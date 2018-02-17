События второй половины XVII века - сложнейший период в истории Руси. Русское царство успешно преодолевает политические последствия «Смутного времени». Государство усилилось настолько, что начинает ставить перед собой амбициозные внешнеполитические задачи. Однако, культурные и духовные последствия Смуты не преодолены, общество переживает напряженный внутренний поиск идентификационных основ новой жизни. Осмысление новой государственной идеологии идет рука об руку с переменами в жизни русской Церкви. Что же произошло в России во второй половине XVII века? Катаклизм, потрясший и исказивший основы русской жизни? Или величайшая по замыслу попытка модернизации страны, приведшая, в конце концов, к расцвету Российской Империи?

В истории нет однозначного ответа - аргументированная апология есть у каждой из полярно противоположных позиций. Мы живем в такое время, когда, отбросив советские идеологические штампы и, слегка отдышавшись от либеральной эйфории 90-х гг. XX в., можем позволить себе беспристрастный анализ исторических событий, столь круто изменивших облик Русского государства и Русской Православной Церкви. Ставя перед собой подобную задачу, мы посчитали важным подробно изучить и суммировать те материалы, которые были собраны поколениями отечественных историков. Задача, стоящая перед данной книгой - анализ отечественной историографии церковно-го- сударственных отношений и раскола Русской Православной Церкви в послереволюционный период. Мы стремились показать те позиции, которые занимали отечественные историки по данному вопросу, те тенденции, которые существовали в российской науке на разных этапах ее становления и развития.

Балалыкин Дмитрий - Проблемы «Священства» и «Царства» в России второй половины XVII в. в отечественной историографии (1917-2000 гг.)

Издательство «Весть» Москва, 2006, 335 с.

ISBN 5-93213-034-2

Балалыкин Дмитрий - Проблемы «Священства» и «Царства» в России второй половины XVII в. в отечественной историографии (1917-2000 гг.) - Оглавление

Предисловие научного редактора

Предисловие автора

Глава 1. Церковно-государственные отношения и раскол русской церкви в отечественной историографии 1917-1985 гг.

1.1 Становление историографии церковного раскола в 1920-1930 гг.

1.2 Эсхатологические представления старообрядцев XVII в. в советской историографии

1.3 Институционально-правовые и социально-политические стороны церковного раскола: историографический аспект

1.4 Основные действующие лица периода раскола Русской Церкви в советской историографии

1.5 Историография церковно-государственных отношений второй половины XVII в.

Глава 2. Вторая половина 80-х гг. - период смены подходов в историографии церковногосударственных отношений и раскола Русской Церкви

2.1 Русская Православная Церковь и система общественных отношений в России XVII в. в советской историографии перестроечного периода

2.2 Оценка деятелей церковного раскола в советской историографии второй половины 80-х гг.

2.3 Обрядовые реформы в Русской Церкви XVIIb. в позднесоветской историографии

Глава 3. Постсоветский этап изучения истории раскола Русской Церкви

3.1 Церковно-государственные отношения и старообрядческие общины второй половины XVII в. в современной отечественной историографии

3.2 Эсхатологическая составляющая раскола Русской Церкви в современной исторической литературе

3.3 Оценка историками постсоветского периода ведущих деятелей церковного раскола

Глава 4. Историография церковногосударственных отношений и церковного раскола в русском зарубежье

4.1 Оценки историков первой волны русской эмиграции (1917-1945 гг.)

4.2 Историография церковно-государственных отношений и проблемы эсхатологии церковного раскола в литературе русского зарубежья во второй половине ХХ в

4.3 Русские церковные и государственные деятели периода раскола в русской зарубежной историографии

Заключение

Сноски

Список литературы

Монографии

Статьи

Авторефераты диссертаций

Справочные и библиографические издания

Балалыкин Дмитрий - Проблемы «Священства» и «Царства» в России второй половины XVII в. в отечественной историографии (1917-2000 гг.) - Предисловие научного редактора

Проблема взаимоотношения «Священства» и «Царства», духовной и государственной власти, по-разному решалась в истории Государства Российского. Актуальной задачей исторической ретроспекции событий церковного раскола является объяснение сегодняшних реалий российских церковно-государственных отношений. Ее историческая и политическая злободневность обуславливается настоятельной необходимостью разобраться в том, по какому пути должна развиваться Россия в условиях, когда действительность требует решительных перемен. Автору близка тема русского религиозного раскола еще и потому, что его семья имеет старообрядческие корни. Образ церкви и образ «священства», образ «Царства» и государственной власти в общественном сознании, - одни из самых важных символов для понимания сущности истории русской церкви.

Именно они с математической точностью определяют все другие проблемы русского религиозного раскола второй половины XVII в.: причины возникновения, его эсхатологию, его сущностную характеристику, его последствия и т.п. «Священство» и «Царство» - не две противоположные и враждебные друг другу власти, но две структуры, служащие одному и тому же народу, который одновременно является не только народом государства, но и народом церкви, ибо все «Царство» считалось ввиду «единения в вере» единым и нераздельным Телом. «Царство» в России XVII в. было неотделимо от церкви, т.е. Тела Христова, и являлось воссоединением верующего народа с Христом и друг с другом. Разрушение этой «симфонии духовной и светской власти» было чревато непредсказуемыми последствиями.

Как складывалась историографическая традиция в изучении русского религиозного раскола в контексте православных представлений о власти, как складывалась идеологическая аргументация и фразеология, подкреплявшие эту традицию? Был ли церковный раскол второй половины XVIIb. резким разрывом с историческим духовным прошлым? Он произошел в условиях, когда сильной трансформации начали подвергаться механизмы государственной и церковной власти, когда на смену старым стали приходить новые традиции, имевшие не российское, а европейское происхождение. Проблема восприятия этого процесса отечественной исторической мыслью на разных этапах ее развития и стала предметом анализа в предлагаемом читателю исследовании.

Научный редактор издания, Доктор исторических наук, Профессор Реснянский С.И.