике с манихеями и еретиками, этике, эстетике. Самая известная его книга — автобиографическая «Исповедь». Итогом пастырской деятельности А. стали многие наставления и циклы бесед; сохранилось сотни его проповедей и писем. Много труда положил А. на комментирование Св. Писания, чему посвящены отдельные сочинения. Экзегетический характер имеют и полемические творения А., поскольку полемика осуществляется через интерпретацию ошибочно трактуемых еретиками фрагментов Св. Писания. А. не только интерпретировал Св. Писание, но и задал метод интерпретации. В своих экзегетических трудах А. последовательно различал «вещь» и «знак вещи» и разработал разветвленную типологию знаков.