Балакшина - Братство ревнителей церковного обновления
О «Группе 32-х» упоминают все исследования, посвященные Поместному собору Российской православной церкви 1917-1918 гг., но на вопросы о том, какой характер имело это важное сообщество (были ли это случайно объединившиеся люди? организация или союз? как долго оно просуществовало?
Кто являлся его организатором и вдохновителем?), впервые дан ответ в настоящем исследовании.
Юлия Балакшина - Братство ревнителей церковного обновления (группа «32-х» петербургских священников), 1903-1907 : Документальная история и культурный контекст
- М .: Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2014. - 424 с.
ISBN 978-5-89100-128-2
ISBN 978-5-89100-128-2
Юлия Балакшина - Братство ревнителей церковного обновления - Содержание
- Введение
- К проблеме диалога церкви и светской культуры
- Историография и источники
Глава 1. От кружка к братству: история группы «32-х» в письмах и документах
- Предыстория
- Группа «32-х» петербургских священников
- Союз церковного обновления
- Братство ревнителей церковного обновления
Глава 2. Портреты участников движения
- Протоиерей Константин Аггеев
- Протоиерей Павел Лахостский
- Протоиерей Иоанн Егоров
- Протоиерей Иоанн Крылов
- Николай Петрович Аксаков
- Заключение
Юлия Балакшина - Братство ревнителей церковного обновления - Введение
Автору Ю. В. Балакшиной удалось по крупинкам собрать архивные документы, освещающие деятельность группы, найти письма ее участников, проследить их жизненный путь. Это большая удача не только для автора, но и для всей нашей церковной истории: нужно было кропотливо просмотреть личные фонды петербургских и московских архивов, найти те фонды, в которых отразились дела, связанные с участниками группы, — и удивительно, что, несмотря на все революционные потрясения, уничтожавшие людей, удалось найти документы и переписку!
Трудно переоценить значение поднятой темы: впервые перед окончанием синодального периода истории церкви зазвучали голоса священников, обеспокоенных социальным развитием страны и странной ситуацией с церковью. Автор приводит выразительные слова А. В. Карташева о «коренной ненормальности отношений церкви к жизни и обществу». Священники бьют тревогу, видя, что церковь не отвечает на запросы времени, любая деятельность может быть осуществлена только с одобрения синодальных чиновников. Вопрос о созыве Поместного собора и о необходимых преобразованиях наконец-то сдвинулся с мертвой точки — правда, его начало последовало только 12 лет спустя! Время, необходимое для церковных преобразований, для обновления церковной жизни, было навсегда упущено. Причина церковных расколов XX века лежит во многом в том, что церковь так и не начала жить самостоятельно вплоть до созыва Поместного собора.
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