О «Группе 32-х» упоминают все исследования, посвященные Поместному собору Российской православной церкви 1917-1918 гг., но на вопросы о том, какой характер имело это важное сообщество (были ли это случайно объединившиеся люди? организация или союз? как долго оно просуществовало?

Кто являлся его организатором и вдохновителем?), впервые дан ответ в настоящем исследовании.

Юлия Балакшина - Братство ревнителей церковного обновления (группа «32-х» петербургских священников), 1903-1907 : Документальная история и культурный контекст

- М .: Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2014. - 424 с.

ISBN 978-5-89100-128-2

Юлия Балакшина - Братство ревнителей церковного обновления - Содержание

Введение

К проблеме диалога церкви и светской культуры

Историография и источники

Глава 1. От кружка к братству: история группы «32-х» в письмах и документах

Предыстория

Группа «32-х» петербургских священников

Союз церковного обновления

Братство ревнителей церковного обновления

Глава 2. Портреты участников движения

Протоиерей Константин Аггеев

Протоиерей Павел Лахостский

Протоиерей Иоанн Егоров

Протоиерей Иоанн Крылов

Николай Петрович Аксаков

Заключение

Юлия Балакшина - Братство ревнителей церковного обновления - Введение

Автору Ю. В. Балакшиной удалось по крупинкам собрать архивные документы, освещающие деятельность группы, найти письма ее участников, проследить их жизненный путь. Это большая удача не только для автора, но и для всей нашей церковной истории: нужно было кропотливо просмотреть личные фонды петербургских и московских архивов, найти те фонды, в которых отразились дела, связанные с участниками группы, — и удивительно, что, несмотря на все революционные потрясения, уничтожавшие людей, удалось найти документы и переписку!



Трудно переоценить значение поднятой темы: впервые перед окончанием синодального периода истории церкви зазвучали голоса священников, обеспокоенных социальным развитием страны и странной ситуацией с церковью. Автор приводит выразительные слова А. В. Карташева о «коренной ненормальности отношений церкви к жизни и обществу». Священники бьют тревогу, видя, что церковь не отвечает на запросы времени, любая деятельность может быть осуществлена только с одобрения синодальных чиновников. Вопрос о созыве Поместного собора и о необходимых преобразованиях наконец-то сдвинулся с мертвой точки — правда, его начало последовало только 12 лет спустя! Время, необходимое для церковных преобразований, для обновления церковной жизни, было навсегда упущено. Причина церковных расколов XX века лежит во многом в том, что церковь так и не начала жить самостоятельно вплоть до созыва Поместного собора.